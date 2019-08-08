 Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі

Підземку будують новоавстрійським методом - за найшвидшої технології в Європі, повідомляє видання "Новости Днепра".
Для українського метро це перший подібний досвід. Як повідомляє пресслужба мерії Дніпра, зараз будівельники дійшли до глибини, де починається скельна порода ґрунту. "Після того, як на початку вересня ми вийдемо на нульову позначку, можна буде йти вже перпендикулярно. Стовбур робиться, щоб якомога швидше і ефективніше діставати породу. Це дозволить значно прискорити роботи", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов. На будівельному майданчику використовують спеціально спроектовану техніку, яка здатна працювати з високою швидкістю. "Є технологія, яку вперше застосовують в Україні. Вона дозволяє піднімати на поверхню приблизно в п'ятнадцять разів більше породи, порівняно з методом, який використовували за часів Радянського Союзу", - зазначив менеджер проектів компанії Limak Мустафа Толга Ергін. Турецький підрядник Limak запевняє, що зараз роботи на станції "Театральна" тривають згідно з планом.
Раніше заступник міського голови Михайло Лисенко повідомляв, що метро в Дніпрі будують зі швидкістю 30-50 сантиметрів на добу. Нагадаємо, в міському бюджеті Дніпра на 2019 рік закладена субвенція з державного бюджету в сумі 1,16 млрд грн на завершення будівництва метрополітену. Тендер на будівництво метро в Дніпрі виграла турецька компанія "Лімак". Добудувати метро в Дніпрі обіцяють до середини 2023 року.
Весь СССР с 1930 года в москве строит метро
Вбухано столько денег что можно было москвичей на Марс переселить
ВЕСЬ СССР кстати до 1991 года строил(деньги давал)
сейчас вся россия скидывается на худо бедно приличную жизнь в Москве и Чечне
Не далее, как вчера, сообщил, что покидает Россию из-за несогласий с властью.
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России
02:01, 8 августа 2019
МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.
В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.
По словам Лебедева, видео, которое он опубликовал, было нацелено "на школьников" и его содержание представляет собой "бессмысленный либеральный бред". Он также выразил сожаление, что заявление о побеге из России не осталось без внимания СМИ.
Артемий Лебедев является основателем Студии Артемия Лебедева, которая появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов.
РИА Новости
А почему турок наняли: потому что финансирует ****. Он даёт деньги только тем в ком уверен. Местные строители уже двадцать пять лет ничего достроить не могут.
Волшебники турки тоже без денег не работают
Давай Боря до свидания, приготовь зад к посадке.
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Субвенция потому что в строительстве также участвуют и местные метростроители. Работы ведутся одновременно в трёх местах: два ствола (делают турки) и проходка (делают местные).
Ты бы зашёл на metro.dp.ua . Там подробно, с чертежами, вплоть до метра.