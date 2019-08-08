 Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі

Підземку будують новоавстрійським методом - за найшвидшої технології в Європі, повідомляє видання "Новости Днепра".

Для українського метро це перший подібний досвід. Як повідомляє пресслужба мерії Дніпра, зараз будівельники дійшли до глибини, де починається скельна порода ґрунту. "Після того, як на початку вересня ми вийдемо на нульову позначку, можна буде йти вже перпендикулярно. Стовбур робиться, щоб якомога швидше і ефективніше діставати породу. Це дозволить значно прискорити роботи", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов. На будівельному майданчику використовують спеціально спроектовану техніку, яка здатна працювати з високою швидкістю. "Є технологія, яку вперше застосовують в Україні. Вона дозволяє піднімати на поверхню приблизно в п'ятнадцять разів більше породи, порівняно з методом, який використовували за часів Радянського Союзу", - зазначив менеджер проектів компанії Limak Мустафа Толга Ергін. Турецький підрядник Limak запевняє, що зараз роботи на станції "Театральна" тривають згідно з планом.







Раніше заступник міського голови Михайло Лисенко повідомляв, що метро в Дніпрі будують зі швидкістю 30-50 сантиметрів на добу. Нагадаємо, в міському бюджеті Дніпра на 2019 рік закладена субвенція з державного бюджету в сумі 1,16 млрд грн на завершення будівництва метрополітену. Тендер на будівництво метро в Дніпрі виграла турецька компанія "Лімак". Добудувати метро в Дніпрі обіцяють до середини 2023 року.