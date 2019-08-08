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 Суспільство
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Все про:Дніпропетровськ (1103) Метрополітен (367) Філатов (192)

 Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі

У Дніпрі триває добудова метрополітену.

Підземку будують новоавстрійським методом - за найшвидшої технології в Європі, повідомляє видання "Новости Днепра".

Для українського метро це перший подібний досвід. Як повідомляє пресслужба мерії Дніпра, зараз будівельники дійшли до глибини, де починається скельна порода ґрунту. "Після того, як на початку вересня ми вийдемо на нульову позначку, можна буде йти вже перпендикулярно. Стовбур робиться, щоб якомога швидше і ефективніше діставати породу. Це дозволить значно прискорити роботи", - зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов. На будівельному майданчику використовують спеціально спроектовану техніку, яка здатна працювати з високою швидкістю. "Є технологія, яку вперше застосовують в Україні. Вона дозволяє піднімати на поверхню приблизно в п'ятнадцять разів більше породи, порівняно з методом, який використовували за часів Радянського Союзу", - зазначив менеджер проектів компанії Limak Мустафа Толга Ергін. Турецький підрядник Limak запевняє, що зараз роботи на станції "Театральна" тривають згідно з планом.

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Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі 02
Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі 03

Раніше заступник міського голови Михайло Лисенко повідомляв, що метро в Дніпрі будують зі швидкістю 30-50 сантиметрів на добу. Нагадаємо, в міському бюджеті Дніпра на 2019 рік закладена субвенція з державного бюджету в сумі 1,16 млрд грн на завершення будівництва метрополітену. Тендер на будівництво метро в Дніпрі виграла турецька компанія "Лімак". Добудувати метро в Дніпрі обіцяють до середини 2023 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141911
 
   
 Топ коментарі
 
а чем хвастаемся то ???
Весь СССР с 1930 года в москве строит метро
Вбухано столько денег что можно было москвичей на Марс переселить
ВЕСЬ СССР кстати до 1991 года строил(деньги давал)
сейчас вся россия скидывается на худо бедно приличную жизнь в Москве и Чечне
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- Транспорт отбился от рук,- поспешно сказал великий комбинатор. С железной дорогой мы поссорились. Воздушные пути сообщения для нас закрыты. Пешком? (с)
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это да. шоб это метро забетонировать явно матерьяла побольше надо ))))))))))))))
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Московское центральное кольцо и часть линий Московского метрополитена- они наземные... и МЦК это не совсем метро, а городская электричка, где курсируют с интервалом 3 минуты электропоезда "Ласточка" совместного российско-немецкого производства ЭС2Г Дезиро Рус

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да без разницы. минимум, если не забетонировать, как омское, ***** придётся мацковское метро затопить, пустив в него воды шпрее, как это сделал его предшественник. а иначе это могут сделать ворвавшиеся в сталицу солдаты нато! )))))))
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да-да.. про парад Галантерея в Севастополе на белой коняке во голови ми вже чули цэй черговий анекдот теж кумедний, але не здийсненний взагали )))))
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а чем хвастаемся то ???
Весь СССР с 1930 года в москве строит метро
Вбухано столько денег что можно было москвичей на Марс переселить
ВЕСЬ СССР кстати до 1991 года строил(деньги давал)
сейчас вся россия скидывается на худо бедно приличную жизнь в Москве и Чечне
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Автор данной схемы - дизайнер Артемий Лебедев.
Не далее, как вчера, сообщил, что покидает Россию из-за несогласий с властью.
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.. "и боже вас сохрани- не читайте до обеда савецких газет" Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі - Цензор.НЕТ 9188
Артемий Лебедев прокомментировал заявление о бегстве из России

02:01, 8 августа 2019

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. Дизайнер Артемий Лебедев в своем Telegram-канале прокомментировал видео, опубликованное на его YouTube-канале.

В последнем ролике, размещенном на хостинге, дизайнер заявил, что покинул Россию и не собирается возвращаться на родину, поскольку его беспокоит ситуация в стране.

По словам Лебедева, видео, которое он опубликовал, было нацелено "на школьников" и его содержание представляет собой "бессмысленный либеральный бред". Он также выразил сожаление, что заявление о побеге из России не осталось без внимания СМИ.

Артемий Лебедев является основателем Студии Артемия Лебедева, которая появилась в 1995 году. Его компания известна созданием сайтов и разработкой дизайнов арт-объектов, выставочных стендов, интерьеров и логотипов.
РИА Новости
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О, турки строят, может хоть в єтот раз шо-то получится
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Если верить написанному,то за год построят 0,5*360 = аж 180м.Это много?Куры засмеют.
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Та да, какаято нестыковочка. Более похоже что это в час а не в сутки.
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Боря, уходить перпендикулярно уже можно!!! Филатов рассказал о методе достройки метро в Днепре - Цензор.НЕТ 9657
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если б туркам...а лучше китайцам доверили ремонтировать Центральный (Новый) мост в Днепре на Днепре))))... за это время и эти деньги...рядом бы уже стояло два...таких же...
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Проблема со строительством метро в Днепре: город стоит на гранитной плите. Тоннель в граните - это очень медленные взрывные работы, по-другому никак.
А почему турок наняли: потому что финансирует ****. Он даёт деньги только тем в ком уверен. Местные строители уже двадцать пять лет ничего достроить не могут.
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Это ДА - но им и денег тупо не давали
Волшебники турки тоже без денег не работают
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Блин.... если мне не изменяет память, то в 2012 году **** выделил на этот проект 152 млн евро..... а в 2013 ещё 152 млн. евро..... за это время турки пробили вертикальную штольню и взяли субвенцию из бюджета ещё на 40 лямов евро..... с откатов филя видимо обезжирился обезжирился и вещает теперь нам хокуительные истории.
Давай Боря до свидания, приготовь зад к посадке.
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Что ты несёшь, какие "откаты" с сумм, где **** контролирует каждый цент ?
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Ахахаха! Несёт твой рот, первые 152 000 000 евро **** выделил ещё в 2012 году и перечислил! Зачем тогда субвенция в 40 000 000 евро из бюджета в этом если **** всё контролирует? Будешь басни детям своим, порохоботам рассказывать на ночь! Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3164
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Куда перечислил ? На чей счёт ?
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Субвенция потому что в строительстве также участвуют и местные метростроители. Работы ведутся одновременно в трёх местах: два ствола (делают турки) и проходка (делают местные).
Ты бы зашёл на metro.dp.ua . Там подробно, с чертежами, вплоть до метра.
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Не спорь с топором, он все знает Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі - Цензор.НЕТ 358 И вообще, ты бы еще с дятлом поспорил Філатов розповів про метод добудови метро в Дніпрі - Цензор.НЕТ 3534
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Бессмысленная трата огромных денег. Надо было скоростной трамвай дотянуть до Южного вокзала, а оттуда узел пересадки на Тополь, Сокол и Победу. Раз в 10 дешевле и оптимальнее
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