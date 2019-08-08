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 Політика України
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Все про:Денісова (341) омбудсмен (208) українська мова (283) мова (381)

 Денісова оголосила конкурс з відбору кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови

Оскільки законом України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" передбачено подання уповноваженим Верховної Ради з прав людини в Кабінет Міністрів кандидатури на посаду уповноваженого із захисту державної мови, у Секретаріаті омбудсмена відкрили конкурс для охочих обійняти цю посаду.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу омбудсмена України, передає Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення відкритості та неупередженості під час визначення такої кандидатури в Секретаріаті Уповноваженого відкрито конкурс для подання заяв від претендентів на зазначену посаду для подальшого відбору та внесення пропозиції до Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

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Кандидатом на посаду Уповноваженого може бути громадянин України, не молодший 35 років на день подання, який має вищу освіту, володіє державною мовою і англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності щодо захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Кандидатом на посаду Уповноваженого не може бути особа, що притягалася до відповідальності за порушення вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" або брала участь у спробах введення офіційної багатомовності всупереч Конституції України та встановленій конституційній процедурі.

Документи приймаються до 24.00 30 серпня включно. Сам конкурс відбудеться 4 вересня об 11:00.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141904
 
 
 Топ коментарі
 
лучше зели кандидата нет, но боюь не пройдет.....
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Краще Зеленський, бо йому немає значення якою мовою розмовляти.
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Азиров! только - азиров!!! не вижу у него конкурентов...))))) це ж бімба!!!
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Краще Зеленський, бо йому немає значення якою мовою розмовляти.
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он не носитель украинского языка и менталитета, но поневоле как и янек в свое время стал главным украинцем в стране.
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Вах как же ему не повезло то, поневоле. А кто по твоему настоящий украинец? Например Ирки Фарион или Геращенко? Гы.
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настоящий украинец- это у которого усы как у Тараса Бульбы и шаровары имеются. И без проблем говорит по украински.
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Поневоле😁 Це типу - охота пущє неволі🐸
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ну видно что у Зеленского украинский язык не тот язык на котором он повседневно привык общаться.
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русский язык мне кажется ему ближе чем украинский.
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Я питав про його рідну мову, а не те що йому ближче. Його вчителька говорила, що йому ближче гроші.
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вряд ли у него родной язык украинский. Да это и не особо важно.
Про гроши это ранее было, видимо в нелегкой и безденежной юности. Сейчас у него все есть.
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ницой как и любой украинский учитель - тормоз в правовой сфере. кроме того ницой не знает английского как и любой учитель украинского. незнание англ не заменит даже ее рвение изучить юриспруденцию., хотя по ее активности, она бьі смогла справиться с правовой частью. но опять же єтого мало, нудньі еще знания и уменя в сфере "межпредметньіе звязи".
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Не, Лен, не прокатит... Фариониха дюже хитра, вперебор, сама себе на уме- сама себя уже перехитрила. Намутит схем в которых и запутается. А Лариска- она тупа и прямолинейна, она "зациклена на украинском", не разбирая где враг, где друг, дипломатия не её стихия, для неё например, компромисс как серпом по... тому чего нет. Куча амбиций и мало возможностей- гремучая смесь.
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Азиров, так неплохо у него получалась бимба в вагине. )))
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лучше зели кандидата нет, но боюь не пройдет.....
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ето уже восьмой один и тот же коммент, шо я о тебя вижу на разных ветках - заело? Денисова объявила конкурс по отбору кандидата на должность уполномоченного по защите государственного языка - Цензор.НЕТ 6928

в понедельник должно попустить - ты главное не сдавайся - мечи ...)))
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задякует весь личный состав комиссии до обморока....
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Кандидат має мати досвід по захисту державної мови? Де він мав його отримати?
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да можна знайти в таких людей, що захищали і захищають українську мову, може бути проблема у наявності інших моментів - правове мислення, знання английської - в одному!
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ну то таке сім чі вісім головне шо б не більше дванадцяти...
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Азиров! только - азиров!!! не вижу у него конкурентов...))))) це ж бімба!!!
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Ему пока не предложили. Но он уже отказался:
Денісова оголосила конкурс з відбору кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови - Цензор.НЕТ 1303
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И это правильно. Кто на сайте будет коверкать слова, понесет уголовную ответственность
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в коментах нет уголовки, потому что єто частная сфера жизни. а вот госслужащие - да.
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Ясно? Тепер треба захищати українську мову. Бо зникне.
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если не лень - сьездите на Волынь,
как приедете любого берите - буде вам соловьина найгарниша!
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Новая должность для очередного высокооплачиваемого дармоеда, какого ни будь мажора из быдло-элиты, бо от кого нужно защищать украинский язык в Самостийной Украине?
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чітаю Ведану чі Букова - о де мова! - льеться......
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В нас в конституції все, що стосуеться мови дуже чітко і гарно прописано. Гадаю, що всі ці крики та скандали які ми чули перед виборами, мають на меті тільки популізм.
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