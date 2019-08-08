 Денісова оголосила конкурс з відбору кандидата на посаду уповноваженого із захисту державної мови

Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу омбудсмена України, передає Цензор.НЕТ.

"З метою забезпечення відкритості та неупередженості під час визначення такої кандидатури в Секретаріаті Уповноваженого відкрито конкурс для подання заяв від претендентів на зазначену посаду для подальшого відбору та внесення пропозиції до Кабінету Міністрів України", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Немнога дурковата людина", - Кернес на засіданні міськради Харкова заговорив "азірівкою". ВIДЕО

Кандидатом на посаду Уповноваженого може бути громадянин України, не молодший 35 років на день подання, який має вищу освіту, володіє державною мовою і англійською мовою, має досвід правозахисної діяльності або досвід діяльності щодо захисту державної мови та здатний за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки. Кандидатом на посаду Уповноваженого не може бути особа, що притягалася до відповідальності за порушення вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" або брала участь у спробах введення офіційної багатомовності всупереч Конституції України та встановленій конституційній процедурі.

Документи приймаються до 24.00 30 серпня включно. Сам конкурс відбудеться 4 вересня об 11:00.