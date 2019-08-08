 Супрун спростувала міф про причини онкології: "Жодні емоції не викликають рак"

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Супрун розповіла, що днями в брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психолога Тетяни Дугельної, де вона називає "образи" причиною онкології. Мовляв, існує така собі "програма самознищення тих, хто не зміг навчитися полюбити себе". Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, "перезапускають своє здоров'я і зцілюються на різних етапах онкозахворювань".

"Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак - це не психосоматична хвороба. Рак - це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися", - написала Супрун.

Також вона зазначила, що існує понад 200 видів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії.

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"Жодні емоції не викликають рак. Причина у молекулярних механізмах та імовірностях. Стан людини до захворювання і під час терапії дійсно має вплив на імунну систему. Але це не причина раку. Людина, що постійно переживає хронічний стрес чи депресивний розлад, через дію гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету", - стверджує Уляна Супрун.

Міністр перерахувала науково обґрунтовані чинники ризику раку:

▪️ Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників

▪️ Вік: із віком шанси розвитку раку зростають - рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності

▪️ Стать: є гормон-залежні типи раку

▪️ Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки

▪️ Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.

▪️ Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю

▪️ Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці

▪️ Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С

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