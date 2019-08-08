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Все про:рак (36) онкологія (37) Супрун Уляна (498)

 Супрун спростувала міф про причини онкології: "Жодні емоції не викликають рак"

В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розкритикувала публікацію в рекламній брошурі однієї з лабораторій України, в якій йшлося, що образи викликають рак.

Про це вона написала на своїй сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Супрун розповіла, що днями в брошурі, яку видає популярна мережа лабораторій, вийшов матеріал психолога Тетяни Дугельної, де вона називає "образи" причиною онкології. Мовляв, існує така собі "програма самознищення тих, хто не зміг навчитися полюбити себе". Тетяна впевнена, що нібито ті, хто починають любити себе, "перезапускають своє здоров'я і зцілюються на різних етапах онкозахворювань".

"Твердження про психосоматику онкозахворювань не мають жодних наукових обґрунтувань. Рак - це не психосоматична хвороба. Рак - це ціла група хвороб. Науково доведено, що він виникає через мутацію або дію вірусу. Одна чи кілька клітин починають безконтрольно ділитися", - написала Супрун.

Також вона зазначила, що існує понад 200 видів раку, кожен з яких має свої механізми розвитку, клінічну картину, потребує окремої терапії.

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"Жодні емоції не викликають рак. Причина у молекулярних механізмах та імовірностях. Стан людини до захворювання і під час терапії дійсно має вплив на імунну систему. Але це не причина раку. Людина, що постійно переживає хронічний стрес чи депресивний розлад, через дію гормону кортизолу і запальні процеси може мати ослаблення однієї з протипухлинних ланок імунітету", - стверджує Уляна Супрун.

Міністр перерахувала науково обґрунтовані чинники ризику раку:

▪️ Спадковість: ретинобластома, рак молочної залози та яєчників
▪️ Вік: із віком шанси розвитку раку зростають - рак легень розвивається, наприклад, після кількох десятиліть куріння, а не в юності
▪️ Стать: є гормон-залежні типи раку
▪️ Вага: суттєве збільшення індексу маси тіла збільшує ймовірність раку підшлункової залози та прямої кишки
▪️ Довкілля та виробничі фактори: ультрафіолет, радіаційне випромінювання, важкі метали чи бензопірени в середовищі.
▪️ Спосіб життя: куріння, споживання алкоголю
▪️ Виробничі: постійний вплив канцерогенів, хімікатів та радіоактивних матеріалів на робочому місці
▪️ Віруси: вірус папіломи людини, вірус гепатиту С

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Супрун спростувала міф про причини онкології: Жодні емоції не викликають рак 01
Супрун спростувала міф про причини онкології: Жодні емоції не викликають рак 02
Супрун спростувала міф про причини онкології: Жодні емоції не викликають рак 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141902
 
   
 Топ коментарі
 
Стресс и негативные эмоции поглощают ресурсы организма; в частности, ослабляют иммунную систему. А иммунная система именно и ответственна за то чтобы вовремя идентифицировать и ликвидировать раковые клетки.
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А если перечисленных причин нет, а рак есть, тогда к кому обращатся?
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1 блогер еще с 3 дня назад раскритиковал эту брошюру.
чуть не обосрался от возмущения, а теперь и Супрун решила шо надо опустить шарлатанов - и это хорошо(составляет гороскоп, ворожит, молится Яхве) Супрун опровергла миф о причинах онкологии: "Никакие эмоции не вызывают рак" - Цензор.НЕТ 8336
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пані, Уляна, Ви стверджуєте, що навіть ті люди, які дивились п'ять років на портрет порошенка --не захворіли??? не вірю (с)
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А портрет пети за решеткой обладает исцеляющей силой.
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Дідусю вам то чого переживати, вже земельку підготовили мабуть. П'ять років опромінюватись телевізором дивлячись г+г, це не картинка на стіні, сто відсотків хвороба мозку.
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зверніться до психіатра, у вас інший діагноз, кажу як лікар.
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Классная баба! Но с чувством юмора иногда проблемы...
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Обидві не праві - біохімія та психосоматика тут ні до чого.
Онкологію на людей насилає бог Аполлон за власним розсудом.
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Онкология - это сбой в механизме деления клеток. Причины разные - воздействие химии или радиации, старение, генетические ошибки в хромосомах и т.д.
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Негативні емоції (заздрість, ненависть) викликають онкологію.
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Проффесор, тобі вказати напрямок куди йти?
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Стресс и негативные эмоции поглощают ресурсы организма; в частности, ослабляют иммунную систему. А иммунная система именно и ответственна за то чтобы вовремя идентифицировать и ликвидировать раковые клетки.
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викликають надлишок гормонів, які у декого можуть стимулювати генний збій. Чому б і ні.
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прога жизни любого виртуального человека с настройками по дифолту, прописанная норнами, всегда отлично работала. но только до тех пор, пока психоаналитики, психологи, нейролингвисты,......... не начали её менять под запросы и в угоду заказчику. и тут у человеков начались проблемы.
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Причина - у факторах, які викликають мутацію клітин. Чим більше негативних факторів для нормального ділення клітин - тим більше вірогідність ракової мутації однієї з клітин. Це ж вже й діти знають. Якись дитячий піар на очевидних речах. Краще хай розповідає, що Земля кругла, а то плосковірів багато розвелося.
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Рак це ослаблення імунної системи, головні причина вживання багато цукру і фруктози і гідронізованих жирів (це не чиста пальмова олія), також серйозний чинник мала фізична активність І також недосипання і стреси але вони мають бути постійні.
На фоні ослаблення імунної системи, якщо у вас спадкове може виникати рак, або якщо у вас немає спадкової розположенності до нього, то він може бути викликаний вірусом але обовязковою умовою ослаблення імуннуї систему у здорової людини організм знищує ракові клітини.

Читав статтю нобелівського лауреата по цій тематиці, він там все детально росписав.
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Да, лимфоциты - разведчики постоянно циркулируют в нашем организме, переносят информацию на выпуск лимфоцитов киллер*, не*свои* клетки организма уничтожаются и выводятся. Схема упрощённая. Действительно иммунитет играет важную роль. супруниха о нём ни гугу. Списала с инет - и довольна.
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В Европе в массмедия на дискуссии на научные тематики приглашаются доктора наук по теме. Вот у супрунихи есть такой негатив, который бы не прошёл здесь - будучи никем, она разглагольствует от себя... Такой вообще не место в Министерстве. Она выскочка! И влезает во все щели, в то время как эти щели не рассматривают её компетенции.
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це піар. От Зеленський напіарився, що став президентом. Думаєш, якщо б Разумкова чи підказку Богдана висунути було замість Зеленського - вони б пройшли? Вся справа в піарі, чи то популярності. Дурницями популярність заробити найпростіше. Особливо в Україні цей номер проходить.
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Высшее образование по специальности "Биология" (1985 г.)
Доктор медицины (1989 г.)
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Никто в мире толком не знает, что не вызывает рак и что можно исключить
Кроме Супрун. Не будучи онкологом, мадам запросто разбрасывается заключениями, которые не рискуют делать мировые светила медицины. Кстати, никогда не слышала, что психосоматика заболеваний миф.

Дайте Супрун подорожник, пусть жуёт.
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Несмотря на то, что прахоботы сплошные обиженки, Супрун им 100 лет жизни нагадала. Так что радуйтесь, шныри соевые, будете жить долго. Но как гавнюки.
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