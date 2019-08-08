 За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.
"За цей час ми інвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 млрд доларів, щоб привести до ладу наші 24 тис. км доріг, збільшити кількість аеропортів, що реально працюють, до 15, забезпечити розвиток п’яти морських портів, щоб істотно наростити їхню потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", - сказав президент.
Зеленський також зазначив, що в наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік. А в поточному році в країні буде проведено земельну реформу.
И это только в Кривом Рогу.
- Официально ведомство подтверждает гибель двух человек и ранения у шести.
Порошенко: Более четырех лет назад я заявил, что АТО будет длиться часы, а не месяцы. Простите, что дал надежду, которая не сбылась
Гле 4000?
Инвестор ты сопливый!
Ты вначале сделай, что обещал на выборах!!!
Я понимаю, что клоуну пи*деть, не мешки ворочать, но надо хоть немного сооброжать…...
размаха шаги саженьи ((((
А думаю: "ЗЁ",
Кажу "Зеленський".
А думаю: "Бєня"
как раз под амнистею капиталов 5% и будут енти ынвесторы гнать бабло в украину.
Как??
через панамские офшоры-все прибыля обратно на панаму,
украине фига в дырявом бюджетном кармане.
инфраструктура и ее проекты??
ЗЕМЛЮ СКУПИТЬ - ВОТ ИХНие проекты.
зеленский назвал енто - "Бааальшая приватизацыя".
только батраков не распугайте украиских -бо сбегут в польши, некому будет землю копать.
ахахаха
Сейчас мы на этапе - инвестиции от дяди Вовы.....
Міжнародні (золотовалютні) резерви України в серпні 2018 року скоротилися порівняно з липнем на 2,9%, або 517 млн доларів. Станом на 1 вересня обсяг резервів становив 17,2 млрд доларів. Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).
ЗВР скорочуються вже чотири місяці поспіль. З початку року резерви зменшилися вже на 1,38 млрд доларів.
це вже буде успіх.
Новости в будущем времени - это не новости а туфта для быдло-лохтората.
Зе уже 3 месяца президент. Что сделано??? Кроме того что завхозов на камеру ругал (опять-таки как в Раше).
Але Зє!Біли радісно онанують!
имеющий уши...да услышит )))))
Полет его фантазий уносил его все выше и выше...
Президент оказался не финансовьім гением, а клоуном)))