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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2346) Туреччина (892) інфраструктура (94)

 За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на бізнес-форумі в турецькому Стамбулі заявив, що за п'ять років в інфраструктуру України буде інвестовано щонайменше 20 млрд доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"За цей час ми інвестуємо в нашу інфраструктуру щонайменше 20 млрд доларів, щоб привести до ладу наші 24 тис. км доріг, збільшити кількість аеропортів, що реально працюють, до 15, забезпечити розвиток п’яти морських портів, щоб істотно наростити їхню потужність, потроїти потужність нашого військово-промислового комплексу", - сказав президент.

Зеленський також зазначив, що в наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік. А в поточному році в країні буде проведено земельну реформу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Варфоломій проводять зустріч у Стамбулі

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141898
 
   
 Топ коментарі
 
Дурний думкою багатіє ! Ну- ну !
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Коломойский купит чернозёмов - так это переводится.
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Эта пословица успешно работала в Украине последние 5 лет.
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Чому? Я вірю, що таке буде, бо інвестують долари Зімбабве.
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Слабо обещает - потрошиные гниды обещали раз в 5 больше.
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Омелян, кроме гиперлупа, обещал аж 50 новых аэропортов отстроить. Работа к них такая- лапшу вешать.
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щас на его место поставят Юзика и он построит 150 аэропортов.
И это только в Кривом Рогу.
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Ага, зєбіл власників Буковеля рекетує на аеропорт у Франківську. Але поки нема можливості, тебе чекають, нема кому щебінь перевантажувати, як на ********** у Керчі.
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Хотелось бы конкретики. Деньги откуда возьмутся?
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Да, помню такое. Смотрел в прямом эфире тогда этот "шедевр" Овоща на ICTV
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13:00, 08 августа 2019В воинской части в Архангельской области в поселке Нёнокса, по предварительным данным, сдетонировали боеприпасы
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кто туда тушить поедит - https://www.youtube.com/watch?v=mDK3ycaojF0
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поедут порохоботы.. как ни крути а торговые портнеры Мародёра
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- Миноооброны сообщает, что взрыв произошёл во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки вблизи населенного пункта Ненокса;
- Официально ведомство подтверждает гибель двух человек и ранения у шести.
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якщо повернути все украдене, думаю буде в сотню разів більше. тільки, опять таки, соблазн великий знову вкрасти.
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Это ты про деньги Привата и офшоры квартала, ну не 20,ну под 10 нашкреблось бы
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Головкнокомандуючий -нанюхавшийся ..кса - це страшно ! Економічний ексПЕРД - нанюхавшийся тієї ж речовини- це смішно!
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что то этого Буратино сегодня очень понесло, 20 млрд за 5 лет? Годовой бюджет Москвы 45 млрд, так что слабовато как то Зебил
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петрилло со свинарчуками обещал за 3 месяца войну закончить и поднять экономику что крым сам вернётся...
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ще пэдрык обіцяв повернути Крим за 2 тижні якщо переоберуть
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А чого тоді ти тут дрищеш про те, що він війну обіцяв закінчити?
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***** - помий Надюха ! Завоняла весь цензор!
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"Стрємітельно" це не 5-7% зростання і не 4 мільярда інвестицій на рік. Потрібні 15% і 40 млрд. доларів МІНІМУМ.
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я то же самое написал - в Польшу за 5 лет - 400 миллиардов вкладывают как минимум (просто Польша сравнима с нами по населению и территории )
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Украина и так имела около 3,3 млрд.инвестиций в 2018. Так что даже 4 млрд - так себе достижение.
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он опять в суммах путается - он имел ввиду это в один Киев? - если нет - то это вообще критично мало ,вообще не о чем
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Зеля, тебе инфа: "замглавы НБУ Сологуб о новой программе с МВФ: Рассчитываем на $5-10 млрд". Программа МВФ - это не инвестиции...
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От ошибок, видимо, никто не застрахован, да? За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6441
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Нью-васюки отдыхают...все будет в разы круче.... За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6202
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Зе, опять встретился с "Дядей Герой"???

Инвестор ты сопливый!
Ты вначале сделай, что обещал на выборах!!!

Я понимаю, что клоуну пи*деть, не мешки ворочать, но надо хоть немного сооброжать…...
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йа планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи ((((
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Кажу "Золомойський"
А думаю: "ЗЁ",
Кажу "Зеленський".
А думаю: "Бєня"
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Беня создаст якобы совместных предприятий с якобы инвестициями со своих нажитых "честно" денег, чтобы уйти от налогов и ещё больше обогатиться за счёт Украины.
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Это хорошо или плохо? Вы же не надеетесь, что первыми в страну потекут инвестиции от честнейших пенсионных фондов США? Или Бенины деньги пусть в Лондоне гниют?
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*****,оно опять сценарии квартала нам впаривает...
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За пять лет мы инвестируем в инфраструктуру Украины не менее 20 млрд долларов, - Зеленский

как раз под амнистею капиталов 5% и будут енти ынвесторы гнать бабло в украину.

Как??

через панамские офшоры-все прибыля обратно на панаму,
украине фига в дырявом бюджетном кармане.

инфраструктура и ее проекты??

ЗЕМЛЮ СКУПИТЬ - ВОТ ИХНие проекты.

зеленский назвал енто - "Бааальшая приватизацыя".

только батраков не распугайте украиских -бо сбегут в польши, некому будет землю копать.

ахахаха
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Мьі здєлаєм, мьі будєм развівать, мьі інвєстіруєм... Мьі, мьі, мьі.
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простите, вы - это каломойский и другие олигаторы или простой народ комунальными и ценами в магазинах?
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20 млрд долларов на 30 млн жителей - дьявольская цифра получается 666, 666 долларов с человека независимо есть работа или нет - ок, готовьтесь зетрутни!
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начинайте по 600 баксов откладывать или от 1 месяца до полугода - пенсию отдавать на инфраструктурные проекты - конец бедности настал - настало время делиться!
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Мы это уже проходили: асфальто-бетонные дороги от тети Юля, покращення от дяди Вити, жыты по-новому от дяди Пети.....
Сейчас мы на этапе - инвестиции от дяди Вовы..... За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 886
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Боргове навантаження: Україна "проїдає" валютні резерви


Міжнародні (золотовалютні) резерви України в серпні 2018 року скоротилися порівняно з липнем на 2,9%, або 517 млн доларів. Станом на 1 вересня обсяг резервів становив 17,2 млрд доларів. Про це свідчать попередні дані Національного банку України (НБУ).
ЗВР скорочуються вже чотири місяці поспіль. З початку року резерви зменшилися вже на 1,38 млрд доларів.
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Ежегодно коломойские яценюки выводят в офшоры около 30-36 миллиардов. Он хотя с порядком цифр ознакомился и узнал что такое "инвестиции" и кто такие "инвесторы". Для него наверное будет большим откровением узнать что цель любого инвестора сделать быстрые деньги любой ценой и шустро избавится от предприятия (продать инвестицию с прибылью)... За пять лет 20? Ну это ... пипец... апофеоз менеджмента...
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Немного достало. А где основные месседжи про рубание рук, грабительские тарифы и бизнес на крови? Когда, Вова?
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Куда в долговые казначейские обязательства инвестируете? верю охотно
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якщо після правління коломойші в Україні залишиться більше ніж залишилось після нього в Приваті, Укранафті, Аеросвіті, ДД і т.д.
це вже буде успіх.
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разбудите клована ...у него бред ,срочно дайте дозу!
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Економісти п'ють коравлол і закусюють валідолом!
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Вчера он что-то мучительно блеял по поводу погибших украинских воинов, делал очень больной вид. Сегодня он бодр и свеж, радостно забалтывает нас светлым будущим, что бы мы забыли вчерашнее.
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Чем-то это напоминает Рашу - все положительные новости - в будущем времени "достигнет" "потратим" "построим" "сделаем".
Новости в будущем времени - это не новости а туфта для быдло-лохтората.
Зе уже 3 месяца президент. Что сделано??? Кроме того что завхозов на камеру ругал (опять-таки как в Раше).
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Если только в инфраструктуру, то неплохо. Но Украине необходимо в разы больше инвестиций. Нужно экономику развивать.
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Дасиси фантастиж!!!! Давай Вова!!! Еще пару доз ,,,,,,
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Тобто по 4 мільярди на рік? Так і при Пороху приблизно по стільки було.
Але Зє!Біли радісно онанують! За п'ять років ми інвестуємо в інфраструктуру України щонайменше 20 млрд доларів, - Зеленський - Цензор.НЕТ 821
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За 5 років не буде цього неграмотного жида. Відбудеться це швидше. Готуйтеся зебілоїди. До речі, я не фанат, чи адепт інших політиків. Я, як українець, органічно не сприймаю це зебільне непорозуміння. І чхати на його тупий електорат.
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зеЛеная сопля!ты через годик уже на ростове будешь!
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и этого не заслужил - в канализации ему место
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ЗЕндер сегодня был в ударе!))))
Полет его фантазий уносил его все выше и выше...
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якщо красти по барижному як крали останні 5 років не будуть, то легко знайдуть ці кошти
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Економического прорьіва не будет, расходимся пацаньі.
Президент оказался не финансовьім гением, а клоуном)))
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Важко щось тут сказати,але...Колись,покійна бабуся, в схожому випадку казала,що дурень думкою багатіє.Подивимось.
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