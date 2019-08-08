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Все про:НАБУ (2051) НКРЕКП (134) Роттердам+ (15)

 НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку (оновлено)

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем шістьом особам, причетним до введення так званої формули "Роттердам+", зокрема ексглаві Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) .

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, у результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує діяльність групи "чорних піарників", які працювали проти супротивників схеми Роттердам+, - Герус

Зокрема, зазначають у НАБУ, йдеться про:

- ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг;

- чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП);

- начальника відділу НКРЕКП;

- керівника управління НКРЕКП;

- заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

- директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Одного з підозрюваних - ексчлена НКРЕКП - затримали. Місце перебування ще чотирьох - ексголови НКРЕКП та топменеджерів групи компаній наразі невідомо. Тож їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.

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"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. У березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - заявили в НАБУ.

"Слідство зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр. завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження "Роттердам+"", - наголосили у відомстві.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

"Безпосередньо підозру вручено 2 особам - начальнику управління енергоринку НКРЕКП і чинному директору ДП "Оператор ринку", який у період введення "Роттердам+" був членом НКРЕКП", - уточнили в САП.

Зазначимо, що із 30 грудня 2014 року до червня 2018 року головою НКРЕКП був Дмитро Вовк.

Нагадаємо, що указом Кабміну від 12 червня 2019 р. № 398-р директором державного підприємства "Оператор ринку" було призначено Володимира Євдокимова.

НАБУ оголосило підозри у справі Роттердам+ шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141895
 
   
 Топ коментарі
 
А там и дружбана потроха ахметки уже будет рукой подать.
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Порохнявий у тій банді "командір". Пора уже шоколадного за грати без права внеску залогу.
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"Снаряды падают все ближе". (с) НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" 6 лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 8019
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А там и дружбана потроха ахметки уже будет рукой подать.
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Мы в окопах все скопом сидим,
Артиллерия бьет по своим, НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" 6 лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 7327
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Да все у них рука не дотягивается, трясется.)
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С сентября веселуха начнется. Народ ждет посадок.
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Порохнявий у тій банді "командір". Пора уже шоколадного за грати без права внеску залогу.
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И шоколадного,и донецкого ахметку,и путинского чука,и винницкого гросю,и хз какого свинарчука,и обязательно всех с конфискацией всего семейного имущества.
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Ты забыл о Коломойском, хотя подожди, он же теперь правильный. Странно, почему это...
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Колу и портнова и пока используем,как силу против потроха и ахметки,а после того как они выполнят свою миссию по посадке и конфискации названных воров мы разрешим тебе делать с ними все что пожелаешь.
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Идиот поимел твою маму за 7 месяцев до твоего рождения.
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А почему ты про себя от другого лица пишешь?

А не мог бы зеля вас, зебилов, следом за олигархами поубивать?
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А коли Коломойша був не правильний? Хіба що по шоколадній і путЄнській методичці. Ромео. Народ знає хто не пустив ***** в Дніпропетровську і Запорізьку область. Так що "не в ті двері сунешся" Ромку.
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Вот те кто принимал участие те знают точно, а тебе подобные "ко-ко-ко" теоретики теперь прославляют того на кого указал пальцем их альфа омега...это все печально конечно.
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порохи сматую удочки))) Будет ли он сегодня на допросе?
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Всех в НАБУ нужно менять, они долго высиживали, пока наконец -то объявили подозрение. Ганьба!
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На Ситника самого уголовное дело заведено, он слуга Порошенко.
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еще подозрения за стену Кролика выдвинуты...если будут посадки то полет нормальный...
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мотайте клубочек дальше ,он приведет нас к известным всем ПЭРСОНАЖАМ... НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" 6 лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ - Цензор.НЕТ 4150
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Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертонї душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?

А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
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І що пропонуєш, ввести новий вротердам?
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Ротердам до тарифів не мав жодного відношення! Від нього страждали лише суперенергомісткі виробництва, феросплавів (Пінчук, Коломойський), та алюмінію (підприємства належать кацапам, групі "РУСАЛ").
Тобі втерли, що від ротердаму тобі пагано. Слово правди закидалося 1000 слів брехні. Врешті ти зробив те, що хотіли Пінчук, Коломойський та "РУСАЛ", ти і купа таких як ти поперли того, хто не давав жити оліхархам.
Ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило. Платиш в Пінчуку, і кацапам. А будеш платити ще більше.

Ти радий? Настало щастя народне?
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Твої брєдні з методички малоцікаві. Ти визначся, виступаєш за продовження адміністративного ціноутворення електроенергетиці, так? А як це узгоджується з киданням лінків на маркет.ценсор в паралельній темі цін на газ? НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 5025
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такі питання в методичках не прописані.. зара він пасавєтуєцца са старшимі па званію таваріщамі НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8958
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При чому тут одне до іншого? що за демагогія?
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супер відповідь.. а стікі букв перед цим накопіпастив
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І те і друге - це енергетичні товари, які постачаються через централізовані мережі.
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навіть якщо припустити що ти правий будь-яке підвищення ціни на електроенергію призводить до підвищення цін тому що виробник переносить свій тягар на плечі українців.
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Мушу вас засмутити, ціна за якою продається товар не має жодного відношення до його собівартості, а залежить лише від попиту та пропозиції. Якщо ціна за якою продається товар менше собівартості, то через відсутність прибутку виробництво припиняється, а підприємство або зачиняється, або продається іншому власнику, який знає як знизити собівартість і отримати таки прибуток.
Якщо виробництво здешевиться через зниження витрат на електрику, виробник не знизить ціну, він просто отримає більший прибуток, А вам що до того?
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це щось нове в економіці...пане "економіст" поясніть будь ласка чому незважаючи на високі врожаї та стабільний курс доллара стабільно збільшується ціна на хліб при щорічному темпі вимирання в 150 тис людей на рік?
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Додам. товар завжди продається за тою ціною, за якою його можна продати і ринку байдуже скільки праці ви вклали у його виробництво.
Приклад.
Виростити кіло картоплі безумовно потребує дільше праці, як вичавити з риби кіло червоної ікри та засолити її. Проте картопля коштує у 100 разів дешевше. Як бачимо між ціною за якою товар продається і собівартітю, вираженою у затратах праці витраченої на вирощування, збирання, перевезення та зберігання, немає.
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То есть вы согласны что правительство Гройсмана продаёт энергию по ценам, не связанным с себестоимостью энергии? 😁
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що таке конкуренція не чули?
все що ви розповідаєте це петєноміка і дитячий садок.
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Ринат Леонидович, коли це ви мову встигли вивчити?
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Коломойский теперь святой, так что не надо тут НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 8061
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Луценко тоже многим подозрение объявлял.А кто-то сел? Или хоть до суда дошел?. Посмотрим на результат.Так как за три года НАБУ даже купленные за госсчет по сумашедшей цене носки не отбило.
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Пахану, который эту схему "крышевал", когда?
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Якщо НКРЕКП встановлювало незаконні тарифи на централізоване постачання теплової енергії в гарячій воді для населення, на централізоване водопостачання холодної води та водовідведення, то громадян України має бути здійснено перерахунок за житлово-комунальні послуги, оскільки громадяни є потерпілою стороною. Адже саме протиправними діями посадових осіб НКРЕКП було нанесено матеріальну шкоду українцям, а відповідно саме українцям і має бути компенсовано матеріальні збитки.
п.с.
В іншому випадку НАБУ і САП, порушивши кримінальні справи відносно посадових осіб НКРЕКП, потерпілою стороною зробили олігархів, підприємствам яких нанесено збитки незаконними тарифами.
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Тобто, якщо громадянам України не буде здійснено перерахунок за житлово-комунальні послуги внаслідок незаконних тарифів, то однозначно вказана кримінальна справа порушена для захисту бізнесу олігархату, яким з державного бюджету зроблять компенсацію.
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Воно порушило справу не проти особи, а за фактом заяви. Тобто просто перевіряє, чм є у тій заяві хоч крапля правди, чи то просто єврейська хуцпа.
На жаль народ не знає законів і тому онанує на подібні "відкриття справ".
В принципі я пожк відкрити справу проти вас, щановний! Для цього попрошу сина зробити сайт, напишу там анонімне повідомлення, що ви сутенер і власною дочкою торгуєте, а потім, посилаючись на це повідомлення, напишу заяву у прокуратуру.
І проти вас відкриють справу і перевірятимуть, чи є у вас дочка і.т.д.
Такий КПК придумали Портнов з Ківаловим.
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Вы конечно вумный, но в стате написано "НАБУ объявило подозрения...." Это как бы немного, а если точнее то совсем не то же самое что - просто перевіряє
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А я підозрюю що ви гвалтуєте свого кота у неприродній спосіб і що?
Підозри, що щось там було не просто так, а за гроші можуть і не підтвердитися фактами, чи не так? Треба довести, що посадові особи отримали особистий зиск, а інакше все це "суєта суєт і всячєская суєта".
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Домик порошенковского гадёныша-фунта чудесным образом приобретённый на сожительницу гадёныша в феврале 2016 года более чем за 2 000 000 долларов. Какие милые лица являются соседями этого шлемазла)
НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" 6 особам, зокрема ексглаві НКРЕКП - Цензор.НЕТ 6226
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Мародер зара при владі. Ви самі його обрали.
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ты не следишь за новостями в стране: мародер-Петька уже не президент, поэтому можешь так сильно ему не вылизывать (все равно денег не будет)
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Мародер зараз при владі. Ви його обрали.
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сади, сразу как из Турции вернется, так и сади!
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Не ведитесь, это пиар компания! Ситнику нужно слезть с своих уголовных тем!!!
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Фигурантам приготовиться....нет, не к тюрьме конечно же. Приготовиться поделится частью украденного.
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Коли повертатимуть гроші за переплачений плюс? Враховуючи інфляцію.
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я вас умоляю...
горгазы тоже наказали и велели не насчитывать коэффициенты и сделать перерасчет...
и чё? (не хочется рифмовать с "через плечо"... да так оно и есть...)))
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Главное шоколадного мародера не упустить! Грабеж страны во время войны это расстрел!
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Организатором схемы был непосредственно Петя через своего "юного шоколадного и перспективного менеджера" Вовка. Что? Обоим объявили подозрение? Сомневаюсь...
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ты забыл написать про организатора схемы "зуб даю".
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Всех участников схемы "роттердам" за геноцид украинского народа нужно повесить на Майдане как вешали там фашистов после ВОВ.
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"Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУИсточник: https://censor.net.ua/n3141895

Так следствие установило, что это не Порох давил на НКРЭКУ?!
Неожиданно!
Хотя, для кого как.
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а, так Зеля знал и молчал, что бояре Богдан с Беней под себя киевский админсуд подмяли?!
Знает и молчит?!
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НАБУ объявило подозрения по делу "Роттердам+" шести лицам, в том числе экс-главе НКРЭКУ

6 чиновников винаваты, а ахметка НЕВИНАВАТ!!!

на бабло с ротердама++ ахметка кормил данецкое быдло 5 лет,

на пару с мальдивским камандующим.

ну ахметка понятно почему - бамбас - енто его банда, а мальдивский??

тоже панятно - купил его ахметка с потрохами.

как ющенка в 2015.

ахахаха
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Став презом Петя создал "проблемки" для Ахметова в результате чего акции Ахметова упали в цене и біли скуплені Петей. И вот после этого был запущен Роттердам+. Так что не Ахметка Петю купил, а Петя навязал себя в партнеры Ахметке...
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1 ахметка
2 беня
3 фірташ
4 потрох само собой
а хто ті двоє?
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Порохоботы молчат и нервно курят в сторонке. Потому как большинство фигурантов дела - ставленники Пети и его команды.
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набу лишь бы дело открыть.
то что они потом валятся то пох
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Посадки,это хорошо,но как-то надо подумать о возмещении убытков.
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А мне извиняюсь пiхуй,что у него заберут.Мене интересно,что вернут мне.
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а за газ слабо?
там та же формула.

Вместо этого Коболева с Ветренков премьеры пророчат.

Зелогика
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о, очередные дворники-сантехники-электрики?? и вовку советуют бежать, дом жалко, сарай, конешно, дорвавшегося жлоба, но денег немерянных стоит....
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Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. Источник: https://censor.net.ua/n3141895
-------------------
И в июне Зе дал 2 недели на показ результатов от СБУ и НАБУ. Судя по скорости расследований и показа результатов, эти будут доить бюджет , пока кто то не проведет аудит и не уволит всех за несоотвествие .
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Только 18,8 млрд.? А как же подоражение продуктов питания и всего другого через незаконное поднятие тарифов? Думаю потребители понесли убытков минимум на 180 млрд. а не на 18! Мародер совместно с Ахметовым 5 лет грабил страну и должен сидеть!
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и почему в новости нет ни слова про ДТЭК? НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку - Цензор.НЕТ 5291

оказывается виновные в НКРЭКУ, а не в ДТЭК.
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Давно пора всю эту соевую шоблу на нары ! А Главсвина - повесить
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Совершенно с вами согласен. свиновальцманяку за пейсаку и на гилляку.
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Формула "Роттердам+" отменена. Электроэнергия подорожала после этого для всех, кроме Бени, для которого она подешевела. Зебилы, в этом заключается справедливость? НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку - Цензор.НЕТ 5521
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У свиновальца начинает гореть земля под копытами и дымится щетина.
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если вРоттердам+ помножили на минус, то почему же электроэнергия ни на копейку не подешевела?
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