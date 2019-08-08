 НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку (оновлено)

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

"8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, у результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, зазначають у НАБУ, йдеться про:

- ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг;

- чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП);

- начальника відділу НКРЕКП;

- керівника управління НКРЕКП;

- заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;

- директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.

Одного з підозрюваних - ексчлена НКРЕКП - затримали. Місце перебування ще чотирьох - ексголови НКРЕКП та топменеджерів групи компаній наразі невідомо. Тож їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.

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"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. У березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - заявили в НАБУ.

"Слідство зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр. завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження "Роттердам+"", - наголосили у відомстві.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року.

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.

"Безпосередньо підозру вручено 2 особам - начальнику управління енергоринку НКРЕКП і чинному директору ДП "Оператор ринку", який у період введення "Роттердам+" був членом НКРЕКП", - уточнили в САП.

Зазначимо, що із 30 грудня 2014 року до червня 2018 року головою НКРЕКП був Дмитро Вовк.

Нагадаємо, що указом Кабміну від 12 червня 2019 р. № 398-р директором державного підприємства "Оператор ринку" було призначено Володимира Євдокимова.





