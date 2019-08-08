 НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку (оновлено)

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, передає Цензор.НЕТ.
"8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, у результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, зазначають у НАБУ, йдеться про:
- ексголову Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг;
- чинного директора ДП "Оператор ринку" (на момент запровадження "Роттердам+" - член НКРЕКП);
- начальника відділу НКРЕКП;
- керівника управління НКРЕКП;
- заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи - ключового оператора ринку теплогенерації України;
- директора департамента однієї з компаній зазначеної групи.
Дії всіх шістьох осіб кваліфіковано за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України ("Зловживання службовим становищем"). Представникам приватних компаній інкримінують пособництво.
Одного з підозрюваних - ексчлена НКРЕКП - затримали. Місце перебування ще чотирьох - ексголови НКРЕКП та топменеджерів групи компаній наразі невідомо. Тож їм повідомлено про підозру в порядку ст.278, ст.135 Кримінального процесуального кодексу України.
"Слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме - витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі. У березні 2016 року НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це своєю чергою призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності", - заявили в НАБУ.
"Слідство зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр. завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження "Роттердам+"", - наголосили у відомстві.
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року.
Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, причетні до вчинення злочину.
"Безпосередньо підозру вручено 2 особам - начальнику управління енергоринку НКРЕКП і чинному директору ДП "Оператор ринку", який у період введення "Роттердам+" був членом НКРЕКП", - уточнили в САП.
Зазначимо, що із 30 грудня 2014 року до червня 2018 року головою НКРЕКП був Дмитро Вовк.
Нагадаємо, що указом Кабміну від 12 червня 2019 р. № 398-р директором державного підприємства "Оператор ринку" було призначено Володимира Євдокимова.
Артиллерия бьет по своим,
А не мог бы зеля вас, зебилов, следом за олигархами поубивать?
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер менше платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти?
А ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило.
Тобі втерли, що від ротердаму тобі пагано. Слово правди закидалося 1000 слів брехні. Врешті ти зробив те, що хотіли Пінчук, Коломойський та "РУСАЛ", ти і купа таких як ти поперли того, хто не давав жити оліхархам.
Ти УЖЕ платиш Коломойському 9 грн. на місяць. І кожен член твоєї родини теж. За рік буде 110 грн. на рило. Платиш в Пінчуку, і кацапам. А будеш платити ще більше.
Ти радий? Настало щастя народне?
Якщо виробництво здешевиться через зниження витрат на електрику, виробник не знизить ціну, він просто отримає більший прибуток, А вам що до того?
Приклад.
Виростити кіло картоплі безумовно потребує дільше праці, як вичавити з риби кіло червоної ікри та засолити її. Проте картопля коштує у 100 разів дешевше. Як бачимо між ціною за якою товар продається і собівартітю, вираженою у затратах праці витраченої на вирощування, збирання, перевезення та зберігання, немає.
все що ви розповідаєте це петєноміка і дитячий садок.
п.с.
В іншому випадку НАБУ і САП, порушивши кримінальні справи відносно посадових осіб НКРЕКП, потерпілою стороною зробили олігархів, підприємствам яких нанесено збитки незаконними тарифами.
На жаль народ не знає законів і тому онанує на подібні "відкриття справ".
В принципі я пожк відкрити справу проти вас, щановний! Для цього попрошу сина зробити сайт, напишу там анонімне повідомлення, що ви сутенер і власною дочкою торгуєте, а потім, посилаючись на це повідомлення, напишу заяву у прокуратуру.
І проти вас відкриють справу і перевірятимуть, чи є у вас дочка і.т.д.
Такий КПК придумали Портнов з Ківаловим.
Підозри, що щось там було не просто так, а за гроші можуть і не підтвердитися фактами, чи не так? Треба довести, що посадові особи отримали особистий зиск, а інакше все це "суєта суєт і всячєская суєта".
горгазы тоже наказали и велели не насчитывать коэффициенты и сделать перерасчет...
и чё? (не хочется рифмовать с "через плечо"... да так оно и есть...)))
Так следствие установило, что это не Порох давил на НКРЭКУ?!
Неожиданно!
Хотя, для кого как.
Знает и молчит?!
6 чиновников винаваты, а ахметка НЕВИНАВАТ!!!
на бабло с ротердама++ ахметка кормил данецкое быдло 5 лет,
на пару с мальдивским камандующим.
ну ахметка понятно почему - бамбас - енто его банда, а мальдивский??
тоже панятно - купил его ахметка с потрохами.
как ющенка в 2015.
ахахаха
2 беня
3 фірташ
4 потрох само собой
а хто ті двоє?
то что они потом валятся то пох
там та же формула.
Вместо этого Коболева с Ветренков премьеры пророчат.
Зелогика
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И в июне Зе дал 2 недели на показ результатов от СБУ и НАБУ. Судя по скорости расследований и показа результатов, эти будут доить бюджет , пока кто то не проведет аудит и не уволит всех за несоотвествие .
оказывается виновные в НКРЭКУ, а не в ДТЭК.