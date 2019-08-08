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 Політика України
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 Росія мусить негайно звільнити Балуха і Бекірова, - посольство США в Україні

Посольство США в Україні закликає Росію негайно звільнити Володимира Балуха, Едема Бекірова та інших українських політв'язнів.

Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у твітері, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українських політв'язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія мусить негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в'язнів", - заявили дипломати.

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Росія мусить негайно звільнити Балуха і Бекірова, - посольство США в Україні 01

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

Також читайте: Балуха вшосте за чотири місяці помістили в ШІЗО, - правозахисники

Балуха засуджено за рішенням підконтрольного Росії "Роздольненського райсуду" окупованого Криму до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ. Кримський фермер був фігурантом справи про незаконне зберігання зброї та вибухівки (ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 222.1) і ч. 2 ст. 321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Він відбуває покарання в колонії в російському місті Торжок. Нині Балуха вчергове помістили до штрафного ізолятора. За словами родичів і правозахисників, стан його здоров'я погіршується.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141894
 
   
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путЄну насрати на слово "должен".Я вважаю що він уже давно "должен" здохнути,та від того йому ні холодно ні жарко.Якщо б зробили повну ізоляцію рашапітекам,тоді б воно щось би і почуло. А так, робити видимість рухів-це ваша західна фішка.
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Та ни в коем случае! Вот, о нём: "и других украинских политзаключенных". Источник: https://censor.net.ua/n3141894
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ця чума багато чого повинна, а в неї навіть здохнути не виходить без сторонньої допомоги.
треба таку собі толоку об'явити.
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Это ультиматум ! В случае отказа Зеленский снимет штаны и покажет вам красные труселя ! А как контрольный выстрел - сыграет .уем на рояле ! 😂
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Козлостан різко поднесе руку до капелюха промукає Яволь ! тай побежить відкривати камери ...
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Щас уйлу подзвонить сцикло і все поішає же.
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невже когось ще дивують ті пуки в повітря?
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Может хотя бы Посольство США в Московии должно призывать...
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"Посольство США в Украине призывает Россию"....................
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Мені от одне не зрозуміло.
За наданою департаментом консульської служби МЗС інформацією, станом на 31 грудня 2018 року, кількість громадян України, які відбувають покарання за кордоном становить 6050 осіб



Чому завжди мова йде про десяток обраних ув'язнених які знаходяться в Росії?!
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