 Росія мусить негайно звільнити Балуха і Бекірова, - посольство США в Україні

Про це йдеться в повідомленні диппредставництва у твітері, передає Цензор.НЕТ.
"Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українських політв'язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія мусить негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в'язнів", - заявили дипломати.
Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.
11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.
27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.
Балуха засуджено за рішенням підконтрольного Росії "Роздольненського райсуду" окупованого Криму до 5 років колонії за сукупністю двох кримінальних справ. Кримський фермер був фігурантом справи про незаконне зберігання зброї та вибухівки (ч. 1 ст. 222 та ч. 1 ст. 222.1) і ч. 2 ст. 321 Кримінального кодексу РФ (дезорганізація діяльності установ, що забезпечують ізоляцію від суспільства). Він відбуває покарання в колонії в російському місті Торжок. Нині Балуха вчергове помістили до штрафного ізолятора. За словами родичів і правозахисників, стан його здоров'я погіршується.
треба таку собі толоку об'явити.
За наданою департаментом консульської служби МЗС інформацією, станом на 31 грудня 2018 року, кількість громадян України, які відбувають покарання за кордоном становить 6050 осіб
Чому завжди мова йде про десяток обраних ув'язнених які знаходяться в Росії?!