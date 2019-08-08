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 Політика України, За кордоном
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Все про:Варфоломій (137) Зеленський (2346) Стамбул (92)

 Зеленський і Варфоломій проводять зустріч у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Вселенським патріархом Варфоломієм у Стамбулі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Володимир Зеленський вручив Варфоломію букет квітів. Їх сфотографували для протоколу. Зараз між сторонами відбувається закрита зустріч. Що буде після переговорів - поки невідомо.

За інформацією ТСН, Вселенський патріархат готував заяву, але невідомо, чи буде вона зачитана. За словами пресофіцера патріархії Нікоса Папахрісту, потрібно почекати, щоб розуміти, що відбувається.

Варто зазначити, що візит відбувається на тлі оголошення почесним патріархом ПЦУ Філаретом про відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141893
 
 
 Топ коментарі
 
Цікаво чи знає Варфоломій яку віру сповідує Зе? А ще питання: скільки коштував термос, який Зе подарував Варфоломію?
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Для чого ви написали цю брехню?
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А библия переводится как книга и что теперь, любая книга есть библия? А кацап переводится "как козел"
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Поскольку любая бумага от Варфоломея - томос, Зеленский томос о проведенной встрече привезет.
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Томос (грец. τόμος) - указ, декрет, окружне послання предстоятеля помісної православної церкви у деяких важливих питаннях церковного устрою. Шляхом надання томосу деякій частині «материнської» (кіріархальної) церкви офіційно проголошується автономія в управлінні або автокефалія. У томосі використовується урочистіший та повніший підпис, ніж в інших патріарших указах. Після надання томосу про автокефалію предстоятеля Церкви вносять в Диптих і починають згадувати за Літургією на великому вході. https://uk.wikipedia.org/wiki/Томос
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Варфоломей издаст декрет о сотрудничестве с Украиной, по другому томос.
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А библия переводится как книга и что теперь, любая книга есть библия? А кацап переводится "как козел"
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Томоса он недостоин, разве только клепка в голове добавится и то хорошо
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Цікаво чи знає Варфоломій яку віру сповідує Зе? А ще питання: скільки коштував термос, який Зе подарував Варфоломію?
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Вам же никто не указывает как в мечети молиться, почему лезете к православным?
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Главное не дать им встретится ночью. А то наделают там дел.
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Страшно даже подумать, что оно там наговорит.
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какая шикарная фамилия у пресс-офицера патриархии Никос Папахристу
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Грецьке прізвище. Найцікавіше те, яка ДНК на сьогоднішній час у греків.
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Варфоломец хочет знать что в голове у Порошнко. Я мол сделал ему томос для Святейшей церкви Украины, просил называть эту церковь именно так, а не иначе, а он создал ПЦУ.
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А че Зе уже докладывает что в голове Порошенко? Ну это уровень 😀
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Варфоломей знает, что в голове у Порошенко - независимая церковь для Украины.
А в голове у Зюзи как бы Московский Пархат не обидеть.
Тут загадок нет
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Абсолютно ни от кого независимая церковь в Украине это Киевский Патриархат!
Т.к. не платит дань ни Москве, ни Константинополю!
А что в голове Барыги - так это коричневое что то. Томос выдан СЦУ, а он создал ПЦУ!
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В голове у Порошенко "Рошен" , вернее , бабло .
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Варфаламей, он нехристь, пошли его в зебилятню…..
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Обманным шляхом все и всегда отрымувала РПЦ.
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Особенно сейчас подгорает у ЗЕфунтиков прихильников УПЦ МП!))))))
Их ЗЕбоба кинул их через посох Варфоломея!)))))
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У тебя не подгорает, что Епифаний в молитвах прославляет руководителя РПЦ?
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Это церковная традиция...Мама Церьковь по хлеще Армии!
Даже такой пес как Гуня упоминается в молитвах...и Варфоломеем тоже!
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Это всего лишь правило , да и то временное. Всем, кому хочется все и сразу, пусть подождут
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Это отлично! Вата помогла выбрать настоящего украинского президента, который закроет в тюрьму мародёра-парашена. Да, это есть гуд!!
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Зеленський і Варфоломій проводять зустріч у Стамбулі - Цензор.НЕТ 8585 Пэт Люра

@Pet_lyra

·3 ч

Зеленский:
-- У нас в российском плену 24 моряка.
Эрдоган:
-- Мы контролируем ситуацию от Сирии до Мьянмы и если что, ****** всех.
-- Мы тоже не сидим сложа руки. У меня вот на руке браслетики и я их буду носить, пока наших моряков не отпустят.
-- ???...
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Не розумію причини верещання й лементу прихильників петі в коментарях під цією новиною.. Що поганого в зустрічі Володимира з Варфоломієм? Вам більш була б до вподоби зустріч Володимира з гундяєм?
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А что хорошего ожидать от человека, который обзывал Томос термосом. Я надеюсь, что Варфоломей в курсе. Теперь лично увидит этого зебила
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О вся фішка в тому, що не ******* їзде, а той хто його викинув. вони тут дрищуть один перед другим в красноречии змагаються, тільки по попугайські і якось тупорило все у них виходить, а коли сказати нічого --просто проявляють своє природнє хамство.
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Не нужно заставлять его повторять чужие ошибки.
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Пока что Зюзя для Украины ничого не зробило и зробить ли неизвестно.
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Коломойский в интервью о Зеленском: "Он стопроцентный еврей и по субботам не должен работать" 4 апреля 2019
Громкое заявление о Зеленском Коломойский сделал в интервью израильской газете Makkorishon
"Он стопроцентный еврей. Он не был сильно религиозен, но мы работаем над этим", - отметил Коломойский. С его слов, он заставляет кандидата соблюдать шаббат, то есть отказ от какой-либо работы по субботам.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/175528_1554466242
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теперь ты зебилевич - и каждая дворняжка ,при встречи ,сразу - лапу подает))))))
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Зюзя привез Варфоломею в подарок Термос? Или опять рассказывает, что он тогда пошутил?
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Петро, если гадо сам справится, без зюзиной помощи
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В РПЦ ЗАГОВОРИЛИ О НЕОБХОДИМОСТИ ДОГОВАРИВАТЬСЯ С КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ УКРАИНЫ ЗЕЛЕНСКИМ, не дожидаясь второго тура выборов и оглашения результатов
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
Также российские попы ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ (подразумевая ЯНУКОВИЧА И ОСТАЛЬНЫХ СБЕЖАВШИХ В РОССИЮ и остальных сбежавших в Россию «папередников»). Интересно, что российские церковники требуют от кандидата Зеленского дать ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ЧТО В УКРАИНУ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ КРИТИКИ «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» УКРАИНЫ. Они должны вернутся в политику и в социальную жизнь.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija
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Ну политэмиграеты в Украину уже потянулись - всякие портновы- шмарии.
О чем они там еще договаривались:
"Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине"

Об этом небось и втирает Варфоломею
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Зеленський Президент Украины!А Петро,кажеш,гадо?То це вже напевно ніхто!А що таке Зюзя?Твое поросятко?Бачу-воно ще й вредненьке,коли так відзиваешся-напевно вже риє.Закрути-но на рильце йому дротика.Кажуть,допомагає.
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Очипятка - не гадо, а НАДО. Можно по тексту догадаться.
А твои фантазии про поросятко умиляют.
Не нервничай так дорогой, и не вспоминай Петра всуе.
Как говорится - как аукнется, так и откликнется.
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Пошел уговаривать Варфоломея отозвать томос = такова "просьба" путлера
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