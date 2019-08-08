 Зеленський і Варфоломій проводять зустріч у Стамбулі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
Володимир Зеленський вручив Варфоломію букет квітів. Їх сфотографували для протоколу. Зараз між сторонами відбувається закрита зустріч. Що буде після переговорів - поки невідомо.
За інформацією ТСН, Вселенський патріархат готував заяву, але невідомо, чи буде вона зачитана. За словами пресофіцера патріархії Нікоса Папахрісту, потрібно почекати, щоб розуміти, що відбувається.
Варто зазначити, що візит відбувається на тлі оголошення почесним патріархом ПЦУ Філаретом про відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.
А в голове у Зюзи как бы Московский Пархат не обидеть.
Тут загадок нет
Т.к. не платит дань ни Москве, ни Константинополю!
А что в голове Барыги - так это коричневое что то. Томос выдан СЦУ, а он создал ПЦУ!
Их ЗЕбоба кинул их через посох Варфоломея!)))))
Даже такой пес как Гуня упоминается в молитвах...и Варфоломеем тоже!
Пэт Люра
@Pet_lyra
·3 ч
Зеленский:
-- У нас в российском плену 24 моряка.
Эрдоган:
-- Мы контролируем ситуацию от Сирии до Мьянмы и если что, ****** всех.
-- Мы тоже не сидим сложа руки. У меня вот на руке браслетики и я их буду носить, пока наших моряков не отпустят.
-- ???...
Громкое заявление о Зеленском Коломойский сделал в интервью израильской газете Makkorishon
"Он стопроцентный еврей. Он не был сильно религиозен, но мы работаем над этим", - отметил Коломойский. С его слов, он заставляет кандидата соблюдать шаббат, то есть отказ от какой-либо работы по субботам.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/ukraine/175528_1554466242
Об этом говорится в Telegram-канале Православная политика.
Протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин заявил, что НУЖНО ДОГОВАРИВАТЬСЯ И ТРЕБОВАТЬ ПИСЬМЕННЫХ ГАРАНТИЙ. В сообщении, в частности, говорится, что традиционалистам нужно договорится с лидером президентской гонки. Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине.
Также российские попы ПРЕДЛАГАЮТ ВЕРНУТЬ В УКРАИНУ ПОЛИТИЧЕСКИХ ЭМИГРАНТОВ (подразумевая ЯНУКОВИЧА И ОСТАЛЬНЫХ СБЕЖАВШИХ В РОССИЮ и остальных сбежавших в Россию «папередников»). Интересно, что российские церковники требуют от кандидата Зеленского дать ПИСЬМЕННЫЕ ГАРАНТИИ, ЧТО В УКРАИНУ СМОГУТ ВЕРНУТЬСЯ КРИТИКИ «ЕВРОПЕЙСКОГО ВЫБОРА» УКРАИНЫ. Они должны вернутся в политику и в социальную жизнь.
https://akcenty.com.ua/obshchestvo/putinskie-popy-vkraj-ohameli-i-polezli-k-zelenskomu-ozvucheny-marazmatichnye-trebovanija
О чем они там еще договаривались:
"Он должен дать письменные гарантии, что прекратятся гонения на «каноничную» церковь РПЦ в Украине"
Об этом небось и втирает Варфоломею
А твои фантазии про поросятко умиляют.
Не нервничай так дорогой, и не вспоминай Петра всуе.
Как говорится - как аукнется, так и откликнется.