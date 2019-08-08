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 Суспільство, За кордоном
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Все про:пам'ять (597) Польща (1876) УНР (51)

 Płomień Braterstwa: українські та польські скаути вшанують пам'ять воїнів УНР у кількох містах Польщі. СПИСОК

14 серпня польські й українські скаути в кількох десятках польських міст одночасно запалять на могилах бійців Української Народної Республіки "Полум'я братства".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспресо".

Зазначається, що захід ініційовано польськими гарцерами спільно з українськими пластунами, адресований усім полякам та українцям, які хочуть віддати честь і шану українським героям у 99 річницю "Варшавської Битви". Молодь хоче водночас наголосити, що в спільній історії двох народів є позитивні моменти, які повинні бути основою для будування кращого майбутнього. Організатори також запрошують приєднатись до акції людей, які не є пов’язаними зі скаутськими організаціями. Учасники події отримають пам’ятні металеві значки "Полум’я Братства".

"Адже нам усім треба постійно пригадувати світові, що саме воїни Армії УНР були тими, хто разом з польським військом зупинив наступ Червоної армії на березі Вісли у 1920 році та не дозволив тоді розлитися більшовикам по всій Європі", - йдеться в анонсі.

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Також наводиться список міст (кладовищ, пам'ятників та пам'ятних таблиць), де буде проведена акція з участю гарцерів і пластунів:

Щецін (Cmentarz Centralny)

Ґдиня (groby żołnierzy URL, Anastazy Kryworotka, Тomasza Garnata)

Бартошиці (grób Maksyma Maruszeczki, uczestnik wojny 1920 roku)

Кентшин (grób Andrija Dimierjenki, żołnierz Armii Czynnej URL)

Ґрудзіондз (Cmentarz Wojenny przy ul. 18 Pułku Ułanów Pomorskich)

Торунь (cmentarz Garnizonowy przy ul Grudziądzkiej)

Александрів Куявський (Ukraiński Cmentarz Wojskowy)

Іновроцлав (groby 10 żołnierzy Armii Czynnej URL)

Влоцлавек (cmentarz komunalny, część prawosławna)

Жидово к. Гнєзна (grób hr. Miachała Tyszkiewicza)

Плоцьк (Cmentarz Prawosławny)

Коморово (Сmentarz Wojenny)

Варшава (Cmentarz Prawosławny na Woli)

Вроцлав (Сmentarz Ososbowicki)

Люблін (Cmentarz Prawosławny przy u. Lipowej)

Кельце (prawosławna część Cmentarza Starego)

Ополе (grób Mykoły Możejki, porucznik Armii Czynnej URL)

Замость (gmach Arsenału, tablica upamiętniająca gen. Bezruczkę i obronę Zamościa)

Катовиці (Cmentarz Katolicki przy ul. Sienkiewicza, Cmentarz Garnizonowy na Machnowcu)

Тарнів (były Cmentarz Wojenny nr 203 przy ul. Krzyskiej)

Ланьцут (cmentarz Komunalny, kwatera wojskowa)

Краків (Cmentarz Rakowiecki)

Вадовіце (Cmentarz Wojskowy, kwatera żołnierzy Armii Czynnej URL)

Перемишль (Cmentarz Strzelców Siczowych przy ul. Pikulieckiej i Kasztanowej, Cmentarz główny przy ul. Słowackiego)

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141890
 
   
 Топ коментарі
 
Гут!Це дуже корисна та потрібна подія яка служить поглибленню польско украінськоі дружби
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От треба шукати саме такі сторінки історії, які нас об'єднують!

Ще можна спільно відзначити взяття українсько-польськими військами Петлюри і Пілсудського Києва в 1919.
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Приветствуется все, что объединяет, а не разобщает народы.
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Эт точно.
Ну были в нашей истории черные страницы. Ну устраивали резню и погромы, причем с обеих сторон. Ну и зачем сейчас меряться кто виноват больше? Этой истории уже дали оценку, страницу надо перевернуть и заняться тем, что нас объединяет. А враги, причем и тех и других, найдут как разъединить и в том числе и муссированием черных страниц истории. На это не надо вестись, это импульсы извне.
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Гут!Це дуже корисна та потрібна подія яка служить поглибленню польско украінськоі дружби
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А я не подозревал, что в Польше остались харцеры. Помню, в начале 70-х, года три переписывался с одним из них, их Катовице. Была такая фишка тогда, в пионерской организации. Не самая плохая, кстати.
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От треба шукати саме такі сторінки історії, які нас об'єднують!

Ще можна спільно відзначити взяття українсько-польськими військами Петлюри і Пілсудського Києва в 1919.
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Приветствуется все, что объединяет, а не разобщает народы.
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а вот это прекрасно. поляки наши братья.
и супер-новость

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