 Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.
Зазначається, що з боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Наїль Олпак, з боку України - президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков.
Цей документ є продовженням договору, підписаного між цими організаціями в Стамбулі в 1991 році.
Мета підписання договору - подальший розвиток ділового двостороннього співробітництва України і Туреччини, активізація діяльності української і турецької частин Ділової ради.
Нагадаємо, 7 серпня в Туреччині відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою держави Турецька Республіка Реджепом Таїпом Ердоганом.
ЕвропуТурцію.
мы, цыгане с одной стороны, администрация колхоза с другой обязались порасить коровник.
короче будем красить... - каждый со своей стороны....
Гигант мысли... Жаль только, что малограмотный и дикарь...
А так - во всем разбирается.
Бог..... Бог подаст.
Мне администратор посоветовал с такими не общаться.
вы же тут денно и нощно, вас видно шо даже не смешно...
простой меркантильный вопрос - скока в месяц у самого тупого бота, тебя например?
кто тебя взял на работу?
ничего личного,,,,
потом опять всплывет, запомните ник.... )))
той відразу отримував всенародну любов за безвіз до всесвітньовідомих країн, на кшалт
Свазіленд
Сент-Кіттс і Невіс
Ніуе
а тут якась турція з її 70 млн жителів.