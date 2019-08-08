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Все про:договір (118) Зеленський (2346) Туреччина (892)

 Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва

У турецькому Стамбулі в присутності президента Володимира Зеленського відбулося підписання договору про співпрацю в межах діяльності двостороннього Ділової ради між Комітетом зовнішньоекономічних відносин Туреччини та Торгово-промисловою палатою України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що з боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Наїль Олпак, з боку України - президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков.

Цей документ є продовженням договору, підписаного між цими організаціями в Стамбулі в 1991 році.

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Мета підписання договору - подальший розвиток ділового двостороннього співробітництва України і Туреччини, активізація діяльності української і турецької частин Ділової ради.

Нагадаємо, 7 серпня в Туреччині відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою держави Турецька Республіка Реджепом Таїпом Ердоганом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141888
 
 
 Топ коментарі
 
соглашение:
мы, цыгане с одной стороны, администрация колхоза с другой обязались порасить коровник.
короче будем красить... - каждый со своей стороны....
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А тобі нема чого подавати, бо усі собачі кістки ти погриз. Кожен вошивий двортерьєр вважає себе вовком Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 5655
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У Трампа не витачає грошей на нові? Танунах.
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Якось дивно що до цього не сотруднічалі. Прорубил окно в Европу Турцію.
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ЗЕля поддерживает кровавый режим Эрдогана! Поц!
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дійсно, що до цього прихильники Зе обливали лайном Ердогана. Тепер він для них став партнером.
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соглашение:
мы, цыгане с одной стороны, администрация колхоза с другой обязались порасить коровник.
короче будем красить... - каждый со своей стороны....
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народ - кто не понял - это декларация о намерениях - то есть бумага и не чего более))))
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Спасибо! Вот человечище, пришел и все нам растолковал!
Гигант мысли... Жаль только, что малограмотный и дикарь...
А так - во всем разбирается. Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 808
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ты это - может номер счета дать - денег немного перекинешь? - справедливость ведь есть)))
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Я по четвергам не подаю. Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 9618
Бог..... Бог подаст.
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А тобі нема чого подавати, бо усі собачі кістки ти погриз. Кожен вошивий двортерьєр вважає себе вовком Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 5655
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И ты тут как тут, провокатор. Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва - Цензор.НЕТ 4425
Мне администратор посоветовал с такими не общаться.
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от и правда интересно скока вам, кацам, платят?
вы же тут денно и нощно, вас видно шо даже не смешно...
простой меркантильный вопрос - скока в месяц у самого тупого бота, тебя например?
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сообщаю диспозицию - вас мало и народ вам плюнул в лицо
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доминирующая черта менталитета великой нации - злючая жаба
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ты долго скролаешь, не активный, инициативы ноль...
кто тебя взял на работу?
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судя по твоему тупизму ты должен быть уволен с лахты немедленно без выплат за август...
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все хочу понять по чем нынче кацскотство.
ничего личного,,,,
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не думайте, шо етот кацтроль умер - замер,
потом опять всплывет, запомните ник.... )))
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Типа к основному договору допку нарисовали ну че зря ездили?
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А чому досі зе не запросив на посаду міністра культури Мурата Налчаджі-оглу?
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при потрошенку такого не було.
той відразу отримував всенародну любов за безвіз до всесвітньовідомих країн, на кшалт
Свазіленд

Сент-Кіттс і Невіс

Ніуе

а тут якась турція з її 70 млн жителів.
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