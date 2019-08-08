 Україна і Туреччина підписали договір про розвиток ділового співробітництва

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Зазначається, що з боку Туреччини договір підписав президент Комітету зовнішньоекономічних відносин Наїль Олпак, з боку України - президент Торгово-промислової палати Геннадій Чижиков.

Цей документ є продовженням договору, підписаного між цими організаціями в Стамбулі в 1991 році.

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Мета підписання договору - подальший розвиток ділового двостороннього співробітництва України і Туреччини, активізація діяльності української і турецької частин Ділової ради.

Нагадаємо, 7 серпня в Туреччині відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського з главою держави Турецька Республіка Реджепом Таїпом Ердоганом.