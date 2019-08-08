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 Політика України
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Все про:кредит (210) МВФ (556) НБУ (469) Сологуб (4)

 Розраховуємо на $5-10 млрд, - заступник голови НБУ Сологуб про нову програму з МВФ

Національний банк (НБУ) прогнозує, що обсяг нової програми співпраці України з Міжнародним валютним фондом (МВФ) становитиме $5-10 млрд, а очікуваний термін її дії - 4 роки.

Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За словами Сологуба, нова програма буде у форматі EFF (Extended Fund Facility).

"Зазвичай програма EFF триває 2,5-4 роки. Ми використовуємо ці параметри в макроекономічних прогнозах Нацбанку. Розмір програми залежатиме від її тривалості. Ми вважаємо, що це буде $5-10 млрд", - сказав він.

Перший транш МВФ у межах нової програми НБУ очікує до кінця 2019 року. Його розмір становитиме $2 млрд. У подальшому Нацбанк прогнозує надходження траншів по $2 млрд щорічно.

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Як зазначив Сологуб, нова програма з МВФ не так важлива для Нацбанку з точки зору обсягу фінансування, оскільки рівня резервів зараз достатньо, щоб згладити курсові коливання.

"Нова програма стане важливим сигналом для інших донорів. Існує перспектива отримання нового фінансування від Європейського Союзу і Світового банку. Ми з більшою ймовірністю досягнемо успіху, якщо в нас уже буде програма з МВФ", - сказав заступник глави НБУ.

За оцінками Нацбанку, сума фінансування від інших великих донорів у 2020-2021 рр. може становити приблизно $1 млрд.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141886
 
 
 Топ коментарі
 
так то ж порошенковская была...а нужна зелебенская...свой президент,своя монокоалиция,свой премьер,своя программа с мвф...пусть хуже-зато не как у "борыг"
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а перед выборами рассказывали что Украина и без МВФ проживет...
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Тем что не Америка Когда твоя валюта основная в мире, а гос долг подкреплен 12 авианесущими группировками, открываются чудные возможности
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так то ж порошенковская была...а нужна зелебенская...свой президент,своя монокоалиция,свой премьер,своя программа с мвф...пусть хуже-зато не как у "борыг"
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Порошенковская stand-by была рассчитана на страны, экономика которых стабильна и растет, но нуждается в поддержке в определенных вопросах.
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а новая расчитывается, судя по обещаниям, на взрывном росте экономики, которая не нуждается ни в какой поддержке
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Extended Fund Facility предоставляется странам, которые переживают серьезный платежный дисбаланс в течение длительного времени вследствие структурных проблем. (Порошенко завел экономику в тупик)
Средства направляются как в резервы, так и в бюджет на финансирование дефицита. Заем предоставляется в течение 3-4 лет, срок погашения - до 10 лет. Процентная ставка - около 3,5% годовых.
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Наибольшая текущая проблема Украины - пик выплат долгов предыдущих лет. По подсчетам НБУ, в 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят 17 млрд долларов.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
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Америка тупо печатает деньги и на это живёт. Чем хуже Украина.
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Тем что не Америка Когда твоя валюта основная в мире, а гос долг подкреплен 12 авианесущими группировками, открываются чудные возможности
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Чё-то ни слова про выплаты по долгам осенью....
Это как понимать?
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треба 5 "ярда", 3 є, хочуть вициганити 2, все написано, чи ти не лише в кіловатах плаваєш, але й на склероз та дискалькулію слабуєш?
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Гав, гав..... Так что обозначает слово "мародёр"?
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Уже распределили кому сколько чемоданов??
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а перед выборами рассказывали что Украина и без МВФ проживет...
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Ага а в кино еще и нахрен послал, там есть слухи что они требуют повышения тарифов на 25%, а Зе просят хотя бы на 15%, от сентябрь веселый будет
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Сотрудничество с МВФ это афёра. Новое сотрудничество с МВФ подразумевает примерно по 1 млрд. в год, для Украины это сумма ничтожная - менее одного 1% ВВП, но зато под "требования" МВФ можно проводить антинародные (непопулярные) законы и реформы - которые улучшения для народа не приносят, но приносят нищету, поднимать тарифы и сказочно обогащаться олигархам, рассказывать быдлу, что Украина страна бедная, а не сверхкоррумпированная и так далее. С чего следует простой вывод - сотрудничество Зе с МВФ нужно, чтобы провести под "требования" МВФ расспродажу украинских чернозёмов и обогатится новой власти и снова олигархам. Кто-то может сие оспорить? Попробуйте.
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