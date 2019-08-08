 Розраховуємо на $5-10 млрд, - заступник голови НБУ Сологуб про нову програму з МВФ

Про це розповів заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За словами Сологуба, нова програма буде у форматі EFF (Extended Fund Facility).
"Зазвичай програма EFF триває 2,5-4 роки. Ми використовуємо ці параметри в макроекономічних прогнозах Нацбанку. Розмір програми залежатиме від її тривалості. Ми вважаємо, що це буде $5-10 млрд", - сказав він.
Перший транш МВФ у межах нової програми НБУ очікує до кінця 2019 року. Його розмір становитиме $2 млрд. У подальшому Нацбанк прогнозує надходження траншів по $2 млрд щорічно.
Як зазначив Сологуб, нова програма з МВФ не так важлива для Нацбанку з точки зору обсягу фінансування, оскільки рівня резервів зараз достатньо, щоб згладити курсові коливання.
"Нова програма стане важливим сигналом для інших донорів. Існує перспектива отримання нового фінансування від Європейського Союзу і Світового банку. Ми з більшою ймовірністю досягнемо успіху, якщо в нас уже буде програма з МВФ", - сказав заступник глави НБУ.
За оцінками Нацбанку, сума фінансування від інших великих донорів у 2020-2021 рр. може становити приблизно $1 млрд.
Средства направляются как в резервы, так и в бюджет на финансирование дефицита. Заем предоставляется в течение 3-4 лет, срок погашения - до 10 лет. Процентная ставка - около 3,5% годовых.
https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-48348016
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