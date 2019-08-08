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Все про:Крим (7267) Росія (19279) Джабаров (1)

 Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров

Крим може повернутися в Україну, тільки коли Росія припинить існувати.

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Lenta.ru.

Так сенатор прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Крим точно повернеться під юрисдикцію Києва. За його словами, подібні висловлювання Києва не варто сприймати серйозно.

"Півострів абсолютно випадково опинився в складі України, і тепер справедливість перемогла", - зазначив він у коментарі пропагандистському телеканалу RT, додавши, що, якщо Зеленський продовжить виступати з подібними заявами, то відносини між Москвою і Києвом залишаться в глухому куті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141884
 
 
 Топ коментарі
 
Ну это идеальный вариант
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Так сделаем же все, для скорейшего возвращения Крыма в Украину.
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Заглотив Крым, Россия на весь мир прокричала о неизбежности своего распада.
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Так никто и не против...это был бы самый лучший вариант из всех возможных....
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А может ты ху-ла соснул случайно?
Вот крысы!!! Так же ты и кричать будешь ,что ты не причем, это все х-ло!!
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А хто заважає перестати існувать росії? Вже давно пора признати суверенність кожного з народів росії. Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров - Цензор.НЕТ 6329
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Хм. Значит, так тому и быть. И заметьте, что это предложил член совфеда запоребья - может он, что-то знает .
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Ну раз случайно... Гоните Ростов и Кубань
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Сначала Стародуб, с Дебрянском, Белгород, с Воронежем, Таганрог... Ну, а потом, когда "казачки растовские", от пьянства, "повыдохнут", а кубанских, чеченцы "повырежут", можно и об Ростове, с Кубанью, говорить...
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Будем надеяться, что украинцы выберут, таки, такого президента, при котором первые три строчки станут явью. Безотносительно к имени первого лица запоребья.
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какая сообразительность .. а кто чего сделал для этого ?
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Та не. Тут российский сенатор не знает, с чем столкнётся РФ. Ща ЗЕ-чувак пустит ЗЕлёную соплю типа «Я вас очень прошу...», ЗЕ-стадо поищет сена оленям, попрыгает на одной ножке и всё - натурально Крым наш!
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И это перспектива ближайших 10-15 лет.Совок падал примерно такой же срок.
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ну значит так тому и быть.
Кстати, если без шуток, а ведь он прав... Значит все они понимают!!!
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Ну, в общем-то да. Крым - стратегическая точка. В этом все дело.
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Крим повернеться в Україну у 2021 році.

В сети появился любопытный документ, который тут же растиражировал телеканал «НТВ».
Он написан от лица некоей «инициативной группы» силовиков. В нем они обещают похищать, пытать и убивать жен и детей простых россиян, пытающихся сопротивляться беспределу на улицах городов. На мой взгляд, это обращение, написанное в стиле боевиков ИГИЛа или Исламского Джихада, является прокламацией об объявлении гражданской войны. Каким будет ответ простых людей, понять несложно. Уже сейчас по всей России массово ловят и бьют полицейских, которых считают оккупантами. Дальше будет только хуже. Острый политический кризис (или даже гражданская война) в Москве только начинается. Действующая власть прекратит своё существование. Интересно, кстати, что датой окончания власти Владимира Путина политолог Соловей называет 2021 год. А именно тогда к Москве должен подойти якутский шаман Александр Габышев. Он, если помните, считает Путина демоном, и обещает вернуть его в ад. Как раз в 2021 году. Таким образом, политолог и шаман парадоксальным образом сходятся в оценке перспектив Владимира Путина. https://censoru.net/37778-strah-i-gnev-v-moskve-kogda-ujdet-putin.html
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"....Уже сейчас по всей России массово ловят и бьют полицейских, которых считают оккупантами...." - Доказательство этого пожалуйста в студию. В противном случае- аффтар балабол
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Джабаров сколько лет дает своему прогнозу на существование России? Ведь Россия - разновидность империи. А история не раз доказывала, что империи крайне нестабильны.
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Скажи ка вова,ведь не даром ,сибирь спаленная пожаром,китайцам оддана
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Крым вернется в Украину, только если Россия перестанет существовать, - представитель Совфеда Джабаров

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ок, давайте тільки з цією справою не затягуйте
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Советского союза уже нет, России тоже скоро не будет....
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Прэкт"Крымская Каллифорния"набирает новые обороты.
А кто будет платить по векселям?
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