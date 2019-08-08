 Крим повернеться в Україну, тільки якщо Росія припинить існувати, - представник Ради Федерації Джабаров

Про це заявив заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання Lenta.ru.
Так сенатор прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про те, що Крим точно повернеться під юрисдикцію Києва. За його словами, подібні висловлювання Києва не варто сприймати серйозно.
"Півострів абсолютно випадково опинився в складі України, і тепер справедливість перемогла", - зазначив він у коментарі пропагандистському телеканалу RT, додавши, що, якщо Зеленський продовжить виступати з подібними заявами, то відносини між Москвою і Києвом залишаться в глухому куті.
Вот крысы!!! Так же ты и кричать будешь ,что ты не причем, это все х-ло!!
Кстати, если без шуток, а ведь он прав... Значит все они понимают!!!
В сети появился любопытный документ, который тут же растиражировал телеканал «НТВ».
Он написан от лица некоей «инициативной группы» силовиков. В нем они обещают похищать, пытать и убивать жен и детей простых россиян, пытающихся сопротивляться беспределу на улицах городов. На мой взгляд, это обращение, написанное в стиле боевиков ИГИЛа или Исламского Джихада, является прокламацией об объявлении гражданской войны. Каким будет ответ простых людей, понять несложно. Уже сейчас по всей России массово ловят и бьют полицейских, которых считают оккупантами. Дальше будет только хуже. Острый политический кризис (или даже гражданская война) в Москве только начинается. Действующая власть прекратит своё существование. Интересно, кстати, что датой окончания власти Владимира Путина политолог Соловей называет 2021 год. А именно тогда к Москве должен подойти якутский шаман Александр Габышев. Он, если помните, считает Путина демоном, и обещает вернуть его в ад. Как раз в 2021 году. Таким образом, политолог и шаман парадоксальным образом сходятся в оценке перспектив Владимира Путина. https://censoru.net/37778-strah-i-gnev-v-moskve-kogda-ujdet-putin.html
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ок, давайте тільки з цією справою не затягуйте
А кто будет платить по векселям?