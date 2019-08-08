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 Політика України
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Все про:Разумков Дмитро (128) Слуга народу (209)

 Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу"

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заперечив тенденції до розколу в майбутній фракції партії в парламенті.

Про це він розповів BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.

Як пише видання, раніше в ЗМІ з'явилися такі припущення після публічних суперечок між декількома новообраними депутатами "Слуги народу", зокрема Олександром Дубінським і Давидом Арахамією.

"Попри те, що говорять про "розкол" - це некоректно. Адже це партійна дискусія. Вона була раніше і зараз. Дискусії не шкодять партії, не шкодять суспільству або державі ... Ми можемо проводити це в офісі, і навіть на ефірах. Це інший підхід до публічної політики", - пояснив Дмитро Разумков.

Читайте також: Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141881
 
 
 Топ коментарі
 
Обязательным условием для раскола партии является само существование партии, а "СН" партией можно считать только де-юре, де-факто это просто толпа людей, которым выдали одинаковые зеленые флажки и это единственное, что их объединяет.
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Сразу после выборов ВР с друзьями обсуждали ситуацию, пришли к выводу что Слуги навреняка расколятся. Потому слишком разные люди туда прошли от откровенных разводил и делков до искренних патриотов. При этом кроме куража по сути эту условную "партию"ничто не объединяет.
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так еще фракции нету как таковой Разумков отрицает раскол во фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9078.еще и первого заседания рады не было,где депутутки определяются с фракциями...но показательно,шо разумков уже сегодня начинает говорить о расколе.уже дым такой валит,что сомнений в появлении огня не остается
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Сразу после выборов ВР с друзьями обсуждали ситуацию, пришли к выводу что Слуги навреняка расколятся. Потому слишком разные люди туда прошли от откровенных разводил и делков до искренних патриотов. При этом кроме куража по сути эту условную "партию"ничто не объединяет.
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Обязательным условием для раскола партии является само существование партии, а "СН" партией можно считать только де-юре, де-факто это просто толпа людей, которым выдали одинаковые зеленые флажки и это единственное, что их объединяет.
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их абьединяййет срусский языГ и Лига Смеха!
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Разумков такой разумный, что прямо наперед все видит и отрицает. Прямо баба Ванга. Партии Слуга народа практически нет, она на скорую руку была собрана в период выборов и мизерная, поэтому во фракции разношерстная случайная публика. Пока все хорошо эта публика будет сплоченной, но при первых неудачах и промахах разбежатся все кто куда.
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При толковому генпрокурору і суддях... Навіть дуже спритних ділків можна буде поставити в стойло...
Третього вересня побачим що по чому...
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Мнение руководителя трускавецкого ликбеза:
"И не все понимают, насколько велики вызовы перед ними стоят относительно потенциального подкупа пророссийскими силами или олигархами. Тут я думаю, что люди, к сожалению, еще не полностью осознают. Скажем так, не все это увидели. Это меня пугает ", - отметил Милованов.Источник: https://censor.net.ua/n3141824
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Немає по суті різниці хто туди потрапив. Їх всіх туди запхала одна група, якій вони винні до гробу, мало того що мажоритарщики пропихались на чужому хайпі, так і на місцях за кожного потратили сотні міліонів.
Розмови про розкол зебобікі почали, щоб потім їм вигідні закони приймати, а які ні провалювати. Типу: "Ми хатєлі, но дєрьмократія, раскол..."
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А я бы поспорил, 80% этих зепутатов, это масажисты, бармены, тамады, фотографы..
Они никто из ниоткуда, люди без мнения, без позиции но в " позиции". И они это знают. Какой может быть раскол в мешке буздумного навоза?
«Вы - никто». Лекция Потураева перед «слугами народа» в Трускавце
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думал, по составу дно у рыгов было, когда массажисты с водителями в законотворцы попали, но эти их опередили на два порядка...
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Даже если раскола не будет, сделают его видимость, да бы провалить голосование за снятие неприкосновенности дупутатов, президентов, судей и прочей ылиты
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можжет они и разньіе, в отличии от потрошенковской--все ворьі и где они--в євробудке?
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Однозначно. По сути, СН не партия, а наспех сшитый блок нескольких разнородных платформ, чем в своё время были и Наша Украина и Партия Регионов. И когда политические реалии переменятся, а они меняется неизбежно, эта сшивка обязательно развалится, как было и с остальными.
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Кстати прикольный фильмец "Клоуны убийцы из космоса"
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так еще фракции нету как таковой Разумков отрицает раскол во фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 9078.еще и первого заседания рады не было,где депутутки определяются с фракциями...но показательно,шо разумков уже сегодня начинает говорить о расколе.уже дым такой валит,что сомнений в появлении огня не остается
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Дубинский...это редкостное гавно....и разумков с зебобиком еще сто раз пожалеют о том что взяли его к себе депутатом....
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Сдаётся что Дубинский - это сексот запоребриковый.
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Привет - с таким ником может быть только **********, а матершинник Дубинский пока, что все делает правильно. Кстати, он себе не изменяет и как гнал на коррупционеров, так и продолжает гнать. А мне пох, кто будет бороться с коррупцией, мне важно, что бы её победили. Хряк-Потрошенко тоже вроде боролся, но она его победила. Бу-га-га.
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И ты в это веришь? Победят коррупцию???
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Несколько иная реакция зебобика на мой ник чем обычно...

Видимо на курсах в Трускавце методику академика Павлова немного изменили....
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"Донбасс - россия!" (с) Дубина старшый.
"Слава Украине - лозунг нацистов" (с) Дубина младьший

Согласен? Ну что молчишь, наркобот!
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Тупому **********.
Подпись пишется внизу после последнего предложения, а не в конце него. Гы.
1. Кто такое Дубина? Мы говорим о Дубинском, знаю только одного.
2. Крым, Донбасс - это Украина, а вот ты свой же тест провалил, т.к. *********** запрещено упоминание Крыма, а тем более в контексте Украины, поэтому ты и написало только Донбасс.
3. Если нацисты (сокращение от национал-социалистов существовавщие в Германии в 20 - 40-х годах прошлого века) кричали Слава Украины, то я ничего против них не имею, тогда и я нацист, хотя я больше фашист.
Слава Украине!!!
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И що, ну будут тушки в фракции, а голосовать как нужно заказчику, оплатившему услуги .
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Кто-то отколется, кто-то перебежит из мажоритарщиков. Брруновское движение, результат один
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Да там, как минимум, половина готова за бабки к рыгам перебежать.
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У неї ще інтеграції не було, про що мова? 220 людей, серед яких від радикальних фашистів до лівих пацифістів, не з'єднати. Але якщо регулярно їх накачувати етанолом, бажано зранку - то розколу можна запобігти.
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їх тому і відіслали на курси--"спаювати і споювати"
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Робимо ставки, скільки протримається ця жидокацапська неграмотна влада Разумков отрицает раскол во фракции "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 885
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До того момента когда тот, кто сегодня массово скупает наличную гривну, решит её массово выбросить на рынок, таким образом обвалив курс и вызвав массовое недовольство.
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))))) так значит я могу снова надеятся, шо гривна будет по 100?
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О5 ты со своими "прогнозами"?

Как "выбросит" то? На улицах разбросает?
Дубинский говорит шо наоборот - бумагу Трампа скупают. Че, хочешь сказать шо журналист - нагло лжет, а ты - правдоруб?

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Ще не почали працювати , а вже немалі суперечки ! А що ж буде далі , коли потрібно
буде голосувати за закони ?? Набрали різнокольоровий зброд і хочуть що б була
одностайність )))
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що не поділили?...вже перекупляють?..а я попереджав..такою великою"конфесією" важко керувати.у кожного свої плани...що де віджати .що де поділити..а вони в Трускавці дресирували. як мавпочок кнопку довити в потрібному місці
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Ну посмотрим какая часть СН возьмёт верх более проукраинская от Арахамии или пророссийско-рыговская от Дубинского
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Дубинского надо посадить. А то может и на гиляку попасть от националистов .

Пусть земля горит под ногами у сепаров и кацапов.
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проукраинская от Арахамии - это латентные порохоботы?
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Разумкова тоже отымеют и выгонят. Игроки теневые посерьезнее жтого мальчика
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СН проголосует продажу земли - только для этого весь этот цирк и затевался))) а вы думали для чего? после этого можно распускать всех по домам
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я з вами цілком згоден. це все затіялось тільки для того, щоб реалізувати найбільший неподілений адекватно (правильно/законно і т.п.) актив - землю.
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Вчера мы хоронили двух марксистов,
Тела одели красным кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем. (с)
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Арахамия хоть и не этнический украинец, а патриот, патриот. Даже украинский выучил,путина ненавидит,волонтер ВСУ. А Дубинский сепар,ничего общего у них быть не может.
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ты это по акуратней - ну на силу, честь и совесть Украины)))))
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Да он всегда был спорщиком:
Припрешь к стене - откажется.
Прошел но коридорчиком,
И кончил стенкой, кажется... (с)
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Расскольники!))))))
**...ый стыд!!!
За кого вы рвали жопу а 73%???)))))
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они на - Гандона похожи - ну писателя французского или не на него - не знаю - но шо то есть от него)))
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Это мне одному Разумков напоминает детского пупса с непропорционально кукольной башкой и крошечным подбородком, что является у взрослого человека признаком дегенерации?
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кстати если вбить в гугле "даун" по картинкам - там нет Разумкова.... но есть много фоток *****...))))) Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8869
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Человек который не в состоянии выучить украинский живя от рождении в Украине однозначно даун.
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Похоже некоторые приуспели на курсах в Трускавце ... ))))
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Аномалия дискутирует с аномалией по поводу аномалии. Тут сам ИИ ногу сломит среди всех этих аномалий.
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Пионервожатый таки что-то не договаривает.
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Дуюинский подпольньій сепар и будет мочить патриота Арахамию типа антикоррупционьіии раследованиями.
Дубинский любимец публики но одиночка, Арахамия командньій игрок, в итоге Дубинский останется за бортом.
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))) ще навіть нічого не зробили, а вже "розкол".. Бовдури.
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Арахамия.... как оно туда попало? Для меня загадка! Известный петелиз но гибкость языка и навыки петтинга видимо позволили.
Арахамия внешне - на очень худого грановского похож
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Конечно раскол будет!

Пирог большой, но на всех не хватит...., Беня все заглотит.
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Звичайно розколяться, ще й морди один одному понабивають. З таким різношерстим збродом (від прокацапських холуїв до "заблукавших" справжніх патріотів України) інакше бути ніяк не може.
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Всё закончится тем что Дубинский пойдёт на три буквы в ближайшее время и отряд не заметит потери бойца...а это важно для поддержания дисциплины.
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так обычно бывает, когда до выборов обещаешь всем все, ведь всего на всех никогда не хватает. Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 5483
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клоун ты и те неучи ,которых вы набрали в РАду....вы вредите обществу!!!!
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не оставляет ощущение потешных игрищ - почти что по-настоящему, по-взрослому. Даже раскол в партеечке! Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу" - Цензор.НЕТ 8339 Интересно, что именно не поделили?
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Ара хамия пропихивает в премьеры воришку коблю - это не раскол,это предательство и обман избирателей,если бы хамия ара до выборов сказал,что ***** претендент на премьерство,то слнарода не получил бы и половину голосов от имеющихся.
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Зато партия панамских патриотов монолитна и крепка. Ее цементирует вопрос как поделить набарыженное за последние пять лет. Правда добавилась одна общая проблема - как не сесть в тюрьму.
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Недоумков може заявляти все, що йому в голову взбреде. Але факти річ вперта. І незабаром ми станемо свідками процесів бродіння всієї цієї зє-біомаси з утворенням цілком передбачуваного кінцевого продукту під назвою компост.
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дискуссии возможны, когда расходятся в мелочах, но не тогда, когда взгляды диаметрально противоположны
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