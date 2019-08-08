 Разумков заперечує розкол у фракції "Слуги народу"

Про це він розповів BBC Україна, передає Цензор.НЕТ.
Як пише видання, раніше в ЗМІ з'явилися такі припущення після публічних суперечок між декількома новообраними депутатами "Слуги народу", зокрема Олександром Дубінським і Давидом Арахамією.
"Попри те, що говорять про "розкол" - це некоректно. Адже це партійна дискусія. Вона була раніше і зараз. Дискусії не шкодять партії, не шкодять суспільству або державі ... Ми можемо проводити це в офісі, і навіть на ефірах. Це інший підхід до публічної політики", - пояснив Дмитро Разумков.
Третього вересня побачим що по чому...
"И не все понимают, насколько велики вызовы перед ними стоят относительно потенциального подкупа пророссийскими силами или олигархами. Тут я думаю, что люди, к сожалению, еще не полностью осознают. Скажем так, не все это увидели. Это меня пугает ", - отметил Милованов.Источник: https://censor.net.ua/n3141824
Розмови про розкол зебобікі почали, щоб потім їм вигідні закони приймати, а які ні провалювати. Типу: "Ми хатєлі, но дєрьмократія, раскол..."
Они никто из ниоткуда, люди без мнения, без позиции но в " позиции". И они это знают. Какой может быть раскол в мешке буздумного навоза?
«Вы - никто». Лекция Потураева перед «слугами народа» в Трускавце
Видимо на курсах в Трускавце методику академика Павлова немного изменили....
"Слава Украине - лозунг нацистов" (с) Дубина младьший
Согласен? Ну что молчишь, наркобот!
Подпись пишется внизу после последнего предложения, а не в конце него. Гы.
1. Кто такое Дубина? Мы говорим о Дубинском, знаю только одного.
2. Крым, Донбасс - это Украина, а вот ты свой же тест провалил, т.к. *********** запрещено упоминание Крыма, а тем более в контексте Украины, поэтому ты и написало только Донбасс.
3. Если нацисты (сокращение от национал-социалистов существовавщие в Германии в 20 - 40-х годах прошлого века) кричали Слава Украины, то я ничего против них не имею, тогда и я нацист, хотя я больше фашист.
Слава Украине!!!
Как "выбросит" то? На улицах разбросает?
Дубинский говорит шо наоборот - бумагу Трампа скупают. Че, хочешь сказать шо журналист - нагло лжет, а ты - правдоруб?
буде голосувати за закони ?? Набрали різнокольоровий зброд і хочуть що б була
одностайність )))
Пусть земля горит под ногами у сепаров и кацапов.
Тела одели красным кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Другой, как оказалось, ни при чем. (с)
Припрешь к стене - откажется.
Прошел но коридорчиком,
И кончил стенкой, кажется... (с)
**...ый стыд!!!
За кого вы рвали жопу а 73%???)))))
Дубинский любимец публики но одиночка, Арахамия командньій игрок, в итоге Дубинский останется за бортом.
Арахамия внешне - на очень худого грановского похож
Пирог большой, но на всех не хватит...., Беня все заглотит.
- ка-а-кой та-а-кой рас-рас-раскол? ма-а-а-ма...
и дурак