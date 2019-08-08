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Все про:податки (743) екологія (454)

 Гроші від екологічного податку мають направлятися безпосередньо на підприємства, - еколог

Україні необхідна реформа екологічного податку з тим, щоб зібрані з підприємств кошти спрямовувалися на усунення причини забруднення навколишнього середовища, а не на боротьбу з її наслідками.

Пріоритетом для держави повинна стати модернізація промислових підприємств.

Таку думку у коментарі OBOZREVATEL висловив Владислав Антипов, генеральний директор Центру екології і розвитку нових технологій.

За словами Антипова, щорічно промислові підприємства перераховують до бюджетів різних рівнів близько 5 млрд грн. Але на реальні екологічні заходи витрачається у кращому випадку 25% від цієї суми.

"Ми повинні ефективно витрачати державні кошти, отримані від сплати екологічного податку. Наша позиція полягає у тому, що гроші повинні бути спрямовані на екологічну модернізацію, а не розпорошуватися на різних рівнях бюджетів, в регіонах на незрозумілі якісь витрати, на утримання управлінських штатів, армії держчиновників. Вони повинні направлятися безпосередньо на підприємства", - зазначив Антипов.

Він також повідомив, що на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано два законопроекти з різним баченням того, як повинна проходити майбутня реформа.

"Один з них передбачає створення спеціального фонду, в який будуть зараховуватися ці гроші і звідти витрачатися якимось чином. Другий пропонує створити автоматичний механізм, за яким гроші будуть направлятися на природоохоронні заходи конкретно в тих місцях, де вони необхідні. Адже можна боротися з наслідком, постійно підфарбовуючи, підбілюючи, щось чистячи. А можна ліквідувати причину. І для держави набагато вигідніше ліквідувати причину: займатися екологічною модернізацією підприємств і туди спрямовувати доступні ресурси", - підкреслив Антипов.

Експерт переконаний: за умови прозорого автоматичного розподілу екологічного податку між промисловими підприємствами і строгої публічної звітності з приводу того, на що були витрачені виділені державою кошти, подібна реформа може суттєво поліпшити екологічну ситуацію в Україні.

"Паралельно потрібно стимулювати і промислові підприємства направляти власні ресурси у цьому напрямку. Але підвищення ефективності екологічного податку дозволить дати потужний поштовх у напрямку екологічної модернізації і прискорити її, думаю, років на 5-10", - зазначив Антипов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141879
 
 
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Деньги от экологического налога должны направляться непосредственно тем, кто будет реально бороться за экологию, а не тырить их.
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Я научусь воровать, и пусть мне возвращают краденое для борьбяыс воровством?.Большего абсурда я не слышал.
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Во охренели. Типа я загрязняю к примеру водоем, за что плачу экологический налог, но при этом хочу, чтобы эти деньги вернули мне же и я якобы потрачу их на модернизацию и буду загрязнять меньше.
Суть этого налога как раз сделать загрязнение невыгодным и заставить предприятия модернизироваться. А деньги от этого налога направляются на другие, социальные проекты типа утепления многоэтажек, модернизация гор. канализации......
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PS Раз они запели такую песню но за все время существования этого налога нихрена не модернизировали, то очевидно нужно поднять этот налог раза в 3! А то и 30!!!
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