 Колишній слідчий Генпрокуратури РФ домагається порушення кримінальної справи проти Сталіна: готовий дійти до ЄСПЛ

Колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Ігор Степанов намагається домогтися порушення кримінальної справи щодо Йосипа Сталіна через репресії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".
Степанов, родичі якого були репресовані, звернувся до Генпрокуратури та Слідчого комітету Росії з проханням дати правову оцінку масових розстрілів і заслань, здійснених за наказом Сталіна.
Колишній слідчий посилається на наказ НКВС від 30 липня 1937 року "Про операцію з репресування колишніх куркулів, кримінальників та інших антирадянських елементів", постанову про ухвалення якого підписав Сталін.
СК, за словами Степанова, направив його звернення у своє головне слідче управління по Москві. "Більше звісток звідти не було", - сказав він. Генпрокуратура переслала заяву в Іванівську область, де не знайшли підстав для процесуальної перевірки. Степанов оскаржив відмову прокуратури в Конституційному суді і заявляє, що готовий дійти до Європейського суду з прав людини.
За даними науково-просвітницького центру "Меморіал", звернення Степанова до СК і Генпрокуратури з вимогою порушити справу проти Сталіна - перший подібний випадок у російській практиці. У Росії, наголосив заступник глави ради науково-просвітницького центру "Меморіал" Микита Петров, злочинні дії Сталіна офіційно не засуджені.
Ваще то революцию устроил Лева Бронштеин, пока Вова в Смольном бухал. ))
Ты же взвизгнул то
Как же - кумира задели, палачом считают.
А по Сталину - это сарказм. Как можно почитать палача убившего миллионов 50 если считать вместе с ВОВ и устроившего страшный голодомор в Украине?
ты же совок - а совок без Сралина, как совок без православия(после развала недоымперии, вестимо))
Украина провела суд по Голодомору. Фамилии виновных названы; дело закрыто ввиду смерти обвиняемых.
Это именно то что было сделано по итогам суда по Голодомору: преступление осуждено, Сталин назван главным виновником.
Скорее всего гэбисткий разводняк, расчитаный на депутатов ПАСЕ, считающих, что в рашке остались ещё какие то свободы и инакомыслие.
Скалишся чего? Раденький шо дурненкий, мабуть.
Монголам и татарам-подготовиться! Скоро вам по суду дань за 250 лет возвращать придется....
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь - "КВ" коньячок,
А впоследствии - чаек, пастила,
Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют",
И сидят заплечных дел мастера
И, тихонько,но душевно поют:
- "О Сталине мудром, родном и любимом..."
Был Порядок, говорят палачи,
Был достаток, говорят палачи,
Дело сделал - говорят палачи,-
И пожалуйста - сполна получи! -
Белый хлеб икрой намазан густо,
Слезы кипяточка горячей, -
Палачам бывает тоже грустно,
Пожалейте, люди, палачей...
Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу Палачи палачей. -
Как когда-то, как в годах молодых -
И-и-и ! - с оттяжкой, и ногою в под дых, -
И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном…
Созывают "неотложных"врачей,
И с тоскою вспоминают о
Нем, "О Сталине мудром, - родном и любимом..."
Мы на страже, говорят палачи.
Но когда же?!! - говорят палачи…
Поскорей бы! - говорят палачи.-