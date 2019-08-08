EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство, За кордоном
  2100  42
Все про:Росія (19279) Сталін (71)

 Колишній слідчий Генпрокуратури РФ домагається порушення кримінальної справи проти Сталіна: готовий дійти до ЄСПЛ

У Росії ексспівробітник Генпрокуратури домагається відкриття кримінальної справи стосовно Йосипа Сталіна. Це перший подібний випадок у російській практиці.

Колишній слідчий з особливо важливих справ Генпрокуратури Ігор Степанов намагається домогтися порушення кримінальної справи щодо Йосипа Сталіна через репресії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Коммерсант".

Степанов, родичі якого були репресовані, звернувся до Генпрокуратури та Слідчого комітету Росії з проханням дати правову оцінку масових розстрілів і заслань, здійснених за наказом Сталіна.

Колишній слідчий посилається на наказ НКВС від 30 липня 1937 року "Про операцію з репресування колишніх куркулів, кримінальників та інших антирадянських елементів", постанову про ухвалення якого підписав Сталін.

СК, за словами Степанова, направив його звернення у своє головне слідче управління по Москві. "Більше звісток звідти не було", - сказав він. Генпрокуратура переслала заяву в Іванівську область, де не знайшли підстав для процесуальної перевірки. Степанов оскаржив відмову прокуратури в Конституційному суді і заявляє, що готовий дійти до Європейського суду з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 72% українців вважають, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, - опитування КМІС

За даними науково-просвітницького центру "Меморіал", звернення Степанова до СК і Генпрокуратури з вимогою порушити справу проти Сталіна - перший подібний випадок у російській практиці. У Росії, наголосив заступник глави ради науково-просвітницького центру "Меморіал" Микита Петров, злочинні дії Сталіна офіційно не засуджені.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141877
 
   
 Топ коментарі
 
А Ленина и Троцкого? Особенно последнего, который террором красным руководил и был намного радикальнее Ильича.
 показати весь коментар
 
А в Англии точно такой же герой добивается открытие уголовного дела против Черчилля за организацию Голодоммора в Бенгалии в 1943 году.
 показати весь коментар
 
Злодеяния большевиков должни бить осуждени официальнрм судом .Когда то єто будет сделано.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А Ленина и Троцкого? Особенно последнего, который террором красным руководил и был намного радикальнее Ильича.
 показати весь коментар
 
 
ради ... каким? )))
Ваще то революцию устроил Лева Бронштеин, пока Вова в Смольном бухал. ))
 показати весь коментар
 
 
Ну я о том же. Растреливать всех неугодных это Троцкого начинание. Не удивлюсь, если царя с семьей убили по его тайному приказу, или с его одобрения.
 показати весь коментар
 
До Колымы он дойдет, если и дальше в бутылку лезть будет. )))
 показати весь коментар
 
 
Может он это по-приколу троллит красножопых?

Ты же взвизгнул то Бывший следователь Генпрокуратуры РФ добивается возбуждения уголовного дела против Сталина: готов дойти до ЕСПЧ - Цензор.НЕТ 2399
Как же - кумира задели, палачом считают.
 показати весь коментар
 
Я бы взвизгнул если бы труп чЛенина убрали из зикурата куда нить на кладбище в его родной Синбирск.
А по Сталину - это сарказм. Как можно почитать палача убившего миллионов 50 если считать вместе с ВОВ и устроившего страшный голодомор в Украине?
 показати весь коментар
 
Легко можно считать - вов-ом кверху Колишній слідчий Генпрокуратури РФ домагається порушення кримінальної справи проти Сталіна: готовий дійти до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 7935
ты же совок - а совок без Сралина, как совок без православия(после развала недоымперии, вестимо))
 показати весь коментар
 
Дістав його Сталін - кожну ніч приходить, цілує в засос і спати не дає.
 показати весь коментар
 
До палати №6 він скоріше дійде ніж до ЄСПЛ.
 показати весь коментар
 
Правильно. Буде видно ставлення офіційної влади до особи, яку світ визнає тираном і диктатором. Якщо у задоволенні буде відмовлено, то путінська влада визнає свою згоду з методами Сталіна і прийме відповідальність за його дії.
 показати весь коментар
 
А в Англии точно такой же герой добивается открытие уголовного дела против Черчилля за организацию Голодоммора в Бенгалии в 1943 году.
 показати весь коментар
 
 
Правильно и Ленина в Гаагу, заодно местечко освободит
 показати весь коментар
 
Он через Фейсбук обратился из Америки? В расее то как можно, на кита, непорядок, так можно дойти, что и Земля круглая.
 показати весь коментар
 
Зато об этом чудике уже говорят! В смысле- болтают. Я вот, со стаканом джина, от нечего делать. Нет покоя иппанутым.
 показати весь коментар
 
Стакан- это мой собеседник, а третьим у нас- монитор.
 показати весь коментар
 
это надо было делать сразу в 1991 году...а теперь уже сталинские бабки успели воспитать внуков-джугашвилелюбов Колишній слідчий Генпрокуратури РФ домагається порушення кримінальної справи проти Сталіна: готовий дійти до ЄСПЛ - Цензор.НЕТ 112
 показати весь коментар
 
Против покойника ? Какой смысл ?
Украина провела суд по Голодомору. Фамилии виновных названы; дело закрыто ввиду смерти обвиняемых.
 показати весь коментар
 
 
Ошибаетесь... Тут нужно дать оценку не "личности", а его деяниям... И оценка эта - "политическая". Фашизму и национал-социализму, дали оценку в Нюрнберге... А "коммунизму"? В уголовном праве имеется понятие "рассмотрение уголовного дела, в отношении умершего...". Делается это, по ходатайству родственников человека, который умер в ходе следствия по уголовному делу, в отношении его... Это делается не с целью "осуждения" обвинённого человека, а с целью "установления истины в деле, судебным порядком...". Суд ведь, может и оправдательный приговор, вынести... (У меня однокурсник был, в военной прокуратуре, работал. Он вёл дело, в отношении офицеров, которые, путём подделки документов, выбили себе документы участников ликвидации аварии на ЧАЭС. Я, в своё время, занимался этими вопросами, будучи членом комиссии, и у меня, где-то, в архиве, до сих пор, хранятся списки в/ч, принимавших участие, с указанием мест дислокации в "зоне", и датами пребывания там...Поэтому он обращался ко мне, за консультациями. Так вот, один офицер, в период следствия, умер. Следователь закрыл дело, "в связи со смертью обвиняемого"...Его вдова стала разглагольствовать о его невиновности. Следователь предложил ей написать заявление, с просьбой вести дело в отношении умершего. При этом разъяснил, что, если суд признает его виновным, то может лишить умершего воинского звания, и она будет получать пенсию, " в связи с утратой кормильца", не за подполковника, а за "рядового"... Баба моментально "заткнулась"... (там уже три "почерковедки", а также данные из ГШ МО СССР, имелись... "Железные" доказательства, виновности...).
 показати весь коментар
 
>Тут нужно дать оценку не "личности", а его деяниям


Это именно то что было сделано по итогам суда по Голодомору: преступление осуждено, Сталин назван главным виновником.
 показати весь коментар
 
Ау, кацапчики, может с Долгорукого начнём?Далее везде.
 показати весь коментар
 
Ложили в Кремле на решения ЕСПЧ!!!
Скорее всего гэбисткий разводняк, расчитаный на депутатов ПАСЕ, считающих, что в рашке остались ещё какие то свободы и инакомыслие.
 показати весь коментар
 
 
Смысл очень большой. Покойного можно канонизировать как Жанну Дарк или предать анафеме.
 показати весь коментар
 
 
Покойному, кстати, и то и другое- плубочайше по хрену.
 показати весь коментар
 
А вот живим нет..
Скалишся чего? Раденький шо дурненкий, мабуть.
 показати весь коментар
 
 
Нравится мне- когда всё по хрену. Поняло, тупое ты создание.
 показати весь коментар
 
Как внук обоих своих репрессированных дедов, заявляю; браво, степанов!
 показати весь коментар
 
 
Ну, после того, как Льву Толстому пришили статью "экстремизм", ничего удивительного....
Монголам и татарам-подготовиться! Скоро вам по суду дань за 250 лет возвращать придется....
 показати весь коментар
 
Злодеяния большевиков должни бить осуждени официальнрм судом .Когда то єто будет сделано.
 показати весь коментар
 
 
Мне всегда удивляло одно, почему это не происходит массово?
 показати весь коментар
 
«…Чтоб не бредить Палачам по ночам,
Ходят в гости палачи к палачам,
И радушно, не жалея харчей,
Угощают палачи палачей.
На столе у них икра, балычок,
Не какой-нибудь - "КВ" коньячок,
А впоследствии - чаек, пастила,
Кекс "Гвардейский" и печенье "Салют",
И сидят заплечных дел мастера
И, тихонько,но душевно поют:
- "О Сталине мудром, родном и любимом..."
Был Порядок, говорят палачи,
Был достаток, говорят палачи,
Дело сделал - говорят палачи,-
И пожалуйста - сполна получи! -
Белый хлеб икрой намазан густо,
Слезы кипяточка горячей, -
Палачам бывает тоже грустно,
Пожалейте, люди, палачей...
Очень плохо палачам по ночам,
Если снятся палачи палачам,
И как в жизни, но еще половчей,
Бьют по рылу Палачи палачей. -
Как когда-то, как в годах молодых -
И-и-и ! - с оттяжкой, и ногою в под дых, -
И от криков, и от слез палачей
Так и ходят этажи ходуном…
Созывают "неотложных"врачей,
И с тоскою вспоминают о
Нем, "О Сталине мудром, - родном и любимом..."
Мы на страже, говорят палачи.
Но когда же?!! - говорят палачи…
Поскорей бы! - говорят палачи.-
 показати весь коментар
 
 
Нуно создать петицию на уголовное дело против Долгорукого, Боголюбского,Грозного и впарить иск на 100 млрд Монголии.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору