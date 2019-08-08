 Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Про те, який я мер - жителі столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що "влетіли" у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон", - йдеться в повідомленні.
Також Кличко заявив, що опоненти з нової влади "під надуманими приводами звертаються в НАБУ і ДБР", які за законом повинні реагувати на ці звернення "і витрачати час і сили на розслідування висмоктаних із пальця справ".
"Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу "1 + 1". На який я, до речі, вже подав до суду. І не виключаю, що звертатимусь ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб "озеленити" її. І зірвати наступне засідання", - заявив мер.
Глава адміністрації міста (який призначається Кабміном за поданням Президента) відповідно до Конституції передбачено лише в двох містах: Києві та в Севастополі! А в обласних містах, якщо і проживають (або діють) глави - то лише в статусі глав обласних держадміністрацій! І втручатися в діяльність будь-яких мерів на підлеглій території - можуть лише постільки-поскільки. Принаймі, до бюджетної політики міст, селищ та сіл не мають жодного стосунку!