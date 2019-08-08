EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  4745  112
Все про:влада (199) КМДА (674) Кличко (670)

 Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб "озеленити" її та зірвати наступне засідання, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко стверджує, що "якісь спритні бізнесмени, які "влетіли" у владу" можуть позбавити киян права обирати владу в місті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Кличко написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Про те, який я мер - жителі столиці висловляться на виборах. І не деяким спритним бізнесменам, що "влетіли" у владу, вирішувати за людей, зневажаючи Конституцію і закон", - йдеться в повідомленні.

Також Кличко заявив, що опоненти з нової влади "під надуманими приводами звертаються в НАБУ і ДБР", які за законом повинні реагувати на ці звернення "і витрачати час і сили на розслідування висмоктаних із пальця справ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ за зверненням Кличка розслідує можливу пропозицію Богдану $20 млн хабаря

"Вони продовжують щодня поливати мене брудом, оббріхувати в ефірі каналу "1 + 1". На який я, до речі, вже подав до суду. І не виключаю, що звертатимусь ще. Вони намагаються підкупити депутатів Київради, щоб "озеленити" її. І зірвати наступне засідання", - заявив мер.

Депутатів Київради намагаються підкупити, щоб озеленити її та зірвати наступне засідання, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141876
 
   
 Топ коментарі
 
Молодец, Виталий! Дай им отпор, а если надо - бой.
 показати весь коментар
 
педалик уже дал отпор киевлянам. скоро этого бычару вынесут к соевым...
 показати весь коментар
 
Народ решил Виталика на выход, значит на выход.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Если ты не у курсе, то я тебе поясню. Беня хочет разделить ныне совмещённые должности выбираемого мэра и главы киевской горадминистрации, чтобы мэра выбирали ленточки резать, а главу администрации, который денежки делит - назначать самому.
 показати весь коментар
 
,если ты не в курсе то во всех областных городах есть мер и есть глава администрации. если ты не в курсе то мера выбирают а глав назначает президент . все остальное написанное тобой чушь несусветная .
 показати весь коментар
 
 
зебіл, ти типовий зебіл (дебіл)... І ні хрена не знаєш в системі державного будівництва та місцевого самоврядування; і традиційно безсоромно брешеш!
Глава адміністрації міста (який призначається Кабміном за поданням Президента) відповідно до Конституції передбачено лише в двох містах: Києві та в Севастополі! А в обласних містах, якщо і проживають (або діють) глави - то лише в статусі глав обласних держадміністрацій! І втручатися в діяльність будь-яких мерів на підлеглій території - можуть лише постільки-поскільки. Принаймі, до бюджетної політики міст, селищ та сіл не мають жодного стосунку!
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
ОТМОРОЖЕННЫЙ ДАУНОК В РОЛИ МЭРА
 показати весь коментар
 
 
да какие проблемы надо наверно органам заняться откуда такая информация у мерина и правдива ли она,а доказательства видео ауодио нет и всё **** .
 показати весь коментар
 
Эх, Виталик... не лез бы в политику, и всё было бы хорошо. Ведь спортсмен действительно хороший был. Лучше бы открыл в Киеве свою школу бокса, да детишек тренировал. И получил бы респект и уважуху. А влез в политику - влез в коричневое (но не шоколад), да ещё и с соевой шоблой спутался. Теперь до конца жизни не отмоешься.
 показати весь коментар
 
 
Кличко всегда отличался креативностью при высказывании СВОИХ мыслей.
 показати весь коментар
 
 
Ще один рятувальник вилупився. Одного народ вже загнав під плінтус, тепер другий наривається. Звичайно, що на фоні мародера Петі Віталік просто "загубився". Тепер, інша справа. Увага дійшла і до "Тормоза-Чебура". Кепські справи починаються у Вітальки. Може повилазити таке, про що він навіть сам згадувати боїться. Сам винен. Не треба було лягати під Фірташа, Пороха і київську мафію. Йому би краще не киян "рятувати", а своє ім"я хоч якось зберегти. Віталя, поки не пізно, тікай з політики подалі. Пиши заяву про відставку і тікай у світ спорту. Може так ти збережеш себе від найбільшої і ганебної поразки у твоєму житті. Якщо і це вже не надто запізно.
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору