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Все про:Зеленський (2346) Ізраїль (312) ратифікація (141) торгівля (236)

 Ізраїльський парламент ратифікує угоду про вільну торгівлю з Україною після 17 вересня, - Мендель

Ратифікація угоди про створення зони вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем очікується після парламентських виборів в Ізраїлі, які відбудуться 17 вересня.

Про це повідомила у Twitter речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

"Учора президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію Угоди про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем. Рада проголосувала за цей закон минулого місяця. Після парламентських виборів в Ізраїлі 17 вересня очікується, що новий Кнесет ратифікує угоду з ізраїльського боку", - повідомила Мендель.

Остаточно угода про вільну торгівлю набуде чинності через 60 днів після ратифікації угоди з обох сторін.

Нагадаємо, 7 серпня президент Володимир Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів і урядом Ізраїлю про вільну торгівлю.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141873
 
 
 Топ коментарі
 
Все шо в Израиле , мендель в курсе .
А как ребят расстреляли- так цука воды в рот набрала
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А финики? А красные веревки на запястье? А огонь на Пасху? Думай когда говоришь! (С) Ізраїльський парламент ратифікує угоду про вільну торгівлю з Україною після 17 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 2466
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Ну да, авионика, танки, медицина - сплошная гадость. Последние места в мире занимают(если перевернуть список вверх ногами)
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Давай Володымыр, выводи это стойло с грязи.
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любопытен список того что Израиль может предложить Украине.
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А финики? А красные веревки на запястье? А огонь на Пасху? Думай когда говоришь! (С) Ізраїльський парламент ратифікує угоду про вільну торгівлю з Україною після 17 вересня, - Мендель - Цензор.НЕТ 2466
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конфеты рошен в Израиле продаются - это подтверждают израильские флажки. Но что они могут предложить Украине взамен?
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Он намного больше списка с нашими предложениями, так что это будет дальнейшим усугублением нашего торгового дефицита. Который и так уже громаден.
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Он намного больше списка с нашими предложениями, так что это будет дальнейшим усугублением нашего торгового дефицита. Который и так уже громаден./Израильская пропаганда за деньги миллиардеров-евреев приучила что о Израиле следует говорить поднимая глаза к верху и восторженно цокая языком.Это не правильно.
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При сравнении нас и Израиля так и есть. Мы по сравнению с ними мы - туземцы тумба-юмба. Они даже овощи и фрукты выращивают лучше, чем мы. Не раз замечал в супермаркетах ценники с припиской Израиль на фруктах и даже овощах. То есть пустынный карлик Израиль экспортирует продукты в немаленьких объёмах в аграрного монстра - Украину. Одно это уже говорит о многом.
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Все шо в Израиле , мендель в курсе .
А как ребят расстреляли- так цука воды в рот набрала
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Уже видели израильские товары - гадость
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Ну да, авионика, танки, медицина - сплошная гадость. Последние места в мире занимают(если перевернуть список вверх ногами)
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Для израиля и готовится рынок земли Зе и его командой. И как раз все руководители националистов тягнебок, белецкий, ярош... сделали всё, чтобы рейтинги националистов целовали плинтус.
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Українського народу то не торкнеться. Це для великого бізнесу старання.
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