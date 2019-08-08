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Все про:Зеленський (2346) земля (362) земельна реформа (42)

 Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, а наступного - буде створено ринок землі на 40 млн га, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що поточного року в країні буде проведена земельна реформа, яка дозволить створити ринок землі в 2020 році.

Про це Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн га", - сказав він.

За його словами, в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею, зокрема компанія "Онур".

"Сподіваюся, таких компаній буде більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність створення і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливість для державного приватного партнерства", - сказав Зеленський.

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"Восени ми ухвалюємо закон про концесії, що дозволить державі безпечно працювати з приватним сектором, з приватними компаніями", - сказав він, підкресливши, що Україна буде рада бачити турецьких партнерів у всіх українських проектах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141872
 
   
 Топ коментарі
 
именно дорваться до продажи земли - и была цель кукловодов зеленского. скупить её за бесценок, а лучше под кредиты от государства...
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Юлия Владимировна, ваш выход!
Злочинна влада посягнула на святе!
Треба діяти!
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А что это БабЮля молчит, у нее аж пена со рта шла когда при Порохе хотели создать рынок земли, а тут тишина такая
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Я за Юлю не агитирую , но на теме ПРОДАЖИ УКРАИНСКОЙ ЗЕМЛИ у нее есть шанс стать Президентом
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Да Юля не против продажи земли! Юля против продажи земли другими!..
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Иностранцам доверять можно,ибо на них всегда можно найти управу,а как найти управу на наших держиморд-латифундистов,оккупировавших раду и власть и пишущих под себя законы и дерибанящих казну?.Иностранцы не смогут повлиять на наши законы,а Косюки ,Бахматюки,порошенки -запросто.Присутствие иносранцев озолотит простых селян через аренду и продажу.Иностранцы не придут к селянину с паяльником или утюгом (условно) чтобы отнять,а мусора ,судьи,прокуроры,власть и бандиты-запросто.Поэтому я за иносранцев.
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Разве речь идет не о земле, которая принадлежит государству ?
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Да что вы говорите, какая такая управа на иностранцев? На абромавичуса, ЯРЕСЬКА на грузинских реформаторов, на Супрун?

Если почитать историю, то они ни чем не лучше рашки!!! Очень жестокие и японцы и китайцы и американцы и патриоты они своего кармана, своей страны. Человечество бесчеловечно, а на почве нашего беззакония они будут делать, что хотят. Кстати, китайцы тоже иностранцы, можете посмотреть, что они делают с землями рашки.

Иностранцы потакают и хвалят наших олигархов, чтобы те выводили все наши денежки к ним, иностранцы создают квоты и лоббируют свои интересы.

Нас обанкротили и хотят все купить по дешёвке.

МОЖЕТ ВЫ ПРОДАДИТЕ СВОЮ КВАРТИРУ СОСЕДУ ЗА ГРИВНУ? ОН ЕЙ будет распоряжаться лучше чем вы, ему нужнее.))))
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Жэсть,походу Конституция уже ни к чему!
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Надо заставить президента выучить Конституцию наизусть и слуг народа тоже.

А вообще надо жтим слугам устроить экзамен по Конституции Украины
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та какая Конституция? он в Трускавце на двух лекциях в смартфоны провтыкали, а дальше вообще забили.
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Без аудита всех земельных операция никакого рынка. Для этого надо время и не пол-года, и не год.
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Спешат соросята,спешат бо монокаолиция разбредется. Гляди как вцепились в землю. Других прблем нет?
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Пасиба зеля, осталось только землю продать, для полного счастья, 73% кретинов, тебя поддерживают
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какое отношение компания "Онур" имеет к сельскому хозяйству и мелиорации?
http://www.onurgroup.com/RU/Onur/Sectors/
в Украине она только дороги строит.
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СНАЧАЛА ВОЙТИ В ЕС, привести законы в соответсвии с законами ЕС
Потом в НАТО , привести в порядок армию по натовским требованиям( турки ведь смогли)
И только потом задумываться о продаже украинской земли УКРАИНСКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ( без подставных лиц)
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Все согласно плана.
Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель
Потом рынок земли и ее продажа. А далее - Шплом и второй государственный - иврит.
"Богоизбранный " народ аплодиркет ЗЕбилам стоя.
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Кацапов сильно подводит, что они всегда пренебрежительно относились к угнетенным народам относились, и ни капли не поняли их ментальность, так как кацы будучи от природы тупыми не в состоянии манипулировать общественным сознанием, и править империей более-менее мягко, как французы, или хотя бы без излишнее жестокости, как англосаксы.
Кацапы могут только править на основании грубой физической силы : массовых ссылок в Сибирь, голодоморов, репрессий.
Теперь просто смешно читать эти убогие антисемитские потуги.
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Зеля, друг ситный, вот в этом я как порохобот тебя поддерживаю!
Только не забудь автоматический всеукраинский земельный кадастр - тыкнул в карту - и видишь, КТО СОБСТВЕННИК и на какую дату!!!
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6 соток своих в Криму можеш хоч зарез продати "порохобот" мля😁
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Твои слова - да Богу в уши! Сотки то - тёщины, партыот, мля.....
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Шо-то не слышно воплей мудрого украинского нарида по поводу злочинной влады, которая святую украинскую землю продавать собирается.
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А яке відношення має ця людина до української землі чи його депутати ? . ХЇто наділяв їх правом роздавати землю , яка належить наступним порколінням українців. Нехай вони через років 50 і думають робити ринок чи здавати в оренду. Це не машина , дім , чи червоні трусєля, які можно продати .Це злочин і ті хто збирається продавати землю є злочинцями . Тут має бути загальноукраїнський референдум.
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ст. 13 Конституции.
"Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией." (с)

Не должно быть никакого рехферендума. Сегодня ты выбрал Васю мэром / министром / президентом, а завтра Вася продал землю Саше. Всё законно.
В Конституции не указано, что ты должен получать профит от продажи земли и ресурсов. Если завтра ВР примет закон, по которому все средства от продажи земли пойдут на проект озеленения Луны - всё будет по закону и по Конституции.
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Комусь сильно заважає Україна з її рекордними врожаями останніх років. Вирішили провернути трюк як і в промисловості, в 90-х.
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Для этого и начался гон на националистов, чтобы не мешали скупить всю землю за два шекеля.
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У БЮТ,опять облом.Тимошенко,гоу в оппозицию
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Як Беня може бути в опозиції до самого себе?
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Площадь Украины - 60 млн гектаров. Площадь Крыма + зоны АТО - примерно 4.2 млн гектаров.
Итого земли, подконтрольной Киеву, ~55 млн гектаров.
На продажу предполагается выставить 40 млн гектаров, что примерно 72% от всей доступной земли в стране.

Без выводов, без комментариев.
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Иудовский нацизм превзошел немецкий. Немцы вывозили землю эшелонами и только планировали извести славянское население. Соросы, пинчуки и коломойские извели больше украинцев, чем погибло на войне, и землю решили не вывозить в Израиль, а присвоить на месте.
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Схему банкротства агрохолдингов и скупку иностранцами отработали при Вальцмане, теперь ставят дело в тотальный масштаб.
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землі на всих не хвате. це ресурс лімітований. тому вона повина бути у власності держави, а доходи від її використання, кожного року ділитись на усіх жителів України.
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Мудрий нарідіот , виє від щастя - землю будуть продавати . Який вибір , такий і результат. Хто продає землю своїх предків , який народ до цього може додуматись? . Лишень недорозвинений . За землю будуть давати папірці і скляні буси. А-ха-ха. Плюс , ратуючі за продаж землі . Жириновські мали і землю і фабрику . На другий день після прийняття ринку землі, Володимир Вольфович приїде з документами , недолугі , який продаж - ось папери на землю . Теж саме зроблять інші окупанти- поляки і чехи .А що вже казати про судові позови з вимогою повернути землю , хоча там був і мізер все позабирали окупанти , самих недолугих вибиральників своїх поводирів. Чекайте колотнечі , після якої такої країни як України не буде.
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ТИМОШЕНКО: ПРОДЛЕНИЕ МОРАТОРИЯ НА ПРОДАЖУ ЗЕМЛИ - ЭТО ЗАЩИТА НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ УКРАИНЫ
Четверг, 20 Декабря 2018
Пролонгация моратория на продажу сельскохозяйственной земли стала победой патриотов и
показала, кто действительно заботится о национальных интересах Украины,
а кто - о собственном обогащении

http://www.dsnews.ua/politics/timoshenko-prodlenie-moratoriya-na-prodazhu-zemli---eto-zashchita-20122018202900
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Судя по высказываниям Зеленского рынок земли хотят сделать для крупных компани -агрохолдингов максимум землей будет владеть несколько тысяч семей и добавят тута Турецких , Китайских , ли с других частей света компаний , а значит это первый этам укрупненя или монополизации земли, после чего наступит второй где оставят максимум 20 агрохолдингов (ПРОСТО УЗАКАКОНЯТ ВЕСЬ КАПИТАЛ НАЖИТЫЙ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ПРЕУМНОЖАТ ЕГО ВО МНОГО РАЗ СКУПИВ У ГОСУДАРСТВА И ДОВЕДЕННОГО ДО НИЩЕТЫ НАСЕЛЕНИЯ Землю, как актив и еще будут зарабатывать на рентабельности от производства продукции) , а 15 миллонов граждан которые живут на селе окончательно потеряют шанс работать и заниматься сельхоз.бизнесом и быть хозяевами на своей зеле,вкладывать в
Инвестиции, через заработанные налоги в свои горда и села все пойдет монополистам, , которые легализуются, я бы скал бандитам, такие , как Ахметов,Порошенко,
Фирташ, Коломойски, Пинчук, которые для народа через раду придумали налоги, которые украли , а сами не платили , а теперь владеют целыми отраслями и рынками например как в металургии , в добывающей отрасли и энергетике, теперь это уважаемые лиди , которые обокрали страну , вкладчиков, убивали и запугивали людей когда отбирали (приватизировали народные активы не допустив до их работающее там население и сделав их безимущественными работниками, теперь очередь подошла к селу там буду тоже самое, все безземельными).все идет по плану сначала Порошенко и Янукович рейдерскми захватами, веденным НДСа и при помощи БОлезней типа Африканской чумы у свией не давали работаь, что бы крестьяне скопили деньги , а теперь хотят рынок земли , кличевым будет для кого для население Страны, которое там живет ниших граждан, которые хотят превратить страну в цветущую, вкладывая прибыль в страну и делая накопления в фин.систему страны повышая предложения финансов для кредитов, которые с успехом сейчас разворовывается каб.мином. и Нбу или для кучки семейкторые будут выкачивать прибыля, забрызгивая всю тереторию страны химикатами от которых все начнут умирать , асами будут жить и лечиться за границей (местный жтель этого делать не будет,так как они там живут как в Польше , где 2 миллиона фермеров на 15 мил.га земли занмаются сельхоз. бизнесом . Возникает вопрос рынок земли для кого для населения украины где граждане могут пребрести землю и заниматься бизнесом зарабатывая для себя платя налоги для тех кто не может работать или буду все безземельными, безработными, а ста быть нищими и бомжами, которым просто нет где жить, а живут они в больницах где должны лечиться потому у нас страна по техоньку превращается в територию бездомных. Этого ли хотели люди выходя на майданы под дубинки и пули, этого ли хотят салдаты защищая ГОСУДАРСТВО УКРАИНА?, конечно же нет, так делайте как это делают в Польше, Европе, для населения, людей, а не грабить их под выдумаными грабительскими законамикоторые по сути не законы а воровские договорняки или Национализации , как в Ордло ничему не научила так это еще цветочки, не ужели не понятно, что если в не правовой стране садят за украденный мобильный телефон, то за украденные активы ни чего не будет, рано или поздно будут ягодки, только потерят от этой жадности ВЛАСТИ , а потому и тупости Все в том числе народ, который то действительно ни чего не крал, а только пахал.ОСТАНОВИТЕСЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО.
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