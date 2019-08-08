 Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, а наступного - буде створено ринок землі на 40 млн га, - Зеленський. ВIДЕО

Про це Зеленський на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Цього року ми обов'язково проведемо земельну реформу, що вже наступного року дозволить створити ринок землі на 40 млн га", - сказав він.
За його словами, в Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею, зокрема компанія "Онур".
"Сподіваюся, таких компаній буде більше, особливо це стосується південної частини України, де є необхідність створення і розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливість для державного приватного партнерства", - сказав Зеленський.
"Восени ми ухвалюємо закон про концесії, що дозволить державі безпечно працювати з приватним сектором, з приватними компаніями", - сказав він, підкресливши, що Україна буде рада бачити турецьких партнерів у всіх українських проектах.
Если почитать историю, то они ни чем не лучше рашки!!! Очень жестокие и японцы и китайцы и американцы и патриоты они своего кармана, своей страны. Человечество бесчеловечно, а на почве нашего беззакония они будут делать, что хотят. Кстати, китайцы тоже иностранцы, можете посмотреть, что они делают с землями рашки.
Иностранцы потакают и хвалят наших олигархов, чтобы те выводили все наши денежки к ним, иностранцы создают квоты и лоббируют свои интересы.
Нас обанкротили и хотят все купить по дешёвке.
МОЖЕТ ВЫ ПРОДАДИТЕ СВОЮ КВАРТИРУ СОСЕДУ ЗА ГРИВНУ? ОН ЕЙ будет распоряжаться лучше чем вы, ему нужнее.))))
А вообще надо жтим слугам устроить экзамен по Конституции Украины
http://www.onurgroup.com/RU/Onur/Sectors/
в Украине она только дороги строит.
Потом в НАТО , привести в порядок армию по натовским требованиям( турки ведь смогли)
И только потом задумываться о продаже украинской земли УКРАИНСКИМ ПОКУПАТЕЛЯМ ( без подставных лиц)
Израильский парламент ратифицирует соглашение о свободной торговле с Украиной после 17 сентября, - Мендель
Потом рынок земли и ее продажа. А далее - Шплом и второй государственный - иврит.
"Богоизбранный " народ аплодиркет ЗЕбилам стоя.
Кацапы могут только править на основании грубой физической силы : массовых ссылок в Сибирь, голодоморов, репрессий.
Теперь просто смешно читать эти убогие антисемитские потуги.
Только не забудь автоматический всеукраинский земельный кадастр - тыкнул в карту - и видишь, КТО СОБСТВЕННИК и на какую дату!!!
"Земля, ее недра, атмосферный воздух, водные и иные природные ресурсы, находящиеся в пределах территории Украины, природные ресурсы ее континентального шельфа, исключительной (морской) экономической зоны являются объектами права собственности Украинского народа. От имени Украинского народа права собственника осуществляют органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах, определенных настоящей Конституцией." (с)
Не должно быть никакого рехферендума. Сегодня ты выбрал Васю мэром / министром / президентом, а завтра Вася продал землю Саше. Всё законно.
В Конституции не указано, что ты должен получать профит от продажи земли и ресурсов. Если завтра ВР примет закон, по которому все средства от продажи земли пойдут на проект озеленения Луны - всё будет по закону и по Конституции.
Итого земли, подконтрольной Киеву, ~55 млн гектаров.
На продажу предполагается выставить 40 млн гектаров, что примерно 72% от всей доступной земли в стране.
Без выводов, без комментариев.
Четверг, 20 Декабря 2018
Пролонгация моратория на продажу сельскохозяйственной земли стала победой патриотов и
показала, кто действительно заботится о национальных интересах Украины,
а кто - о собственном обогащении
http://www.dsnews.ua/politics/timoshenko-prodlenie-moratoriya-na-prodazhu-zemli---eto-zashchita-20122018202900
Инвестиции, через заработанные налоги в свои горда и села все пойдет монополистам, , которые легализуются, я бы скал бандитам, такие , как Ахметов,Порошенко,
Фирташ, Коломойски, Пинчук, которые для народа через раду придумали налоги, которые украли , а сами не платили , а теперь владеют целыми отраслями и рынками например как в металургии , в добывающей отрасли и энергетике, теперь это уважаемые лиди , которые обокрали страну , вкладчиков, убивали и запугивали людей когда отбирали (приватизировали народные активы не допустив до их работающее там население и сделав их безимущественными работниками, теперь очередь подошла к селу там буду тоже самое, все безземельными).все идет по плану сначала Порошенко и Янукович рейдерскми захватами, веденным НДСа и при помощи БОлезней типа Африканской чумы у свией не давали работаь, что бы крестьяне скопили деньги , а теперь хотят рынок земли , кличевым будет для кого для население Страны, которое там живет ниших граждан, которые хотят превратить страну в цветущую, вкладывая прибыль в страну и делая накопления в фин.систему страны повышая предложения финансов для кредитов, которые с успехом сейчас разворовывается каб.мином. и Нбу или для кучки семейкторые будут выкачивать прибыля, забрызгивая всю тереторию страны химикатами от которых все начнут умирать , асами будут жить и лечиться за границей (местный жтель этого делать не будет,так как они там живут как в Польше , где 2 миллиона фермеров на 15 мил.га земли занмаются сельхоз. бизнесом . Возникает вопрос рынок земли для кого для населения украины где граждане могут пребрести землю и заниматься бизнесом зарабатывая для себя платя налоги для тех кто не может работать или буду все безземельными, безработными, а ста быть нищими и бомжами, которым просто нет где жить, а живут они в больницах где должны лечиться потому у нас страна по техоньку превращается в територию бездомных. Этого ли хотели люди выходя на майданы под дубинки и пули, этого ли хотят салдаты защищая ГОСУДАРСТВО УКРАИНА?, конечно же нет, так делайте как это делают в Польше, Европе, для населения, людей, а не грабить их под выдумаными грабительскими законамикоторые по сути не законы а воровские договорняки или Национализации , как в Ордло ничему не научила так это еще цветочки, не ужели не понятно, что если в не правовой стране садят за украденный мобильный телефон, то за украденные активы ни чего не будет, рано или поздно будут ягодки, только потерят от этой жадности ВЛАСТИ , а потому и тупости Все в том числе народ, который то действительно ни чего не крал, а только пахал.ОСТАНОВИТЕСЬ ПОКА НЕ ПОЗДНО.