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Все про:Зеленський (2346) азартні ігри (21) легалізація (46)

 Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях". ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні легалізують азартні ігри, зокрема дозволять відкривати казино в п'ятизіркових готелях.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер уранці.

"Ми легалізували азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав він, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер вранці.

Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік"

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141869
 
 
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http://uareview.com/sluga-narodu-rushnyky/

Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників Зеленский: "Мы легализуем азартные игры, а именно работу казино в пятизвездочных гостиницах" - Цензор.НЕТ 5435
Опубліковано 07.08.2019, 11:44
В Трускавці у готелі Rixos Prykarpattya із номерів зникло 256 рушників. Їх відсутність виявили після виселення з готелю 254 депутатів партії "Слуга народу", що проходили тут тижневе навчання.
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Ти не переводь стрілки, а розкажи свою версію, де після навали зеленої орди на трускавецькій готелі пропало 263 рушники? Босота, одним словом! 😁 Підозрюю, ти б теж взяв. І тапки теж. 😂
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Ігор Валерійович відмовиться від бонусів?
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ну так займеться.
Для чого тоді приватизацію землі робити, якщо Бєня не в долі?
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КАЗИНО И ПРОЧИЕ ИГРОВЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРИНАДЛЕЖАТЬ ГОСУДАРСТВУ, КАК И АЛКОГОЛЬНО - ТОБАЧНЫЙ БИЗНЕС, хотя бы первые 10 лет
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тогда забудьте про виски, ром и прочее,будет в ассортименте будет водка и все.А казино государственные будут похожи на бомжатники. К тому же любое загосударствление ведет к корупции,государство не должно заниматься бизнесом,оно не эфективный собсвенник,только собирать налоги.
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Нидерланды известны всему миру благодаря легализации марихуаны и признания проституции как профессии. Но вот отношение к азартным играм в этой стране достаточно строгое. Здесь существует так называемый Национальный Фонд, который отвечает за контроль над азартными играми. Всего у него есть 14 офисов в самых крупных городах страны. Вся прибыль поступает непосредственно в казну этой страны.
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Правильно! И возле казино обязательно поставить шаурму!!!
А с другой стороны фонтаны, чтобы бегать под ними!!!
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А чому б і ні?
Якщо в людей є "дурні" гроші то нехай ідуть і програють.
Не потрібно лише відкривати ігорні заклади на кожному розі та ставити скрізь ігрові автомати.
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Кто будет министром смотрящим казино? Место ведь, ой какое хлебное.
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С Одессы сделают Лас-Вегас по ходу! круто!
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и можно легализовать траву еще! Сделать векторы развития для городов и развивать по бизнес плану их. То бишь одни города - это туризм и там легализуют казино, траву, и т.д. Другие города промышленный вектор и там идет по тому развитию! Другие города например айтииндустрия - Силиконовая долина и т.п. Другой город - это биржи! Другой город - это киноиндустрия, как Голливуд! Нужно сделать, как в мегакорпорации США, что все города - это определенный вектор развития, как отделы в магазине! То бишь один отдел кино, другой отдел аграрная продукция, другой отдел лотерея, другой отдел техника, другой отдел еще что то и так далее. Вот так надо делать Украине, как в США!
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Нормально. Только надо ещё все эти будки с автоматами закрыть
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Тссс...Это Ляшко играет на автоматах! А ты думаешь, как он деньги выигрывает постоянно!? Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях" - Цензор.НЕТ 8960
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Сначала растоможку лимит 2000 евро сделайте. Я не намерен свинарчукам за Mac два лишних косоря переплачивать.
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Ти уже сплачуєш, тільки Коломойському!
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти? Думав "покарати" Пороха, який до растаможки блях не мав жодного стосунку, бо це преоргатива ВР, а покарав себе. Тепер кожен член твоєї родини платить Коломойському 9 гривень щомісяця.
За рік буде 110 гр з носа.
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Да мне похер я технику Apple покупаю в США отправляю в Словению , а от туда машиной ко мне. Кругом схемы , а сывый мог и не подписать этот закон.
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Казино станет градообразующими предприятиями
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Ганьбище! Елементарне речення з папірця читає.
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блестящая реформа !
это вам не дурацкие заводы строить ! Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях" - Цензор.НЕТ 8805
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не ну то как сейчас в каждой подворотне подпольный игральный клуб, который не платит налоги это в самый раз, правда соевый?
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Що заважає новому президенту їх закрити а не легалізувати?
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а зачем? кто хочет играть в игорных заведениях все равно будут искать способы. Уже давно во всем цивилизованном мире поняли, что проще легализировать, поставить в четкие рамки и зарабатывать на этом чем запрещать. А налоги и суммы там астрономические
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Ні "подворотні" просто легалізують. Астрономічних сум в бюджеті від цього не буде. На даний момент у нас ріст ВВП 3%, продаж землі іноземцям дасть ще 3%, а ігровий бізнес 1%, і того 7%, на які розраховує зелена чума! Чому не враховують боротьбу з корупцією? Або її немає, або вони не збираються з нею боротися.
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теперь в реестре профессий добавятся :
- Казинолог 1-го разряда
- Казиновед - рулеточник
- Казиница - снимальщица
- Казинист - вышибальщик
- Эксперт по казинации населения
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Давно пора!Наример:Легализация игорного бизнеса приносит доход Европе свыше 15 млрд.Евро в год.
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А что єтой босоте рассказывать..Они с кухни срачь в туалет сбрасывает а им казино. Смешно.
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Игорный бизнес у нас никто и не закрывал. Например, чем легальная Лига Ставок отличается от нелегального букмекера? Ничем - та же линия, те же ставки на спорт. А как так получилось, что представитель якобы нелегального букмекерского бизнеса - Париматч - является официальным спонсором многих спортивных соревнований? А Фаворит-спорт? То, что их прикрыли в свое время после пожара в Днепре, то все мишура.
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это у авакяна надо спросить и проч. Петиных чинушей
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Да пофиг. Главное слово ЛЕГАЛИЗИРУЕМ. А пятизвездочный отель или подвал уже неважно.
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Тепер понятно, на чому ЗЕбіл збирається заробляти... про "...экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год"...
-гральний бізнес;
-проституція;
-травка (ну, щоб наступний після Рябошапки генпрокурор не притягнув за розповсюдження та маркетинг);
-інший напівлегальний та нелегальний бізнес.
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Пора бы уже как Европе легализировать проституцию-с официальными публичными домами или салонами для интимной услуг.
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