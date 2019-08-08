 Зеленський: "Ми легалізуємо азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях". ВIДЕО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер уранці.
"Ми легалізували азартні ігри, а саме роботу казино в п'ятизіркових готелях, що буде стимулювати розвиток туристичного кластеру регіону біля Чорного моря. Тут також ми хочемо рости разом. Тому хочемо бачити в турецькому бізнесі не конкурентів, а наших партнерів", - сказав він, виступаючи на українсько-турецькому бізнес-форумі в Стамбулі в четвер вранці.
Зеленський також закликав турецький бізнес спільно розвивати туристичний бренд Чорного моря.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.
Для чого тоді приватизацію землі робити, якщо Бєня не в долі?
А с другой стороны фонтаны, чтобы бегать под ними!!!
Якщо в людей є "дурні" гроші то нехай ідуть і програють.
Не потрібно лише відкривати ігорні заклади на кожному розі та ставити скрізь ігрові автомати.
смотрящимказино? Место ведь, ой какое хлебное.
Деякий час тому згинув проклятущий ротердам+ що заважав спасінню твоєї безсмертної душі!
Ціни знизилися? Ні.
Проїзд у електротранспорті може подешевшав? Ні
Може менше за електроенергію тепер платиш? Ні.
А заводи Коломойського платять за кіловат 57 копійок! Ти, Зє!біл - 90 і то за перші 100 кіловат, а потім по 1,60, а 5 заводів Коломойського по 57 коп за МІЛЬЯРДИ кіловат!
Ти зробиів це разом! Зє! Радій! Пишайся!
Коломойський отримав пільгові ціни на електроенергію для своїх феросплавних заводів. Вартість "подарунка" 350млн. грн. на місяць!
Відміна ротердам+ дозволила це зробити. Для Бариги епоха біднсті закінчилася, а що отримав ти? Думав "покарати" Пороха, який до растаможки блях не мав жодного стосунку, бо це преоргатива ВР, а покарав себе. Тепер кожен член твоєї родини платить Коломойському 9 гривень щомісяця.
За рік буде 110 гр з носа.
это вам не дурацкие заводы строить !
- Казинолог 1-го разряда
- Казиновед - рулеточник
- Казиница - снимальщица
- Казинист - вышибальщик
- Эксперт по казинации населения
-гральний бізнес;
-проституція;
-травка (ну, щоб наступний після Рябошапки генпрокурор не притягнув за розповсюдження та маркетинг);
-інший напівлегальний та нелегальний бізнес.