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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (2321) СБУ (4589) екологія (452) Арселор (21) Офіс Президента (40)

 СБУ розморозила інвестиції ArcelorMittal в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища

Представники "ArcelorMittal Кривий Ріг" зустрілися з президентом Володимиром Зеленським та командою Офісу Президента, з якими домовилися про збільшення інвестицій у сферу захисту навколишнього середовища.

Про це повідомила пресслужба ArcelorMittal 8 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася наприкінці липня 2019 року. Під час цієї зустрічі сторони домовилися, що СБУ зніме арешт з майна ArcelorMittal. Цей арешт заважав компанії реалізовувати інвестиції її материнської компанії на загальну суму близько 150 млн доларів.

"Компанія отримала можливість продовжити реалізацію інвестиційного проєкту з будівництва комплексу відділення безперервної розливки сталі (МБЛЗ-2,3). Зокрема, відновлено пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення працівниками СБУ обшуку 20 липня в межах розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК ("Екоцид")", - зазначили в ArcelorMittal.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ArcelorMittal Кривий Ріг" у липні зазнає $1 млн збитків через дії СБУ, - в.о. гендиректора Іванов

20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

22 липня СБУ заявила, що на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації. Справу порушили за статтею "Екоцид".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": СБУ вилучила у "ArcelorMittal Кривий Ріг" частину обладнання, заморожено проект вартістю $150 млн. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141868
 
 
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Вряд ли, Миттал дал взятку Зеленскому. Скорее дядя Сэм дал ему подзатыльник
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Какой нахрен Сэм? Где Сэм, а где индус? Это при вашем Пэдре безальтэрнативце так вопросы решались.
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А как при наркомане вопросы решаются? Через кокс?
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Стара влада, нова влада - СБУ веде себе однаково по відношенню до бізнесу!
А взагалі-то СБУ не має взагалі займатися бізнесом, треба у них забрати ці повноваження. їх функції - ловити сєпарів, терористів і кацапських шпіонів, а не бізнес кошмарити!
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Пока верхушка ЛНР гуляет по нашей территории и рассказвет что это их все, у СБУ главная проблема эколооия Кривого Рога
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- Дайте деньги! - прошептал Остап Кисе с ненавистью. - Старая сволочь.(с)
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краще б відізвали дозвіл від Мінекології, тому що АМКР навіть сьогодні вже накривало димами місто.
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"Договорённости" Ось вам і нова влада. Закон - ні, "договорённости" - так.
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В воюющей стране СБУ занимается загрязнением окружающей среды, блокируя счета международных инвесторов, а террористы свободно хамят представителю Украины возле этого никому не нужного моста возле Станицы Луганской, до них нет дела, это ж не экономика, да.
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Набили стрелку,побазарили,развели как лохов.Как это по кивартальськи?
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Зе пытается копировать своего кумира - вована кремлевского)))
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Да та мелкая падаль то же с этого. начинала.Все хлопали ,наведет порядок! Теперь он кацапов хлопает дубинами во все отверстия.Если пропустим ,можем получить то же самое.
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Из чего ПЭТРЫК не имел, ставил палки в колеса.
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Когда в воюющей стране выпускают штепу на волю, когда мертвечуку позволяют скупить медиа и прочее, прочее（можно перечислять долго）, то тебя это не волновало, а тут такое возбуждение
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Які домовленості ? Що з карною справою ? Що з екоцидом ?
Може Баканову слід зайнятися терористами,що вільно гуляють на нашій території,а не банальним рекетом .
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