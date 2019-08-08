 СБУ розморозила інвестиції ArcelorMittal в обмін на домовленості про захист навколишнього середовища

Про це повідомила пресслужба ArcelorMittal 8 серпня, передає Цензор.НЕТ.

Зустріч відбулася наприкінці липня 2019 року. Під час цієї зустрічі сторони домовилися, що СБУ зніме арешт з майна ArcelorMittal. Цей арешт заважав компанії реалізовувати інвестиції її материнської компанії на загальну суму близько 150 млн доларів.

"Компанія отримала можливість продовжити реалізацію інвестиційного проєкту з будівництва комплексу відділення безперервної розливки сталі (МБЛЗ-2,3). Зокрема, відновлено пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення працівниками СБУ обшуку 20 липня в межах розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК ("Екоцид")", - зазначили в ArcelorMittal.

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20 липня адміністрація ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" заявила, що СБУ провела на підприємстві обшуки.

22 липня СБУ заявила, що на підприємстві "ArcelorMittal Кривий Ріг" виявили джерело підвищеної радіації. Справу порушили за статтею "Екоцид".

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