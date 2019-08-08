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 Політика України
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Все про:Верховний Суд (425) міліція (50) Черкаси (200) Євромайдан (568)

 Верховний Суд звільнив від відповідальності черкаського міліціонера Андріяша, засудженого за незаконних арешт активіста Євромайдану

Касаційний кримінальний суд Верховного Суду через закінчення строків давності звільнив від відповідальності ексміліціонера Руслана Андріяша, засудженого за незаконних арешт активіста Євромайдану Юрія Ботнара в Черкасах.

Про це йдеться в постанові суду від 20 липня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські Новини.

Під час Євромайдану Андріяш був начальником відділення Соснівського райуправління міліції Черкас.

Встановлено, що 27 січня 2014 року він розпорядився затримати активістів Євромайдану, які напередодні брали участь у масових акціях протесту і штурмі Черкаської обласної державної адміністрації.

За його командою спецпризначенці УБОЗу незаконно затримали активіста Юрія Ботнара, який у подальшому був заарештований.

У травні 2016 року міліціонер Андріяш був визнаний за вироком суду винним за ч. 1 ст. 371 (завідомо незаконне затримання) Кримінального кодексу.

Він отримав покарання у вигляді обмеження волі на строк 2 роки з випробувальним терміном тривалістю 1 рік.

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Апеляційний суд у червні 2017 року визнав законним вирок.

Захист міліціонера і прокуратура подали касації до Верховного Суду.

Прокуратура зажадала звільнити Андріяша від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням 3-річного терміну давності.

Захист, своєю чергою, зажадав закрити справу проти міліціонера через відсутність складу злочину, зокрема, через відсутність прямого умислу.

Потерпілий активіст Євромайдану просив Верховний Суд касаційні скарги прокурора і захисника відхилити.

За підсумками розгляду справи Верховний Суд частково задовольнив скарги.

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Суд визнав доведеною провину Андріяша і обґрунтованим призначення покарання, але в зв'язку з закінченням строків давності звільнив його від кримінальної відповідальності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141867
 
 
 Топ коментарі
 
Круто. Бандиты по-прежнему неприкасаемы.
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В Киеве типо "уволили" и перевели с повышением на родину.
Знакомая картина.
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Круто. Бандиты по-прежнему неприкасаемы.
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Штурмовать здание администрвции - это не преступление, а геройский поступок. Если штурмующие оказываются у власти. И наоборот.
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Знакомая фамилия.
А он не работал в Киеве в оболонском отделе?
Менты ж клялись, что его уволили из органов.
Имел каптерку на Петровке, затягивал туда прохожих, избивал и грабил.
В качестве свидетелей привлекал прикормленных бомжей
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В Киеве типо "уволили" и перевели с повышением на родину.
Знакомая картина.
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Глибокореформований суд - найгуманніший суд у світі!
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хромає судова рехформа. на всі чотири копита. треба срочно рубать три.
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такое впечатление, что народ через "судебную" ветвь снова испытывают на прочность . Что не решение , то " шедевр " . А один сказал что судебная реформа лучшее его достижение. Но сказать , не сделать .
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Ничего, Портнов вам покажет, что такое судебная реформа по зебильнлму ))
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а вам какое дело ? в Грузии все вопросы порешали ?
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Портнов работает отлично )) Мои поздравления зебилы ))
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Суд признал доказанной вину Андрияша и обоснованным назначение наказания, Источник: https://censor.net.ua/n3141867
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Кто знает из заграничных комментаторов- Это только в Украине зек может после отбытия наказания работать в милиции или где еще есть такая опция ?
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