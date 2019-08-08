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 Суспільство
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Все про:ветерани (343) журналістика (830) прокуратура (1828) стрілянина (1027)

 У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту Рунцю

У київський суд направили обвинувальний висновок щодо 45-річного ветерана АТО Володимира Регеши (Санта), який з хуліганських спонукань влаштував стрілянину в розважальному закладі Києва і поранив журналіста Володимира Рунця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що за результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) спрямовано в Оболонський районний суд для розгляду по суті.

Чоловікові загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався 5 травня близько 22:00. Чоловік, перебуваючи на літній терасі закладу "Портер Паб" на столичній Оболоні, під час конфлікту з компанією людей, які там відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки. При цьому одна з куль потрапила в потерпілого.

Потерпілий виявився кореспондентом видання "Настоящее время" (Володимир Рунець). Чоловік дістав відкритий вогнепальний перелом правої стопи. Стрілянину влаштував ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141862
 
 
 Топ коментарі
 
Дед Пихто, имей совесть, и придержи свой язык. Да, ветеран АТО может быть контуженым. На всех войнах всегда были контуженные, но это не повод их оскорблять, а повод им посочувствовать. Человек потерял часть здоровья, защищая свою страну, а какие-то гниды его за это еще и оскорбляют. Это недопустиио.
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А нельзя ли там как-нибудь и Плешивую Выхухоль (Пашинского)? И шо характерно - тоже за простреленную ногу.
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А если бы воевал за *молодые республики* отделался бы только условным сроком.
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Повезло чуваку что Петю не переизбрали, а то схлопотал бы пожизненное, а так есть шанс.
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все кто был в АТО святые! Ура! Пусть убивают и насилуют когохош онижевсегерои!! Выпуститьторнадо!
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Как и 8000 которых он посадил😀 Их же уже Зе помиловал и выпустил, не?
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Что ты мелешь, за такое никому не дают пожизненное. А шанс получить 7 лет , ты считаешь лучшим?. А я ситаю, что ветерану АТО нужно дать скидку за то, что он рисковал жизнью в АТО, хоть и не оправдываю его поступок
И не надо приплетать сюда Порошенко. Он не прокурор и не судья.
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"ветерану АТО нужно дать скидку за то, что он рисковал жизнью в АТО" - заслужил право стрелять по людям? А если бы тебе прострелил ноги, то что бы ты тогда говорил?
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А если бы воевал за *молодые республики* отделался бы только условным сроком.
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интересно, а кто пустил єту скотину в бар с винтовкой??? и це ************? апупеть. це спроба умисного вбивства. а скільки ще бродить цих контужених героїв?
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Дед Пихто, имей совесть, и придержи свой язык. Да, ветеран АТО может быть контуженым. На всех войнах всегда были контуженные, но это не повод их оскорблять, а повод им посочувствовать. Человек потерял часть здоровья, защищая свою страну, а какие-то гниды его за это еще и оскорбляют. Это недопустиио.
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уважаемый, я хочу жить в нормальном государстве. где закон один для всех. а вы торчите в совке, где один законный акт, содержит шесть подзаконных.
я сочуствую больным, но не сочуствую килерам, бакланам и прочим преступникам. это человек совершил тяжкое преступление. при чем он явно пришел с намерением его совершить. и никакие заслуги не дают ему на это право.
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Все хотят всё и сразу и только единцы для этого что-то делают. Остальным все всё должны.
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гранаты рвутся возле детских площадок и в больницах. герои едут с трофеями
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С ПЗРК надо было заходить...
Ведь контуженым везде у нас дорога.....и почет
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Да, представь себе, героям почет. А не крысам,прячущимся в щелях
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Герои чего? В пивном баре стрелять в ботана с фотиком??? Я хз че те сказать
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Якщо ти маєш нахабство називату Санту "скотиною", то хто ти є сам?
Ця людина провоювала декілька років поспіль, поки ти диван просиджував.
Гвінтівка на обліку, тобто це - офіциал. Так, він дійсно порушив правила поводження зі зброєю, зробивши постріли у місті, але він стріляв у землю.
Якщо ж піхто правознавець, то він повинен знати, що "умисне" - це наявність умислу, тобто підготовки, а в даному випадку - прицільної стрільби, якої не було.
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я зву любого бандита скотиною, зброя у кафе???? це і є умисел. хай хоть сто років воює. скоїв злочин, а це тяжкий злочин --направляти зброю на людину. кафе не театр військових дій.

це слова твого героя:

А взагалі-то є вояки, які починають, як би по-народному сказати, бикувати, - приїжджають з фронту і розповідають, як "в танкє горєлі". Це якраз ті, що там просиділи "на хаті", і от вони починають розказувати, як їм зараз важко, що їх ніхто не розуміє, а вони ж там воювали, а вони ж там стріляли, і "горєлі", і все підряд…
Є такий момент: "Я махав, я воював - ви мені всі винні, і край!"
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Про нього можуть судити побратими, які пройшли те пекло поряд із Сантою. Ви хоча б уявляєте собі, що таке війна?
Я не виправдовую Санту, але вважаю, що вам особисто ніхто не давав права назівати його "скотиною".
І, до речи, він дійсно воював. Я за нього кажу, це правда 100%, а за мене, якщо буде треба, інші скажуть.
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я останній раз повторюю: ніякі заслуги минулого не дають права верщити самосуд і вчиняти злочини. навіть мертвечука потрібно спочатку засудити, а потім розстріляти.
ніяки брати і братки не мають права судити будь кого.
я хотів би почути вашу думку, якби цей недоумок скалічив вашу дитину, або не дай господь убив.
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не треба мені повторювати, - ваша думка, це думка людини, яка не знає, що таке війна. А війна скалічує душу, і людина не завжди діє адекватно Ніколи не заміслювалися, як такі, як Ви, "тилові особи", виглядаєте в очах тих, хто, не вагаючися, пішов захищати країну? Ото ж.
Тому точка зору людини залежить від самої людини.
Про мервечука та інших: їх треба знищувати фізично, як скажених орків, бо ніяка "правопохоронна" або діяча судова система не взмозі їх по-справжньому покарати.
Приклад? - Краснопика мавпа єфрємов, якого вже відпустили під домашній арешт, виправдана вчора сєпарша з Харкова, мер Слов'янська неля штепа і.т.д.
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с таким підходом ви далеко можете зайти, сьогодні мертвечук з єфремовим, завтра сусіда, післязавтра конкурента і пішло поїхало. А якщо Ваших діточок хтось за щось не вподобає?
Я проти свавілля несамовитих. спробували б ви таке не то, що зробити, а сказати вголос у нормальній країні.
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Провоював? И че... Терь долги вышибать будет?...чьи то, за процент.... Беспредельщиков на нары, или всем однаковы условия.... Справку о контузии, и винтовку
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А может тот журналист был ватником ? Тогда - понять, простить.
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и отпустить?а журналюгу тщательно проверить, не агент ли он кремля
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По мнению 8% народа Украины, 72% - ватники.
Как будем решать эту задачку? Тоже винтовками?
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Цікавий ти МАЗЄМАТІК, 72 % береш з 21 квітня, а 8% з 21 липня.
Тут порівнювати або 73,22 і 24,45% або 43% і 8%.


НУ ЧОГО ВИ ВЕСЬ ЧАС БРЕШЕТЕ ?!
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Ты значит, ватниками считаешь только сторонников Зеленского (43%)?
А ОПЗЖ (13%) не ватники?
А юлины сторонники (8%) не ватники?
А те, кто по можаритарке за ватных кандидатов голосовал не ватники?
Я думаю, там больше 73% получится.

Как проблемку решать будем? У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту - Цензор.НЕТ 3763
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Скажи, в результате каких умственных процессов, происходящих в твоей буйной головушке, ты называешь сторонников Тимошенко ватниками? Возьми калькулятор, посчитай всех, кто против клоуна и сообщи нам цифру. Это я касательно твоей фразы-Я думаю, там больше 73% получится.
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Это не я так считаю.
Это вы обозвали сепарами всех, кто не за порошенко.
Напомнить? Короткая же у вас, порохоботов, память.
У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту - Цензор.НЕТ 5026
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Я не считаю всех сепарами, кто против порося.
35% сепары и просепарские
35% откровенные идиоты
3% долго писать о них.
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Откуда цифры?
Если это твое личное, оставь его при себе, оно никому не интересно.
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Нешановный pidolarsen, я с людьми общаюсь вне форума, а не работаю тут.
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Всё? Аргументы закончились? "давай, досвиданья" У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту - Цензор.НЕТ 5137
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Та я с зебилами и не здороваюсь. Спаси тебя зе от инцидента.
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Вот мне интересно- вам, ЗЕдебилам, за сранье в сети платят столько же сколько и порохоботам? По идее должны столько же, ибо вы такие же тупорылые как и приверженцы мародера.
ЗЕленушка, а ну приведи мне мой коммент, где я называю сепарами всех, кто не за порошенко.
Повторяю для тебя твою же фразу- Я думаю, там больше 73% получится.
Видимо только ЗЕленые математики считают так, что 27 % больше чем 73%. Хотя нет, не только, были в истории независимой Украины ********, у которых число избирателей превышало 100%. Так что ты там за IQ писал? Вангую- ты народный депутат от Слуги народа. В этом случае не удивительно, что твой IQ = 60 ÷ 80. Тут даже Трускавец не поможет))))
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«Тут порівнювати або 73,22 і 24,45% або 43% і 8%.»


Перечитай 7 раз.
Психологи кажуть, що тоді навіть ті, у кого IQ = 60 ÷ 80, починають здогадуватись про що йде мова.
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Ты название темы забыл уже? У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту - Цензор.НЕТ 1612
Речь о том, кто дал право 8-ми% граждан Украины выносить приговор гражданам Украины с другой точкой зрения?
Переход на оскорбления считаю показателем, именно, твоего IQ.
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Та тобі, оно вже троє прямим текстом, насували, а ти, в претензії до мене.
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Так это их обычная практика - провоцировать.
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6 выстрелов из винтовки в общественном месте!
Ветеранам АТО нужна психологическая реабилитация.
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После Вьетнама,Штаты всех свох "вьетнамцев" записали автоматически психбольными, чтоб с каждым не разбираться.
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"6 выстрелов из винтовки в общественном месте!" - это уже терроризм. Отпустят его, завтра он пойдет стрелять в людей в школах, больницах... Он уже неисправим. А если преступник уже не подлежит исправлению?
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А нельзя ли там как-нибудь и Плешивую Выхухоль (Пашинского)? И шо характерно - тоже за простреленную ногу.
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что тут?очередная зрада?ветеранов ато садит уже не порошенко, а зеленский?
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Падлошенко садил только за то что жопу ему не целовали
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экие у тебя эротические фантазии У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту - Цензор.НЕТ 8428 есть примеры со ссылками?
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Ми ветеранам дали багато - симпатій,поваги,пільг,коштів...всього не перелічиш...Але кому багато дадено - з того багато і спитано...Тому відповідальність має бути кратна - по максимуму і без усяких пом"якшувальних...Це стосується і всіх силових...на мою думку...
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Якщо чесно- то добре що нікого не вбив. І це навіть не його провина- війна каліче психіку всім, хто дійсно воював, а не відсижувався в штабах. Тому потрібні центри реабілітації, в ідеалі в кожному районі.
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Интересно, есть ли в других странах вне совка понятие "хулиганство"?
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происхождение этого слова вообще то английское
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А в юриспруденции оно используется?
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Хулига́нство - грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества. Хулиганом называют человека, который занимается хулиганством[1].
В западных странах термин «хулиганство», как правило, применяется по отношению к хулиганствующим болельщикам, в то время как в странах бывшего СССР под хулиганством понимается преступление или правонарушение (сравнимое, напр., c «disorderly conduct» в большинстве англоязычных юрисдикций). Наказание за хулиганство предусмотрено в уголовных кодексах ряда стран, в частности России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
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где крики зрада, зеленский идет по пути порошенко?
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я так и не понял, он что с винтовкой по Киеву ходил ?
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В таких випадках мають бути створені не зони для кримінальників, а закриті реабілітаційні центри. Звісно воля має бути обмежена, але умови утримання не мають бути не каральними, як у кримінальних зонах, а лікувальними. Персонал складений з добровольців і призивників, що не бажають служити у війську. Кожному, хто повернувсь з зони бойових дій, має бути рекомендований цей центр для реабілітації на необмежений термін. З ветеранами мають працювати фахові психологи. Ніякого приниження не може бути. Суспільство в боргу перед цими людьми.
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желаю Санте отделаться максимум условкой.
а иначе-кто-то может потеряться на просторах нашей ВОЮЮЩЕЙ страны...
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Повылазили диванные герои. Муляет им, что кто-то настоящий мужик и герой.
Да, оступился, нервишки то после всего что испытал, играют.
И даже если его засудят, его прошлое не отнять - он защищал страну!
А вы как были трусливыми скунсами, так ими и останетесь.
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Почему упор идет на то что потерпевший журналист? Он в пивнушке, в воскресенье в 22.00 выполнял редакционное задание или бухал с друзьями? Если просто бухал то при чем тут журналист?
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В следующий раз будет стрелять не в ногу.
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Одну медиа#лядь пристрелят - другие провоцировать не будут.
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В Днепре ветеран АТО Пугачев застрелил двух полицейских, стрелял по маршрутке 8 раз - тоже провоцировали?
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Полицейскикие - не медиа#*****, но провоцировать вполне могут. Кстати, почему тогда полиция из более чем 6 минут записи с нагрудных камер предоставила только порезанную , где отдельные фрагменты в сумме составили меньше минуты?
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Регеша - редкий дятел. У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту - Цензор.НЕТ 5065
Воевал - почёт и уважение.
Совершил преступление - сядь посиди.
Причём совершил преступление и с#бался с оного.
Шумно прийшов - тихо пішов.
Закон один для всіх, з того починається і тим закінчується здорове суспільство.
Тому рочків 7 має отримати за тяжкі наслідки.
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Ага. В паб пришёл с ВИНТОВКОЙ. Круто!
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А шо не так ? Он скорее всего всегда с нею ходит. Наверняка и граната в кармане лежит, на всякий случай.
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Святой человек - Санта.Сразу понял что у представителей второй древнейшей ни мозгов ни совести,потому и стрелял в ногу.Пожурить и отпустить.
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Видел его интервью. Был чересчур спокоен и уравновешен. Даже за русскоязычных заступался.... Представляю как нужно было журнашлюхам его достать... Этих *********** реально пора уже....
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Человек опасен для общества и должен быть изолирован, а на нарах он будет спать, в лечебнице закрытого типа, то уже не так важно. К примеру, если у преступников есть деньги, пусть хоть 5* тюрьмы строят для них с омарами на завтрак, обед и ужин. Главное - изоляция от общества.
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В Україні стільки сєпарського лайна,що стріляти не перестріляти.
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Воевал за Украину? И что? Теперь можно все? Пусть теперь на на нарах про свои подвиги рассказывает....
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кто кому не вернул долг
что там вообще за история
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