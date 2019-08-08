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 Суспільство
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Все про:ветерани (342) журналістика (827) прокуратура (1827) стрілянина (1025)

 У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту

У київський суд направили обвинувальний висновок щодо 45-річного ветерана АТО Володимира Регеши (Санта), який з хуліганських спонукань влаштував стрілянину в розважальному закладі Києва і поранив журналіста Володимира Рунця.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що за результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) спрямовано в Оболонський районний суд для розгляду по суті.

Чоловікові загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався 5 травня близько 22:00. Чоловік, перебуваючи на літній терасі закладу "Портер Паб" на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки. Одна з куль потрапила в потерпілого.

Потерпілий виявився кореспондентом видання "Настоящее время" (Володимир Рунець). Чоловік дістав відкритий вогнепальний перелом правої стопи. Стрілянину влаштував ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша. За попередніми даними, конфлікт виник через неповерненого боргу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141862
 
 
 Топ коментарі
 
Что ты мелешь, за такое никому не дают пожизненное. А шанс получить 7 лет , ты считаешь лучшим?. А я ситаю, что ветерану АТО нужно дать скидку за то, что он рисковал жизнью в АТО, хоть и не оправдываю его поступок
И не надо приплетать сюда Порошенко. Он не прокурор и не судья.
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Дед Пихто, имей совесть, и придержи свой язык. Да, ветеран АТО может быть контуженым. На всех войнах всегда были контуженные, но это не повод их оскорблять, а повод им посочувствовать. Человек потерял часть здоровья, защищая свою страну, а какие-то гниды его за это еще и оскорбляют. Это недопустиио.
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А нельзя ли там как-нибудь и Плешивую Выхухоль (Пашинского)? И шо характерно - тоже за простреленную ногу.
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Повезло чуваку что Петю не переизбрали, а то схлопотал бы пожизненное, а так есть шанс.
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Как и 8000 которых он посадил😀 Их же уже Зе помиловал и выпустил, не?
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Что ты мелешь, за такое никому не дают пожизненное. А шанс получить 7 лет , ты считаешь лучшим?. А я ситаю, что ветерану АТО нужно дать скидку за то, что он рисковал жизнью в АТО, хоть и не оправдываю его поступок
И не надо приплетать сюда Порошенко. Он не прокурор и не судья.
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А если бы воевал за *молодые республики* отделался бы только условным сроком.
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интересно, а кто пустил єту скотину в бар с винтовкой??? и це ************? апупеть. це спроба умисного вбивства. а скільки ще бродить цих контужених героїв?
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Дед Пихто, имей совесть, и придержи свой язык. Да, ветеран АТО может быть контуженым. На всех войнах всегда были контуженные, но это не повод их оскорблять, а повод им посочувствовать. Человек потерял часть здоровья, защищая свою страну, а какие-то гниды его за это еще и оскорбляют. Это недопустиио.
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уважаемый, я хочу жить в нормальном государстве. где закон один для всех. а вы торчите в совке, где один законный акт, содержит шесть подзаконных.
я сочуствую больным, но не сочуствую килерам, бакланам и прочим преступникам. это человек совершил тяжкое преступление. при чем он явно пришел с намерением его совершить. и никакие заслуги не дают ему на это право.
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гранаты рвутся возле детских площадок и в больницах. герои едут с трофеями
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С ПЗРК надо было заходить...
Ведь контуженым везде у нас дорога.....и почет
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Якщо ти маєш нахабство називату Санту "скотиною", то хто ти є сам?
Ця людина провоювала декілька років поспіль, поки ти диван просиджував.
Гвінтівка на обліку, тобто це - офіциал. Так, він дійсно порушив правила поводження зі зброєю, зробивши постріли у місті, але він стріляв у землю.
Якщо ж піхто правознавець, то він повинен знати, що "умисне" - це наявність умислу, тобто підготовки, а в даному випадку - прицільної стрільби, якої не було.
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я зву любого бандита скотиною, зброя у кафе???? це і є умисел. хай хоть сто років воює. скоїв злочин, а це тяжкий злочин --направляти зброю на людину. кафе не театр військових дій.

це слова твого героя:

А взагалі-то є вояки, які починають, як би по-народному сказати, бикувати, - приїжджають з фронту і розповідають, як "в танкє горєлі". Це якраз ті, що там просиділи "на хаті", і от вони починають розказувати, як їм зараз важко, що їх ніхто не розуміє, а вони ж там воювали, а вони ж там стріляли, і "горєлі", і все підряд…
Є такий момент: "Я махав, я воював - ви мені всі винні, і край!"
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Про нього можуть судити побратими, які пройшли те пекло поряд із Сантою. Ви хоча б уявляєте собі, що таке війна?
Я не виправдовую Санту, але вважаю, що вам особисто ніхто не давав права назівати його "скотиною".
І, до речи, він дійсно воював. Я за нього кажу, це правда 100%, а за мене, якщо буде треба, інші скажуть.
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Провоював? И че... Терь долги вышибать будет?...чьи то, за процент.... Беспредельщиков на нары, или всем однаковы условия.... Справку о контузии, и винтовку
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А может тот журналист был ватником ? Тогда - понять, простить.
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и отпустить?а журналюгу тщательно проверить, не агент ли он кремля
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По мнению 8% народа Украины, 72% - ватники.
Как будем решать эту задачку? Тоже винтовками?
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Цікавий ти МАЗЄМАТІК, 72 % береш з 21 квітня, а 8% з 21 липня.
Тут порівнювати або 73,22 і 24,45% або 43% і 8%.


НУ ЧОГО ВИ ВЕСЬ ЧАС БРЕШЕТЕ ?!
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6 выстрелов из винтовки в общественном месте!
Ветеранам АТО нужна психологическая реабилитация.
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После Вьетнама,Штаты всех свох "вьетнамцев" записали автоматически психбольными, чтоб с каждым не разбираться.
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А нельзя ли там как-нибудь и Плешивую Выхухоль (Пашинского)? И шо характерно - тоже за простреленную ногу.
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что тут?очередная зрада?ветеранов ато садит уже не порошенко, а зеленский?
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Падлошенко садил только за то что жопу ему не целовали
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экие у тебя эротические фантазии У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту - Цензор.НЕТ 8428 есть примеры со ссылками?
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Ми ветеранам дали багато - симпатій,поваги,пільг,коштів...всього не перелічиш...Але кому багато дадено - з того багато і спитано...Тому відповідальність має бути кратна - по максимуму і без усяких пом"якшувальних...Це стосується і всіх силових...на мою думку...
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Якщо чесно- то добре що нікого не вбив. І це навіть не його провина- війна каліче психіку всім, хто дійсно воював, а не відсижувався в штабах. Тому потрібні центри реабілітації, в ідеалі в кожному районі.
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Интересно, есть ли в других странах вне совка понятие "хулиганство"?
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происхождение этого слова вообще то английское
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А в юриспруденции оно используется?
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Хулига́нство - грубое нарушение общественного порядка, открытое выражение неуважения к устоявшимся нормам общества. Хулиганом называют человека, который занимается хулиганством[1].
В западных странах термин «хулиганство», как правило, применяется по отношению к хулиганствующим болельщикам, в то время как в странах бывшего СССР под хулиганством понимается преступление или правонарушение (сравнимое, напр., c «disorderly conduct» в большинстве англоязычных юрисдикций). Наказание за хулиганство предусмотрено в уголовных кодексах ряда стран, в частности России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.
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