 У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

Зазначається, що за результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) спрямовано в Оболонський районний суд для розгляду по суті.

Чоловікові загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, інцидент стався 5 травня близько 22:00. Чоловік, перебуваючи на літній терасі закладу "Портер Паб" на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки. Одна з куль потрапила в потерпілого.

Потерпілий виявився кореспондентом видання "Настоящее время" (Володимир Рунець). Чоловік дістав відкритий вогнепальний перелом правої стопи. Стрілянину влаштував ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша. За попередніми даними, конфлікт виник через неповерненого боргу.

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