 У Києві судитимуть ветерана АТО Регешу, який прострелив ногу журналісту

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.
Зазначається, що за результатами слідства обвинувальний акт за ч.1 ст.122 КК (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження), ч.1 ст.129 КК (погроза вбивством) та ч.4 ст.296 КК України (хуліганство) спрямовано в Оболонський районний суд для розгляду по суті.
Чоловікові загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, інцидент стався 5 травня близько 22:00. Чоловік, перебуваючи на літній терасі закладу "Портер Паб" на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив 6 пострілів із гвинтівки. Одна з куль потрапила в потерпілого.
Потерпілий виявився кореспондентом видання "Настоящее время" (Володимир Рунець). Чоловік дістав відкритий вогнепальний перелом правої стопи. Стрілянину влаштував ветеран військових дій на Донбасі Володимир Регеша. За попередніми даними, конфлікт виник через неповерненого боргу.
И не надо приплетать сюда Порошенко. Он не прокурор и не судья.
я сочуствую больным, но не сочуствую килерам, бакланам и прочим преступникам. это человек совершил тяжкое преступление. при чем он явно пришел с намерением его совершить. и никакие заслуги не дают ему на это право.
Ведь контуженым везде у нас дорога.....и почет
Ця людина провоювала декілька років поспіль, поки ти диван просиджував.
Гвінтівка на обліку, тобто це - офіциал. Так, він дійсно порушив правила поводження зі зброєю, зробивши постріли у місті, але він стріляв у землю.
Якщо ж піхто правознавець, то він повинен знати, що "умисне" - це наявність умислу, тобто підготовки, а в даному випадку - прицільної стрільби, якої не було.
це слова твого героя:
А взагалі-то є вояки, які починають, як би по-народному сказати, бикувати, - приїжджають з фронту і розповідають, як "в танкє горєлі". Це якраз ті, що там просиділи "на хаті", і от вони починають розказувати, як їм зараз важко, що їх ніхто не розуміє, а вони ж там воювали, а вони ж там стріляли, і "горєлі", і все підряд…
Є такий момент: "Я махав, я воював - ви мені всі винні, і край!"
Я не виправдовую Санту, але вважаю, що вам особисто ніхто не давав права назівати його "скотиною".
І, до речи, він дійсно воював. Я за нього кажу, це правда 100%, а за мене, якщо буде треба, інші скажуть.
Как будем решать эту задачку? Тоже винтовками?
Тут порівнювати або 73,22 і 24,45% або 43% і 8%.
НУ ЧОГО ВИ ВЕСЬ ЧАС БРЕШЕТЕ ?!
Ветеранам АТО нужна психологическая реабилитация.
В западных странах термин «хулиганство», как правило, применяется по отношению к хулиганствующим болельщикам, в то время как в странах бывшего СССР под хулиганством понимается преступление или правонарушение (сравнимое, напр., c «disorderly conduct» в большинстве англоязычных юрисдикций). Наказание за хулиганство предусмотрено в уголовных кодексах ряда стран, в частности России, Украины, Белоруссии, Узбекистана и Казахстана.