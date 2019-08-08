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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2321) Туреччина (892) економіка (282) Ердоган (254)

 Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік"

Президент переконаний, що в наступні роки Україна демонструватиме зростання економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"У наступні роки Україна стрімко зростатиме - до 5-7% (ВВП) на рік. Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що дозволить зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", - заявив він.

"Ми вже почали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас до України", - додав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що до кінця року в Києві заплановано восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

"Ми домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році становлять понад 4 млрд доларів США. Я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", - додав президент.

"Я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Зростаймо разом", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141861
 
   
 Топ коментарі
 
Киевляне! Переименуем столицу в Нью-Васюки?
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Будет расти у Зедебилов на бумаге, как в парашостане, ты ещё и руководителя укрстата замени или уже заменил? тогда точно будет расти на 10% как и зарплата учителям в 4000$
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Зеклоун, ты уже что-то курнул? Очень вставило?
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"мели, Емеля, твоя неделя!" А почему всего только 5-7%? Я хочу слышать о 10-25%! И мне всё равно, что и первые-то цифры недостижимы, поскольку приснились... Ну, клоун, не может без шуток... мимо нашего дома пройти
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Мир на пороге нового глобального кризиса...
Китай на пороге жопы...ДойчеБанк почти банкрот и может утянуть в же весь фин сектор ЕС...
И ТУТ ВУАЛЯ!!!!
ЗЕНОМИКА БУДЕ....РАСТИ!))))))))))

Оно больное по ходу?))
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+ за прошлый квартал в бюджет не до собрали налогов на 171 миллиард грн.

ЗЕфаны передайте этому дурню что Украина не 95 квартал...
Тупые шутки тут не уместны...
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У кого есть свободный гривневый кеш...перегоняйтесь в золото уже сейчас...
В кризисы золото всегда уходит на пик...
Потом спасибо скажете)))

+ слитки всегда можно положить в чемодан и отпавится с ним туда где нет ЗЕдолбней...
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К сожалению наша ЗЕкономика тесно связана с РФ...
Их падение к сожалению утянет и нас в жопу
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Он получал деньги за шутовствои обсирание украинских политиков и и до сих пор не понимает, что руководить страной это не кривляться на сцене
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Все, стать вареника позаду, гнила капуста та зітхання теж! Тепер мінімум підлога країни буде пити скроні The Macallan in Lalique. І не буде потреби відязикатись від холодцю з мови, а є смажену індіанку - хоч шкірного дня. Кінець епохи зубожіння!
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Какой красивый перевод с русского,я балдю с вас ,ватники
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Welt Schmerz известен форумчанам тем что стебается над нулёвками запоребриковыми.
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08.08.19 10:25 Зеленский в Турции: "В последующие годы Украина будет стремительно расти - до 5-7% в год/ "06.08.19 20:52 могут определиться /06.08.19 20:51Разрабатывается/ 08.19 18:02 вероятнее всего/04.08.19 12: будет/ 05.08.19 13:52 расследует /05.08.19 15:00 будут /03.08.19 20: станет/ 03.08.19 18: встретятся /03.08.19 19:05 может /03.08.19 15:52 "Должна быть / 26.07.19 15:09 Зеленский хочет/ Уж сто-льник близится. А цимеса -реального и конкретного-всё нет.
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Кроме отвращения, этот подонок ничего больше не вызывает
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перигласив турецкий бизнес,он дает сигнал бизнесу США ,Канады ,Великобритании и Израиля..
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Своих бизнесменов будет раскулачивать,оне все "воруют". А иноземных белых и пушистых и совсем не корыстных будет приглашать.
Только наши еще твой низкопробный юмор понимают, а иноземные вряд ли поймут и платить тебе не будут, Вова.
Астанавись!
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пипец, вован, скромнее надо быть)))))
турки видать подогнали крутую тавку, классно вставляет))))
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Обведут клоуна вокруг пальца, как говорится
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А я верю! Расти будет! Стремительным домкратом.
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І наче за велінням якихось парфумів усі борошна України закінчаться і нам посміхнеться частка.
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Это прогноз прежней "власти мародера" на основании действий подготовленных решений! А будет ли это подтверждено при Зе! вопрос!
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Да без МАРАДЕРА никуда. Жаль лыжи навострил. Его решения на х...... не нужны, отработанный материал.
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а сказав би 10-15% - було б смішніше
втрачає наваички на цій дурній і незрозумілій роботі
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в последующие после чего?изгнания зелебени из любого старого или нового офиса? Зеленський у Туреччині: "У наступні роки Україна стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 4678
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можно изгнать халявщиков из Офиса. но тягу к халяве из 73% - это вряд ли. Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 5614
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він проти половинчастих рішень
він знайде золото всього Ботка!
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До речі чим у нас гордяться - вкрав і сховав у Швейцарії, а тепер не можна забрати.
Або Мазепа - гріб масу грошви і ..... церквочки будував полубратья парашникам - у тих теж: Пусін маладєц - первий в мірє вор, гаржусь Срасієй)))
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При Пете рост был около 3,4%, Зе обещает 5-7%. Как бы "резкого" роста не будет, даже если на обещанные 7% выйти.
И то, после историй с Арселор Миттал и SkyUp, не думаю что у иностранных инвесторов возникнет большое желание заходить в Украину.
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Думате зепутатов за 5 дней научили запускать экономические процессы которые позволят ежегодно увеличивать ВВП на 5-7%.
Не ну че, может быть, в паралельной реальности.
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Вообще рост экономики Украины может быть и 25%. У нас теневая экономика и коррупциия, поэтому выход из тени теневой экономики и уничтожение коррупции могут легко дать рост и в 25%.
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Для цього потрібно щоб в суспілсьтві виконувались домовленності. Не договорняки, а домовленності. Поки що цього в Україні майже нуль. Немає часу працювати коли всі один одного постійно кидають.
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да, только для этого надо прижать к ногтю средний бизнес который практически не платит налогов - ФОПы. А тут начнется вселенский вой, даже Петя боялся это сделать.
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Неправда ваша... Середній бізнес якраз податки платить, а от мілкий та великий не платить... Мілкий навіть субсидії отримує...
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"выход из ТЕНИ ТЕНЕВОЙ экономики и уничтожение коррупции МОГУТ ЛЕГКО!!! дать рост и в 25%"
Свежо предание, а верится с трудом
Это берется это стадо фантазеров?
Олег Анатолиевич, пилите гири
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Пардон, ОТКУДА берется это стадо фантазеров?
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При парашенко экономика уничтожалась катастрофическими темпами. Какой рост идиот?
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ну МВФ и другие организации видели рост 3,4%. Если ты умнее экспертов МВФ, то какого не Цензоре сидишь? Дуй к ним, тебя там враз на работу возьмут.
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Мвф состоит из таких же барыг и прохиндеев как и Пеца
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А что если Зюзя пойдет просить у МВФ, что тогда запоете?
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Ну что-то эти "барыги" у нас ничего не просят
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ДА, да, а при Зеле катастрофически будет расти
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Брешет, ибо рост экономики это укрепление гривны, а дубинский депутат от Зе, объявил, что гривна будет и дальше ослабевать. Поэтому рост экономики будет на бумаге, а коррупция и казнокрадство будут продолжаться наяву.
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Да, сегодня как раз послушал.
Стойкое впечатление что это сказано чтобы потом сообщить: это не мы, это Гонтарева и прочие злые, а мы - очень добрые
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Кхм... Экономические законы говорят об обратном - укрепление национальной валюты "съедает" рост и отпугивает инвесторов.
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Оно может и на 20% расти, но только если упадет в цене металл, химия и т.д., то сразу получится -50%, а не +20 Зеленський у Туреччині: "У наступні роки Україна стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 1739
Зато потом можно сколько угодно ныть: только-только стали восточноевр. "тигром" и вот опять обосрались. Как было в 2008-м.
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но потом быдло поверило в бесконечные рассказы о "карупцыи" Саакашвили и не выбрали его на 2-й срок.
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Зарез 3% продаже землі дасть ще 2-3% от і весь план... А бородьбу з корупцією навіть не згадують тому що не дасть ні*уя.
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Боротьба дала "- 109 мильйонів" соцзборів у 2 кварталі.
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Очень хотелось бы,но верить тебе уже не получается
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За счёт инфляции и повышения цен на сигареты и коммунальные услуги у гроси тоже росла.
Зекоманде ещё что то придумала?
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Брек, текс фекс!!! І наступить рай в Україні, я ж не брешу? Агов зелебобіки! Я правий?
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Ну в принципе ничего зе не солгал, до 5-7% это и 3 и 1 и 0.01, и -20, и -500... Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 4835
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Забавно. Смотрел я значит перед выборами дебаты между Голосом и СН. В Голосе сказали, что нужно 15 лет при росте экономики 6-8% чтобы выйти на уровень Польши. Эксперт СН сказал, что за 5 лет Украина выйдет на уровень выше среднеевропейского (это ж круче Польши, да?). Нехитрой обывательской математикой выходит, что для такого результата нужно расти по 18-24% в год. Но Зеля говорит про 5-7%.

Зеленые, вам еще не кажется, что вас где-то *******?
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их привязали и жестоко имеют уже почти 100 дней, но им то божья роса.
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ты приводишь факты для аналитического мышления, а зебилы живут эмоциональным мышлением.
Для низ Зе - круто все делает, мне тут недавно втирали какой крутой президент типа даже Раша завидует - строит всех На заседании какого-то завхоза отчитал - и зебилы бьются в экстазе. А циферки им не интересны.
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Это зеле с приходом от передоза причудилось? Или бурят богдан у бени доход наценализировал?
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Буде рости, тільки в кого? Кінець епохи бідності Коломойського ми вже побачили.

1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол за банкрутство його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
https://ibigdan.livejournal.com/23956058.html
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Авжеж, а Земля наштовхнеться на земну вісь. Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 8189
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нам срочно нужен рост экономики на 7%, т.к. по условиям договора о реструктуризации внешних гос. долгов, при росте больше 4% все, что свыше, пойдет кредиторам.
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Программы развития Украины нет. Толкового премьера нет.
Офшоры открыты. Деньги и трудоспособное население спокойно выводятся из страны.
Вот с чего расти экономике?
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Ну как бы и да, нет премьера, нет правительства, откуда знать кто будет , ну допустим он знает, а что они там начудят что пойдет рост, а не штопор ?
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А как офшоры мешают росту экономики? Они во всем мире открыты. Вон даже у Трампа есть офшоры и он их не стесняется.
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...Зеленский: "В последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год".........Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 5368.
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Оптимизм-это прекрасно.Но желательно конкретными делами хвалиться.Посадить для начала пару десятков рейдеров,что частный бизнес отжимают.И там без залогов разных, амнистий и домашних арестов.И годков так на десять не меньше.Вот тогда поверю в рост и пять,и семь,и двадцать семь процентов.Так что делайте-делайте господин Зеленский.Ждемс конкретных действий.
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Обыски на Арселор Миттал - это не конкретные действия?
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Интересно, что значит "последующие годы"?
"Последующий" значит "следующий потом, после чего-либо".
Это когда? Через год, два, пять, десять?
Когда клоуну скажут "ты же обещал", он ответит "но я же не сказал, после чего начнутся эти годы"...
Словоблудие-ваше фсё.
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5 - 7 - это не стремительно. Это было б хорошо для страны из первой экономической тридцатки, УКраине надо 9-11 хотя б
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Взагалі, 5-7% - це не те, щоб стрємітєльно... В 2018 3,5% було, для порівняння. При Ющі в 2007-2008 було 7-8%, в 2001 при Ющі-прем'єрі було взагалі 9,2%! От 8-9% - це вже стрємітєльно!
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Факинг джи ди пи гроус. Айл гив ю май тус, фо риал!
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))))))))было бы наивно полагать. та даже если бы для этого был какой то экономический базис, как минимум, этого бы никто не позволил сделать, ни презы папаредныки с одной стороны, ни ***** с другой. любые позитивные изменения в Украине, в первую очередь будут смертельны для ***** с его идеей воскрешения совка. только стабильное ухудшение ситуации, даёт козырь в его руки для удержания "территории" от заворушек. и это основной тормоз позитивных перемен в Украине. за ценой он не стоит. в самой же Украине, в четыре руки с ним играют не только *****кумы & K°, но и все предыдущие власти, грабящие в личную угоду страну и до сегодняшнего дня. позитивные изменения для них, морально их убивают. ведь в этом случае, как минимум, станет понятно и всем остальным, до этого ничего не понявшим, шо целью их президентства и их презрати, была не забота о стране, а обычная личная сверхнажива. у нынешнего нет абсолютно никакого шанса что либо изменить, даже если бы он этого захотел и для этого были возможности. давно пройдена точка невозврата. в самом оптимистичном случае, он - переходной през. и хорошо бы, что бы за время, до его свержения вышеописанными двумя кланами, внешним и внутренним, в Украине появился действительно проукраинский кандидат на Настоящего Украинского Президента. а не все эти предыдущие мурлы.
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Якщо будеш дослухатися Сенату США, а не щурів навколо себе то все можливе.
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а вдруг это правда? что потом писать будут? ума не приложу...
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Ух ты, 5 - 7% в год! Ну, то есть до 5 - 7 %. (Два процента, например - это тоже "до пяти") Да этак мы лет через пять заживём, как при Януковиче!

P. S.: Стоит вспомнить, что в 2004, например, ВВП Украины вырос на 12 процентов. А заодно о том, что Украина восстанавливается после серьёзного кризиса, а восстановление к прежним показателям - это существенно легче настоящего роста.
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Писдодол - он уже обещал, и прекратить войну (сплошные трупы), и повысить зарплату учителям, и посадить олигархов (Беня лопатой бабло загребает), и отменить Роттердам (сказал, что он все же полезный), и что будут сплошь и рядом новые лица, и что не будет "кумовства" (весь Квартал превратился из клоунов в политиков) - знаете как зовут (медицинское определение) людей с вечным необоснованным оптимизмом?
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Экономика растет в карманах Ахметова и Каламойского.
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Якщо не будуть красти масштабами гівнюка мародьора то все може бути
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Похоже на отвлечение от болезненных вопросов на сегодня, это 4 убитых, это наши моряки в плену.
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Конечно, всенепременно и натурално будет. А куда ж ей деваться? ЗЕ-чувак прикажет, ЗЕ-стадо на одной ножке попрыгает - и готово дело!
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У порохоботов тут коллективный оргазм ') у некоторых даже по два три раза...была бы дырка в заборе))))
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Вполне реальньіе цифрьі роста , даже заниженньіе. Через год " остряки" перестанут острить на єту тему точно.
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"Дєнь ото дня растєт процент жиров у маслє"
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