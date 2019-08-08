 Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік"

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"У наступні роки Україна стрімко зростатиме - до 5-7% (ВВП) на рік. Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що дозволить зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", - заявив він.
"Ми вже почали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас до України", - додав Зеленський.
Крім того, президент зазначив, що до кінця року в Києві заплановано восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
"Ми домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році становлять понад 4 млрд доларів США. Я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", - додав президент.
"Я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Зростаймо разом", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.
Китай на пороге жопы...ДойчеБанк почти банкрот и может утянуть в же весь фин сектор ЕС...
И ТУТ ВУАЛЯ!!!!
ЗЕНОМИКА БУДЕ....РАСТИ!))))))))))
Оно больное по ходу?))
ЗЕфаны передайте этому дурню что Украина не 95 квартал...
Тупые шутки тут не уместны...
В кризисы золото всегда уходит на пик...
Потом спасибо скажете)))
+ слитки всегда можно положить в чемодан и отпавится с ним туда где нет ЗЕдолбней...
Их падение к сожалению утянет и нас в жопу
Только наши еще твой низкопробный юмор понимают, а иноземные вряд ли поймут и платить тебе не будут, Вова.
Астанавись!
турки видать подогнали крутую тавку, классно вставляет))))
втрачає наваички на цій дурній і незрозумілій роботі
він знайде золото всього Ботка!
Або Мазепа - гріб масу грошви і ..... церквочки будував полубратья парашникам - у тих теж: Пусін маладєц - первий в мірє вор, гаржусь Срасієй)))
И то, после историй с Арселор Миттал и SkyUp, не думаю что у иностранных инвесторов возникнет большое желание заходить в Украину.
Не ну че, может быть, в паралельной реальности.
Свежо предание, а верится с трудом
Это берется это стадо фантазеров?
Олег Анатолиевич, пилите гири
Стойкое впечатление что это сказано чтобы потом сообщить: это не мы, это Гонтарева и прочие злые, а мы - очень добрые
Зато потом можно сколько угодно ныть: только-только стали восточноевр. "тигром" и вот опять обосрались. Как было в 2008-м.
Зекоманде ещё что то придумала?
Зеленые, вам еще не кажется, что вас где-то *******?
Для низ Зе - круто все делает, мне тут недавно втирали какой крутой президент типа даже Раша завидует - строит всех На заседании какого-то завхоза отчитал - и зебилы бьются в экстазе. А циферки им не интересны.
1. Суд скасував 60 млн грн податкового боргу МАУ.
2. Суд пробачив Укртатнафті штраф на 1 млрд грн, а НПК Галичина на 326.9 млн грн.
3. МАУ заборгувала державі 476 млн грн
4. Україна виплатить нафтогазовій компанії Коломойського 12,5 млн дол і т. д.
5. Колишній голова "Укртранснафти" з групи "Приват" Лазорко завдав збитків державі на 456 млн грн і знятий з розшуку.
6. Суд підтвердив скасування кредиторських вимог «Дніпроавіа» Коломойського перед Приватбанком на 1,5 млрд грн.
7. Суд зняв арешт з 415 нерухомих об'єктів "Приватофіс".
8. Запорізький завод феросплавів, що входить в групу «Приват» домігся визнання неконституційним права НАБУ через суди визнавати сумнівні угоди недійсними. Держава втратила 7 млрд грн.
9. Прибуток "Укрнафта" за півріччя скоротився в 113 разів - з 2,06 мільярда гривень до 18,2 мільйона гривень.
10. Заводи Коломойського отримали дотації на електроенергії на 350 млн грн щомісяця.
11. Коломойський вимагає в якості компенсації за Приватбанк 2 млрд дол.
12. Коломойський поновив позов до України на 700 млн дол за банкрутство його компанії «Аеросвіт».
13. МАУ намагається через суд домогтися повернення 900 млн грн.
https://ibigdan.livejournal.com/23956058.html
Офшоры открыты. Деньги и трудоспособное население спокойно выводятся из страны.
Вот с чего расти экономике?
"Последующий" значит "следующий потом, после чего-либо".
Это когда? Через год, два, пять, десять?
Когда клоуну скажут "ты же обещал", он ответит "но я же не сказал, после чего начнутся эти годы"...
Словоблудие-ваше фсё.
P. S.: Стоит вспомнить, что в 2004, например, ВВП Украины вырос на 12 процентов. А заодно о том, что Украина восстанавливается после серьёзного кризиса, а восстановление к прежним показателям - это существенно легче настоящего роста.