 "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік", - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.
"У наступні роки Україна стрімко зростатиме - до 5-7% (ВВП) на рік. Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що дозволить зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", - заявив він.
"Ми вже почали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас до України", - додав Зеленський.
Крім того, президент зазначив, що до кінця року в Києві заплановано восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.
"Ми домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році становлять понад 4 млрд доларів США. Я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", - додав президент.
"Я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Зростаймо разом", - наголосив Зеленський.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.
ЗЕ-лапша на уши для лохов. Ни один инвестор не придет в страну, где не работают законы.
До тех пор пока в судах сидят коррумпированные судьи, никто не будет сюда приходить и рисковать своими деньгами.
https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ssish-ne-litajte-litakami-ukraintsiv-oburili-vitracheni-zelenskim-byudzhetni-groshi.htm
Місяць роботи президента Володимира Зеленського і співробітників ОП обійшовся бюджету України майже в 78 млн гривень.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook блогер Mason Lemberg з посиланням на дані Державної казначейської служби України. Варто зазначити, що місяць роботи п'ятого президента Петра Порошенка і його адміністрації коштував українцям у середньому 65 млн грн, це на 12,7 млн гривень менше, ніж 30 днів роботи Зеленського."77 796 201 грн - сума бюджетних коштів, витрачених на утримання пана Зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 млн за 1 місяць. На фоні цього досить цікаво виглядає його пролетарсько-гопівський піар про "ссиш, продай авто і зроби дорогу", "ссиш-то, а не літайте літаками, а не доїть бюджет і робіть дороги". А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів", - написав блогер.
Сын зашел в комнату в тот момент, когда моя мама говорила подруге в трубку - «ну, вот наконец и сбросили этого борова. Ну и что же, что выбрали дурачка - как-нибудь перемаемся, а там глядишь через пять лет умного да честного и выберем. Да ладно - войну пережили, голод пережили - переживем и дурачка».
Мой всегда вежливый сынок как с цепи сорвался - «Скажи, бабушка, мне на милость - почему я, грамотный, образованный человек, должен что-то переживать по вашей дебильной прихоти. Это вы, масса неадекватных теток и дядек, лишили меня будущего в моей стране. Поймите наконец, я не хочу что-либо и кого-либо переживать - я хочу просто хорошо жить.
Для этого я закончил с золотой медалью школу, аспирантуру, стал кандидатом наук - считаюсь в своих кругах классным IT-ишником. Знаю три европейских языка и шесть языков программирования. Так ответь мне, бабуля, почему мою судьбу решают такие, как вы - твоя подруга, проработавшая всю жизнь мотальщицей нити на текстильной фабрике и ты, вечная вахтерша на проходной завода? Неужели в этом и есть ваша Высшая справедливость?
В общем, живите здесь сами как хотите - жрите забадяженое вами дерьмо - смотрите по телику ваш дебильный 95 квартал и ждите, когда вас с улыбкой и приколами методично начнут уничтожать. А я завтра подаю документы на свал из этой Страны Дураков».
Я попыталась что-то возразить сыну, но не смогла - так как он, к сожалению, был во всем прав - петлю для детей мы изготовили сами, своими руками!
Именно на таких бабулек "интеллектуалок" и делают упор низменные политические силы. А расхлебываем все мы!
© Олексій Якович ВАТА ШОУ
Дмитрий Чекалкин ©
Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.
Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?
Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.
"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.
Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.
Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.
Хроники хунты:
Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира.
Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.
Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.
Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
Гарольд Вильсон
Емеля-дуракВ.Зеленский
Джамахерія вже шорт- лист оформив - Коболєв буде премєр-міністром, ціни на все будуть, як в Європі, а премії будуть ще вищі.
Так що даремно ви тут ґвалтуєте свій кволий інтелект.
Стремительно это: 5-7 раз.
Иначе уровня Греции достигнем к 3 000 году.
Піпл хаває.
Але толку то від такого ВВП.
Мы, Зебулон Первый, милостливо повелеваем!
Правила мають мати логічний зміст, коректну інтерпретацію, бути обєктом спостереження та контролю з боку суспільства і залежних від нього державних і громадських інституцій і організацій.
Нічого цього в Україні нема. Нема і самого громадянського суспільства.
Тому економічного росту не буде.