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 Політика України, Економіка
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Все про:Зеленський (2346) Туреччина (892) економіка (282) Ердоган (259)

 "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік", - Зеленський

Президент переконаний, що в наступні роки Україна демонструватиме зростання економіки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це він сказав під час спільної пресконференції з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

"У наступні роки Україна стрімко зростатиме - до 5-7% (ВВП) на рік. Для цього ми вже цієї осені проведемо низку необхідних реформ, що дозволить зробити Україну "магнітом" для іноземних інвесторів", - заявив він.

"Ми вже почали активну роботу в цьому напрямку, і я з радістю запрошую турецький бізнес до нас до України", - додав Зеленський.

Крім того, президент зазначив, що до кінця року в Києві заплановано восьме засідання Стратегічної ради високого рівня між Україною і Туреччиною.

"Ми домовилися про подальше розширення торгово-економічного та інвестиційного співробітництва. Обсяги нашої двосторонньої торгівлі в 2018 році становлять понад 4 млрд доларів США. Я впевнений, що це далеко не межа нашого потенціалу", - додав президент.

"Я з радістю запрошую турецький бізнес до нас в Україну. Я особисто виступаю гарантом вашої комфортної роботи в Україні. Зростаймо разом", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуватиме в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141861
 
   
 Топ коментарі
 
Киевляне! Переименуем столицу в Нью-Васюки?
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Зеклоун, ты уже что-то курнул? Очень вставило?
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В то время Саша Корейко представлял себе будущее таким образом: он идет по улице - и вдруг у водосточного желоба, находит кожаный бумажник. В бумажнике очень много денег, две тысячи пятьсот рублей… А дальше все будет чрезвычайно хорошо…


Корейко так часто представлял себе, как найдет деньги, что даже точно знал, где это произойдет. На улице Полтавской Победы. .. (с)
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Ну а чё, индийский бизнес (АрселорМиттал) уже пригласили в своё время. Баканов с этими чертями как раз сейчас разбирается. Теперь добро пожаловать, турки...

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"Мы построим бани и зоопарки! Каждый житель нашей страны будет иметь по патефону" О'Генри
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Вот невольно вспомнилось при чтении этой новости: "Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способы междупланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун. Сообщение с Венерой сделается таким же легким, как переезд из Рыбинска в Ярославль. А там, как знать, может быть, лет через восемь в Васюках состоится первый в истории мироздания междупланетный шахматный турнир!... Остап вытер свой благородный лоб. Ему хотелось есть до такой степени, что он охотно съел бы зажаренного шахматного коня".
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После закидона оно может и не такое сказать. Перплюнул Ельцина. Того хот по летному полю не ловили! https://t.co/cdNEsxJdD6
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"сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов"

ЗЕ-лапша на уши для лохов. "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік", - Зеленський - Цензор.НЕТ 9339 Ни один инвестор не придет в страну, где не работают законы.
До тех пор пока в судах сидят коррумпированные судьи, никто не будет сюда приходить и рисковать своими деньгами. "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік", - Зеленський - Цензор.НЕТ 3977
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Дай то бог, но, все же, не могу не спросить...А межгалактический турнир когда?
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"Не доїть бюджет!" Українців обурили витрачені Зеленським гроші

https://www.obozrevatel.com/ukr/economics/ssish-ne-litajte-litakami-ukraintsiv-oburili-vitracheni-zelenskim-byudzhetni-groshi.htm

Місяць роботи президента Володимира Зеленського і співробітників ОП обійшовся бюджету України майже в 78 млн гривень.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook блогер Mason Lemberg з посиланням на дані Державної казначейської служби України. Варто зазначити, що місяць роботи п'ятого президента Петра Порошенка і його адміністрації коштував українцям у середньому 65 млн грн, це на 12,7 млн гривень менше, ніж 30 днів роботи Зеленського."77 796 201 грн - сума бюджетних коштів, витрачених на утримання пана Зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 млн за 1 місяць. На фоні цього досить цікаво виглядає його пролетарсько-гопівський піар про "ссиш, продай авто і зроби дорогу", "ссиш-то, а не літайте літаками, а не доїть бюджет і робіть дороги". А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів", - написав блогер.


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Пережить эпоху дурачка

Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 9100

Сын зашел в комнату в тот момент, когда моя мама говорила подруге в трубку - «ну, вот наконец и сбросили этого борова. Ну и что же, что выбрали дурачка - как-нибудь перемаемся, а там глядишь через пять лет умного да честного и выберем. Да ладно - войну пережили, голод пережили - переживем и дурачка».
Мой всегда вежливый сынок как с цепи сорвался - «Скажи, бабушка, мне на милость - почему я, грамотный, образованный человек, должен что-то переживать по вашей дебильной прихоти. Это вы, масса неадекватных теток и дядек, лишили меня будущего в моей стране. Поймите наконец, я не хочу что-либо и кого-либо переживать - я хочу просто хорошо жить.

Для этого я закончил с золотой медалью школу, аспирантуру, стал кандидатом наук - считаюсь в своих кругах классным IT-ишником. Знаю три европейских языка и шесть языков программирования. Так ответь мне, бабуля, почему мою судьбу решают такие, как вы - твоя подруга, проработавшая всю жизнь мотальщицей нити на текстильной фабрике и ты, вечная вахтерша на проходной завода? Неужели в этом и есть ваша Высшая справедливость?
В общем, живите здесь сами как хотите - жрите забадяженое вами дерьмо - смотрите по телику ваш дебильный 95 квартал и ждите, когда вас с улыбкой и приколами методично начнут уничтожать. А я завтра подаю документы на свал из этой Страны Дураков».
Я попыталась что-то возразить сыну, но не смогла - так как он, к сожалению, был во всем прав - петлю для детей мы изготовили сами, своими руками!
Именно на таких бабулек "интеллектуалок" и делают упор низменные политические силы. А расхлебываем все мы!

© Олексій Якович‎ ВАТА ШОУ
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Да, Вовочка говорил и говорит что МЫ будем жить лучше! Но он не говорил и не говорит что ВЫ будете жить лучше...
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Як вже набридли тупі приколи цього блазня.
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Кого узеленского тепер призначать "барьігой на крові"?

Дмитрий Чекалкин ©

Сергій Щербина:
Сидим вот, опросы опрашиваем, откуда берется большевизм новой власти. Мрак и ужас, честное слово.

Александр Затынин:
Мне одному кажется, что за 4173 грн. голосуют все те же 73%?

Павел Левченко:
Правильно пусть самый ответственный пост в стране будет самый неоплачиваемый. Чем беднее депутат, тем дешевле его купить. Спасибо, товарищи, от лица всех олигархов.

"Мудрый" народ решил, что лучше с Коломойским за полгода промчаться в %опу, чем с Порошенко 10 лет тащиться в Европу.

Mason Lemberg:
77 796 201 грн. - сума бюджетних коштів витрачених на утримання пана зеленського і його свити за червень 2019 року. 78 мільйонів за 1 місяць.
А взагалі - так, епоха бідності закінчилася. Для них. Почалася епоха кіно для лохів.

Компанія Коломойського виграла тендер на авіаперевезення президента на 35,1 млн гривень. Просто співпадіння.

Хроники хунты:
‪Украинцы заплатили кровью, чтобы добыть свободу от русского мира. ‬
‪Малороссы моментально расплатились этой свободой за билеты в первый ряд цирка-шапито.‬

Карл Врлох:
Окружний адмінсуд Києва розпочав провадження по справі про відміну заборони Компартії України в день пам'яті жертв Сандармоху.
Схоже, таких символів у нашому житті ближчим часом більшатиме.

Валерій Прозапас:
Інформація про "мародерів" та "розкрадання" у військовій сфері виявилася не зовсім достовірною, якщо довіряти цифрам, а не "розслідувачам".
Наприклад концерн "Укроборонпром" за результатами 2018 року показав прибуток у 3,6 млрд. грн.
Може це і не дуже багато, але за результатами останнього довоєнного року було менше - 552 мільйони всього в 2013 році.
Просто через політичні інтереси декого про таке говорити було не прийнято, населення свідомо вводилося в оману та істерію, направлену проти авторитету їхньої держави.
Ну і, звичайно, співпадіння цих інтересів з ворожими виключно випадкове, не можуть же українські ЗМІ та деякі політики свідомо підігравати Кремлю в дискредитації України.
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В ближайший четврегр пройдет дождь и экономика начнёт рости.
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Скажіть Зеленському, що ріст економіки - це ріст виробництва товарів і послуг на території України. А то він ніде не вчився.
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Кто бы ни выиграл выборы, к власти приходит министерство финансов.


Гарольд Вильсон
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\\"В последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год"\\ ВАЗелин будет это повторять каждый последующий год - имеет право....
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По щучьему веленью, по моему хотенью, в последующие годы экономика Украины будет стремительно расти - до 5-7% в год", - Емеля-дурак В.Зеленский
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у него волшебная палочка есть .. он нею на пианино играл .. может и здесь выручит ..
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Ото ему Эрдоган походу отсыпал нормальной травы.
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це сказав відомий у світі фінансист чи економіст? Ні, це сказав комік Зеленський...
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Порохоботи, ви припиняйте свою "свістопляску". Для економічного стрибка вже все готове.
Джамахерія вже шорт- лист оформив - Коболєв буде премєр-міністром, ціни на все будуть, як в Європі, а премії будуть ще вищі.
Так що даремно ви тут ґвалтуєте свій кволий інтелект.
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Стремительно 5-7% ? Зеленський: "У наступні роки економіка України стрімко зростатиме - до 5-7% на рік" - Цензор.НЕТ 5210
Стремительно это: 5-7 раз.
Иначе уровня Греции достигнем к 3 000 году.
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В перші роки коли алкаші скидатимуть землю по $1-3 тис. олігархам в офшори, дійсно статистично ВВП може за рахунок дефлятора додати пару зайвих відсотків.
Але толку то від такого ВВП.
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а зачем алкашам земля? Земля должна работать и приносить прибыли.
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Вона й так працює в оренді. Єдине шо 118 млрд. грн. орендної плати що сьогодні йдуть в села - після "реформи" підуть в офшори.
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Молодець, вперед і прямо.Виводь країну з корупційної кризи.
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"Для этого мы уже этой осенью проведем ряд необходимых реформ, что позволит сделать Украину "магнитом" для иностранных инвесторов", - заявил он."


Мы, Зебулон Первый, милостливо повелеваем!
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Курсы в Трускавце главный ЗЕклоун прогулял - вот и несет галиматью собачью.
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хорошо живётся в параллельной реальности ...
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А від чого залежить і на чому базується перспектива економічного росту? В геномі людини закладене стремління до прогресу. Його можна реалізовувати в особистому і суспільному аспектах. Людина є біороботом для застосування в діях асоційованого характеру. Асоційовані дії вимагають чітких правил поведінки всіх учасників.
Правила мають мати логічний зміст, коректну інтерпретацію, бути обєктом спостереження та контролю з боку суспільства і залежних від нього державних і громадських інституцій і організацій.
Нічого цього в Україні нема. Нема і самого громадянського суспільства.
Тому економічного росту не буде.
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"Стрємітєльно" для нашої теперішньої ями - це 10-15%.
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Короче, прахоботы дружно решили, что рост экономики это плохо. Им больше подходит полнейшая задница нашей экономики.
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Ну что же,...помнится и Хрущёв обещал коммунизм к 1985 году....и Горбачёв советский народ увлёк за собой ,обьявив Перестройку!Как говорится: "...дураку с три короба наврёш и делай с ним что хош!!"
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Главное - ляпнуть! 5-7%))))) уже смешно... с чего вдруг))) а будет не будет - неважно! Для лохов - главное ляпнуть!
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... протягом попередніх десятиріч був просто нескінченний безлад і ганьба, а протягом наступних років нас очікує ганьба за межами можливого...
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А чё так мало, всего 5-7? давай уж сразу 50-70%!!!
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Даже Петя такой ереси и бреда не нёс как этот натуральный клоун))
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