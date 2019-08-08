 Закликаю міжнародну спільноту не допустити подальше утримання під вартою політв'язня Бекірова, - Денісова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це омбудсмен Людмила Денісова заявила на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Сьогодні "Верховний суд Республіки Крим" розгляне рішення про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою тяжкохворому громадянину України Едему Бекірову. Подальше його утримання у місці несвободи, недопуск незалежного лікаря, відсутність адекватного лікування, ймовірне транспортування до Красноперекопська можуть мати фатальні наслідки для життя", - йдеться в повідомленні.
Денісова наголосила, що рішення Європейського суду з прав людини, які зобов’язують Уряд РФ негайно помістити Едема Бекірова до лікарні і забезпечити йому належне обстеження та лікування, а також допустити незалежних лікарів, не виконуються. Її численні звернення не дали очікуваних результатів.
"Закликаю повноважних представників міжнародної спільноти не допустити подальше утримання Едема Бекірова у місці несвободи та вжити заходів на виконання рішень Європейського суду з прав людини для порятунку життя людини", - пише омбудсмен Денісова.
1. Уничтожение мирных жителей даунбасяу.верно ?
Эти зебилы такие зебилы.
Только "бла-бла-бла-призываю-бла-бла-бла".
6 серпня 2019, 12:26 | Релігія і політика | 1 | | Код для блогу | |
З різкими і місцями образливими випадами проти жителів Москви, які домагаються реєстрації на виборах до Мосміськдуми незалежних кандидатів, виступив 29 липня на телеканалі "Царгород" клірик РПЦ протоєрей Андрій Ткачов, який після Революції Гідності втік з Києва до Росії.
Про це повідомляє "Портал-Credo.Ru".
"Це ліс неляканих ідіотів, - назвав протестуючих москвичів протоєрей-втікач. - Борцуни за велике щастя, просто люди з бетоном в голові".
Натякаючи на вчинок свого побратима - єромонаха Іоанна (Гуайта), який допомагав учасникам протесту ховатися від ОМОНу в храмі, - протоєрей Ткачов продовжив: "Я їх терпіти не можу і зовсім не поважаю, хто б вони не були, яку би владу не посягали, в якому б сані не перебували. Це просто ідіоти".
Продовжуючи перебирати образливі вирази, о. Андрій сказав: "Біснувата юрба накрученого народу ... Риторика свободи, щастя, демократії. Слухайте, підітріться цими папірцями".
"Це просто божевільні люди, - продовжив протоєрей свою "православну проповідь". - Це люди з гнилизною, смердючі люди - у них серце смердить... Просто смердить, як незакопані екскременти. Смердить серце у цих людей. Це смердючі люди, терпіти їх не можу. набачився я їх. В Україні благословенній, та й тут такі ж нелякані ідіоти, як там. Терпіти їх не можу ".
Незважаючи на те, що проповіді протоєрея Андрія Ткачова основані на мові ненависті, розпалюють ворожнечу і неприйняття базових цінностей демократичного суспільства, священнослужитель користується досить великою популярністю в РПЦ і є постійним спікером "православних" телеканалів.
Нагадаємо, недавно на своїй сторінці в соцмережі секретар Пермської єпархії РПЦ побажавпротивникам режиму Путіна, які вийшли на протести в Москві, «горіти в пеклі».