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 Економіка, Суспільство
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 НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін

Кабінет міністрів України доручив НАК "Нафтогаз" у серпні знизити ціну газу для населення ще на 265 грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293, з червня НАК "Нафтогаз" зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків", - йдеться в повідомленні.

Йдеться про Мінекономрозвитку, де середня митна вартість імпортованого газу в липні становила 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Потім Українська енергетична біржа, де газ на серпень в липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. НАК "Нафтогаз" - газ для промисловості за передоплатою, встановленою на серпень 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.

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Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ тарифів на транспортування і поставку, становитиме 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн", - зазначили в уряді.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141855
 
 
 Топ коментарі
 
о чем вы, ребята???
сегодня ж всемирный день КОТА... (не путать с международным...тот 1-го марта)))))
какой газ)))))
НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 1811

...
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подняли в 7 раз а снижать будут по 10% каждый месяц да! хороший развод ЛОХОВ!!
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Моя жена учительница получила з.п 4000 долларов, я обрадовался, и тут я проснулся.
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Я предпочитаю это слово применять в 3-м и 5-м вариантах из 7-ми возмижных.
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Не обіжай "богоізбганих" і убогіх - гріх .
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Ты идиот?
Ты сможешь съесть кусок колбасы, который транспортируется, но ещё тибе не поставлен?
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Эти идиоты до сих пор сидят и ждут бисплатный газ....
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А чого бесплатний, бо цінник за кВт*год не розумієш? І багато вас таких ідіотів?
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Ой, неужели ты узнал тайну слова "мародёр" ?
Поделись!
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А хто, по-твоєму, мародер - Кабмін чи Нафтохаз? Як там поживають кіловатгодини, все ще намагаєшся розібратись чи вже забив?
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Я понял! Тибя мпучает вапрос про кВт та кВт*год ? Поясняю:

1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль[3].

Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Поскольку 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с =3,6 МДж.

Так написано в Википедии, можешь освежить школьные знания.
Будешь оспаривать?
А теперь скажы мне, галубчик, что значит слово "мародёр"?
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Бисплатный газ ЗЕфанаты могут вырабатывать сами!))))
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Прорвемось! Серьйозні контори і великі гроші знайшли рішення. Можливо вже й не так довго. Головне не дайте себе покусати скаженому собаці до тих пір. Схоже і туркам їхній жлобський барєр Босфора вже не допоможе, і москальня глотне гівна. Бо є рішення, гроші і головне - вже ведеться робота.
Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк - вигідне для всіх учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, і туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін - Цензор.НЕТ 6653 - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-
"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."
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При СВЯТОМ повышался, а тут плохо, понижается. ПЕТЕНЬКА, возвращайся касатик, шо они делают?
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Відповідно до постанови Кабміну, НАК «Нафтогаз» зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків:
Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ
Українська енергетична біржа - газ на серпень у липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ
НАК «Нафтогаз» - газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на серпень, - 4640грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ, Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.
Ціна на серпень 2019 року для населенняБез ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів. Це менше на 265 грн, ніж ціна в липні (4905 грн).

Зє! Біл, ціна імпортваного газу впала до 4812грн/1000м3, а торік вона складала понад 11000грн/1000м3.
При чому тут твій Зєєєля? Він що, на Лондонській біржі ціни на газ встановлює? Тут Трампа дякувати треба.
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