 НАК "Нафтогаз" зобов'язана у серпні знизити ціну на газ для населення ще на 265 грн, - Кабмін

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.
"Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293, з червня НАК "Нафтогаз" зобов’язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків", - йдеться в повідомленні.
Йдеться про Мінекономрозвитку, де середня митна вартість імпортованого газу в липні становила 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Потім Українська енергетична біржа, де газ на серпень в липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. НАК "Нафтогаз" - газ для промисловості за передоплатою, встановленою на серпень 4640 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ. Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована, як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.
Ціна газу в серпні для населення, без ПДВ тарифів на транспортування і поставку, становитиме 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна в липні 4905 грн", - зазначили в уряді.
Я такое же быдло как и ты!)))
Ты сможешь съесть кусок колбасы, который транспортируется, но ещё тибе не поставлен?
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1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль[3].
Киловатт-час равен количеству энергии, потребляемой (производимой) устройством мощностью один киловатт в течение одного часа. Поскольку 1 Вт⋅с = 1 Дж, 1 кВт⋅ч = 1000 Вт ⋅ 3600 с =3,6 МДж.
Так написано в Википедии, можешь освежить школьные знания.
Будешь оспаривать?
А теперь скажы мне, галубчик, что значит слово "мародёр"?
Рішення грамотне і без чого сьогодні ніяк - вигідне для всіх учасників. А серед них і Європа, і азійські тигри, і Ізраіль зі своїм недавно знайденим новим родовищем, і туркам теж пропонуют кош, і що для нас головне - УКРАЇНА також. Немає тільки сраної москальні - того вони і казяться https://ubr.ua/market/industrial/turtsija-rvetsja-na-evropejskij-rynok-haza-chem-eto-obernetsja-dlja-ukrainy-3885421
Стисло-
"Инвесторы строительства LNG-терминала Vasiliko на Кипре 29 июля приняли заявку литовской государственной KN Klaiрedos Nafta, которая запросила предоставить ей статус оператора нового портового комплекса. 3а неделю до этого, 19 июля, эта же компания заключила с украинским Одесским Морским торговым портом меморандум обмена информацией по проекту строительства выносного LNG-терминала на одесском рейде.
Компания KN и порт Одессы не сообщают прессе сроки реализации проекта. Однако известно, что мощность плавучего терминала составит 5 млрд. куб м газа в год, что равно почти половине всего импорта Украины в 2018 году.....В отличии от одесского проекта, кипрский терминал Vasiliko будет развернут на рейде в ближайшие полтора года. Без учета цены береговой инфраструктуры терминал обойдется Кипру в $250 млн., из которых 40% - прямое финансирование ЕС. Остальные средства внесли DEFA и строительный консорциум, который будет решать, какие субподряды уйдут в Литву....."
Мінекономрозвитку - середня митна вартість імпортованого газу в липні склала 4812 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ
Українська енергетична біржа - газ на серпень у липні продався за ціною 4654 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ
НАК «Нафтогаз» - газ для промисловості по передоплаті, що встановлена на серпень, - 4640грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ, Або за ціною ПСО, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867, що на липень розрахована як 7185 грн за тисячу кубічних метрів без ПДВ.
Ціна на серпень 2019 року для населенняБез ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів. Це менше на 265 грн, ніж ціна в липні (4905 грн).
Зє! Біл, ціна імпортваного газу впала до 4812грн/1000м3, а торік вона складала понад 11000грн/1000м3.
При чому тут твій Зєєєля? Він що, на Лондонській біржі ціни на газ встановлює? Тут Трампа дякувати треба.