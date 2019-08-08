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Все про:Держприкордонслужба (2201) Червоний Хрест (137) Донбас (12701) гуманітарна допомога (207)

 МКЧХ направив на окупований Донбас 13 вантажівок гумдопомоги

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на окупований Донбас тринадцять вантажівок з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули КПВВ "Новотроїцьке" в сторону тимчасово окупованої території України.

Для жителів Донбасу спрямовані продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. В цілому оформлено гуманітарний вантаж вагою 231,2 тонни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС Німеччини рекомендує утриматися від поїздок на окуповані Донбас і Крим

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141853
 
 
 Топ коментарі
 
Годують колорадів щоб вони продовжували війну і не охляли.
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13 вантажівок трун треба було відправити. Після чотирьох наших морпіхів. Але, з таким головнокомандуючим як зю...
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Спитай у свого друга,лугандонця,він там живе,а я виїхав у 2015 році.
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При Порошенке такого не было!

ПОПуасы - метать в Зе!
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Годують колорадів щоб вони продовжували війну і не охляли.
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13 вантажівок трун треба було відправити. Після чотирьох наших морпіхів. Але, з таким головнокомандуючим як зю...
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Разве процветающие республики голодают ?
В магазинах товар есть. В платежках низкие цены, пенсии выплачиваются и россией и Украиной.
Рай а не житуха !
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Спасибо жителям Донбасса за президента пед....
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МККК направил на оккупированный Донбасс 13 грузовиков гумпомощи



на данецких сайтах хохот стоял после вчерашних 4-х убитых и вчерашнего грозного перегавора зелескаго с путином-макроном,

и.....
еще не похоронили этих 4, а
президент зеленский решил таки атамстить ..... ударил по

данецку - 13вагонов гумпомощи полетели туда прямой наводкой.

и енто уже рефлекс такой у киевской хунты за 5 лет-

завтра будет 14 убитых.

и ответка немедленная, еще не остынут тела укр убитых - и....

130 вагонов гумпомощи полетят в данецки.

дебилы бл

ахахаха







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В Украине все президенты были пида**расами. Вспомни как Парашенко снабжал окупантов в то время как у нас каждый день были десятки убитых. Вспомни сколько десятков миллиардов окупантам было поставлено електроенергии, газа и воды, за которую они не заплатили. МКЧХ направив на окупований Донбас 13 вантажівок гумдопомоги - Цензор.НЕТ 6682
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Вот до чего довела Разия молодые республики Дамбабвэ с рузькоговорящим населением. . И какое теперь право имеют некоторые европейские лидеры нам указывать что мы должны разговаривать с теми папуасами которые даже себя накормить не могут
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Если Красный Крест признает что в ОРДЛО катастрофа, почему не призывают Парашу обеспечить людей или вывести оттуда свои войска. Вместо етого они вернули Рашку в ПАСЕ.
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Я вот одного не пойму, если даунбасяны не могут даже себя прокормить что выпрашивают обьедки из гейропы, то о какой вообще автономии может идти речь?
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Корміть, корміть п.дарасноту - рашці легше, менше сухпайків, медзасобів попочленцам везти, а ще й буд. матеріали для бліндажів і ОП з гейропи везуть. Як ми їх з Донбасу і Криму виженемо, вони до вас, корисних ідіотів, поїдуть.
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