 МКЧХ направив на окупований Донбас 13 вантажівок гумдопомоги

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули КПВВ "Новотроїцьке" в сторону тимчасово окупованої території України.

Для жителів Донбасу спрямовані продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. В цілому оформлено гуманітарний вантаж вагою 231,2 тонни.

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