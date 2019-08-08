 МКЧХ направив на окупований Донбас 13 вантажівок гумдопомоги

Про це повідомляє Держприкордонслужба України, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що вантажівки з гуманітарною допомогою перетнули КПВВ "Новотроїцьке" в сторону тимчасово окупованої території України.
Для жителів Донбасу спрямовані продуктові набори, лікарські засоби та будівельні матеріали. В цілому оформлено гуманітарний вантаж вагою 231,2 тонни.
ПОПуасы - метать в Зе!
В магазинах товар есть. В платежках низкие цены, пенсии выплачиваются и россией и Украиной.
Рай а не житуха !
на данецких сайтах хохот стоял после вчерашних 4-х убитых и вчерашнего грозного перегавора зелескаго с путином-макроном,
и.....
еще не похоронили этих 4, а
президент зеленский решил таки атамстить ..... ударил по
данецку - 13вагонов гумпомощи полетели туда прямой наводкой.
и енто уже рефлекс такой у киевской хунты за 5 лет-
завтра будет 14 убитых.
и ответка немедленная, еще не остынут тела укр убитых - и....
130 вагонов гумпомощи полетят в данецки.
дебилы бл
ахахаха