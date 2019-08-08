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 Політика України
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Все про:Крим (7267) Меджліс (265) Росія (19279) Барієв (19)

 Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв

За минулі п'ять років кількість населення в окупованому Криму зросла через переїзд на півострів громадян сусідньої Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі "Радіо Крим.Реалії" висловив глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.

"Це цілеспрямована політика, і це не вперше, вона завжди проводилася Росією. Вона має позбутися неугодного населення, а з іншого боку - привезти різношерсте, з різних регіонів, яке має впливати на політичні процеси, на вибори ... Тобто населення, яке мислитиме по-російськи, яке більше асоціюватиме себе з Росією, ніж з Україною", - впевнений активіст.

Ескендер Барієв також навів власні дані про те, скільки жителів півострова виїхали і скільки росіян прибули на їхнє місце: "Ми можемо чітко говорити про приблизно 50-60 тисяч тих, хто виїхав ... і про близько 200 тисяч тих, хто приїха у Крим з 2014 року з Росії, згідно з даними нашої організації".

У 2018 році міграційний приріст в анексований Крим за рахунок регіонів сусідньої Росії виявився приблизно в півтора раза більшим, ніж у 2017-му, йдеться у звіті Кримстату, опублікованому 11 лютого. Загалом за останній рік на півострів офіційно переїхало трохи більше 19 тисяч росіян, тоді як у Росію виїхали 17,5 тис. кримчан. У 2017 році в Крим переселилися приблизно 17 тисяч росіян, а 16 тисяч кримчан покинули півострів.

Нагадаємо, раніше член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв повідомив, що від початку року в окупованому Росією Криму були затримані 57 кримських татар.

За даними Меджлісу, в першому півріччі 2019 року зафіксовано 73 незаконні обшуки в Криму (55 - у будинках кримських татар), 69 затримань (57 - кримських татар), 57 допитів, 200 арештів, 381 порушення права на справедливий суд.

Читайте: Бекірова змушують заявити, що Меджліс готував теракти, - Чубаров

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141852
 
 
 Топ коментарі
 
кацапи - це таргани, яких треба знищувати всіма можливими засобами! Россия целенаправленно замещает крымское население своими гражданами, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 7119
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У раши есть опыт замещения украинцев на кацапов
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ну кацапы всегда на захваченых землях уничтожали или депортировали коренной народ и завозили туда своих орков .. это происходило везде , от курил до калининграда , от карелии до сочи .. у нас тоже исключения не было ..
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кацапи - це таргани, яких треба знищувати всіма можливими засобами! Россия целенаправленно замещает крымское население своими гражданами, - член Меджлиса Бариев - Цензор.НЕТ 7119
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За*рать Крым дешевле, чем тушить пожары в Сибири.
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У раши есть опыт замещения украинцев на кацапов
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ну кацапы всегда на захваченых землях уничтожали или депортировали коренной народ и завозили туда своих орков .. это происходило везде , от курил до калининграда , от карелии до сочи .. у нас тоже исключения не было ..
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целенаправленная политика, и это не впервые, она всегда проводилась Россией. Она должна избавиться от неугодного населения, а с другой стороны - привезти разношерстное, из разных регионов, которое должно влиять на политические процессы, на выборы… Источник: https://censor.net.ua/n3141852
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эта ешо че, вот мост запустют, так покатят столыпины составами, тока держись!
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До вас треба привезти усіх російських бомжів Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв - Цензор.НЕТ 5729
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Крымское население вывозят в Сибирь, а завозят москвичей. Нужно больше слушать и публиковать членов Меджлиса, особенно, когда они советуют, в какой банк деньги вкладывать и чем астму лечить.
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Ни в коем случае нельзя слушать москвичей! Вот если попал в больницу в Москве, то не слушай врачей, а если там учишься, то никогда не ходи на лекции, только члены меджлиса все знают и всему научат через публикации на ЦН.
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Так про це говорив Зе на перемовинах із Ердоганом?
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Ага ... . Великі сумніви у мене. Хіба, що пан Мустафа його напоумить
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Він дещо сказав про переслідування кримських татар, але мабуть ці слова були нещирими.
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хотели колбаску по 2.20 водочку по 3.62 думали что федерашка это шара и саветскай саюз а оказался сааюз только образца 37 года
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Орда-Московия-Совок-Расея таким же образом поступает всю свою историю, уничтожает коренные народы, а на их место завозит "население". В 30-е годы прошлого века по такой же схеме выморили украинцев на юго-востоке Украины, устроив Голодомор, а потом эшелонами завозили "манек" и "ванек" из кацапских областей и заселяли очищенные от украинцев территории. А в 2014 году уже потомки этих переселенцев в Крыму и на Бамбасе верещали, что Украина ущемляет ихнюю "рускаязычную челюсть"...
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Наскоко я знаю это считается преступлением! но как говорится а кто будет рашку привлекать к ответсвености? суперозабоченная европа!!
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нужно уже сейчас разработать механизм выселения всех приездунов. без шуточек про кацапульту и расстрелы. там будут бабы, дети, инвалиды, неходячие и животные. и всех их нужно будет проводить до границы.
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Что-то мне это напоминает Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв - Цензор.НЕТ 6463


Исполнительница танцев живота намерена баллотироваться в президенты Туниса
Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв - Цензор.НЕТ 6470

Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв - Цензор.НЕТ 6470

Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила о намерении баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые пройдут 15 сентября.
Соответствующее заявление Нермин опубликовала в Instagram, впечатлив около 300 тысяч своих подписчиков.
В среду, 8 августа, Нермин Сфар действительно отправилась в центральную избирательную комиссию, представила более 35 тысяч подписей избирателей и заявила, что выдвигает себя на пост президента в качестве независимого кандидата.
Предвыборная платформа Нермин Сфар включает в себя: снижение цен на хлеб, отказ от обязательного ношения женщинами хиджаба в пользу сефсери (традиционное тунисское платье) и денежные штрафы в отношении мужчин, которые пообещали жениться и не выполнили свое обещание, сообщает Maan.
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Крыссиян поперли га Магадан и Колыму.
Наслаждаться настоящей россией и скрепными березками.
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Пусть замещают. Если депортация ватного гражданина Украины проблематична, то депортация понаехавших оккупантов вообще не представляет никакой проблемы.
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Там завжди,у всякому випадку після післявоєнного виселення татар було проросійське...ні,російське населення...Збільшувати його Росіі не потрібно,ну для чого?..Набагато ефективніше збільшити кількість військових підрозділів...А ось ми просрали можливість...Ну хоча б при шароварному Ющенку могли дати западенцям преференціі жити біля моря,мати землю?..Та тут при тій тисняві сотні галичан поїхали б у Крим і відповідно хрєн би Сєвастополь пусти в би метастази...А зара можем тільки почухати потилиці...чухраїнці...ну ще піймати і і відпі...дити Ющенка...за зраду національних інтересів..
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А что вы хотели чтобы окупант делал на захваченной территории? Такое бывает когда сдают свою землю без единого выстрела.
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Раньше говорили миллион приехало, а теперь про 200 тысяч.
Простой вопрос - а шо все эти 200 тысяч там делают, где живут ? Работы ведь там нет. С работой в Крыму и при украинской власти было туго, а при оккупантах тем более. Жилья не строят, да и жрать особо нечего.
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Понаехавшая в Крым татарва недовольна другими понаехавшими. Хотя именно татарва во многом виновата что жители Крыма были недовольны Украиной
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Потому ватники не могут потушить пожар у себя на миллионах гектаров тайги из за нехватки человеческого ресурса
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Це як - татар вивозять а на їхнє місце селять росіян?
Цілковиті нісенитниці.
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кто то думал, шо будет по другому?
татар выживут- посадят или убьют.... - свое ватанье завезут...
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Москва так делала всегда. Взять времена Сталина с депортацией целых народов ( место их кто то же занимал), а взять высылку из Прибалтики и Зап. Украины послевоенный период, взять имперское прошлое по отношению к горским народам и крымчанам которых фактически вынудили массово переселяться в Турцию, да чего брать столь "близкие времена" возьмем аннексию Москвой Новгородской республики или Рязанского княжества, там выселяли тоже и единожды, начали с элиты, а потом дошло и до обычных людей, а замещали переселенцами и московских владений. ничего не поменялось в подходе в этом вопросе. Накатанная метода.
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А что Меркель с Олландом которые вам предлагали сложить оружие, вывести войска, и сдать крым без единого выстрела чтобы не злить Путена не сказали что будет после етого в крыму, нет? Лишь бы не было вайны? Теперь крысчаны будут гибнуть в Сибири, Магадане и за Пидоросию в составе ее армии. Ну пойдите им теперь пожалуйтесь Меркель и Оланду
Там еще нам европейцы предлагают пойти на уступки кремлю и с ОРДЛО сделать автономию с изминением Конституции Украины. Что потом потом после етого будет в Украине и будет ли вообще Украина никто не хочет задумываться.
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