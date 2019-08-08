 Росія цілеспрямовано заміщує кримське населення своїми громадянами, - член Меджлісу Барієв

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в ефірі "Радіо Крим.Реалії" висловив глава Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв.
"Це цілеспрямована політика, і це не вперше, вона завжди проводилася Росією. Вона має позбутися неугодного населення, а з іншого боку - привезти різношерсте, з різних регіонів, яке має впливати на політичні процеси, на вибори ... Тобто населення, яке мислитиме по-російськи, яке більше асоціюватиме себе з Росією, ніж з Україною", - впевнений активіст.
Ескендер Барієв також навів власні дані про те, скільки жителів півострова виїхали і скільки росіян прибули на їхнє місце: "Ми можемо чітко говорити про приблизно 50-60 тисяч тих, хто виїхав ... і про близько 200 тисяч тих, хто приїха у Крим з 2014 року з Росії, згідно з даними нашої організації".
У 2018 році міграційний приріст в анексований Крим за рахунок регіонів сусідньої Росії виявився приблизно в півтора раза більшим, ніж у 2017-му, йдеться у звіті Кримстату, опублікованому 11 лютого. Загалом за останній рік на півострів офіційно переїхало трохи більше 19 тисяч росіян, тоді як у Росію виїхали 17,5 тис. кримчан. У 2017 році в Крим переселилися приблизно 17 тисяч росіян, а 16 тисяч кримчан покинули півострів.
Нагадаємо, раніше член Меджлісу кримськотатарського народу Ескандер Барієв повідомив, що від початку року в окупованому Росією Криму були затримані 57 кримських татар.
За даними Меджлісу, в першому півріччі 2019 року зафіксовано 73 незаконні обшуки в Криму (55 - у будинках кримських татар), 69 затримань (57 - кримських татар), 57 допитів, 200 арештів, 381 порушення права на справедливий суд.
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эта ешо че, вот мост запустют, так покатят столыпины составами, тока держись!
Исполнительница танцев живота намерена баллотироваться в президенты Туниса
Певица и исполнительница танцев живота Нермин Сфар объявила о намерении баллотироваться на пост президента Туниса на выборах, которые пройдут 15 сентября.
Соответствующее заявление Нермин опубликовала в Instagram, впечатлив около 300 тысяч своих подписчиков.
В среду, 8 августа, Нермин Сфар действительно отправилась в центральную избирательную комиссию, представила более 35 тысяч подписей избирателей и заявила, что выдвигает себя на пост президента в качестве независимого кандидата.
Предвыборная платформа Нермин Сфар включает в себя: снижение цен на хлеб, отказ от обязательного ношения женщинами хиджаба в пользу сефсери (традиционное тунисское платье) и денежные штрафы в отношении мужчин, которые пообещали жениться и не выполнили свое обещание, сообщает Maan.
Наслаждаться настоящей россией и скрепными березками.
Простой вопрос - а шо все эти 200 тысяч там делают, где живут ? Работы ведь там нет. С работой в Крыму и при украинской власти было туго, а при оккупантах тем более. Жилья не строят, да и жрать особо нечего.
Цілковиті нісенитниці.
татар выживут- посадят или убьют.... - свое ватанье завезут...
Там еще нам европейцы предлагают пойти на уступки кремлю и с ОРДЛО сделать автономию с изминением Конституции Украины. Что потом потом после етого будет в Украине и будет ли вообще Украина никто не хочет задумываться.