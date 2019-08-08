 Не буде тарифної сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками і стануть вільними найманими працівниками, - Ковтонюк про зарплату вузьких медспеціалістів із 2020 року

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк в інтерв'ю "Главкому" розповів, як буде нараховуватися зарплата лікарям вузьких спеціальностей з 2020 року, передає Цензор.НЕТ.
За словами Ковтонюка, буде цілий набір різних видів фінансування.
"У деяких випадках будуть застосовуватися "глобальні бюджети" - це великий рамковий контракт, що передбачає виплату певної суми, розбиту на місяці, в обмін на виконання загального набору послуг. В деяких випадках будуть деталізовані контракти на кожну послугу. Для стаціонарної допомоги буде передбачена оплата за пролікований випадок: не за кожну процедуру, а за лікування у випадку хвороби "від А до Я". Ці методи об’єднує одне: оплата за кінцевий результат роботи лікарні, а не плата на її утримання", - пояснив урядовець.
Ковтонюк наголосив, що гроші від Національної служби здоров’я України буде отримувати лікарня - як юридична особа і оплачувати роботу кожного спеціаліста.
"Лікарня буде прогнозувати, скільки і яких послуг надасть. На цю суму укладатиме з НСЗУ річний контракт, а також періодичність виплат", - розповів заступник міністра охорони здоров’я.
Ковтонюк розповів, що наразі Національна служба здійснює виплати, як правило, 1-2 рази на місяць.
Урядовець зауважив, що в медзакладах точно не буде тарифної сітки. "Наприклад, лор зараз бюджетник, він знає, що в тарифній сітці у нього категорія, і він може отримувати 6,2 тис. грн і не більше, і не менше. Реформа скасовує тарифні сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками, вони стануть вільними найманими працівниками, а їхня зарплата обговорюватиметься в їхніх договорах", - пояснив Ковтонюк і додав, що дохід лікарні залежатиме від кількості хороших лікарів.
"Це означає, якщо у лікарню приходить багато людей, то вони від НСЗУ отримають більше, ніж витратили, отже, матимуть прибуток. Цей прибуток піде на підвищення зарплати медикам, нове обладнання, ремонт, щоб привабити ще більше пацієнтів, розширити асортимент послуг", - наголосив заступник міністра охорони здоров’я.
но, доплата тоже под $300 с каждого двухнедельного чека....
ну или ты сам можешь купить мед. страховку на семью....
але? у вас не так?
Есть система частных страховок: 1) на хирургию в частной больнице, и 2) зубы-очки. Для работающего человека суммы сравнительно невелики, но если страховка недорогая, то нужно доплачивать сверху.
Что реально дорого: зубные импланты и проч. специальные услуги; ну, это везде так.
У Українських пенсіонерів є діти, і ці діти, у переважній більшості не сплачують податки, тому, такі як я, маємо годувати чужих "батьків". Пенсіонер це що діагноз? Мене цікавить заможна людина чи ні. Якщо людина живе у центрі Львова, Києва, Ужгорода і т.п у квартирі за понад 100к євро, то яка ж вона бідна? Реально бідним (АЛЕ РЕАЛЬНО!!!) страховку має оплачувати держава. А те що пропонуєте ви, це = подохни, бо пенсіонерам вже не допоможеш, але якщо ви разом сконаєте, іншим не буде так сумно..?
І так, ДРИГАВ я усі ваші стояння у черзі до хірурга по пів року-рук! Я не для того сплачую колосальні податки, щоби у загальній черзі роками чекати!
Приведите нервы в порядок для начала,
https://zn.ua/UKRAINE/v-ukraine-ne-hvataet-bolee-42-tys-vrachey-i-100-tys-medsester-276415_.html
Давай американский сиськолог, лиши их всех зарплат, все ломанутся обратно, делать деньгу.
Ось такі реалії, а ви про якісь ставки у 6 тис. грн. розповідаєте. Санітарка зараз отримує більше!
Та коли ви вже повиздихаєте?
если теперь они будут сами по себе, то бишь без писюльки от семейн6ого принимать--это хорошо, вопрос во сколько они себя заценят и не станет ли это поголовным залечиванием ради наживы?
Вся медицинская помощь, которую государство может оплатить, будет предоставляться бесплатно.
Только пациент сможет обратиться к тому врачу, которого сам выберет.
ВАПРОСЫ, ПРИДУРКИ!
Только не надо про Конституцию:
Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
перед ст.95 є Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Держава НІЧОГО не може оплатити. Я це оплачую, з власних податків.
І так, для відома особливо обдарованих, знову Конституція:
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.
У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно;Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.
Ну хотя бы то, что теперь больнице будет выгоден живой пациент, уже хорошо.
Вся медицинская помощь, которую государство может оплатить, будет предоставляться бесплатно.
Только пациент сможет обратиться к тому врачу, которого сам выберет.
ВАПРОСЫ, ПРИДУРКИ!
Только не надо про Конституцию:
Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.