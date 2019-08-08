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 Політика України, Здоров'я
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Все про:заробітна плата (544) охорона здоров'я (150) медицина (762) лікарі (277) Ковтонюк (38)

 Не буде тарифної сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками і стануть вільними найманими працівниками, - Ковтонюк про зарплату вузьких медспеціалістів із 2020 року

Фінансування буде за методом плата за кінцевий результат роботи лікарні, а не плата на її утримання.

Заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк в інтерв'ю "Главкому" розповів, як буде нараховуватися зарплата лікарям вузьких спеціальностей з 2020 року, передає Цензор.НЕТ.

За словами Ковтонюка, буде цілий набір різних видів фінансування.

"У деяких випадках будуть застосовуватися "глобальні бюджети" - це великий рамковий контракт, що передбачає виплату певної суми, розбиту на місяці, в обмін на виконання загального набору послуг. В деяких випадках будуть деталізовані контракти на кожну послугу. Для стаціонарної допомоги буде передбачена оплата за пролікований випадок: не за кожну процедуру, а за лікування у випадку хвороби "від А до Я". Ці методи об’єднує одне: оплата за кінцевий результат роботи лікарні, а не плата на її утримання", - пояснив урядовець.

Ковтонюк наголосив, що гроші від Національної служби здоров’я України буде отримувати лікарня - як юридична особа і оплачувати роботу кожного спеціаліста.

"Лікарня буде прогнозувати, скільки і яких послуг надасть. На цю суму укладатиме з НСЗУ річний контракт, а також періодичність виплат", - розповів заступник міністра охорони здоров’я.

Ковтонюк розповів, що наразі Національна служба здійснює виплати, як правило, 1-2 рази на місяць.

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Урядовець зауважив, що в медзакладах точно не буде тарифної сітки. "Наприклад, лор зараз бюджетник, він знає, що в тарифній сітці у нього категорія, і він може отримувати 6,2 тис. грн і не більше, і не менше. Реформа скасовує тарифні сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками, вони стануть вільними найманими працівниками, а їхня зарплата обговорюватиметься в їхніх договорах", - пояснив Ковтонюк і додав, що дохід лікарні залежатиме від кількості хороших лікарів.

"Це означає, якщо у лікарню приходить багато людей, то вони від НСЗУ отримають більше, ніж витратили, отже, матимуть прибуток. Цей прибуток піде на підвищення зарплати медикам, нове обладнання, ремонт, щоб привабити ще більше пацієнтів, розширити асортимент послуг", - наголосив заступник міністра охорони здоров’я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141849
 
   
 Топ коментарі
 
Більш за всіх будуть отримувати патологоанатоми,бо мимо них жоден пацієнт не пройде))
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Финансирование будет по методу плата за конечный результат работы больницы, а не плата на ее содержание. Источник: https://censor.net.ua/n3141849

А можно узнать это где в такой стране уже эта модель работает
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Денег у государства на медицину больше будет? Не будет, стало быть, по прежнему будет оплачиваться часть работы врачей, остальное - левак, как и сейчас. Чем дальше, тем непонятней. какого хрена вообще вся мутиловка идет, вечная реформа сама по себе зло, добро только в одном может быть - в увеличении финансирования медиков, если не через налог, так через мед страхование.
Сама по себе идеология развития конкуренции врачей и больниц гнилая, пациент не может объективно выбирать медика, как колбасу (которую тоже без изучения состава не выберешь), нужно слишком хорошо разбираться в медицине, что для рядового клиента невозможно и он зависим от звона рекламы, а не от объективных показателей. В массе стран гос. медицина без конкуренции и все хорошо, во многих - страховая, когда есть умеренная конкуренция, в принципе нужно победить у нас только "левак", а он побеждается только ростом легального финансирования, без которого все толковые врачи просто уедут, если лишатся того, что им сейчас носят в конвертах.
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высчеты из чека, если ты согласен с мед страховкой, шо фирма предлагает - обычно доплачивает....
но, доплата тоже под $300 с каждого двухнедельного чека....
ну или ты сам можешь купить мед. страховку на семью....
але? у вас не так?
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У нас госмедицина, как я уже рассказал (из налогов берут 1,7% от инкома). На бесплатный приём к специалисту или на бесплатную операцию - нужно стоять в очереди (может до года), пришлют письмо и скажут: куда и когда явиться.
Есть система частных страховок: 1) на хирургию в частной больнице, и 2) зубы-очки. Для работающего человека суммы сравнительно невелики, но если страховка недорогая, то нужно доплачивать сверху.
Что реально дорого: зубные импланты и проч. специальные услуги; ну, это везде так.
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понимаю все о чем вы кроме - "госмедицина", в Канаде вроде шо то подобное есть - в штатах нет.
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Medicare - это я назвал госмедициной; да, как в Канаде.
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Може власник "мазераті" якого я вчора зустрів на дорозі у своєму маленькому райцентрі? або Майбаха, який припаркований неподалік на моїй вулиці? А може усі ті "жебраки" які їздять на ******** машинах і НІЧОГО офіційно не заробляють? Може усі ті жебраки які зараз забили кордони, аеропорти намагаючись виїхати на курорти Туреччини, Греції, Хорватії (це без Мальдів, Італій та Іспаній). Може ті хто зараз масово здає і скуповує валюту? Може українцям не так багато потрібно? Просто перестати брехати??? на 500 євро, хрен найдеш працівника. Про що ви взагалі говорите?
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Я просил ответа на вопрос: кто будет оплачивать "страховую медицину" ? Страховка в США на год на семью стОит, скажем, $ 10000. У украинских пенсионеров есть такие деньги ?
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Яка мені різниця що у США? В переважній більшості східно-європейських країн членів ЄС, вона на межі 500 баксів на рік. ЦЕ РЕАЛЬНО НІЩО для українців, якщо звісно не слухати їх брехню про мінімальну зарплату, про те які вони бідні і те що жеброч змушує знову бакси міняти бо потрібно нову машину купити...
У Українських пенсіонерів є діти, і ці діти, у переважній більшості не сплачують податки, тому, такі як я, маємо годувати чужих "батьків". Пенсіонер це що діагноз? Мене цікавить заможна людина чи ні. Якщо людина живе у центрі Львова, Києва, Ужгорода і т.п у квартирі за понад 100к євро, то яка ж вона бідна? Реально бідним (АЛЕ РЕАЛЬНО!!!) страховку має оплачувати держава. А те що пропонуєте ви, це = подохни, бо пенсіонерам вже не допоможеш, але якщо ви разом сконаєте, іншим не буде так сумно..?
І так, ДРИГАВ я усі ваші стояння у черзі до хірурга по пів року-рук! Я не для того сплачую колосальні податки, щоби у загальній черзі роками чекати!
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Пустопорожний трёп.
Приведите нервы в порядок для начала,
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И кто же будет платить страховые взносы и из каких денег после уплаты всех хотелок правительства (налогов)?
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мабуть українці, мабуть із зарплати? Так так, із тої самої зарплати яка у вас офіційно мінімальна. Не бажаєте? ну то ваші проблеми, а якщо бажаєте, то згадайте для початку про конверт який ви отримали разом із мінімалкою... і те що реально ваша зарплата не 3к, а 15...
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Я вже 12 років живу у внутрішній еміграції. Тобто ніяких виплат та соціальних послуг від держави не отримую, а тільки плачу 20% ПДВ в "нікуди".
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Швидку викликаєш? Діти до школи ходили? Пенсію отримуєш? Десятиліттями дотаційним газом користувався (по гривню)?
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Швидку не викликаю, пенсії не отримую. Діти ходили до школи, але я 28 років платив всі податки і за всі ці роки жодного дня не був на лікарняному. Дотаційного газу ніколи не отримував. Держава тільки грабувала.
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Много шума ни о чём. Нова влада вернёт советскую систему, естественно. Полностью бесплатную. Зелёнку и бинты приносить с собой.
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Зачем? Накрыться белой простыней и ползти на кладбище без всех этих хлопот...
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Все проще! Каждый народ заслуживает ту медицину которую имеет...
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А я так думаю что проблема решаема отменой демократии для тех кто не умеет ей пользоваться. Пока в стране не сформировался средний класс, нужна диктатура как на Тайване или в Южной Корее после 2-й М.В.
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После второй мировой налогообложение в этих странах было от 18 до 22% заработка и никаких социальных гарантий вообще - ни пенсий, ни стипендий, ни медицины - все люди покупали за свои. Но у них ОСТАВАЛИСЬ свои 78-82% ИХ ЗАРАБОТКА НА РУКАХ! И они могли еще и инвестировать часть в будущее страны строя так называемый "народный капитализм". Когда у Вас на руках из 10 заработанных баксов остается 2, то Вы совершенно по другому смотрите на правительство и на перспективы в собственной стране...
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Хм. Цікаво. А ця гнида на лобку супрун знає про невиліковні хронічні захворювання. Про наявність у одного пацієнта одночасно кількох хвороб, одна з ктрих - гостра, може спричинити погіршення перебігу хронічних. Про ускладнення від загрозливого для життя захворювання (напр., ТЕЛА - тромболізис - кровотеча, інфаркт - стентування - реперіузійна аритмія - потреба в установці штучного водія ритму). Про те, що пацієнт після ДТП спочатку у важчому стані поступає в реанімацію, де його реаніматологи стабілізують, далі нейрохірурги разом з травматологами роблять операцію, після якої хворий доліковується в одному з відділень хірургічного профілю. А потім може проходити лікування на фінальному етапі у загальносоматичному відділенні (наслідки ЧМТ - у неврологічному відділенні). Хто отримає оплату за "кінцевий результат"?.
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допустим лплата по факту вьіписки, а вьіписка через морг - тоже конечньій результат.
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В Украине не хватает более 42 тыс. врачей и 100 тыс. медсестер. Из Украины ежегодно выезжают до 7 тыс. медицинских работников

https://zn.ua/UKRAINE/v-ukraine-ne-hvataet-bolee-42-tys-vrachey-i-100-tys-medsester-276415_.html

Давай американский сиськолог, лиши их всех зарплат, все ломанутся обратно, делать деньгу.
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Ну ладно, специалист по радиологии молочных желез. Так устраивает?
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Сусідня із Закарпаття Словаччина зіткнулась із неочікуваною проблемою. Якщо раніше вона відчувала потужний кадровий бонус у вигляді медичних працівників із Закарпаття, то тепер, їх зарплати не є цікавими. Найбільша проблема хірурги. Як виявилось працювати у сусідній Словаччині (а це від 30 до 100 км, від дому) за 1000-1500 євро, закарпатські хірурги не бажають. Є підозра, що і за двічі більшу зарплату вони туди теж не поїдуть. Така сама проблема із гінекологами. Це і не дивно, у приватних медичних закладах Закарпаття вже давно зарплати перевалили за цю межу. Єдині кого ще можуть запросити, це сімейні лікарі та вузькопрофільні спеціалісти, наприклад для роботи на діалізі. І те, виключно через відсутність на даний час в області приватних медичних центрів, які би надавали подібні послуги.
Ось такі реалії, а ви про якісь ставки у 6 тис. грн. розповідаєте. Санітарка зараз отримує більше!
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Вп'єть на сайті одне трольне бидло.
Та коли ви вже повиздихаєте?
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узкие спецы сейчас и не во всех поликлиниках есть, если начать пробовать к ним попасть законно ( безплатно) раньше умрешь, чем попадешь, хочешь попасть идешь тупо туда где есть такой спец, платишь ему денежку и он тебя осматривает.
если теперь они будут сами по себе, то бишь без писюльки от семейн6ого принимать--это хорошо, вопрос во сколько они себя заценят и не станет ли это поголовным залечиванием ради наживы?
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Да они и сейчас уже "свободные" и даже не наемные. Плату берут наличкой прямо в руки, и ни тебе налогов ничего. ( и это в не частные клиники, отнюдь) А у нас все "плачут" о их маленькой зарплате . О чем это мы вообще.
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Эти идиоты так ничего и не поняли....
Вся медицинская помощь, которую государство может оплатить, будет предоставляться бесплатно.
Только пациент сможет обратиться к тому врачу, которого сам выберет.
ВАПРОСЫ, ПРИДУРКИ!

Только не надо про Конституцию:

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
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Найгірше, це коли люди починають висмикувати окремі статті Конституції. Якщо машину розібрати на запчастини, то нікуди ти не поїдеш!
перед ст.95 є Стаття 67. Кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.
Держава НІЧОГО не може оплатити. Я це оплачую, з власних податків.
І так, для відома особливо обдарованих, знову Конституція:
Стаття 49. Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно;Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

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Не понял! Ты хочешь сказать что Конституция требует тратить денег больше, чем есть в бюджете?
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"Это означает, если в больницу приходит много людей, то они от НСЗУ получат больше, чем потратили, следовательно, будут иметь прибыль"

Ну хотя бы то, что теперь больнице будет выгоден живой пациент, уже хорошо. Не буде тарифної сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками і стануть вільними найманими працівниками, - Ковтонюк про зарплату вузьких медспеціалістів із 2020 року - Цензор.НЕТ 9314
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Вспоминаю времена,- была и "бесплатная медицина"
Не буде тарифної сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками і стануть вільними найманими працівниками, - Ковтонюк про зарплату вузьких медспеціалістів із 2020 року - Цензор.НЕТ 9293
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Финансирование будет по методу плата за конечный результат:

Не буде тарифної сітки, лікарі перестануть бути бюджетниками і стануть вільними найманими працівниками, - Ковтонюк про зарплату вузьких медспеціалістів із 2020 року - Цензор.НЕТ 5882
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Эти идиоты так ничего и не поняли....
Вся медицинская помощь, которую государство может оплатить, будет предоставляться бесплатно.
Только пациент сможет обратиться к тому врачу, которого сам выберет.
ВАПРОСЫ, ПРИДУРКИ!

Только не надо про Конституцию:

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого і неупередженого розподілу суспільного багатства між громадянами і територіальними громадами.
Виключно законом про Державний бюджет України визначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби, розмір і цільове спрямування цих видатків.
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