 МЗС Німеччини рекомендує утриматися від поїздок на окуповані Донбас і Крим

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це попереджає МЗС Німеччини, опублікувавши 7 серпня оновлену інформацію стосовно подорожей в Україну.

У дипломатичному відомстві нагадують, що на сході України з весни 2014 року щодня тривають бойові дії, частину районів контролюють сепаратистські сили, є заміновані території. Зони, які не контролюються українським урядом, підпадають під особливий режим доступу відповідно до законодавства України, і там німецьким громадянам не може бути наданий консульський захист.

МЗС Німеччини зазначає, що Крим залишається частиною України згідно з міжнародним правом, але нині контролюється Росією. З червня 2015 року для поїздки в Крим з материкової частини України потрібен дозвіл, виданий компетентним українським органом, який видається тільки за певних умов, не для туристичних цілей.

Також у відомстві повідомили, що в'їзд до Криму з території Росії, а також повітряним або морським шляхом, є порушенням українських законів (незаконний в'їзд) і тягне за собою заборону на в'їзд в Україну. Порти й аеропорти в Криму закриті. Консульський захист там не може бути наданий.

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