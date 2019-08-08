EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  1742  22
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1249) Крим (7267) МЗС (1846) Донбас (12701)

 МЗС Німеччини рекомендує утриматися від поїздок на окуповані Донбас і Крим

МЗС Німеччини рекомендує німцям утриматися від відвідування окупованих Донбасу і Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net, про це попереджає МЗС Німеччини, опублікувавши 7 серпня оновлену інформацію стосовно подорожей в Україну.

У дипломатичному відомстві нагадують, що на сході України з весни 2014 року щодня тривають бойові дії, частину районів контролюють сепаратистські сили, є заміновані території. Зони, які не контролюються українським урядом, підпадають під особливий режим доступу відповідно до законодавства України, і там німецьким громадянам не може бути наданий консульський захист.

МЗС Німеччини зазначає, що Крим залишається частиною України згідно з міжнародним правом, але нині контролюється Росією. З червня 2015 року для поїздки в Крим з материкової частини України потрібен дозвіл, виданий компетентним українським органом, який видається тільки за певних умов, не для туристичних цілей.

Також у відомстві повідомили, що в'їзд до Криму з території Росії, а також повітряним або морським шляхом, є порушенням українських законів (незаконний в'їзд) і тягне за собою заборону на в'їзд в Україну. Порти й аеропорти в Криму закриті. Консульський захист там не може бути наданий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каспаров - главі МЗС Німеччини Маасу: Хіба Росія повернула Україні Крим, звільнила полонених моряків, припинила свою агресію?

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141847
 
   
 Топ коментарі
 
вопрос: какой немец в здравом уме попрётся на лугандон?
 показати весь коментар
 
Смотрите как это классно работает
Никто никому не запрещает
Но предупреждают: в случае чего, там ни посольства ни консульства, помочь будет некому
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
вопрос: какой немец в здравом уме попрётся на лугандон?
 показати весь коментар
 
 
А где вопли про очередной провал дипломатии ЗЕ?
 показати весь коментар
 
Что бы что то провалить, надо что-то иметь
 показати весь коментар
 
а зачем тогда в русском журнале, вьіпускаемом лаптевьіми в Германии печатают рекламу турпоездок на Крьім? Недавно блогер Телогрейка ТВ потроллил єтот журнальчик и вьіложил в ютуб. канал уже удален, кацапам и штази не понрвился троллинг. но факт в том, что его внимание привлекла именно реклама туров в Крьім и еще тур-оператор журнала так рассказала, что срать на законьі страньі Украиньі вообще без последствий.
 показати весь коментар
 
 
Петиция "За право украинских граждан на вооруженную защиту!"
https://petition.president.gov.ua/petition/53416
ПОДДЕРЖИТЕ!
 показати весь коментар
 
 
Сначала 8%+12% порошнявого и ЗЖлобского неадеквата надо свести к <1%,
а то всех перестреляют.
 показати весь коментар
 
Лучше пусть пару бригад егерей пришлют для зачистки от руссише швайн. МИД Германии рекомендует воздержаться от поездок на оккупированные Донбасс и Крым - Цензор.НЕТ 9228
 показати весь коментар
 
 
Германии эту проблему за Украину не решить. Нет ни яиц ни средств. Хорошо, если швайнам свою гумпомощь в окоп не подвозит.
 показати весь коментар
 
А торгуете в Крыму зачем? И при чем без консульской поддержки. Шо там с турбинами? Лицемеры и циники немецкие.
 показати весь коментар
 
А что это они вдруг решили ? МИД Германии рекомендует воздержаться от поездок на оккупированные Донбасс и Крым - Цензор.НЕТ 7950
На улице 2019г.
 показати весь коментар
 
Смотрите как это классно работает
Никто никому не запрещает
Но предупреждают: в случае чего, там ни посольства ни консульства, помочь будет некому
 показати весь коментар
 
 
ну да, почему-то єти штази вьідали сие прежупреждение только после того, как блогер нашел рекламу туров на Крьім в лаптевом журнале, вьіпускаемом в Германии Панорама мир. Он даже туда позвонил и ему телефонистка рассказала, что можно срать на законьі страньі Украиньі и вьезд в Крьім через Маскву не чреват ничем. Очень классно все работает, русские хорошо устроились, а немцьі им все позволяют - на библиотечньіх полках муть стоить для детей в виде Успенского и его новьіх русских сказок, хотя сказки явно тянут на взрослую аудиторию, в русских школах преподают по совковьім текстам, а училки русские такие себе на уме, что єто гавно дают детям даже не понимая, что они за говно дают, зато понотов русских при єтом куча. Зато украинцев прессуют.
 показати весь коментар
 
помочь будет некому/ Иван Петрович Сидоров собой гордится.Благодаря его воспитательной работе впервые за пять лет тумбалалайка под германским флажком не пересказала украинцам рашу тудэй, а что то чирикнула-крякнула в адрес правительства путинской шлюхи меркель.
 показати весь коментар
 
Отдыхать на Крым и в Кипр плохо.Затока и Приморское,привозная вода и гепатит.
 показати весь коментар
 
 
зеленского все посылают и очень жаль, шо вместе с ним и всю Украину
 показати весь коментар
 
 
фрицовский МИД предупреждают своих граждан-"не надо залазить в то ,созданию чего ,способствовала ихняя МАкрель совместно с рашистом"
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору