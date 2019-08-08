 Проти прихильників експрезидента Киргизстану Атамбаєва завели кілька кримінальних справ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на киргизьку службу "Радіо Свобода".

За даними наглядового органу, події 7 серпня зареєстровано в ЄРЗП за статтями 264 "Масові заворушення" та 266 "Хуліганство" Кримінального кодексу КР.

Унаслідок зіткнення постраждали 48 осіб. За даними Генпрокуратури, з них 22 - співробітники ДКНБ, троє - представники МВС, 23 - цивільні особи. Один спецпризначенець помер.

На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу "Вбивство", "Замах на вбивство" та "Погроза або насильство щодо представника влади". Захоплення співробітників ДКНБ як заручників зареєстровано в ЄРЗП за статтею 244 "Захоплення заручників".

Нагадаємо, увечері 7 серпня до будинку Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Але прихильники колишнього президента чинили опір.

Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 48 осіб, 1 спецпризначенець помер від вогнепального поранення. У лікарнях перебувають 38 осіб, начальник ГУВС Чуйської області Самат Курманкулов перебуває в комі, ще один потерпілий - у реанімації.

У заручниках у будинку Атамбаєва перебуває 6 "спецпризначенців". Прихильники Атамбаєва вимагають відновити електропостачання і зв'язок у селі в обмін на їхнє звільнення. Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.

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