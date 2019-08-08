 Проти прихильників експрезидента Киргизстану Атамбаєва завели кілька кримінальних справ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на киргизьку службу "Радіо Свобода".
За даними наглядового органу, події 7 серпня зареєстровано в ЄРЗП за статтями 264 "Масові заворушення" та 266 "Хуліганство" Кримінального кодексу КР.
Унаслідок зіткнення постраждали 48 осіб. За даними Генпрокуратури, з них 22 - співробітники ДКНБ, троє - представники МВС, 23 - цивільні особи. Один спецпризначенець помер.
На підставі зібраних матеріалів порушено кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу "Вбивство", "Замах на вбивство" та "Погроза або насильство щодо представника влади". Захоплення співробітників ДКНБ як заручників зареєстровано в ЄРЗП за статтею 244 "Захоплення заручників".
Нагадаємо, увечері 7 серпня до будинку Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш прибули бійці спецпризначення для його затримання. Але прихильники колишнього президента чинили опір.
Унаслідок конфлікту постраждали, за останніми даними, 48 осіб, 1 спецпризначенець помер від вогнепального поранення. У лікарнях перебувають 38 осіб, начальник ГУВС Чуйської області Самат Курманкулов перебуває в комі, ще один потерпілий - у реанімації.
У заручниках у будинку Атамбаєва перебуває 6 "спецпризначенців". Прихильники Атамбаєва вимагають відновити електропостачання і зв'язок у селі в обмін на їхнє звільнення. Силовики залишили село після переговорів із соратниками колишнього президента.
Ну вот, нафиг он нам нужен?
Доброе утро, да.😊
Локальный бунт власть всегда подавит и накажет за него....
Кстати..., Атамбаев московский ставленник, а киргизы за руський мир.... - своего рода почти сербы в азиатском мире...
Пример всех шести...
Но так вам реально лучше 👍🏻
https://petition.president.gov.ua/petition/53416
ПОДДЕРЖИТЕ!
Ключевое слово "впорядковано".
Порівняйте Вовине спілкування з чиновниками і його сьогоднішні заяви про те, як він дууууже вмовляє Путіна пєрєстать стріляти із крутою мотивацією "Це не іграшки!" Стільки пафосу і крутості у спілкуванні з чиновниками - машину продай, дорогу зроби, розбійник, ану вийди... і бла бла.. Навіть журналістів на хрін послали. Яка експресія, який посил. Просто взірець хоробрості. Але Путін чомусь твоєї крутості не оцінив. Путін чомусь тебе не злякався і продовжує вбивати солдатів твоєї армії. І раптом ти розумієш, що смерті військових уже не перекриєш воланням про стару владу, яка наживалася на війні. І раптом до тебе доходить, що нині твій святий образ - це не тільки народна любов і тотальне обожнювання, а твоя особистість тепер асоціюється зі смертю, кров`ю і горем. І з кожним днем це буде тільки посилюватися. А тому на брифінгу ти вже не ричиш, як ще недавно на Клімкіна, а щось мямлиш, маєш переляканий вигляд і тремтливий голос. Натомість виправдовуєшся, намагаючись викликати співчуття: "Вибачте. Я захворів". Бляха!!! Та нікого не гребе, що в тебе соплі чи кашель. Усім по цимбалах. Усі просто хочуть знати, що президент готовий захистити свою країну, а не плачеться в жилетку Богдану чи в лисину Кошовому.
Я не хочу президента-нитіка, який хоробрий тільки з підлеглими і сцить перед серйозним ворогом! Так, Вова, Путін - це тобі не Богдан, який бере під ручку і ніжно тулиться на фотках. Це монстр і вбивця, і він з`їсть тебе, навіть не сплюнувши! Він робитиме горе щодня, робитиме все для того, аби твоя особистість в голові українців назавжди асоціювалася з кров`ю, війною і немічністю це зупинити. Так само, як він зробив це з Порошенком. Так, Вова, саме Путін зробив захмарним твій рейтинг, бо 5 років убивав рейтинг Порошенка, щоб ти заїхав на коні, як миротворець. Але тепер він взявся за твій рейтинг. І всі журналісти, які лили бруд на Пороха, скоро перемкнуть свою увагу на тебе. Бо така вже їхня природа. Та в Кремлі всі просто мріяли, щоб сильного Пороха замінив президент, який в критичній ситуації плачеться: "Я захворів!", бо уявлення не має, що з цим усім робити. Бо поки армія 5 років боролася за Україну, Вова боровся за "Сватів". Тож звідки йому знати, що насправді робиться в країні і за її межами. Такого безпорадного президента ми ще не знали. Це були не заяви головнокомандувача, а якісь плачі на тему "Путін, памагі!" А шо - слабо тепер подзвонити Баканову по поводу етого чьорта? І, Вово, це не просто "друга сторона", як ти заявляєш. Це і є Путін. Нема більше ніяких сторін. Припини легітимізувати терористів! Путін твого прогибу не оцінить. Я не знаю, що собі думають ті, хто привів коміка в крісло президента, але вони точно так само все втратять, якщо той про@бе країну.
Тому, будь ласка, витріть Владіміру Алєксандровічу соплі, найміть йому хорошого психолога. Поясніть, що єдиний спосіб зупинити ворога - це дати йому чітко зрозуміти, що на кожен його обстріл він отримає таку "отвєтку", що замориться поновлювати свій особовий склад. Поясніть і почніть нарешті рятувати країну. У цьому зацікавлені всі - і 25% і 73%.(с)