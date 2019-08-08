 Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Заходи за програмою візиту розпочнуться о 10.00 з українсько-турецького бізнес-форуму, на якому Президент України матиме слово.
Під час бізнес-форуму має бути підписано Меморандум про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою України та Радою з міжнародних економічних відносин Турецької Республіки.
Потім Президент відбуде на Фанар, де зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм - у вузькому колі та в розширеному форматі. Також глава держави відвідає храм Святого Георгія.
Згодом українська делегація відвідає компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники. Тут він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.
Володимир Зеленський повернеться до України ввечері 8 серпня.
У складі офіційної делегації Турецьку Республіку також відвідують секретар РНБО Олександр Данилюк, перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов, заступник керівника ОПУ Вадим Пристайко, депутат ВРУ Мустафа Джемілєв, керівник ДК "Укроборонпром" Павло Букін, президент ТПП Геннадій Чижиков.
Будут решать, как прижучить Филарета.
Им самим стыдно в этом признаться.
К чертям-истопникам пришел:
- Эй,ты! Стащи сухих поленьев!
- Вот ты! добудь большой котел!
Вослед приснилась Украина:
Пшеница, вишни - Божий рай!
И ПреЗЕдент:" Смотри, мужчина,
Дороги в ямах. Денег дай!"
ето шо же у вас бошках?
а евреи и правда не причем, но они почему то всегда кацапы......
В конце концов важны лишь деньги.
А название это вывеска.
Сои может уже и нет ,а вот соевые глисты расползлись по всей Украине, желая ей смерти ,как государству ,лишь потому ,что их соевого кормильца оторвали от корыта.