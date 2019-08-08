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 Політика України
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Все про:безпілотник (400) Варфоломій (137) Зеленський (2321) Туреччина (892)

 Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум

Сьогодні Володимир Зеленський під час офіційного візиту до Турецької Республіки зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм, візьме участь в українсько-турецькому бізнес-форумі та ознайомиться з виробництвом безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Заходи за програмою візиту розпочнуться о 10.00 з українсько-турецького бізнес-форуму, на якому Президент України матиме слово.

Під час бізнес-форуму має бути підписано Меморандум про взаєморозуміння між Торгово-промисловою палатою України та Радою з міжнародних економічних відносин Турецької Республіки.

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Потім Президент відбуде на Фанар, де зустрінеться зі Вселенським патріархом Варфоломієм - у вузькому колі та в розширеному форматі. Також глава держави відвідає храм Святого Георгія.

Згодом українська делегація відвідає компанію Baykar Aerospace and Defense, яка випускає безпілотники. Тут він ознайомиться з виробничими потужностями та поспілкується з українськими пілотами, які проходять навчання на тренувальній базі цього підприємства.

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Володимир Зеленський повернеться до України ввечері 8 серпня.

У складі офіційної делегації Турецьку Республіку також відвідують секретар РНБО Олександр Данилюк, перший заступник керівника ОПУ Сергій Трофімов, заступник керівника ОПУ Вадим Пристайко, депутат ВРУ Мустафа Джемілєв, керівник ДК "Укроборонпром" Павло Букін, президент ТПП Геннадій Чижиков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141844
 
 
 Топ коментарі
 
Упоротых на всю голову во все времена хватало, но то что Порох был настоящим президентом в отличии от Зе, это факт.
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на відміну від тебе. можу показати справжнє фото, а не дешевий фотошоп

Сьогодні Зеленський у Туреччині зустрінеться з Варфоломієм, ознайомиться з виробництвом безпілотників та відвідає бізнес-форум - Цензор.НЕТ 4125
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Варфоломей беспилотники производит что-ль?
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Дурні суперечки, краще якби Зеленський зустрівся з Гундяєвим?
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Встретится с Патриархом ПЦУ.
Будут решать, как прижучить Филарета.
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Пока все правильно делает. Лишь бы не налажал.
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Ни один зеленый не объяснит вам причины нелепого выбора.
Им самим стыдно в этом признаться.
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Ото и увесь авторитет нашего ПреЗЕдента....
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Приснился Ад мне. Бес верховный
К чертям-истопникам пришел:
- Эй,ты! Стащи сухих поленьев!
- Вот ты! добудь большой котел!

Вослед приснилась Украина:
Пшеница, вишни - Божий рай!
И ПреЗЕдент:" Смотри, мужчина,
Дороги в ямах. Денег дай!"
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та никакой я не антисемит - но во время войны с кацапами выбрать президентом кацапа?
ето шо же у вас бошках?
а евреи и правда не причем, но они почему то всегда кацапы......
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Админ в тебе рука не болить правду витирать под заглавием цензуры нет?
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Правда бывает удобной, а бывает и неудобной.
В конце концов важны лишь деньги.
А название это вывеска.
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Админ в чем поблема ,где ты узрел в этом коменте разжигание межнациональной розни,что правда в глаза режет?

Сои может уже и нет ,а вот соевые глисты расползлись по всей Украине, желая ей смерти ,как государству ,лишь потому ,что их соевого кормильца оторвали от корыта.
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Те кто голосовал за Порошенко , а это в основном западная Украина, где суверенитет страны и украинскость всегда были на первом месте, веками, а ты их глистами обзываешь, а сам в то время выбрал преЗелента ,что во время войны в Украине, снимался в кацапских сериалах и за кацапские деньги.
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А з Патріархом для чого? Буде переконувати відкликати Томос?
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Важко буде Варфоломія переконати надіти кіпу і перейти в іудаїзм...Але це справа лишень ціни...І цю справу вже зрушив Порох...
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имхо. глубокий срач между проффесиональными фанатами "пэ" и "зэ", в первом приближении, не что иное как война двух архетипов - "мудрого старца" и "божественного ребёнка". так, войны "коллективного бессознательного" за создание двух толп, управляемых двумя разными толповодами.
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А на завод левой палочки Твикс, будет экскурсия?
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