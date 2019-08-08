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 16 населених пунктів у двох областях України знеструмлено через негоду, - ДСНС

Унаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) станом на ранок четверга знеструмлено 16 населених пунктів у двох областях України.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"У ніч із 7 на 8 серпня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 16 населених пунктів у 2 областях, а саме: Волинська - 12, Житомирська - 4", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Читайте: Понад 60 населених пунктів знеструмлено через негоду в Україні, - ДСНС

Крім того, за даними відомства, 7 серпня в м. Здолбунів, унаслідок сильних поривів вітру, в будівлі будинку-інтернату людей похилого віку пошкоджено шиферне покриття даху (зірвано приблизно 300 листів). Постраждалих немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141841
 
 
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У нас як обірвали тролеї з різними кабелями падаючі дерева, так вони і висять по сьогоднішній день. Спромоглись лише попиляти їх на чурбаки і забрали. Продадуть дровішкі і буде на бухло.
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