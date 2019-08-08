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 Суспільство
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 Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС

7 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці десять разів порушили режим припинення вогню. Ворог обстрілював позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.

Про це йдеться у зведенні пресцентру ООС станом на 07:00 8 серпня 2019 року, передає Цензор.НЕТ.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

двічі поблизу Водяного, а також Лебединського - зі стрілецької зброї;
неподалік Новотроїцького - зі станкового протитанкового гранатомета", - йдеться в повідомленні.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні шість разів:

неподалік Луганського - з автоматичного гранатомета;
двічі поблизу Південного - з протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
поблизу Новозванівки - із протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;
у районі Зайцевого - з автоматичного гранатомета і снайперської зброї;
неподалік Кримського - із гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета", - додали в пресцентрі ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

За минулу добу втрат з нашого боку не зафіксовано.

"Від початку поточної доби противник двічі обстріляв позиції Об'єднаних сил у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

поблизу Богданівки - зі станкового протитанкового гранатомета;
неподалік Водяного - зі стрілецької зброї.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - констатували в штабі ООС.

Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141840
 
 
 Топ коментарі
 
Йому не до цього. Гастролює по турціям. ТурЬІст.
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НІШІ ТАК І НЕ ВІДДЯЧИЛИ СЄПАРАМ. Дистипліна. Гавнокамандуючий прагне тиші.
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НІШІ ТАК І НЕ ВІДДЯЧИЛИ СЄПАРАМ. Дистипліна. Гавнокамандуючий прагне тиші.
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Йому не до цього. Гастролює по турціям. ТурЬІст.
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Не сепарам а военнослужащим с парашостана, которые приехали на учебные боевые стрельбы, и тренируются оттачивая своё боевое мастерство на дурных хохлах, вы ещё станьте перед кацапами на колени и поцелуйте их в переднее место или отсосите, хотя к этому и идёт. Мудрый Украинский народ избрал себе подобного президента и депутатов. 300 лет рабства свои плоды всё-таки дают. Дети авраама рулят в Украине.
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Может пора, наконец, признать, что "перемирия" не работают и искать другой путь?
Они не работали ни разу при Порошенко, что дало повод думать, что они заработают сейчас? Особая исключительность личности гаранта? Ну вот оказалось, что не особенный. "Перестать стрелять" как и раньше не работает, дальше то что?
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До них ніяк не дійде що неможливо домовитись з терористом, божевільним і ******. З ****** не можна бо він і терорист і божевільний одночасно.
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Критикувати завжди легше, ніж самому показати як це робиться.
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А що показувати народу, який сам себе зрадив, боїться крові, не хоче звільняти окуповані території, просить милості у ворога... Подивіться на карту Світу, де там є ще такий чудний народ, який ніколи не мав держави, і ніяк не може визначитися: бути чи не бути...
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Согласен. Но если прешь в президенты и строишь свою кампанию исключительно на том, что обвиняешь предыдущую власть в том, что она абсолютно все делала "не так", то неплохо бы самому иметь хороший план, а не повторять прежние ошибки, но зажмуриваться и упрямо повторять "оно заработает, оно работает", даже если это нихрена не так.
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другой путь уже был у Порошенко. это - усиление интеграции с Западом по всем направлениям. по-моему, он единственно правильный. к сожалению, Зеленского хватило только на посылку пары эмиссаров в Европу клянчить увеличение квот. больше я ни планов, ни сотрудничества, ни, тем более, достижений просто не вижу. Украина оказалась заложницей некомпетентности и неопределенности. это единственное, что можно поставить в вину предыдущей власти. не смогли донести до народа простую мысль о том, что без свободы и независимости холодильник никогда не будет полным.
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Штаб ООС приховує обстріли з боку ворога.

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm звернули увагу на розбіжності у підрахунках обстрілів з боку російських окупаційних сил на Донбасі в звітах ОБСЄ і пресцентру ООС.
Виявилось, що ОБСЄ фіксує більше обстрілів з боку окупантів, ніж повідомляє пресцентр ООС.
Ворог 10 разів обстріляв наші позиції за минулу добу, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9250
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это очень плохой сигнал. с вранья все и начинается.
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100 дней как идет эпоха честности и открытости (С) зе
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Для сокращения потерь, в МО, придумали термин - получили травмы.Но этого оказалось мало,теперь вообще занижают кол-во обстрелов.Кстати!А ведь уже сутки, как появилась информация,что в ООС занижают цифры обстрелов,а МО Украины не мычит,не телится с опровержением или подтверждением.
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Очень даже вероятно, что количество обстрелов занижают, возможно, наш "адекватный ответ" выдуман офисом президента. Все ради перемирия.
Даже нахальные сепары на нашей земле.
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Смерть расіянсько-московським окупантам!!!! гори у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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Вопрос один сколько должно погибнуть чтобы слепые зе и хомчак признали провал перемирия??????????
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після загибелі наших хлопців й всієї тієї правди, якою люди нагодували зеленського в коментарях, повідомлення від штабу ООС будуть виглядати саме так: обстріли є - загиблих нема, а ще незабаром й обстрілів вони не бачитимуть. все аби зеленському люди більше не вказували на його безпорадність та невідповідність займаній посаді, бо він, *****, ображається й засмучується. та й мама його хвилюється за синочку.
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что, и звонок путкину не помог, может на колени не встал?
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