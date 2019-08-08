 Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв, передає Цензор.НЕТ.
"Це місцевий 62-річний мешканець. Під час обшуку в нього був вилучений важливий речовий доказ – зброя, з якої він стріляв, та набої", - сказав Сулаєв.
Нагадаємо, момент скоєння злочину зафіксувала камера відеоспостереження. На записі видно, що чоловік зупинився біля закладу громадського харчування, аби справити природну потребу. Охоронець кафе зробив йому зауваження. У відповідь перехожий дістав із сумки пістолет і здійснив два постріли в бік охоронця.
Обидві кулі застрягли в голові 40-річного чоловіка. Він перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації Полтавської обласної клінічної лікарні. Його прооперували – провели декомпресійну трепанацію черепа, щоб усунути наслідки набряку мозку та крововиливу. Застряглі кулі вилучати не стали, аби не було гірше.
Інтернет-виданню "Полтавщина" зі своїх джерел стало відомо, що затриманий раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Так, у квітні 2016 року суд оштрафував його за вигулювання собаки без намордника, внаслідок чого була покусана людина. До того ж за останній рік він двічі попадався на крадіжках продуктів із магазинів. Також повідомляється, що впродовж 2006-2015 років він був зареєстрований як фізична особа-підприємець і займався рекламною діяльністю.
Затриманому вже висунуто підозру в замаху на вбивство.
https://www.facebook.com/100004958404206/videos/1280589992116269/
Незаконно применил зарегистрированный ствол - заплатил - суд - самооборона. То что оружие зарегистрировано еще лучше - действовал законными методами. И даже скрываться не надо.
А ты можешь бубнить дальше "можно отследить - можно отследить".
И как часто вы слышите о применении этого оружия?
Неизвестный мужчина расстрелял из ружья автомобиль марки Mitsubishi на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную полицию в пятницу, 2 августа.
Под Харьковом мужчина из ружья застрелил сына, после чего совершил самоубийство. Об этом Vgorode сообщили в облуправлении Нацполиции.
Во время задержания вооруженного ружьем жителя Тернопольской области Украины погибли двое полицейских, еще один получил ранение, сообщила пресс-служба управления нацполиции по области.
В Ширяевском районе Одесской области неизвестный расстрелял супружескую пару из ружья.
https://www.obozrevatel.com/crime/rasstrelyali-iz-ruzhya-na-odesschine-zverski-ubili-suprugov.htm
В Павлограде мужчина из ружья застрелил своего соседа.
https://dpchas.com.ua/kriminal/muzhchina-zastrelil-iz-ruzhya-svoego-soseda-video
Кстати на бытовой почве чаще всего гибнут люди от кухонного ножа, давайте запретим их продавать
при том что выстрел из охотничьего оружия не оставляет шансов выжить, потому что предназначено для остановки животных свыше 100кг веса при попадании в любую часть тела
Де: «око за око», «зуб за зуб», а «за дві кулі в череп, дві кулі в череп».
- Во, тепер це ваша земля.
- Але тут скільки чужих живе.
- Вони дуже злі, виріжте всіх до єдиного, особливо дітей, мммм(голосно рже з "небеснох тверді")
Нічого не нагадує? (на Днобасі)
Я ще раніше говорив - взяти 100 автоматників і Сраліна навпроти і ще 100 і Гітлера(напр. в 1939, та хоч в 1933-му, або й 1920 році) і щоб всі стріляли.
Загадка - хто залишиться з 202-х мужиків живий?
Підказка - двоє. Але хто?
с такого рассояния можно и из рогатки убить.
один вопрос - тварь отметелена и тоже в реанимации?
а потом подбежать к нему, с капающим концом - и добить...
Теперь вышеуказанный старый пердун будет пысать (и не только) на очко в углу камеры в присутствии сокамерников, а также слушать и обонять (а можно ещё и созерцать), как это делают другие.
Есть видео. Там все видно.
А вот так упорно занимаясь теорией заговоров можно довести себя до полной паранойи, навроде это не просто так у меня развязались, это инопланетные жидо-рептилоиды их мне развязали, в ходе попытки подстроить мое убийство!!!
https://kiev.informator.ua/2019/07/24/paren-kotoryj-zarezal-18-letnyuyu-devushku-na-teremkah-sbezhal-iz-kieva/
Полтава магнит , недаром там одно из ключевых сражений для "русскомирцев" произошло