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Все про:Полтава (153) стрілянина (1025) пістолет (28)

 Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція

Зловмисника, який увечері 6 серпня в Полтаві двічі вистрілив з пістолета в охоронця кафе, затримано.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник відділу комунікацій ГУНП у Полтавській області Юрій Сулаєв, передає Цензор.НЕТ.

"Це місцевий 62-річний мешканець. Під час обшуку в нього був вилучений важливий речовий доказ – зброя, з якої він стріляв, та набої", - сказав Сулаєв.

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Нагадаємо, момент скоєння злочину зафіксувала камера відеоспостереження. На записі видно, що чоловік зупинився біля закладу громадського харчування, аби справити природну потребу. Охоронець кафе зробив йому зауваження. У відповідь перехожий дістав із сумки пістолет і здійснив два постріли в бік охоронця.

Обидві кулі застрягли в голові 40-річного чоловіка. Він перебуває у вкрай тяжкому стані в реанімації Полтавської обласної клінічної лікарні. Його прооперували – провели декомпресійну трепанацію черепа, щоб усунути наслідки набряку мозку та крововиливу. Застряглі кулі вилучати не стали, аби не було гірше.

Інтернет-виданню "Полтавщина" зі своїх джерел стало відомо, що затриманий раніше неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронних органів. Так, у квітні 2016 року суд оштрафував його за вигулювання собаки без намордника, внаслідок чого була покусана людина. До того ж за останній рік він двічі попадався на крадіжках продуктів із магазинів. Також повідомляється, що впродовж 2006-2015 років він був зареєстрований як фізична особа-підприємець і займався рекламною діяльністю.

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Затриманому вже висунуто підозру в замаху на вбивство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141836
 
   
 Топ коментарі
 
Но Вы почему-то позабыли пару важных нюансов. В случае легализации короткоствола из легального зарегистрированного ствола так стрелять не будут - вычислят на раз-два. А носить для защиты нелегальный ствол, за который в любой момент можно схлопотать срок или пулю, будут только ненормальные. Которые сейчас и так все это носят.
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Для недалеких умом еще раз разъясняю - для незаконного использования как раз и приобретают нелегальные стволы, по пулям из которых владельца не отследишь. Совершать преступление со своим легальным стволом, чтобы потом пытаться откупиться, может только редкий идиот. Но, похоже, такие все-таки есть.
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Писающий мальчик оказался не так-то прост. Интересно, где он пушку взял?
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картина маслом рембов которые мечтают пистолетом превратиться из мудаков в крутых стрелков
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Так у вас є всі можливості зустріти такого дідуся, більше часу проводьте на вулицях у вечірній час.
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Все быстро зашли в дом после 16-00, деды гуляют!!!
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Но Вы почему-то позабыли пару важных нюансов. В случае легализации короткоствола из легального зарегистрированного ствола так стрелять не будут - вычислят на раз-два. А носить для защиты нелегальный ствол, за который в любой момент можно схлопотать срок или пулю, будут только ненормальные. Которые сейчас и так все это носят.
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Ну да, никто же не ездит бухой или под веществом на зарегистрированной машине.
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Для недалеких умом разъясняю - после выстрела в теле жертвы или в предмете остается пуля, а если стреляли не из револьвера - то куда-то полетит и гильза по которым легко установят владельца зарегистрированного оружия. Если бухой попадет в ДТП и смоется - факт его опьянения по следам ДТП Вы никак не установите.
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Для малоизвилинных - факт регистрации совсем не гарантирует исключения незаконного применения оружия владельцем. Откупятся или используют политические рычаги, как в случае с Пашинским.
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Для недалеких умом еще раз разъясняю - для незаконного использования как раз и приобретают нелегальные стволы, по пулям из которых владельца не отследишь. Совершать преступление со своим легальным стволом, чтобы потом пытаться откупиться, может только редкий идиот. Но, похоже, такие все-таки есть.
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Ганфайтер, так ты еще и упертый кроме того что малоизвилинный.
Незаконно применил зарегистрированный ствол - заплатил - суд - самооборона. То что оружие зарегистрировано еще лучше - действовал законными методами. И даже скрываться не надо.
А ты можешь бубнить дальше "можно отследить - можно отследить".
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Для упоротых из секты напяливания совы на глобус - зарегестрированное оружие помогает определить владельца. Все остальное по откупам и т.д. - твои влажные фантазии.
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Сейчас на руках находится около миллиона зарегистрированного гладкоствольного и нарезного оружия
И как часто вы слышите о применении этого оружия?
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Тут бесполезно что-то доказывать. Сейчас скажут "зарегистрированное огнестрельное оружие в случае преступления полиция снимает с регистрации задним числом, бла-бла-бла"
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Неподалеку Херсона в Каланчакском районе 8 июня пьяный пенсионер во время ссоры застрелил из ружья мужчину и женщину. Больше читайте здесь: https://ru.tsn.ua/********/vblizi-hersona-pensioner-iz-ruzhya-rasstrelyal-suprugov-1359549.html

Неизвестный мужчина расстрелял из ружья автомобиль марки Mitsubishi на трассе Одесса-Киев. Об этом сообщает Думская со ссылкой на местную полицию в пятницу, 2 августа.

Под Харьковом мужчина из ружья застрелил сына, после чего совершил самоубийство. Об этом Vgorode сообщили в облуправлении Нацполиции.

Во время задержания вооруженного ружьем жителя Тернопольской области Украины погибли двое полицейских, еще один получил ранение, сообщила пресс-служба управления нацполиции по области.

В Ширяевском районе Одесской области неизвестный расстрелял супружескую пару из ружья.

https://www.obozrevatel.com/crime/rasstrelyali-iz-ruzhya-na-odesschine-zverski-ubili-suprugov.htm

В Павлограде мужчина из ружья застрелил своего соседа.

https://dpchas.com.ua/kriminal/muzhchina-zastrelil-iz-ruzhya-svoego-soseda-video
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Из того что вы выложили половина скорее всего незарегистрированные, а вторая половина на бытовой почве, где если бы не было вместо ружья, был бы нож, топор и т.д.
Кстати на бытовой почве чаще всего гибнут люди от кухонного ножа, давайте запретим их продавать
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"скорее всего незарегистрированные" - это всего лишь ваши догадки, их никто во внимание не берет.
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Ну хорошо и это на миллион единиц, и оно разрешено в свободной продаже, при наличии разрешительных документов,
при том что выстрел из охотничьего оружия не оставляет шансов выжить, потому что предназначено для остановки животных свыше 100кг веса при попадании в любую часть тела
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Хоплофоб, при схеме "заплатил-суд отмазал" теряют смысл любые законы. А когда законы теряют смысл - лучше быть вооруженным, чем безоружным. Посмотрим, правы ли Вы по поводу отмазки на примере этого стрелка.
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На законных автомобилях люди убиваются каждый день, но никто же не спешит отказываться от транспорта, потому как же без него?. Оружие у каждого-это гарантия независимого государства, то-есть это еще круче чем транспорт, да будут и погибшие, никуда не денешься. Но не больше чем от охотничьего оружия. Вы же не призываете и у охотников оружие все изьять ? Зачем оно им , зверушек убивать ? И им можно ? Но для защиты Родины оружие иметь нельзя ? Такова ваша логика ?
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в псіхушку не забрали а тепер в тюрягу
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Обученная полиция нашла бы причину ликвидировать при задержании.
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у харашо обучєнной полюції клієнти в наручніках витягівают із кобури табєльнойє, пєрєзаряжают йєго і стрєляются насмерть прямо в участкє под нєісправную камєру наблюдєнія
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Мабуть, на територію України, тимчасово треба повернути дію Старого Заповіту.
Де: «око за око», «зуб за зуб», а «за дві кулі в череп, дві кулі в череп».
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Ще в "заповіті" прикольно:
- Во, тепер це ваша земля.
- Але тут скільки чужих живе.
- Вони дуже злі, виріжте всіх до єдиного, особливо дітей, мммм(голосно рже з "небеснох тверді")

Нічого не нагадує? (на Днобасі)
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Аха. Это в первом случае закон Талиона (основа англосаксонского права до сих пор). А Вы просто процитировали Ветхий Завет.
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Я вот говорю чет такое - например есть супер хирург, спасает 1000 в квартал. Подходит к нему бомж и выбивает глаз. Бомжу тоже глаз выбить? А хирург идет на пенсию и тысячи поциентов - подыхают? Че - "око за око". А может это конкурент дал бомжу пару тысяч - бомжу же пофиг один глаз - стакан будет другим видеть. Как-то не совсем справедливо, не?
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Как вариант-вставить бомжу стеклянный глаз и ******* его до тех пор,пока это глаз 1000 раз от ********* не вылетит.Есть и плюсы.Вытирать глаз после каждого выпадания не обязательно.)
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Це занадто сложні варіанти...Вбити зразу ну "і пьос с нім"...І так тих людей розплодилось,куди не підеш,всюди люди,люди...І через одного сволота,і з кожним роком все підліша,підступніша і хзтивіша...Все одно то кінчиться колись...черговим апокаліпсом...і черговий Ной відсидиться десь в ковчезі...щоб потім почати усе те ***...ство спочатку...Це я говорю бо оптиміст...
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Вчора додивився докум. про Гітлера.... Реально його стільки разів "щось" рятувало шо сумніву нема - війна то були своєрідні "жнива".

Я ще раніше говорив - взяти 100 автоматників і Сраліна навпроти і ще 100 і Гітлера(напр. в 1939, та хоч в 1933-му, або й 1920 році) і щоб всі стріляли.
Загадка - хто залишиться з 202-х мужиків живий?
Підказка - двоє. Але хто? Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 5709
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Судя по послужному списку задержанного - ему пофиг, друг судья пришьет мелкую хулиганку и посадит под домашний арест на пару дней.
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Какой на фиг друг судья у пожилого шизофреника!???
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Крав продукти в супермаркетах, пенсії не вистачає, ось і вирішив решту життя провести за рахунок держави, якій він вірно служив.
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Красты -привычка,вторая натура.Богатые больше крадут и грабят.Охранник -не жилец.Ссыкуну- пожизненное.В некоторых штатах США за 3е правонарушение дают пожизненное.
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Писающий мальчик оказался не так-то прост. Интересно, где он пушку взял?
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За простатит нічого не написали або про інші проблеми з урологією.
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Есть вероятность,что на зоне ему простату помассируют бесплатно.Это как бонус к содержанию за счет налогоплательщиков идет.)
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Який ЖАХ... Якесь падло лишило життя молоду людину. І за що????
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а ви рахуєте що то буде у нього життя після трепанації черепа.в голові так і залишаться дві кулі? якщо виживе і не буде паралізованим і рослиною...то повезе йому, і всерівно то вже не життя на пігулках. і головних болях і лікуваннях все життя...(( старого педіка псіхопата треба посадити за навмисне вбивство. бо це і є навмисне вбивство коли стріляв у спину і добивав в голову...і неважливо що людина може вижити....тварина навмисно його вбивала!!! із за таких психопатів нікому нема гарантії що кожен з нас вийшовши на роботу чі просто кудись повернеться додому...(( це як російська рулетка...
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Та я розумію, але з т.з. закону - старпера можуть покарати м.якше аніж заслужив. Вже тільки за те що стріляв в лежачого - 10 років би давати.
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Никому не советую идти в охрану, если вам по штату не положен ствол.
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тварь ссыкливая стреляла в голову лежащему раненому охраннику с расстояния метра.
с такого рассояния можно и из рогатки убить.
один вопрос - тварь отметелена и тоже в реанимации?
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По ходу кацап.Посцать посреди улицы и буйно отреагировать на замечание,это так по кацапски...
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"По ходу кацап". А наші святі....теж покидьків достатьньо
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Не знаю как там ВАШИ,тебе из-за зелёных очков лучше видать)
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а даже если припекло - не могу, зачем волыну доставать?
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Ну вот представь, прижало, но тужишься-тужишься, а струя не идет а только капает с конца, а тут выходит молодой и говорит :"Дедушка, зачем вы там мочитесь "?
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безусловно в молодого нужно выстрелить,,,
а потом подбежать к нему, с капающим концом - и добить...
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Придурок , стрелявший в охранника , признается Зеленским таким же президентом как и он сам .
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" Ми всі президенти " - сказав Володимир Зеленський на інагураційній промові .
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А те що зе-зе вважає стрілка таким же президеньом як і він сам .
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Кстати , сепаратисты убивающие украинцев по словам Зеленского тоже " ...такие же президенты "
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А кто тебя выпустил из ДУРКИ, порохоботик? Неужели твой боров ПЕТЯ?
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Кстати, Витя - по Зеленскому и такой придурок как ты - тоже президент. Тебе полегчало, падаль соевая?
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Виктор Степаненко П-И-Д-О-Р-А-С. Потому что я так сказал.
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Раньше, ожидая неадекватной реакции, надо было остерегаться связываться с малолетками. А теперь даже обладатель солидного возраста вполне может оказаться безбашенным идиотом.
Теперь вышеуказанный старый пердун будет пысать (и не только) на очко в углу камеры в присутствии сокамерников, а также слушать и обонять (а можно ещё и созерцать), как это делают другие.
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Ніхто не знає, що там дійсно було. А якщо охоронець, скориставшись нагодою, згвалтував підвипившу внучку цього діда? Ніхто просто так не стріляє.
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згвалтував пока тот сцал? видно ж, что дед бухой был
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?!?!?!
Есть видео. Там все видно.
А вот так упорно занимаясь теорией заговоров можно довести себя до полной паранойи, навроде это не просто так у меня развязались, это инопланетные жидо-рептилоиды их мне развязали, в ходе попытки подстроить мое убийство!!!
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и поэтому дед начал мстить с того что обосцал прилегающую территорию Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2162
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Капуцино, ты же дебил, но никто этого точно не знает, поэтому ты этим и пользуешься. Как тебе такая версия?
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ага, і дєд придумав хітрий план мєсті - орошенійєм виманіл охранніка із бункєра под камєру і вимєстіл благородний гнєв
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Типичный сторонник БОРОВА ПОРОШЕНКО. Соевая мразь!
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там же на видео хорошо видно что у деда морда зеленая . по любому ЗЕбил . как и ты Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 2224
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Неа,оказалось сторонник ЗЕбуина и русомира.Мразь конечно,только зеленожопая.
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Даже в таком спокойном городе как Полтава иногда водятся дебилы.
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И не говорите, еще один ... из Полтавы
https://kiev.informator.ua/2019/07/24/paren-kotoryj-zarezal-18-letnyuyu-devushku-na-teremkah-sbezhal-iz-kieva/

Полтава магнит , недаром там одно из ключевых сражений для "русскомирцев" произошло
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сдохнет за решеткой. крутую себе пенсию устроил
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Стрілець мабуть кацап. Ну хто ще може бути таким мудаком?
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Люди с гор или цыгане. Такие же неадекваты.
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теперь лет 15 будет прыгать на волосатом дизеле Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція - Цензор.НЕТ 4228
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Бесплатный массаж простаты, возможно, ему еще и баланда понравится, по удо выходить не захочет.
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