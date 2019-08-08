 Рішення суду в спорі "Громадського ТБ" та С14 створює шкідливий прецедент і може спричинити перешкоду для журналістської роботи, - Дезір

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Я переймаюся цим рішенням суду в Україні, оскільки воно створює шкідливий прецедент у країні і може спричинити перешкоду для журналістської роботи", - зазначив Дезір.
Він наголосив, що журналісти мусять мати змогу працювати, "не побоюючись економічних репресій чи покарань".
"Це рішення є загрозою критичній незалежній журналістиці, і я сподіваюся, що воно буде скасоване через апеляцію", - додав представник ОБСЄ.
Нагадаємо, 6 серпня Господарський суд Києва задовольнив позов націоналістичної організації С14 проти телеканалу "Громадське", який назвав С14 "неонацистською" організацією. Суддя Юлія Картавцева вирішила, що поширена "Громадським" інформація шкодить репутації С14. Телеканал зобов'язали опублікувати рішення суду і стягнути на користь націоналістичної організації 3,5 тис. грн судового збору.
Можно любую пропаганду вещать и ничего
В Британии рашку тудэй штрафанули «за отсутствие беспристрастности в освещении событий»
И ничего. По свободе СМИ Британия гораздо опережает Украину
Нужна отвественность.
"С14 (Січ) - українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. На думку Андреаса Умланда та деяких інших дослідників, має ознаки неонацистської"
а на заборе хй написано
а там - дрова
Умело работают в Рашкостане. Помню как создавалась Украинская армия и воины принимали присягу на верность украинскому народу. Тогда все эфиры пестрели словами что присягу принимают один раз в жизни. И это создавало определенный фон. Принимаешь присягу Украине и ты почти предатель. Хотя СССР закончился и появились независимые государства. Ни разу не слышал чтобы наши Журналисты акцентировали внимание, что принимающие присягу в Крыму или в Лугандоне клятвопреступники. Клятвопреступники и точка!
Смотришь на этих Минстецей и Кириленок и думаешь - вроде и неубогие люди и знания есть и образование и граждански активные, но чего-то главного не хватает. Скурвились похоже.
При наявності патріотизму навіть негідник може позбутися покарання, вибравши небезпечну, але потрібну для Батьківщини службу - ось що мав на увазі С. Джонсон.
https://sanitareugen.livejournal.com/74154.html
Викриття схем проплати заказух?
Мы тогда без правительства останемся.
Якщо є то, Соціалістична партія- найбільша ліва, та ліво-центристська партія країни. Сповідує соціал-демократичну ідеологію. Заснована у 1969 році після розпаду Французької секції Робітничого Інтернаціоналу, який існував з 1905 року. Найбільшого успіху досягла у 1981 році, коли її кандидат, Франсуа Міттеран.
Правда, варто зазначити що, Дезір багато виступає проти ерефії та вимагає звільнити українських політв'язнів. Іншими словами: він просто типовий лівак, такі в Європі постійно б'ються з правими, як фанати різних футбольних клубів. Ну, така європейська традиція, коли ліві з правими одні-другим носи ламають.
а за ложь и оскорбления журнашлюх во всём мире карают деньгой - самый действенный метод против продажных тварей.
https://www.facenews.ua/video/2019/317636/
Почему бы С14 не пройтись по их наглым жирным вонючим черным рожам плеткой и битой, если уж закон бессилен?
Так я Вам скажу - мало присудили штрафу! Треба було стільки назначити, щоби це їм коштувало піврічного заробітку!
А то весь світ називає неонацистів неонацистами, а українським ЗМІ - не можна.
- Отож-ж.
Я смотрю тебе с Эмпайр-щпиля хорошо видно,что делается в Украине))
Это для тех кто родился в зелёном бронепоезде,это про вас зеленожопых)))
Конкретно про вашего кловуна-наркопеда.Дошло?))
То же самое касается и нападений на журналистов... Лещенко, вспомните... Они собирают информацию, типа "проводят журналистские расследования", а потом либо "продают перо" заказчику, либо шантажируют того, против кого имеется компромат... За что и "получают по голове"... А у нас тут пытаются из них "страдальцев за народ" изобразить... Всё намного проще... И вот, "журнашлюхи" пытаются добиться от нас с вами, "иммунитета" против того, что их могут притянуть к ответу, за клевету, или "публикацию непроверенной, недостоверной информации". То есть, требуют для себя аналога "депутатской неприкосновенности"... "Красивая позиция", не правда, ли?...
"У студентські роки Дезір був активістом організації JCR - молодіжного крила французької троцькістської організації "Революційна комуністична ліга". Як повідомляє французька Wikipedia,на початку 80-их він приєднався до студентської організації "Національний союз студентів Франції", до якої належали здебільшого ліві рухи.
Дезір був близьким із Жульєном Дреєм, соратником колишнього президента Франції Олланда. Разом вони були учасниками аналітичного центру соціалістів Socialist Question, заснованого троцькістами, які сьогодні складають ліве крило французької Соціалістичної партії.
Впродовж восьми років Дезір був президентом організації "SOS-расизм", яка позиціонувала себе антирасистською.
Звинувачений у зловживанні державними активами, у 1998 році Арлем Дезір був засуджений до півторарічного умовного покарання та штрафу у розмірі 30 тисяч франків. "
Тобто цей панок-відморожений лівак,ще й ******** в державну кишеньку залазити,звідти й ненависть до будь-яких націоналістів.
Вот если журналист напишет, что европейские социалисты, и Арлем Дезир, как один из их видных деятелей, толкают Европу к новой мировой войне, как это делали Союз советских социалистических республик и национал-социалистическая рабочая партия Германии в 1939 году, как он отреагирует на это?
А рыльце то, дегенерата
На презентации Томоса в Киеве присутствовал лидер С14 Евгений Карась.
С14 держ.підрозділ..
"Где оно, на передовой?" - а тут ви зовсім не праві..
відкрийти гугл.. Жека Карась як раз і був у важкі часи там
С14 працює під СБУ..
які С14 неофашисти.. повна дурня..
це просто державний підрозділ..
вони ще б СБУ назвали неофашистами
Вот засновники Громадского, это журналисты люди мира, а не Украины!!!
ЗасновникиАндрушко Сергій СтепановичБанкова Юлія СергіївнаБаштовий Андрій ВасильовичВінтонів Роман ІвановичГнап Дмитро ВолодимировичМустафа НайємСкрипін Роман АндрійовичЯневський Данило Борисович)!!!