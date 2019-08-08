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 Суспільство
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Все про:журналістика (827) ОБСЄ (2212) суд (5404) Дезір Арлем (24) С14 (53)

 Рішення суду в спорі "Громадського ТБ" та С14 створює шкідливий прецедент і може спричинити перешкоду для журналістської роботи, - Дезір

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив розчарування рішенням суду Києва, який задовольнив позов С14 проти "Громадського ТБ" через публікацію, в якій організація характеризується як "неонацистська".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Я переймаюся цим рішенням суду в Україні, оскільки воно створює шкідливий прецедент у країні і може спричинити перешкоду для журналістської роботи", - зазначив Дезір.

Він наголосив, що журналісти мусять мати змогу працювати, "не побоюючись економічних репресій чи покарань".

Також читайте: В ОБСЄ вимагають ефективного розслідування замаху на журналіста Комарова в Черкасах

"Це рішення є загрозою критичній незалежній журналістиці, і я сподіваюся, що воно буде скасоване через апеляцію", - додав представник ОБСЄ.

Нагадаємо, 6 серпня Господарський суд Києва задовольнив позов націоналістичної організації С14 проти телеканалу "Громадське", який назвав С14 "неонацистською" організацією. Суддя Юлія Картавцева вирішила, що поширена "Громадським" інформація шкодить репутації С14. Телеканал зобов'язали опублікувати рішення суду і стягнути на користь націоналістичної організації 3,5 тис. грн судового збору.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "С14" і "Національний корпус" - групи ненависті, - Держдеп США

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141835
 
 
 Топ коментарі
 
" вредный прецедент" _____________ПРОСТО НЕ БРЕШИТЕ и тогда не будет "прецедентов"!!!!!!!!
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хурнашлюхи имеют право нести любую куйню и гололсловные обвинения по десиру, и это есть лафа, и ещё бабки за наброс в карман
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пусть предоставят доказательства своего высера, а то журнашлюхи возомнили что они могут нести любую куйню на вентилятор, лишь бы было погуще
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ну, как я понимаю, ОБСЕ тут будет агентом кремля? Решение суда в споре "Громадського ТВ" и С14 создает вредный прецедент и может повлечь препятствие для журналистской работы, - Дезир - Цензор.НЕТ 7977
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Мабуть ОБСЄ втручається в діяльність Українського суду.
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О как ему не нравиться Решение суда сазал бы он такое в США... запротории бы его судья в камеру лет так на 20.... а насчет что вставили пистон таки да.. пришлось мне работать юристом в газете горсовета.. и скажу вам так... журналисты как и все люди не прочь подзаработать... на проплаченном расследовании, репортаже, скрытой рекламе или АНТи рекламе... политической травле..... а то и вовсе влезали в ситуации, где вообще уже дела были и следствие и судебные.. сколько мне пришлось снимать прямо с верстки набора статей.. чтобы редакция опять и опять не нарывалась на иски.... когда я пришел на работу то сумма исков, а это был 1997 год равнялась 12-14 млн. !!!! гривен...а журналистов тех по чьим статьям иски поданы уже и след простыл... они суки в карман 100 баксов заработали и их ушли или сами сбежали.... а иски на тысячи гривен и десятки и сотни и даже миллионы...к газете подавались...
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Згоден,що і громадське гівнюки,і сі чотирнадцять гівнюки,але куди "бєдному крєстьяніну податься"?...і шо смотрєть і чітать?..Сі чотирнадцять докотилось до сі шість,але і громадське докотилось до лизоблюдства і коньюктури...чому?..Такі надіі були...Є там поодинокі вкраплини чистої і цікавої журналістики...але чим раз рідші...Так шо будєм дєлать?..Може,подстєрєжом главного рєдактора і копнєм ево в жопу,ілі ,как обично,покажем дулю в карманє?..
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Как по мне журналисты должны платить 80% налога с заработанных денег, а лучше получать как люди минимальную пенсию, тогда и врать перестанут и будут задавать необходимые вопросы....
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ЕС - отсталая структура. Украина - самое цивилизованное государство.
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хурнашлюхи имеют право нести любую куйню и гололсловные обвинения по десиру, и это есть лафа, и ещё бабки за наброс в карман
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" вредный прецедент" _____________ПРОСТО НЕ БРЕШИТЕ и тогда не будет "прецедентов"!!!!!!!!
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Это очень необходимый прецедент! Украина давно в нём нуждается. Либералы сейчасконечно завоют свою песенку про - "кто не согласен, тот агент путена" И будет всячески содействовать промосковским ОБСЕ.
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пусть предоставят доказательства своего высера, а то журнашлюхи возомнили что они могут нести любую куйню на вентилятор, лишь бы было погуще
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Теперь любого нехорошего чела принято називать нацистом, в трамвае наступили на ногу сразу- "фашист"...
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"представителю" из ОБСЕ - а не давление ли это на суд????
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Тут виходить що тільки держава виграла, бо 3500 це компенсація судових зборів. А прецедент поганий, так можна дойти до того що і журналістів з московії за "хунта, хвошизди" в адресу України можуть притягнути
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Имхо в Украине как раз СМИ более всего безнаказанно и вкидывают

Можно любую пропаганду вещать и ничего

В Британии рашку тудэй штрафанули «за отсутствие беспристрастности в освещении событий»
И ничего. По свободе СМИ Британия гораздо опережает Украину

Нужна отвественность.
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А на Википедию в суд не хотят ещё подать?
"С14 (Січ) - українська праворадикальна громадська організація, що декларує прихильність до українського націоналізму. На думку Андреаса Умланда та деяких інших дослідників, має ознаки неонацистської"
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вика - это забор
а на заборе хй написано
а там - дрова
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А рукою помацаєш - взагалі дошки...

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Очень важное замечание! Назовёшь патриота националистом и он уже как бы и не совсем патриот. Он уже национально озабоченный. А если ещё поразмахиваешь цитатой - патриотизм последнее прибежище негодяев. И все!
Умело работают в Рашкостане. Помню как создавалась Украинская армия и воины принимали присягу на верность украинскому народу. Тогда все эфиры пестрели словами что присягу принимают один раз в жизни. И это создавало определенный фон. Принимаешь присягу Украине и ты почти предатель. Хотя СССР закончился и появились независимые государства. Ни разу не слышал чтобы наши Журналисты акцентировали внимание, что принимающие присягу в Крыму или в Лугандоне клятвопреступники. Клятвопреступники и точка!
Смотришь на этих Минстецей и Кириленок и думаешь - вроде и неубогие люди и знания есть и образование и граждански активные, но чего-то главного не хватает. Скурвились похоже.
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До речі патриотизм последнее прибежище негодяев - афоризм, виголошений доктором Самуелем Джонсоном має зовсім інший сенс, а саме патріотизм останній шанс негідників, тому що стосувався він закону, згідно з яким кримінальні злочинці мали право вимагати заміни каторги на військову службу в колоніальних частинах Британії.
При наявності патріотизму навіть негідник може позбутися покарання, вибравши небезпечну, але потрібну для Батьківщини службу - ось що мав на увазі С. Джонсон.
https://sanitareugen.livejournal.com/74154.html
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Что это, и к чему? Знаю из прочитаных дневников военных в Польше по факту никто и не воевал. Они жили своей жизнью и не парились. В то время как их другие освобождали то они так же безмятежно жили, гуляли, ходили на пляж.
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«економічні репресії до журналістів» це як?
Викриття схем проплати заказух?
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Якби в Україні дійсно були неонацистські організації, то тіла Медведчуків знаходили б в лісосмугах по частинах. А так то все клоунада.
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А с чего бы неонацистам заниматься подобным? Их совсем другие вещи интересуют, например хачей погонять. Разве нацисты за всю историю сделали что-то хорошое? Их интересуют только свои интересы, и своя идеология.
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Нацисти підняли економіку Німеччини з руїн, те що Сталін робив десятиріччами вони зробили за 6 років без шуму в ЗМІ, побудували дороги, при нацистах вперше в світі робочі їздили в круїзи на море по соціалці, ви нічого цього не знали?
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Звісно що не знали. Про таке по Громадському не кажуть і в книжках про таке не пишуть. В них нацисти невинних іудейських ягняток пускали на торшери і рукавиці в Аушвиці шили з людської шкіри. Націонал-соціалізм Німеччину з Веймару - гнізда розпусти і бідності - перетворив на державу, що дбала про людей та на силу, що здатна була боротись на рівних з усім світом.
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Советую пересмотреть историю потому что у вас совершенно неверные данные. Ничего нацисты не подымали, Германия была уже развита. А нацистов изначально вообще никто не воспринимал всерьёз, относились к ним как к шайке сумасшедших, и сравнивали с экспериментами из-за их цветам формы. Но каким-то макаром они всё же смогли захватить власть, а дальше уже известно что началось.
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Да и не токо Медвдчука.
Мы тогда без правительства останемся.
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"Арле́м Дезі́р - перший секретар Соціалістичної партії Франції", є ще питання?

Якщо є то, Соціалістична партія- найбільша ліва, та ліво-центристська партія країни. Сповідує соціал-демократичну ідеологію. Заснована у 1969 році після розпаду Французької секції Робітничого Інтернаціоналу, який існував з 1905 року. Найбільшого успіху досягла у 1981 році, коли її кандидат, Франсуа Міттеран.

Правда, варто зазначити що, Дезір багато виступає проти ерефії та вимагає звільнити українських політв'язнів. Іншими словами: він просто типовий лівак, такі в Європі постійно б'ються з правими, як фанати різних футбольних клубів. Ну, така європейська традиція, коли ліві з правими одні-другим носи ламають.
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кстати, был назначен на пост в ОБСЕ в результате КОМПРОМИССА с РФ, стремившейся нейтрализовать негатив в отношениях после начала войны на Донбассе
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Ну, хто любить футбол той в курсі відносин між фанатами "Роми" та "Лацио" чи "Интеру"; "Тоттенгема" та "Челсі"; "Селтік" та "Глазго Рейнджерс"; Ліон проти Марселя...
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пам'ятаєте "Лаціо" були звинувати в расизмі? бо там не було ні одного негра...і вони змушені були взяти одного..правда він на лавці запасних постійно сидів))))
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Тому що, "Лаціо" спирається на правих радикалів, як і "Інтер", "Челсі", "Борусія", "Ліон", "Легія", "Вісла"....
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Україна відрізняється від Європи ще й тим що, у нас нема лівацьких ультрас. Не прокремлядських, а справжніх лівацьких. Мабудь тому що, ********* ще за часів чЛеніна намагався осідлати лівий край.
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Коли Шарля де Голя в розквіті його політичної діяльності спитали,"Хто Ви, комуніст, демократ", він відповів "националіст"
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журнашлюхи плачущие, за право нести любой высер, лишь бы он был оплачен, заказчиком, либо оплатой за просмотры...
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дезир за право нести любую куйню за бабки прикрываясь званием журналиста
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говорили бы правду журнашлюхи - никаких решений суда бы не было. какие же с14 неонацики? обычные титушки на содержании авакова.

а за ложь и оскорбления журнашлюх во всём мире карают деньгой - самый действенный метод против продажных тварей.
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На содержании Авакова - то нацкорпус, не плутайте.
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С14..більше нагадує СІЧ.....зрозуміло 14..88-тому неонацистами називають
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недавно был сюжет о беспределе вонючих цыган на вокзале Киева. Менты ничего сделать "не могут".
https://www.facenews.ua/video/2019/317636/

Почему бы С14 не пройтись по их наглым жирным вонючим черным рожам плеткой и битой, если уж закон бессилен?
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Ну, вони ж не сєпари, їх одразу арештують.
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У Львові, здається в 2017, пройшлись стільки воні було не захист циган що більше нікому нехочиться. Треба терпіти "демократію".
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С каких фронтов пишешь,"американец"?
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Той випадок, коли повторюєш висери російської пропаганди, а коли суд постановляє що це була брехня - кричиш про "Ущемление прессы"!
Так я Вам скажу - мало присудили штрафу! Треба було стільки назначити, щоби це їм коштувало піврічного заробітку!
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Молодцы С-14, их оскорбили, они подали в суд. Все верно, журналюги должны сначало думать, давать факты, а потом уже кого то голословно обвинять. Сбрехали - идите в суд, в следующий раз не будете брехать. При чем тут трудности в работе?
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Все вірно - люди повонні мати змогу називати речі своїми іменами.
А то весь світ називає неонацистів неонацистами, а українським ЗМІ - не можна.
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Весь їх світ-галімо брехати,стукати,розпалювати ворожнечу,бо петерасні не назвуть навіть речі своїми іменеми,якщо жертв неонацизму не відкопали та не довели в суді,що це неонацизм.А світ їхній навіть не спомігся довести,що гангстер АльКапоне-мафіозі.Ледве докази зібрали про несплату податків.
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Неціоналізм це та сила яка зруйнувала всі імперії , тому імперії для самозбереження маніпулятивно приписують націоналістам те що властиве крайньому , " відмороженому " суперрадикальному націонал шовінізму . Логічного , беземоційного визначення що таке нацизм , неонацизм , фашизм , до цього часу конкретного написано . Стільки аффтарів , стільки і визначень . Особливо старається в маніпуляціях і розвішуванні ярличків москва . На сьогодні є конкретне визначення націоналізму , якого боїться Кацапія " Націоналіст - добропорядний громадянин , який дотримується звичаїв та традицій свого народу ". І все . Крапка , як казавзєля .
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тут скорее ограничат их возможность врать на лево и на право, нужны рамки их поведения, если врет и оскорбляет, пускай несет ответственность
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Журнахии в суть не вникают-им высру пульнуть и в кусты,а суть в том,что кабмин Гроси выделил более 30 тыс. долларов на проекты националистических организаций,заказывая музыку,(типа убийства Бузины).Эта гниль пороссцяная не брезговала исспользовать и С-14,как и ИГИЛ детей,чтобы мутить вражду.Впрочемь-как и дать детям транспаранты "Импичмент" и без разрешения родителей и властей(как в Ривно)поставить их на улице.Такие вот у нас поросячьи методы.Но даже и это есть- преступление.Почему же журнахии об этом ни-ни?А им это не нужно!!!Проще,как сегодня, обстрел в Павлополе,что в 6-и часах езды на машине увязать с международно затребованным ремонтом моста в Станице Луганской,чтобы обгаживать Президента Зеленского.Так что это только начало-их заказчиков ведь сажать нужно,причёмь-с конфискацией!
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Та ніхто твого зєлю не "абгажував " , воно само обісрало себе своїм рухом в адіннарот.
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Здавалось,з розумним дідом накінець зустрівся-та де там-бреше й не сплюне.Вже 4-и заклики дописувачів цензора до фізичного знищення діючого Президента на моєму сервері накопичилось,а Ви мені таке тут пишете.
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Кому потрібно фізичне згищення лідера Кварталу?
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А кому потрібен новий (7-й) президент і нема бажання чекати 5-10 років?
- Отож-ж. Решение суда в споре "Громадського ТВ" и С14 создает вредный прецедент и может повлечь препятствие для журналистской работы, - Дезир - Цензор.НЕТ 1562
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Как там в Америке,нормально?))
Я смотрю тебе с Эмпайр-щпиля хорошо видно,что делается в Украине))
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И вообще,как можно обгадить того,кто родился обгаженным??))
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Чудо это у тебя в паспорте,в графе фамилия написано))
Это для тех кто родился в зелёном бронепоезде,это про вас зеленожопых)))
Конкретно про вашего кловуна-наркопеда.Дошло?))
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Як тільки починається про якихось жопих, то стає зрозуміло перед вами каЦАП.
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На злодієві шапка...Зрозуміло-солодка вата!
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Так быренько снимай и туши))Американец из мухосранска))
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Right Space, сейчас тебе рошеновский биомусор расскажет как надо Родину любить Решение суда в споре "Громадського ТВ" и С14 создает вредный прецедент и может повлечь препятствие для журналистской работы, - Дезир - Цензор.НЕТ 8431
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Вы правы-застучали ратыцами на сф дружно, в лужу сели и давай пердолить-комметы тереть.Вижу в мониторе их глаза красные,зелёная шмаркля из рыла,пасть приоткрыта и чёрное нёбо аж сморщилось от язв.Больные,хули.
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Сема,отойди от корыта,)))Тебе ещё дадут)) Мало(недо)рос ты калированный))
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журналисты )) интересно, есть хоть один человек, который считает это достойной профессией ) они же в общей массе продажные гниды... а тут ответят за свой пи...ж, всё ок
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Журнашлюхи" "хотят, чтобы у них "всё было", а им, за это, "ничего не было"...". Не хотят "за базар", отвечать...Да и до журналистов добираться не нужно - сколько раз, читая комментарии к статьям о различных происшествиях, здесь, на "Цензоре", писал, чтобы "не бежали впереди паровоза"... Предлагал разобраться, а не пользоваться недостаточно проверенной информацией, к тому же, неполной... Так такое выслушивал!... Чуть-ли, не "измене Родине", обвиняли... (Про "жидовского" ("кацапского") "прихвостня", я уже не говорю...). Как только проскочила информация о нападении на Гандзюк, я написал, что там "смердит", потому что "человека случайного", на её должность не ставят, а по опыту работы знаю, что данная фигура используется, в качестве посредника между главой администрации, и "мутными ребятами", для прокручивания "мутных схем"... Визгу было!... А сейчас уже открыто говорят, что она была "посредником -"решалой"... И вопрос только в одном - она пострадала "за босса", или тут налицо "есцесс исполнителя"... А может, и за "превышение полномочий, в личных целях"... Вот только никто об этом, на суде, говорить не будет, потому что могут всплыть те самые "мутные схемы", и личности в обладминистрации, в них закрученные...
То же самое касается и нападений на журналистов... Лещенко, вспомните... Они собирают информацию, типа "проводят журналистские расследования", а потом либо "продают перо" заказчику, либо шантажируют того, против кого имеется компромат... За что и "получают по голове"... А у нас тут пытаются из них "страдальцев за народ" изобразить... Всё намного проще... И вот, "журнашлюхи" пытаются добиться от нас с вами, "иммунитета" против того, что их могут притянуть к ответу, за клевету, или "публикацию непроверенной, недостоверной информации". То есть, требуют для себя аналога "депутатской неприкосновенности"... "Красивая позиция", не правда, ли?...
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Що таке ОБСЄ на Донбасі-всім відомо.А що таке пан Дезір ?

"У студентські роки Дезір був активістом організації JCR - молодіжного крила французької троцькістської організації "Революційна комуністична ліга". Як повідомляє французька Wikipedia,на початку 80-их він приєднався до студентської організації "Національний союз студентів Франції", до якої належали здебільшого ліві рухи.
Дезір був близьким із Жульєном Дреєм, соратником колишнього президента Франції Олланда. Разом вони були учасниками аналітичного центру соціалістів Socialist Question, заснованого троцькістами, які сьогодні складають ліве крило французької Соціалістичної партії.
Впродовж восьми років Дезір був президентом організації "SOS-расизм", яка позиціонувала себе антирасистською.
Звинувачений у зловживанні державними активами, у 1998 році Арлем Дезір був засуджений до півторарічного умовного покарання та штрафу у розмірі 30 тисяч франків. "
Тобто цей панок-відморожений лівак,ще й ******** в державну кишеньку залазити,звідти й ненависть до будь-яких націоналістів.
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Еще он был первым секретарем Социалистической партии Франции (2012-2014).
Вот если журналист напишет, что европейские социалисты, и Арлем Дезир, как один из их видных деятелей, толкают Европу к новой мировой войне, как это делали Союз советских социалистических республик и национал-социалистическая рабочая партия Германии в 1939 году, как он отреагирует на это?
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Після Гонгадзе журналісти в Україні закінчилися... Шукачи бруду, жовта преса, бульварщина - ось їх ім"я
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Гонгадзе не был журналистом. Это был пресс-секретарь Марчука, который под видом "журналистских расследований" публиковали материалы Марчука против Кучмы во время избирательной кампании 1999 года.
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За все треба платити, а за брехню втричі.
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Кампанию брехни на националистов начал Гордон. Иудоглобализаторам националисты были нужны только чтобы въехать во власть. Теперь ведется зачистка.
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Де ж вони ці неонацисти, відгукніться? В Україні йде важка визвольна війна проти російських фашистів окупантів. Люті вороги Української держави опричники - агенти кремля мертвечуки, онучі - портянки , вишки- бойки ..просто, безкарно наполегливо знищують державність України. Вони Іуди також підтримують ще і злочинну окупацію кремлівськими фашистами )(уйла суверенну українську землю Криму і Донбасу ... Ще і в Раду масово пробралися продажні антиукраїнські сили готуючи за вказівкою кремля реванш проросійских сил ... А націоналісти такі як ці СС 14, нац- дружини ... і ін. вони нічого цього не бачать, і скоро вже буде пів-року як вони мужньо воюють і тільки з "свинурчуками" ... якісь стали недієздатними ці націоналісти. А кругом одні "Слуги" та ось тільки ці слуги для кремлівських окупантів, колабораціоністів, сепаратистів - терористів.. але вони не слуги українського народу. Нема зараз кому реально захищати територіальну цілісність і суверенітет Української держави. На превеликий жаль немає у нас яскравих цілеспрямованих націоналістів, і звичайно ж немає ніяких неонацистів, які б не думаючи пожертвували собою, але ніколи б не допустили такий жахливий катастрофічний шабаш -реванш проклятої продажної прокремлівської зарази в Україні.
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Назвать С-14 неонацистами могут только холуи ***** и агенты влияния *********.
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У нас вся "журналистика" на прикорме или иудоглобализаторов или кремля, т.е. сама является нацистской.
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То есть журналистская деятельность подразумевает брехню. Наконец-то раскололись.
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даже путлеррейх не нацистский режим. просто фашистский. или что ещё страшнее чекистский
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Да какие там неонацисты. Так, дерьмишко решившее поближе к корыту подползти. Ну, к примеру, взять лидера этих мудаков. Где оно, на передовой? Нееет, оно примазывается к небожителям, ну теперь бывшим.
А рыльце то, дегенерата Рішення суду в спорі "Громадського ТБ" та С14 створює шкідливий прецедент і може спричинити перешкоду для журналістської роботи, - Дезір - Цензор.НЕТ 1377

На презентации Томоса в Киеве присутствовал лидер С14 Евгений Карась.

Рішення суду в спорі "Громадського ТБ" та С14 створює шкідливий прецедент і може спричинити перешкоду для журналістської роботи, - Дезір - Цензор.НЕТ 6105
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"Да какие там неонацисты." - з цього боку ви маєте рацію,
С14 держ.підрозділ..

"Где оно, на передовой?" - а тут ви зовсім не праві..
відкрийти гугл.. Жека Карась як раз і був у важкі часи там
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громадське ну зовсім як діти..
С14 працює під СБУ..
які С14 неофашисти.. повна дурня..
це просто державний підрозділ..

вони ще б СБУ назвали неофашистами
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якийсь дурналіст Дезір вважає, що можна брехати, а коли вимагають спростувати брехню, то це наступ на свободу слова.
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Абсолютно правильная идея Громадского ТВ, как аналог Би-Би_Си, совершенно споплюжено всякой сранью из грантоедов!!!! Как может государственный телеканал быть противодействовать государству? Как он может в воюющей стране нести "пацифизм"(я бы сажал за призывы к миру в воюющей стране) ! Как может в воюющей стране телеканал активно бороться с украинским национализмом!!! Нам нужен государственный телеканал за деньги украинцев продвигающий интересы Украины и украинской нации, естественно не обижающий другие национальности!!!!
Вот засновники Громадского, это журналисты люди мира, а не Украины!!!
ЗасновникиАндрушко Сергій СтепановичБанкова Юлія СергіївнаБаштовий Андрій ВасильовичВінтонів Роман ІвановичГнап Дмитро ВолодимировичМустафа НайємСкрипін Роман АндрійовичЯневський Данило Борисович)!!!
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Недарма журналістика поряд з проституцією є однією з найдавніших професій, хто заплатить тому і підмахнуть. На рахунок всіляких там обсє і іншої європейської херні, то в мене давно до них відраза, і за те що не бачать хто обстрілює наших хлопців, і за захоплених моряків та реакцію на це, і за північний потік2, і за кацапів в європарламенті, а самою вишенькою на торті яка мене дратує - це є їх вислів про те що вони глубоко стурбовані.
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