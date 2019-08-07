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 Суспільство
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Все про:реформи (1623) Вища рада правосуддя (252) Маселко (27)

 Більшість представляє стару владу або відповідальна за провал судової реформи, - Маселко про робочу групу Комісії з правової реформи

Адвокат, член Громадської ради доброчесності при НАБУ Роман Маселко проаналізував персональний склад робочої групи з питань правосуддя в Комісії з правової реформи, затверджений Зеленським.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Фейсбуці.

Маселко підкреслив: "Президент затвердив Комісію з питань правової реформи.

У Комісію входить робоча група з питань правосуддя, яка має напрацювати механізми виправлення проваленої судової реформи. Її склад дуже красномовний.

Цю групу очолив ректор Нацшколи суддів Микола Оніщук і увійшло 26 членів, з яких:

два діючі члени ВРП (Грищук та Шелест з її подарованою квартирою за мільйон дол.).

колишній член ВККС, якого Порошенко призначив членом ВРП, але Зеленський скасував Указ про його призначення (Василенко)

ще один ексчлен ВРП від Порошенка, призначення якого скасував Зеленський (Ісаков)

діючий член ВККС (Дроздов, якого повязують з Ізовітовою)

колишній член ВККС часів Януковича, який підлягає люстрації, а його сина звільнили за порушення присяги за справи Майдану (Марцинкевич)

4 голів Касаційних судів Верховного Суду (Смокович, Львов, Кравченко, Гулько)

2 суддів Верховного суду (Гудима та Блажівська, яка є дочкою ексзама Пшонки з сумнівними статками)

голова і заступник Ради суддів (Моніч та Бутенко)

суддя Господарського суду м.Києва, якого повязують з Артуром Ємельяновим (Роман Бойко)

ексголова Вищого адмінсуду та суддя КСУ, якого звільнено за порушення присяги (Пасенюк)

два адвокати з однієї юрфірми (Стоянов і Огренчук, яка була невісткою ексголови ВККС часів Януковича Самсіна)

Лише 2 члени комісії (Красносільська та Куйбіда) причетні до розробки радикальних змін, що пропонують громадські організації і які підтримав ще кандидатом Зеленський та партія "Слуга народу" перед виборами.

Тобто абсолютна більшість членів Комісії отримали свої посади завдяки судовій реформі, або відповідальні за провал реформи, або є представниками старої системи, ради зміни якої і запускалась реформа.

Ну і хвилинка гумору: у Положенні про Комісію вказано, що її члени діють на засадах "професіоналізму і доброчесності". Так от з 12 суддів-членів комісії у 5-ти є висновки ГРД про їх недоброчесність. Щодо ще 3 є серйозні сумніви у відповідності їх статків доходам.

Чи можна чекати від такої Комісії "нових облич" радикальних якісних змін запущеної судової реформи ? Як на мене, питання риторичне

Разом з тим Руслан Рябошапка та інші представники команди президента активно роздають коментарі про радикальні і першочергові зміни у сфері правосуддя. Дуже цікаво, як їм вдасться виконати обіцяне з такою Комісією".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141833
 
 
 Топ коментарі
 
потужно ,но все через жопу!
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Блин так почитаешь и такое ощущение что Зеленскому предложили хороших новых патриотичных экспертов, а он такой: нееет, возьму этих

Пан Мацелко может порекомендовать кандидатуры лучше? Прекрасно. Пусть рекомендует.
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вот придет фотограф!
фотограф все изменит.... к лучшему (с) Більшість представляє стару владу або відповідальна за провал судової реформи, - Маселко про робочу групу Комісії з правової реформи - Цензор.НЕТ 7507
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В Комиссию входит рабочая группа по вопросам правосудия, которая должна разработать механизмы исправления провалившейся судебной реформы Источник: https://censor.net.ua/n3141833
это как понимать понимать???вроде ж все реформы пети были успешными и "потужними"?
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Тоже ненравится, но может их в кучу и собрали чтоб послушать и сделать всё наоборот я бы так коварно и поступил!
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Зебилы , вы в ответе за это ! Вы это сделали своими руками
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Блин так почитаешь и такое ощущение что Зеленскому предложили хороших новых патриотичных экспертов, а он такой: нееет, возьму этих

Пан Мацелко может порекомендовать кандидатуры лучше? Прекрасно. Пусть рекомендует.
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Если у тебя в руке гавно , ты можешь сделать пулю? Если не можешь, то зачем вообще комиссию создавать? В чем тогда смысл? Пиар?
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а если порекомендует, неужели к нему прислушаются?сильный авторитет?
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Совет добропорядочности при Набу - не кухонные посиделки. Это государственный уровень

Поэтому пусть порекомендует. Потому что я сходила по ссылке к нему на ФБ, там тоже не рекомендует
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Гопники дорвались к власти . Толи ещё будет !
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все верно, но с одной поправкой - их же кто то выбрал?
я и тут встречал среднестатистического "зедебила" - зрелище не для слабонервных
но никогда не думал, шо у них в Украине гнездо...
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короче закон о люстрации не действует.
отсюда и судьи "старой закалки" и богданы с АП на ОП скачущие и много другое о чем вы лучше меня знаете....
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а хіба є закони , які діють ?На всіх і в повній мірі ?
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законы есть вроде, но соблюдают их люди, следят за исполнением законa соответствующие органы, наказывают за неисполнение закона суды.
а когда одни не соблюдают, другие не следят, третьи не наказывают - то закона нет ((
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а где доказательства что новые зебилы лучше
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