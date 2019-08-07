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 Політика України, За кордоном
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 США мають бути готові ввести нові санкції проти РФ, якщо та не співпрацюватиме з Україною, - експредставник Держдепу Фрід

Сполучені Штати Америки мають бути готові накласти нові санкції на Російську Федерацію за саботування співпраці з Україною.

Про це заявив колишній координатор санкційної політики Держдепу США Деніел Фрід, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий пакет санкцій проти РФ за отруєння Скрипалів почне діяти 26 серпня, - Мінфін США

Як повідомлялося, екс-полковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживає у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Вона також повідомила, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров та Руслан Боширов. Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза ​​Мей заявила: "Підозрювані в отруєнні Скрипалів є офіцерами ГРУ Генштабу РФ". Прем'єр закликала країни-союзниці Великої Британії активізувати спільні зусилля, щоб протистояти російській розвідці.

У січні 2019 року виконком Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) проголосував за внесення нервово-паралітичної речовини "Новачок" до списку заборонених речовин.

Другий пакет санкцій проти РФ в рамках справи про отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля, введений США на початку серпня 2019 року, вступить в силу з 26 серпня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141832
 
   
 Топ коментарі
 
все "бывшие" правду матку режут как дышат.
действующие, к сожалению, скромнее намного...
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Жаль, снова не открывается видео. Этот "бывший" какое сотрудничество имеет в виду? В области космонавтики и ракетостроения? Или ещё более обширное?
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евреи с террористами переговоров не ведут....
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Жаль, снова не открывается видео. Этот "бывший" какое сотрудничество имеет в виду? В области космонавтики и ракетостроения? Или ещё более обширное?
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именно ето видео у меня открывается, но многие нет и не могу понять почему.
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Та я на рейде сейчас. Инет тормозит до остервенения...
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США должны быть готовы ввести новые санкции против РФ, если та не будет сотрудничать с Украиной, - экс-представитель Госдепа Фрид

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Напоминает торговлю на крови, это что за намеки.
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это как уволиться с работы, а потом советовать человеку, который пришёл на твоё место после тебя, следует гораздо больше вкалывать
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На 1/8 суши засраши-140млн,а на 1/8 суши соседей 4000 млн.Какие амеры молодцы,однако-3860 млн.деблов слизали
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Скажу по секрету - у них и звезда смерти есть! Лукас её с натуры снимал, вот пруф -
США мають бути готові ввести нові санкції проти РФ, якщо та не співпрацюватиме з Україною, - експредставник Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 9532
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все "бывшие" правду матку режут как дышат.
действующие, к сожалению, скромнее намного...
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если такие санкции вдруг введут, надо радоваться им или сожалеть шо с нами не сотрудничают?
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Вот "Тополя" надуем,в лужу сядемь-пуканов будет немеряно,а вони сколько-ого-го!
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дожили.. Американцы грозятся ввести санкции за отказ сотрудничества с Украиной США мають бути готові ввести нові санкції проти РФ, якщо та не співпрацюватиме з Україною, - експредставник Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 9207
Учитывая, шо раша никак не прогнулась ранее, можно предположить что никакого сотрудничества не будет США мають бути готові ввести нові санкції проти РФ, якщо та не співпрацюватиме з Україною, - експредставник Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 9207
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