EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події
  2292  48
Матеріали за темою:
Все про:Маріуполь (569) 36 окрема бригада морської піхоти (35)

 Побратими і волонтери попрощалися із загиблими морськими піхотинцями в морзі Маріуполя. ФОТОрепортаж

У Кальміуському морзі Маріуполя відбулася церемонія прощання побратимів і волонтерів із загиблими 6 серпня під Павлополем чотирма морськими піхотинцями.

Як передає Цензор.НЕТ, про це священник ПЦУ Любомир Кащій написав у Фейсбуці.

Він зазначив: "Сьогодні 07.08.2019р. в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями... Сум і жаль стискав серця воїнам...Четверо загиблих Героїв...Хіба таке прощання мало бути?...Воно повинно було відбутися на площі Свободи і в присутності місцевої влади..Який сором за Маріуполь і їх мешканців, адже завдяки цим воїнам ми маємо змогу жити і працювати. Слава Україні! Слава Героям! Смерть ворогам!"

Волонтер Галина Одноріг зазначила: "Найкращі сини України йдуть на небо. Жодні домовленості за п'ять років не виконувалися. Сльози ..... Біль ..... Рідні ..... вже ангели ..... молодшому виповнилося в травні 20 років ... Спасибі наші рідні!"

Дивіться також: Шарко, Рак, Шандра, Курдов: оприлюднені фото морпіхів 36-ї ОБрМП, загиблих під Павлополем. ФОТОрепортаж

Побратими і волонтери попрощалися із загиблими морськими піхотинцями в морзі Маріуполя 01
Побратими і волонтери попрощалися із загиблими морськими піхотинцями в морзі Маріуполя 02
Побратими і волонтери попрощалися із загиблими морськими піхотинцями в морзі Маріуполя 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141831
 
 
 Топ коментарі
 
КОГДА будет ответная реакция? когда сепаров упакуют в деревяный макинтош в стократном количестве? почему безнаказанно позволяют убивать солдат?
 показати весь коментар
 
Где ответка? За одного нашего должно сдохнуть минимум 5 кацапов
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
КОГДА будет ответная реакция? когда сепаров упакуют в деревяный макинтош в стократном количестве? почему безнаказанно позволяют убивать солдат?
 показати весь коментар
 
 
а какая вообще перед армией задача стоит?
сидеть в окопах и гибнуть потихоньку? так я понимаю?
 показати весь коментар
 
 
При Зеле? !
Еще ждете ответа? Зачем ждать ответа, если ответки не было(((
 показати весь коментар
 
 
типа раньше была самая сильная армия при мальдивском мародёре. и потом эта армия исчезла из за клоуна???.
 показати весь коментар
 
 
по факту, зараз наших тупо вбивають...
А ти давай мантру про «мародьора» далі...
 показати весь коментар
 
 
"А теперь, действуй, верховный! Четверо погибших! В раз! Погибших на фоне ваших слов о "прекратить стрелять", "поговорим о русском языке Донбасу", "снимем блокаду", "Путин - охеренный мужик" (слова твоего дружбана Шефира). Ты дошел до края, верховный! Вставай, поднимай ж*пу своих помощников. Четыре помощника - Богдан, Шефир, Кошевой, Разумков, Жидков-тамбовский-волк - кого хочешь выбирай. Пусть перед этим на холодных столах мариупольского морга твои помощники оденут четыре сшитых тела в их последний камуфляж. Отворачиваясь от их закрытых глаз, оденут на тела запрещенные очкастыми уродами, но такие любимые бойцами морпеховские тельники. И пусть эти помощники, в подтяжках фирмы "*****" - каждый из них сопровождает тело погибшего. Четыре погибших - четыре помощника в разные города Украины. Эдуард Литвиненко"
 показати весь коментар
 
 
"И пусть мамы погибших выцарапывают тебе волосы и глаза, пусть их вой над страшной могильной ямой стоит в душах твоих шестерок, пока они живы. И пусть они ответят матерям погибших - за что и почему погибли их мальчики. Ты проснулся, засунул ноги в теплые тапочки и спросонья черканул свою подпись под призывом к Меркель, Макрону и Путину собраться и обсудить случившийся ай-яй-яй! Обсудить??????? Ребята этого первого Феодосийского батальона морской пехоты - крайние среди украинских воинских частей Крыма, не сдавшихся русским оккупантам. Они вышли в Украину отомстить и победить! Вернуть Луганск, Донецк, Крым, Севастополь, родную Феодосию! Ты, верховный, призываешь их просто не стрелять??? Поезжай, похорони этих ребят, и скажи об этом их мамам... Скажи, что ты не забудешь, что сделаешь все возможное, что виновные понесут... И обязательно подставь плечо под гроб, когда мальчика будут нести на кладбище. И помощникам своим скажи.... И тогда, может быть, в ваших трусливых желудках, изъеденных спиртным, выпитым при развлечении местных и российских политиков-олигархов, колыхнется тошнота от собственной паскудной жизни. Станьте на колени, любители не стрелять. Смертный грех на вас - соучастие в убийстве..До помсти! "Don", отец морпеха."
 показати весь коментар
 
задача?прекратить стрелять, на провокации не поддаваться
 показати весь коментар
 
 
какое позорное прощание с Героями !

скоро как в раше, втихаря зарывать бойцов будем........?
 показати весь коментар
 
Где ответка? За одного нашего должно сдохнуть минимум 5 кацапов
 показати весь коментар
 
 
Вот и ответка.
--------------------------------------------------------------------
Пассажирский автобус упал с обрыва в России (видео)

https://politeka.net/news/incidents/1116712-avtobus-s-detmi-ruhnul-s-obryva-pervye-podrobnosti-chp/
 показати весь коментар
 
 
это не ответка. это гражданские. какое отношение они имеют к войне????
 показати весь коментар
 
 
Та там вообще никто к войне на Донбассе никакого отношения не имеют.
 показати весь коментар
 
 
нельзя, "это может сорвать перемирие"
 показати весь коментар
 
"это не повод считать перемирие нарушенным" © Хомчак Иловайский
 показати весь коментар
 
Мариуполь не посчитал возможным проститься с погибшими Героями на площади?
"Власти" города забыли?

 показати весь коментар
 
 
верно подмечено.

позор властям. погибли матрося защищающие горд. а простились......
 показати весь коментар
 
 
сомнительно, что власти мариуполя, близки к оккупационному блоку этим бы занимались
 показати весь коментар
 
Ранее- занимались. Очевидно, что что-то изменилось.
 показати весь коментар
 
 
хм...может раньше были интересные звонки из киева, а с недавних пор они прекратились?
 показати весь коментар
 
не забыли, а забили. это все лечится, и причем быстро
 показати весь коментар
 
 
Устали от войны...
Более насущны терки с новой властью за пирог...
 показати весь коментар
 
О, народная мєліція народнай ріспублікі та іі дані.. Як не повірити...?
 показати весь коментар
 
Звернення лейтенанта ЗСУ Олексія Петрова до Володимира Зеленського

https://www.youtube.com/watch?v=BIRvcHpdcbM&feature=youtu.be
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору