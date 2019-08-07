 Побратими і волонтери попрощалися із загиблими морськими піхотинцями в морзі Маріуполя. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це священник ПЦУ Любомир Кащій написав у Фейсбуці.
Він зазначив: "Сьогодні 07.08.2019р. в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями... Сум і жаль стискав серця воїнам...Четверо загиблих Героїв...Хіба таке прощання мало бути?...Воно повинно було відбутися на площі Свободи і в присутності місцевої влади..Який сором за Маріуполь і їх мешканців, адже завдяки цим воїнам ми маємо змогу жити і працювати. Слава Україні! Слава Героям! Смерть ворогам!"
Волонтер Галина Одноріг зазначила: "Найкращі сини України йдуть на небо. Жодні домовленості за п'ять років не виконувалися. Сльози ..... Біль ..... Рідні ..... вже ангели ..... молодшому виповнилося в травні 20 років ... Спасибі наші рідні!"
сидеть в окопах и гибнуть потихоньку? так я понимаю?
Еще ждете ответа? Зачем ждать ответа, если ответки не было(((
А ти давай мантру про «мародьора» далі...
скоро как в раше, втихаря зарывать бойцов будем........?
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Пассажирский автобус упал с обрыва в России (видео)
https://politeka.net/news/incidents/1116712-avtobus-s-detmi-ruhnul-s-obryva-pervye-podrobnosti-chp/
"Власти" города забыли?
позор властям. погибли матрося защищающие горд. а простились......
Более насущны терки с новой властью за пирог...
https://www.youtube.com/watch?v=BIRvcHpdcbM&feature=youtu.be