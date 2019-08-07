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Все про:мінування (466) Нацполіція (7988) Харків (1455)

 У зв'язку з повідомленням про замінування 7 серпня вибухотехніки виїжджали на 17 об'єктів у Харкові, - поліція

Фахівці вибухотехнічного управління обстежили майже 35 тисяч квадратних метрів приміщень і прилеглої території.

Жодних вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області.

Повідомлення про закладення вибухівки в приміщеннях аеропорту, трьох залізничних і двох автостанцій, залізничного вокзалу, трьох станцій метрополітену, чотирьох житлових будинків і трьох державних установ надійшли на електронну пошту поліції 7 серпня близько 13:30.

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За адресами виїжджали співробітники слідчо-оперативних груп, кінологічного центру, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень відділів поліції. Вирішується питання про кваліфікацію подій за Кримінальним кодексом України.

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Нагадаємо, в Харкові масові повідомлення про замінування регулярно надходять з 21 квітня. Силовики перевіряли готелі, торгові центри, школи, університети і коледжі, районні адміністрації, заводи, вокзали, аеропорт тощо. У жодному разі вибухівку не знайшли.

Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141830
 
 
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Порошено, угомонись, сколько можно тиранить простой народ...
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С такими передовыми технологиями не могут вычислить откуда звонки поступают. В связи с сообщением о заминировании 7 августа взрывотехники выезжали на 17 объектов в Харькове, - полиция - Цензор.НЕТ 431
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Вычисляют: в основном с оккупированных территорий или из-за поребрика.
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