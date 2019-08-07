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Все про:дача (6) ДУСЯ (27) Крим (7257) Ялта (46)

 Окупанти за 1,2 млрд рублів продали колишню дачу Брежнєва в Ялті, яка до 2014 року належала ДУС

Окупаційна "влада" Криму продала пансіонат "Гліцинія" в Ялті, де за часів Радянського Союзу були державні дачі керівництва країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Нерухомість продано за 1,2 млрд рублів, повідомила "міністр майнових і земельних відносин" окупованого Криму Анна Анюхіна. За її словами, об'єкт придбано російською юридичною особою, але назву компанії Анюхіна не уточнила.

Про плани продати колишню держдачу стало відомо в березні цього року. Повідомлялося, що кошти від продажу - 1 млрд рублів - враховані окупантами в доходах бюджету Криму на 2019 рік.

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Пансіонат "Гліцинія" - колишні держдачі №1 і №2, де з 1956 по 1989 роки відпочивали і працювали керівники СРСР, зокрема Микита Хрущов, Леонід Брежнєв, Юрій Андропов, Михайло Горбачов. Розташований в селищі Нижня Ореанда (Ялта) на березі моря. З 1989 року, після будівництва держдачі в Форосі, залишалася закритою оздоровницею. У 1997 році утворено пансіонат "Гліцинія". До окупації Криму він належав Держуправлінню справами президента України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141829
 
 
 Топ коментарі
 
Новость ни о чем, вернем Крым, вернем дачу.
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В Киеве дач Щербицкого украл в аренду советник Кравчука на 40 лет .Потом на этой даче жэил Игорь Бакай ,потом эта дача Щербицкого была оддана под российских послов .Так кто враг Украины?
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Новость ни о чем, вернем Крым, вернем дачу.
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Я надеюсь Украина не признает операции с недвижимостью и другие документы выданные на окупированных территориях и после возвращения крыма дачу можно будет вернуть безоплатно? Или Петя втихаря продал крым?
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если сделку не оформили где-то в Херсоне...
а так, канешна
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Мне не кажется, что у кого-то есть лишние почти 20 лямов долларов. А уж у дебила- совсем вряд ли. Может быть покупатель не такой уж и дебил? А просто обладает ИНФой, которая нам недоступна?
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Думал об этом, но хочется верить, шо скоро вернется Крым.
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Я навіть здогадуюся хто брав активну участь у продажі:
Колишній кагебіст із "дев'ятки", згодом займався посередництвом з оренди турагенціями площі колишніх держдач. З радістю перейшов на бік кацапів, навіть назву фірми - "Віза" - не змінив.
Аплодисменти герою - Віталію Серафимовичу Заходякіну.
Оккупанты за 1,2 млрд рублей продали бывшую дачу Брежнева в Ялте, до 2014 года принадлежавшую ДУС - Цензор.НЕТ 2681
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В Киеве дач Щербицкого украл в аренду советник Кравчука на 40 лет .Потом на этой даче жэил Игорь Бакай ,потом эта дача Щербицкого была оддана под российских послов .Так кто враг Украины?
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То есть дачи Брежнева и совковой элиты просто перешли после 1991 в пользование Кравчуков, Кучм, Ющей и их придворных
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А вот почему за всё это время Украина не приняла закон , по которому все имущественные сделки на оккупированных территориях считались бы недействительными ???
Мы ведь все знаем ответ , не правда ли ?
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Центроболт - "Мы ведь все знаем ответ , не правда ли ?"

А «Закон об оккупированных территориях» не пробывал почитать?
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вони хоч попередили нового власника про відповідальність за купівлю краденого?
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ЗІ: є привід притягнути до відповідальності ще дну кацапську компанію.
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