EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  446  22
Все про:Німеччина (1247) МЗС (1846) Донбас (12683) нормандська четвірка (505)

 Переговори в нормандському форматі щодо Донбасу на робочому рівні ведуться постійно, - представник МЗС Німеччини Адебар

У Берліні стурбовані останніми подіями на Донбасі та сподіваються на якнайшвидше поновлення переговорів у нормандському форматі.

Про це сказала в середу на брифінгу в Берліні представник федерального уряду Ульріке Деммер, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ви знаєте, наскільки важливим для нас є Нормандський формат і Мінський процес. На робочому рівні постійно відбуваються розмови. Нічого не можу сказати про те, чи відбулася телефонна розмова", - відповіла Деммер на запитання, чи обговорили вже ситуацію на Донбасі канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент України Володимир Зеленський.

Офіційний представник МЗС ФРН Марія Адебар додала, що переговори у Нормандському форматі щодо Мінського процесу на робочому рівні ведуться постійно. За її словами, Берлін стурбований загибеллю 4 українських бійців, "як і кожною ескалацією, кожним проявом насильства в цьому регіоні". У Німеччині, додала Адебар, завжди усвідомлюють, що на Донбасі може щось трапитися, що там дуже хистка ситуація, але сподіваються, що зараз вдасться "попри все владнати ситуацію мирно та розпочати переговори".

"Тим важливіше розпочати процес, який дозволить нам просунутися вперед до переговорів по Мінську; це базис, на якому ми працюємо", - сказала Адебар.

"Ми сподіваємося, що зможемо дещо просунутися восени", - зазначила речниця МЗС.

Читайте також: В ЄС закликали Росію вплинути на найманців на Донбасі заради припинення бойових дій

Як повідомлялося, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій поблизу Павлополя Донецької області загинуло четверо військовослужбовців одного з підрозділів окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141828
 
 
 Топ коментарі
 
После кипиша, который навел Зе, все зашевилились, все шото обсуждают, делают
 показати весь коментар
 
Зельцман вже телефонував. В Смольний.
 показати весь коментар
 
перевожу для зеботов,
ну а фуле ви хотели у вас война, єто ваши проблеми, ми и так делаем что можем. У нас своих проблем хватает.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
За януковича не так было стыдно.. Цє пи*дец полный
 показати весь коментар
 
 
Зєлєнскій нє в курсі, чи його просто не запрошують?
 показати весь коментар
 
 
Т.е на просьбу Президента Украины о встрече глав государств нормандского формата чиновник из Германии сказал: "Нам это на пуй не нужно, разбирайтесь там сами".
 показати весь коментар
 
 
После кипиша, который навел Зе, все зашевилились, все шото обсуждают, делают
 показати весь коментар
 
 
"После кипиша, который навел Зе, все зашевилились,..."
Переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно, - представитель МИД Германии Адебар - Цензор.НЕТ 3823
 показати весь коментар
 
 
Есть ли кто- то более узколобый, чем ты?
Ни ума , ни фантазии))
 показати весь коментар
 
перевожу для зеботов,
ну а фуле ви хотели у вас война, єто ваши проблеми, ми и так делаем что можем. У нас своих проблем хватает.
 показати весь коментар
 
 
Осенью может быть будет встреча, пока они заняты северным потоком 2
 показати весь коментар
 
чем дольше обеспокоенность, тем стабильнее ВВП. Они этим пользуются еще со времен Грузии. Мне одному кажется, что штанмайер похож на эсесовца из советских фильмов о войне Переговоры в нормандском формате относительно Донбасса на рабочем уровне ведутся постоянно, - представитель МИД Германии Адебар - Цензор.НЕТ 2271
 показати весь коментар
 
К сожалению, нет запроса на правду
Которая состоит в том актуально , что путлер захватывает территории, а запад не хочет этому действенно противостоять
 показати весь коментар
 
запрос на правду есть, только у них она немного другая, пока
 показати весь коментар
 
 
Мы бы обеспокоились , если бы они не были обеспокоены . А так всё в порядке , можно закрывать вопрос до следующей обеспокоенности .
 показати весь коментар
 
 
"на рабочем уровне" ето на каком? конкретно кто с кем?
секретари секретарей в фейсбуке здоровкаются регулярно?
выхлоп от таких "постоянных переговоров" просто поражает своей результативностью....
 показати весь коментар
 
На рабочем уровне постоянно проходят разговоры. Ничего не могу сказать о том, состоялся ли телефонный разговор", - отметила Деммер на вопрос, обсудили уже ситуацию на Донбассе канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский.- словоблудие фрицовских членососов рашиста,которые ,по его указанию, вместе с жабоедами оторвали часть Украины под создание кровопролития в Украине ,а сейчас будут решать возврат ордло и предоставление особого статуса ,через турка,который стал другом рашиста,покупая С-400 и спонсируя рашистскую окупационную армию,,,
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору