 Денісова після допиту в ГПУ залишилася в статусі свідка, - Лисенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Укрінформ" речник ГПУ Андрій Лисенко.
"Допит Людмили Денісової о 9.45 почався, о 17.00 завершився. Вона залишилася в статусі свідка. Всю необхідну інформацію ми від неї отримали. Але не виключаємо, що якщо будуть потрібні якісь уточнення, можемо викликати її знову. Поки такої необхідності немає", - сказав представник Генпрокуратури.
Він не повідомив жодних деталей допиту омбудсмена, посилаючись на таємницю слідства.
30 липня стало відомо, що Денісову викликали на допит в ГПУ.
Її адвокат Андрій Тарасов говорив, що допит пов'язаний зі справою щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).