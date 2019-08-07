 Денісова після допиту в ГПУ залишилася в статусі свідка, - Лисенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Укрінформ" речник ГПУ Андрій Лисенко.

"Допит Людмили Денісової о 9.45 почався, о 17.00 завершився. Вона залишилася в статусі свідка. Всю необхідну інформацію ми від неї отримали. Але не виключаємо, що якщо будуть потрібні якісь уточнення, можемо викликати її знову. Поки такої необхідності немає", - сказав представник Генпрокуратури.

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Він не повідомив жодних деталей допиту омбудсмена, посилаючись на таємницю слідства.

30 липня стало відомо, що Денісову викликали на допит в ГПУ.

Її адвокат Андрій Тарасов говорив, що допит пов'язаний зі справою щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК).