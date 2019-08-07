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 Політика України, За кордоном
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Все про:Зеленський (2321) Ердоган (254) Донбас (12683) політв'язні (969)

 Зеленський закликав Туреччину порушити питання звільнення політв'язнів і запросив на форум з відновлення Донбасу

Президент України Володимир Зеленський в Анкарі провів переговори з президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом.

Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Туреччини вкотре наголосив на підтримці територіальної цілісності України та невизнанні анексії Криму. Також він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю чотирьох українських військових.

Президенти сфокусували увагу на розвитку торговельно-економічної співпраці та висловили прагнення щодо якнайшвидшого завершення перемовин стосовно Угоди про зону вільної торгівлі. Обговорення питань збільшення товарообігу продовжать на восьмій Стратегічній раді високого рівня, яка відбудеться цього року.

Під час зустрічі також ішлося про розвиток туризму та інвестиції. Володимир Зеленський запросив представників Туреччини відвідати форум щодо відновлення Донбасу, який відбудеться восени в Маріуполі, та вкладати в інфраструктурні проекти в Україні.

Читайте також: Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган

Крім того, глави держав обговорили питання Мінських перемовин і війни на Донбасі.

Також ішлося про захист прав кримських татар у Криму.

"У Росії та окупованому Криму незаконно утримується понад 100 в’язнів. Просимо, щоб Туреччина й надалі піднімала питання щодо їхнього звільнення. В інтересах усіх країн Причорномор’я також важливо добиватися звільнення українських моряків", – наголосив Глава держави.

Президент Володимир Зеленський також зауважив, що Україна покращуватиме бізнес-клімат і гарантуватиме турецьким інвесторам та підприємцям захист.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуває в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141826
 
 
 Топ коментарі
 
зеля ещё до моста даже не добрался, и сепары приехали у него город отжать, а он уже форум по восстановлению донбасса мутит. идьйот
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Зеленский хоть старается чего то добится в отличие от пороха, который кроме обогащения бабла больше ничего не делал.
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Если у Зеленского есть стратегия, то порохоботьё играет роль, аналогичную предательству.
Если ее у него нет, то роль порохоботов - никчемное хрюканье у опрокинутого корыта.
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Турция это мощный союзник.
Влиятельный в черноморском регионе.
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Это правильно.
Не европу же им слушать.
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та вони взагалі нікого не слухають крім себе - молодці але все одно ненадійні мутняки
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не слушая и не имея при эрдогане ничего достойного собственного, стали просто полумарионeткой в усилиях пуйла по расколу запада и реинсталляции Асада в Сирии. Как русня сидит на бутыле, так и турция сидит на своей курдской проблеме и любое шевеление для нее - пэйн ин зе асс, отсюда и политическая импотентность и хулиганизм эрдогана.
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Как раз действия Турции в Сирии показывают, что это совершненно импотентное государство, попавшее в заложники исламоманьяку Эрдогану. Попользоваться им можно, а искренне дружить с ним - только после другана пуйла Эрдогана.
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чтец Всі ці союзники залежать від США і деяких західних держав.Забрати американські літаки і німецькі танки,і вся потужність здується.
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зеля ещё до моста даже не добрался, и сепары приехали у него город отжать, а он уже форум по восстановлению донбасса мутит. идьйот
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Счастье это город.
А Станица поселок.
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идиёты те, кто не понимают, что русне надо посылать протiворечивые и ничего не обязывающие меседжи, чтобы лишить ее инициативы и нанести удар в удобный момент.
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ага, много ходов очка вовочки-шахматиста...
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Если у Зеленского есть стратегия, то порохоботьё играет роль, аналогичную предательству.
Если ее у него нет, то роль порохоботов - никчемное хрюканье у опрокинутого корыта.
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а если зеля сольет все куйлу, то предатели вы
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Правильніше - співучасники злочину. Хоча вони надіються сховатися за ширмою "А мі нє зналі, мі самі акуєвшіє." Хоча у юриспруденції незнання законів не звільняє від покарання за їх порушення. І хто їм лікар, коли вони справді думають, що у Зєлі є стратегія.
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Больше, чем слила Барыга, никакому зеле не слить уже.
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Ошибаешься, зебил) зеля уже слил все -так что получать битой по тупым мордам будите вы, а его таки утопят в канализации -большего не заслужил
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какое мощное эхо от подрывов порохоботских пердаков после выборов!
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да это не порохоботы а кгбшное кацапье уселось на сайте и прям выпрыгивает из своих ссаных штанов в попытке стравить украинцев.Это их гнилая тактика
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По моим наблюдения, после перекрытия порошенкова оутсорсинга таковых тут почти нет и заняты они в основном попытками внести неуверенность в проукраинское видение ситуации.
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ключевое слово "Если"
да и что мешает этой стратегии быть капитулянтской?
)))))))))))0
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И не говори))
😀
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Бумеранг завжди повертається. Запам"ятай.
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Я поняла)) Ты забыл пригнуться- и вот плачевный результат))
Хреново тебе без башки?
Или привык?
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я так понимаю, это кресты на могилах четырех морпехов? очень символично...
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почему моего? это Владимир Александрович с ним в десны (или куда там) целуется. "очень просит"! еще чуть-чуть и на колени станет, как обещал. тогда можно будет и настоящий конец (вы не подумайте, ничего такого) отснять для слуги народа.

Боже, какого дурака выбрали президентом... он же ненормальный! буратино криворожский...
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Не выдумывай. Он классный парень, но то, что ваш ордынец , которого правильно назвал грузинский журналист половым органом моржихи
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конечно классный, кто бы спорил... просто лайк поставить некуда! за 2 месяца НИ ХРЕНА не сделано. это не просто класс, это - высший пилотаж! хотя нет, что-то сделал, конечно. Раду разогнал. мешала. шо еще из позитива? посетил Лигу смеха, дозвонился Баканову... все? я ничего не пропустил? а! еще ***** звонил пару раз. безрезультатно. а ПОСЛЕ призывал к нормандской встрече. тоже безрезультатно. вы этому шлемазлу подкажите кто-нибудь, что он все делает правильно, но в неправильной последовательности. СПЕРВА надо договариваться с союзниками на Западе, а ПОТОМ звонить об этом *****. тогда и результат может быть появится.
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Я ж говорю, соевые постоянно избегают называть Рашу оккупантом
Вечно у них «сепаратисты»
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Там есть российская оккупанты, оккупированные и коллаборационисты
А сепаров придумали в кремле чтобы ***** могло рассказывать про свои войска что ихтамнет
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а на западе разве не так же называют?
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На Западе как раз и говорят «сепаратисты» в том числе . И это плохо.

Но нельзя требовать от Запада, когда сам говоришь про «сепаратистов»
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сепаратисты это жители лугандона продавшиеся парашке
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Это коллаборационисты
А сепаратисты - это борцы за независимость и отделение, не подходит к оккупации и пособничеству ей
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а разве они не за отделение и присоединение к парашке борются
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Как думаешь, сколько просуществует «ЛДНР», если РФ выведет оттуда своих ихтамнетов, отпускников, ГРУшников
Даже оставив оружие
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сепаратисты поддерживаемые парашкой, а парашка оккупант, так как поддерживает не издалека а своими войсками и ресурсами на нашей территории
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Пособники оккупантов называются коллаборационистами
К тому же «проект Новороссия» сдох
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Надо называть пророссийские наемники, а еще лучше - террористы путинского халифата.
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Vadym Tsyrkalyuk - "... а он уже форум по восстановлению донбасса мутит. идьйот" Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 1004
Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 6553
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Так можно работать! Вот отвечать придётся по взрослому.
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Щас мы ссыкалюка на дейнегу махнем и усё пучком путет.
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а у тебя фамилия подходящая, дуб (тупой что дерево)
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****** ссыкай у халявки малчее, и учаммц азикани тупой.
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Зеленский хоть старается чего то добится в отличие от пороха, который кроме обогащения бабла больше ничего не делал.
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безвиз, томос, армия, пво киева, винтовки спецам, 500 лямов на помощь армии
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Я попросил указать достижения без своей пользы, то что перечислили, порох нехило на этом поимел.
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и в чем его личная польза, например от 500 лямов армии
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ага, свечку держали и так телевизоре сказали )
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И спижжыно 7 лярдов гринов и усё путем, проста *******.
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Тут одного старания мало. Зеленскому нужны хорошие стратегические советники. Не знаю, есть ли такие в Украине...
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Все старания должны закончиться результатом ,который будет выгоден Украине .
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та...у мене сусідка тоже казала. що вигідно сіяти огірки ,а вилізли баклажани.завалили паркан
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бугага...зміни пластівку про "збагачення Пороха"...не актуально вже, зачмориш!1 за зєлєбєнєю слідкуй,- там багато чого цікавого для закумареного лохторату...
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Єрдогану зараз Сирія в голові а не Україна..він там войнушку серйозну затіяває
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В голове у него Гилен, а в дупе - курды.
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так ото слово коробить---патріарх..бл...нагадує---птеродактиль
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Восстанови сначала Украину. Даунбас он собрался уже восстанавливать. Да йух с ним с тем дамбасом. Там идет война и еще долго она будет продолжаться и убивать и взрывать.
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"я дуже вас прошу"

- этот *********** такой ласковый с ******.
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где бы что не говорили, все равно сведет на баб (Филатов). Зели, зебобики, зедебилы - что еще придумаете, блевота порошенковская? Нарулили мрази за пятилеточку... Шавки копеечные.Патриоты с гнилой душой. Ни одной патриотичной морды с мандатом не видел на кладбище у могил хлопцев. Не факт что будет наоборот. Но придержите свои языки (раздвоенные), или вы так же детям своим будете палки вставлять, умники?
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До речі, Донбас вже звільнили що він вже зібрався його відновлювати ? Питання репарацій від кремля. звісно, навіть не стоїть для зе-команди
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Який ідіот вселив, неадекватному Зельцману думку про відновлення Донбасу, в той час, коли там йде війна, кінця, якої, в доступному для огляду майбутньому, і не передбачається, якщо це тільки не капітуляція
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А слабО шмаркле позвонить бакланову, шоб оно черта - фуйла поймало?!
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укропбандерівець - "...Донбас вже звільнили що він вже зібрався його відновлювати ?" Зеленский призвал Турцию поднять вопрос освобождения политзаключенных и пригласил на форум по восстановлению Донбасса - Цензор.НЕТ 5995

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Зеля, порохоботы конечно мрази, но как ты можеш сотрудничать с эрдоганом который подставил сраку путену и раздвинул булки, ты идиот???
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Перед визитом к Трампу это можеть быть способом показать последнему, что Зеленский может даже сделать шелковым пропутеневшего хулигана Эрдогана. А это трампу полезно знать.
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то Зеленский может даже сделать шелковым пропутеневшего хулигана Эрдогана
сам хоть в это веришь?или абы что ляпнуть?
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у него нет задачи верить. его задача лизать)))))))))
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а ты откуда знаешь???или рыбак рыбака видит издалека???
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да круто ты вылизывать умеешь )))))))))))))))))))))))))))))
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а с меркель, не возражающую против сп2 это нормально?да, я думаю и с лукой встретится, как и порох встречался
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чем больше поступает информации о кипучей деятельности нового президента, тем больше недоверие сменяется чувством отвращения. кто этот человек во главе государства? призыватель? проситель? а предложить то взамен и нечего. голый король.
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Что-то ничего нет в новостях про мадам Синявскую.

Об ней не слышно ещё с Одессы,
после пляжа с водолазами.

Иль Зё таки предпочел Богдана?
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