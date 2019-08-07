 Зеленський закликав Туреччину порушити питання звільнення політв'язнів і запросив на форум з відновлення Донбасу

Про це повідомляється на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Туреччини вкотре наголосив на підтримці територіальної цілісності України та невизнанні анексії Криму. Також він висловив співчуття у зв’язку із загибеллю чотирьох українських військових.

Президенти сфокусували увагу на розвитку торговельно-економічної співпраці та висловили прагнення щодо якнайшвидшого завершення перемовин стосовно Угоди про зону вільної торгівлі. Обговорення питань збільшення товарообігу продовжать на восьмій Стратегічній раді високого рівня, яка відбудеться цього року.

Під час зустрічі також ішлося про розвиток туризму та інвестиції. Володимир Зеленський запросив представників Туреччини відвідати форум щодо відновлення Донбасу, який відбудеться восени в Маріуполі, та вкладати в інфраструктурні проекти в Україні.

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Крім того, глави держав обговорили питання Мінських перемовин і війни на Донбасі.

Також ішлося про захист прав кримських татар у Криму.

"У Росії та окупованому Криму незаконно утримується понад 100 в’язнів. Просимо, щоб Туреччина й надалі піднімала питання щодо їхнього звільнення. В інтересах усіх країн Причорномор’я також важливо добиватися звільнення українських моряків", – наголосив Глава держави.

Президент Володимир Зеленський також зауважив, що Україна покращуватиме бізнес-клімат і гарантуватиме турецьким інвесторам та підприємцям захист.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуває в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.