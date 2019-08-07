EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України
  2371  26
Все про:внз (266) Міносвіти (492) абітурієнт (69) Гриневич (331)

 Кількість вишів в Україні залишилася на рівні 20-річної давності, а студентів поменшало майже вдвічі, - Гриневич

В Україні мережа університетів залишилася на рівні, який був 20 років тому, а студентів поменшало майже вдвічі.

Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Глава Міносвіти підтвердила, що конкуренція за місця у вищих навчальних закладах знизилася.

"В хороші університети конкурс є, на рейтингові спеціальності конкурс є. І ми бачимо, наприклад, що у нас є проблема з учителями саме природничих предметів: фізика, математика, хімія. Хороші університети притягують абітурієнтів, як магніти, і вони виграють від широкого конкурсу, тобто коли "місце йде за абітурієнтом", за кращим абітурієнтом", - зазначила Гриневич.

Читайте також: Міносвіти назвало десятку спеціальностей з найвищими прохідними балами

За словами міністра, мережа університетів буде "впорядкована" "еволюційним шляхом".

"Ми пішли шляхом еволюційним. Ось введення цього принципу "місце за студентом", коли студент сам вибирає, куди йому йти, вже призвело до того, що частина університетів не добирає студентів і тому має скорочуватися. Тому що що таке "менша кількість студентів"? Це означає меншу кількість ставок викладачів, якщо університет не придумує якоїсь цікавої пропозиції", - додала вона.

Також читайте: Понад 60 тис. абітурієнтів отримали рекомендації на бюджет, - Міносвіти

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141825
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем ПТУ если есть новые курсы в Трускавце ?
 показати весь коментар
 
это типа или похороны или свадьба... ну ну.... приведу пример коглда я 1982 году поступал на юридический факультет Одеского госуниверситета..кидаловоскй бурсы не было в помине там было №3 ПТУ... так вот на ВСЮ Украину было юридических факультетов.... во Львове, Харькове, Киеве и Одессе и все остальное бли школы милици готовившие младший и средний персонал для МВД... потом уже МВД и армия подбимрали себе бюристов и с иных вузов педагоги, историки, переводлики, ждурналисты, технари...медики даже.. а сегодня в любом ларьке Шаурма тебе выдадут Диплом юриста... который скорее бандурист, чем правовед... что то типа Трускавца....курсы.. но намного дольше... на 5 лет и дороже...
 показати весь коментар
 
Что хорошо?
Что ВУЗов много или что молодежи мало?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну так позакрывай коммерческую всю эту мерзость. В каждом сарае юридический факультет + экономический и журналистики.
 показати весь коментар
 
 
Гройсман грозился пту возродить, да не успел - власть не вовремя как всегда поменялась.
 показати весь коментар
 
Зачем ПТУ если есть новые курсы в Трускавце ?
 показати весь коментар
 
 
Учёным можешь и не быть! А депутатом быть обязан!
В депутаты я б пошел,пусть меня научат! Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич - Цензор.НЕТ 7770
 показати весь коментар
 
витись ніколи не пізно--особливо в трускавці Кількість вишів в Україні залишилася на рівні 20-річної давності, а студентів поменшало майже вдвічі, - Гриневич - Цензор.НЕТ 6799
 показати весь коментар
 
 
Молодёжь в Польшу едет учиться. Тут, либо развивать, либо крест поставить на Вышке☹️
 показати весь коментар
 
это типа или похороны или свадьба... ну ну.... приведу пример коглда я 1982 году поступал на юридический факультет Одеского госуниверситета..кидаловоскй бурсы не было в помине там было №3 ПТУ... так вот на ВСЮ Украину было юридических факультетов.... во Львове, Харькове, Киеве и Одессе и все остальное бли школы милици готовившие младший и средний персонал для МВД... потом уже МВД и армия подбимрали себе бюристов и с иных вузов педагоги, историки, переводлики, ждурналисты, технари...медики даже.. а сегодня в любом ларьке Шаурма тебе выдадут Диплом юриста... который скорее бандурист, чем правовед... что то типа Трускавца....курсы.. но намного дольше... на 5 лет и дороже...
 показати весь коментар
 
 
Я взагалі вважаю, що із всіх універів, створених після 1991 року лише ДВА нормальні - Могилянка і Острозька академія...

Решта є або конторами по платній видачі дипломів, або 30 років тому були ПТУ і технікумами, а тепер стали академіями і універами.
 показати весь коментар
 
 
Что хорошо?
Что ВУЗов много или что молодежи мало?
 показати весь коментар
 
 
Получается как не крути куда проще торговать просроченной селёдкой чем быть спецом особенно технорём и это беда, разбираться в чипах и схемах ремонтируя сложную технику не модно нынче, проще килькой торговать и предсказывать будущее, а также не знать таблицу умножения, а ну да забыл ведь Количество вузов в Украине осталось на уровне 20-летней давности, а число студентов уменьшилось почти вдвое, - Гриневич - Цензор.НЕТ 2886 придуманный умными людьми калькулятор и электронные весы спасу т
 показати весь коментар
 
>>разбираться в чипах и схемах<<
Це у будь-який час і будь-якій країні дано далеко не кожному. Раніш придурки, які потрапляли до технічних вишів, могли стати спортсменами, комсюками або кагебістами, а тепер кому такі потрібні?
 показати весь коментар
 
не скажи, технари довольно востребовани. Если умеешь что то хорошо делать даже в Украине можно расcчитивать зп от 500$. А если свободний английски и еще немецкий, приличний зароботок. Можно работать из дома. Если нужно на обьект к заказчику, лоукостом. Кто хочет тот не ищет оправданий.
 показати весь коментар
 
После того как переехала в Германию поняла насколько не развитому Украине среднее образование (по примеру западного, а не ПТУ)

Вот зачем продавцы, операторы в банке, секретари, бухгалтеры обязательно с высшим образованием? 5 лет инвестировать в учебу, большая часть из которой им вообще не пригодится в жизни
 показати весь коментар
 
У нас просто корочку вважають престижною... У вакансіях продавців і секретарів ж ніхто не вимагає наявності диплому. Просто не надто розумні люди поступають в галімі невідомі вузи, а після цього тільки й можуть працювати секретарями чи продавцями.

А топові вузи у нас не такі вже й погані - подивіться, скільки наших студентів займають призові місця на міжнародних олімпіадах.
 показати весь коментар
 
 
Просто нет нормального среднего образования для офисных специальностей
 показати весь коментар
 
- Это все от таланта зависит. Вот у меня есть друг, тоже ученый. У него три класса образования, в Трускавце учился...
 показати весь коментар
 
 
все на клубнике в Поляндии...перемога!
 показати весь коментар
 
Тенденция. Когда доживут свой век родившиеся в 80-е, население Украины сократится вдвое, со времен совка естественно. Это где-то 25-26 миллионов. Это не учитывая уезжающих. Как видим молодежи уже, в два раза меньше стало.
 показати весь коментар
 
А ця тьотя не хоче назвати скільки шкіл вона закрила за своєї каденції на посту міністра освіти?
 показати весь коментар
 
 
Реальность такова, что если хочешь получить и знание и работу делай правильный выбор. У большей половины моих знакомых дети уехали учится за границу и бесплотно. Хорошие мозги там в цене и это практически по всем специальностям. На медика в Кракове, на экономиста в Амстердаме, на психолога в Лондоне, на программиста в Варшаве... меньший сын сам начал изучать немецкий чтобы учиться в Германии на инженера, бесплатно. Укровузы не рассматривает как перспективу вообще.
Молодёжная эмиграция катастрофична, деградация необратима. У власти каждый раз избирают Фунта всё хуже
 показати весь коментар
 
И сколько учится за границей чтобы хоть как-то влиять на статистику? А как вы объясните сокращение числа школьников?


 показати весь коментар
 
 
Прозаика такова, что колледж в Польше окончить выгоднее чем академию в Одессе или Харькове. Известно непонаслышке.
 показати весь коментар
 
Так рождаемость на сколько упала! Пусть вводят налог на бездетность, процентов 40. Потом в ПТУ будет конкурс десяток на место.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору