 Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Як передає Цензор.НЕТ, про це Милованов заявив в інтерв'ю "Українській правді".
Такий висновок Милованов зробив після тижневого навчання майбутніх депутатів, яке в Трускавці провела KSE.
На його думку, не всі обрані парламентарії розуміють, що потрібно багато працювати, щоб досягти успіху.
"І не всі розуміють, наскільки великі виклики перед ними стоять щодо потенційного підкупу проросійськими силами чи олігархами. Тут я думаю, що люди, на жаль, ще не повністю усвідомлюють. Скажімо так, не всі це побачили. Це мене лякає", - зазначив Милованов.
В чиїх руках опинилась країна
"Невеличким" он по определению быть не может((((
Это уже сейчас пугает ( ну, как видно из статьи) даже специалистов
з цим я погоджуюсь.
а от нормальні голосували за інші партії.
Да это ППЦ.
На Планете Земля среди всего населения 80% клинических идиотов.
Совпадение с выборами?
Можно даже и не удивляться.
Таким образом, Газпром уходит ещё в более глубокий минус.
Ждём очередной визит Бойко и Медведчука к Медведеву😂
Будут плакать и умолять купить у них напрямую😉
(C)
@_Fashington
🤔
И эти проникнутся.
підставки -кнопкодавки.
Послушал бы этот милонов тогда тех дупутатов, вообще помер бы от инфаркта
Они "не понимают, насколько им много надо будет работать и какие вызовы ожидают "
Просто смешно
Да не собираются они напрягаться и думать о каких-то вызовах.
Да от них этого и не требуется.
Кнопки научаться нажимать как собачки Павлова да и ладно
шось там навыбирали - все буде аху....
Після з'їзду партії "Слуга народу" в Трускавці з готелю пропало 256 рушників
(254 -слугам і по одному Вова з Бодьою на пам'ять узяли)
Половина шнырей, треть оболтусов, десятина дегенератов - чем не правящая партия?