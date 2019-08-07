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 Політика України
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Все про:Трускавець (19) навчання (129) Милованов Тимофій (7) Слуга народу (209)

 Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця

Президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов вважає, що не всі майбутні депутати від "Слуги народу" розуміють, наскільки їм багато треба буде працювати і які виклики чекають на них.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Милованов заявив в інтерв'ю "Українській правді".

Такий висновок Милованов зробив після тижневого навчання майбутніх депутатів, яке в Трускавці провела KSE.

На його думку, не всі обрані парламентарії розуміють, що потрібно багато працювати, щоб досягти успіху.

"І не всі розуміють, наскільки великі виклики перед ними стоять щодо потенційного підкупу проросійськими силами чи олігархами. Тут я думаю, що люди, на жаль, ще не повністю усвідомлюють. Скажімо так, не всі це побачили. Це мене лякає", - зазначив Милованов.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141824
 
   
 Топ коментарі
 
Я уявляю, який він нажаханий..
В чиїх руках опинилась країна Не все депутаты "Слуги народа" понимают вызовы, которые перед ними стоят. Меня это пугает, - президент школы экономики Милованов после Трускавца - Цензор.НЕТ 8257
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Там ще він сказав, що частина депутатів забила на ці лекції і тупо ходила по басейнам і СПА в Ріксосі...
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"пугает" его.
Да это ППЦ.
На Планете Земля среди всего населения 80% клинических идиотов.
Совпадение с выборами?
Можно даже и не удивляться.
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Там ще він сказав, що частина депутатів забила на ці лекції і тупо ходила по басейнам і СПА в Ріксосі...
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а они дрепутаты чтог пошли в Зраду РАБОТАТЬ Не все депутаты "Слуги народа" понимают вызовы, которые перед ними стоят. Меня это пугает, - президент школы экономики Милованов после Трускавца - Цензор.НЕТ 7524 да бабло напилякать пока и сколько кому выйдет и свалить по своему родимому Паспорта США Канада Израиль Россия на Историческую Уродину... во набрали уверяю вас такой Зрады еще не было и вряд ли будет....
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Я уявляю, який він нажаханий..
В чиїх руках опинилась країна Не все депутаты "Слуги народа" понимают вызовы, которые перед ними стоят. Меня это пугает, - президент школы экономики Милованов после Трускавца - Цензор.НЕТ 8257
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Як поспілкувався, так і нажахався ? Це вже і мене лякає, але допускаю що я помиляюсь і насправді буде невеличкий армагеддон
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Армагедд - ПОСЛЕДНЯЯ битва между светом и тьмой
"Невеличким" он по определению быть не может((((
Это уже сейчас пугает ( ну, как видно из статьи) даже специалистов
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А в яких руках ти б хотила б щоб опиниласьУкраина ? Нажаль выбир був невеликий , тому голосувало за найкраще з найгиршого
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голосувалО ? тобто воно ?
з цим я погоджуюсь.
а от нормальні голосували за інші партії.
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Сколько это "не все"? Огласите весь список, пжалуйста...Да ладно, не боись. Уже поздно бояться.
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"пугает" его.
Да это ППЦ.
На Планете Земля среди всего населения 80% клинических идиотов.
Совпадение с выборами?
Можно даже и не удивляться.
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Зачем эти курсы вообще, все равно умнее не станут, а деньги на развлечение некоторых нищебродов из бюджета
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Наївний...Там половина йде "козаками гаврилюками" - тобто кнопкодавами по команді.
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гаврилюк вроде больше других раду посещал и голосовал по своему разумению
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І багато толку в ВР від людини у якої за плечами вісім класів школи, котра навіть ПТУ не змогла закінчити, але стала нардепом? Весь толк від нього був в тому, що він вправно тиснув кнопку по команді.
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Падение цены на нефть = падение цены на газ.
Таким образом, Газпром уходит ещё в более глубокий минус.

Ждём очередной визит Бойко и Медведчука к Медведеву😂
Будут плакать и умолять купить у них напрямую😉
(C)
@_Fashington
🤔
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Скора апосраный путец притлахать пасасать шоп гас купили.
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из предыдущих процентов 20-30 постоянно ходили в раду и ничего - прониклись вызовами.
И эти проникнутся.
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Безусловно , там среди них куча говна , важно что бы голосовали синхронно и не думали . ЗЕ не ожидали такого количества и набирали всякий непотриб . Во всех партиях хватало клоунов и паскуд .Они кнопки . и значит поХ. Лишь бы были под контролем и не сепарировались
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какие вызовы, на кнопку нажал - зарплату получил, юристы бени закон составили, подал от своего имени - откат получил
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теж вважаю, що це фракція, яку слугуватиме інтересам Бені.
підставки -кнопкодавки.
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Половина из них и так лицом торговали, а теперь будут торговать "под крышей"...
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самый большой вызов - запомнить какая кнопка из трех что обозначает
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Некоторые примкнули не для того, чтобы стать успешным депутатом, а для того, чтобы способнее приложиться к титьке гостбюджета
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Пытаеца дипломатично культурно и без мата описать эту банду тупоголовых дегенератов, кухарок, блохеров, откровенных дибилов аля Юзик и прочих фотографов и сепаров.
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Зюзиков уже набрали, аж резьбу срывает, но у зюзиков, похоже, кувыркинг другой системы...
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То что новеньким депутатам банда из кремля и соево-рыговских подонков будут предлагать миллионы чтоб развалить большинство это правда...И вероятно что некоторые личности возьмут эти деньги ...
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Кум Медведчука кажуть відмінником був у Трускавці. Один з депутатів слуги народу був спонсором партії Мураєва. Виходить їх не потрібно купувати вони самі ригам гроші дають.
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Ух как вспетушились соевые. Только напоминаю, что вся пэтешобла и наротные шли в раду с ожиданием предложений от когт угодно, в т.ч. и от кацапских сил.
Послушал бы этот милонов тогда тех дупутатов, вообще помер бы от инфаркта
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Так ты уже топил за Жюлю шо она слилась даже Пете.
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резюме - после интенсивного интенсива, они все ещё ничего не понимают
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Хорошее интервью. Надо читать полностью на УП.
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Україна нагадує..такого дядька.чи то п'яного чи то шклерозника..кругом хати ходить кругами і стає перед дверима на ті самі граблі.граблі-лусь по чолі--опамятовується.головаю покрутить і знову на новий круг на 5 років
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Гицелів вибирав нарід! Крапка... А нарід у нас вумний, шо п...ц,
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Не доходчиво ты им объяснил. Смотри как надо: у рояля 88 клавиш, две уже заняты сами знаете кем. Остаётся 86. Зебилов в ВР около 250 (точнее не скажу, ибо мне это не интересно). Значит, больше 160 зебилов будут не рояль, а груши околачивать. Сами знаете чем. А там уже риски несравненно больше. Для сами знаете чего...

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Ага, торговцы труселями с базара, картавые шизойды со справками и всякие свинарчуки сильно понимали...
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Как же хорошо что ЗЕбилятник научился стрелки переводить. Только как это должно оправдать ЗЕгенератов не понятно...
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Товарищ Милованов, а вы о чем думали, когда согласились читать лекции рестораторам-спортсменам? Чего вы теперь удивляетесь?
Они "не понимают, насколько им много надо будет работать и какие вызовы ожидают "
Просто смешно
Да не собираются они напрягаться и думать о каких-то вызовах.
Да от них этого и не требуется.
Кнопки научаться нажимать как собачки Павлова да и ладно
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охрана! отмена! )))) Не всі депутати "Слуги народу" розуміють виклики, які перед ними стоять. Мене це лякає, - президент школи економіки Милованов після Трускавця - Цензор.НЕТ 1219
шось там навыбирали - все буде аху....
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Да что там депутаты! Судя по всему сам преЗедент думает, что снимается в очередном сезоне "Слуги народа ". Вопрос в том как скоро нас достанут шалости мелкого пакостника и его зе-отстойника.
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А как отбить И заработать , если пол ляма заплатил за депутатство?
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У перекладі з тілімілітрямської обговорюваний вислів виглядає так: "Я цих альтернативно обдарованих не обирав! Дефектологія та кримінальна психологія взагалі царини не мої. Щоб не утнули ці організми - я відповідати не маю!
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В стране 73% зебилов, а какие должны быть депутаты ? Зебило подобным , не ?
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Милованов, не гони.Те...
Половина шнырей, треть оболтусов, десятина дегенератов - чем не правящая партия?
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А від кретинів без освіти й роботи більшого не слід очікувати.
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Не осознают масштаб работы - не значит, что не справятся. Чего от них хотели за неделю экспресс-обучения - диплом Гарварда? Большинство других, кто шел в парламент, уже были там, и ничего особо хорошего не наработали, разве что для своих карманов. Задача №1 не одна церковь, не мова и даже не Крым с Донбассом - это важно, и этому нужно уделять внимание, но задача №1 - это слом коррумпированной системы. Без этого страна не расцветет, даже если завтра все заговорят только на украинском и пойдут с одну церковь. Поэтому и Янукович проиграл, поэтому и Порошенко проиграл, поэтому и Зеленский в следующий раз проиграет. Потому что сколько бы пропаганда ни говорила про исторические достижения, большинство людей хотят видеть, что судьи честные, что полиция честная, что не нужно никому ничего заносить за разрешение, что у тебя не отожмут ни квартиру, ни бизнес и т.п.
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Поздно бояться, дело сделано. Зебилы предпочли зебилов и будут строить свою новую страну-Зебиляндию. Страна непуганых зебилов жить будет весело, но недолго.
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