 В ЄС закликали Росію вплинути на найманців на Донбасі заради припинення бойових дій

Відповідний коментар європейської сторони був поширений у середу в Брюсселі у зв'язку з інтенсивними бойовими діями під Павлополем Донецької області, які призвели до загибелі чотирьох українських військовослужбовців, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Такі дії терористів представник ЄС назвав "кричущим порушенням погодженого припинення вогню, яке також ставить цивільних жителів під великий ризик".
Він підкреслив, що повне дотримання режиму припинення вогню є вирішальним кроком на шляху до повного здійснення Мінських угод, що є основою для мирного та сталого врегулювання конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України.
"Ми очікуємо, що Російська Федерація повною мірою використовує свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує з тим, щоб негайно припинити бойові дії", - заявили в ЄС.
При цьому представник ЄС констатував, що в Брюсселі відомо про заклик президента Володимира Зеленського до зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав держав. "Ми підкреслюємо важливість активізації переговорних зусиль, спрямованих на стале і мирне врегулювання конфлікту. У зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку зусиль у нормандському форматі, ОБСЄ і Тристоронній контактній групі", - зазначили в ЄС.
Из-за этой неразберихи у порохоботов может случиться удар.
Нет никаких сепаратистов. Есть российская оккупация, оккупанты, коллаборационисты и оккупированные/
Все.
Хотя, что от вас донбасян ожидать, ватой были ватой останетесь. Можно человека вывезти с донбасса, а донбасс с человека нельзя
Это Зе повторяет то как говорят на Западе
И мне не нравится что на Западе так действительно говорят
А уж как соевые часто пишут о сепаратистах, так тут на Запад уже не кивнёшь
Может все было наоборот?
По ночам ЕС заявления не делает.
Все у вас "до гори дригом".
Снова переписывать?
Этот документ как ДНК государства.
Шо,нє? А чо,десь же ж бамажка з текстом збереглася,мабуть...
(C)
@vatomor69
☹️
Вскоре скажут, шо таки ВСУ сбили рейс МН-17. ЕС понять можно: рашка - крупный торговый партнер, всем им важен бизнес, а на принципы - положен большой толстый и тёплый
Спасибо, зебобики, вы просто маладцы, а ваши ольгинские бэквокалисты тоже не сидели сложа руки. Из вас вообще хороший тандем по развалу Украины получился.
На його збочене переконання, Україна - це ніщо інше, як незаконно існуюча на російських територіях "сепаратистська держава".
Тому, з точки зору Кремля, немає причини говорити про якусь агресію Росії щодо України.
Все, що там робить Москва, як вважають імперці, це повертає "вкрадені" у неї в 1991 році території. І паралельно ліквідує "сепаратистську незаконну" державу Україну.
Путінська Росія - це страшна суміш з ординської жорстокості, хамства і безкультур'я, багатовікової рабської озлобленості і імперської агресивності.©