EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  1299  46
Матеріали за темою:
Все про:Росія (19263) Донбас (12683) Євросоюз (2581)

 В ЄС закликали Росію вплинути на найманців на Донбасі заради припинення бойових дій

В Євросоюзі знову заявили, що очікують від Росії використання свого впливу на терористів на Донбасі з метою негайного припинення бойових дій, а також наголосили на важливості активізації переговорних зусиль для мирного врегулювання конфлікту.

Відповідний коментар європейської сторони був поширений у середу в Брюсселі у зв'язку з інтенсивними бойовими діями під Павлополем Донецької області, які призвели до загибелі чотирьох українських військовослужбовців, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Такі дії терористів представник ЄС назвав "кричущим порушенням погодженого припинення вогню, яке також ставить цивільних жителів під великий ризик".

Він підкреслив, що повне дотримання режиму припинення вогню є вирішальним кроком на шляху до повного здійснення Мінських угод, що є основою для мирного та сталого врегулювання конфлікту, поважаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

"Ми очікуємо, що Російська Федерація повною мірою використовує свій значний вплив на сепаратистів, яких вона підтримує з тим, щоб негайно припинити бойові дії", - заявили в ЄС.

При цьому представник ЄС констатував, що в Брюсселі відомо про заклик президента Володимира Зеленського до зустрічі в Нормандському форматі на рівні глав держав. "Ми підкреслюємо важливість активізації переговорних зусиль, спрямованих на стале і мирне врегулювання конфлікту. У зв'язку з цим ми знову підтверджуємо нашу повну підтримку зусиль у нормандському форматі, ОБСЄ і Тристоронній контактній групі", - зазначили в ЄС.

Читайте також: Загибель чотирьох українських військових може призвести до загострення на Донбасі, - Безсмертний

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141823
 
 
 Топ коментарі
 
Уточняйте пожалуйста о какой ЕС идет речь.
Из-за этой неразберихи у порохоботов может случиться удар. В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 1329
 показати весь коментар
 
"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - заявили в ЕС Источник: https://censor.net.ua/n3141823

Нет никаких сепаратистов. Есть российская оккупация, оккупанты, коллаборационисты и оккупированные/

Все.
 показати весь коментар
 
Наоборот
Это Зе повторяет то как говорят на Западе

И мне не нравится что на Западе так действительно говорят

А уж как соевые часто пишут о сепаратистах, так тут на Запад уже не кивнёшь
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
быстро ес сорентировался на слова зелебени...тоже повлиять требует.вместо требований прекращения огня
 показати весь коментар
 
 
Уточняйте пожалуйста о какой ЕС идет речь.
Из-за этой неразберихи у порохоботов может случиться удар.
 показати весь коментар
 
 
ЕС . США так могут говорить , а ЗЕ так не может говорить !? Порохоботы -вы кумедни !
 показати весь коментар
 
 
та ні, це не кумедно, хоч їх трохи більше 8% а стільки лайна накидують що все навколо смердить
 показати весь коментар
 
 
Це тут смердить на ЦН ! А саме в житт1 , ти 1х 1 не знайдеш, бо то марг1нали к1мнатн1 .8% , то ще з адм1нресурсом Пепи , а реально 4-5 % . що в1дображуе середн1й в1дсоток гей - сп1льноти .Тому не звертай на хворих уваги .
 показати весь коментар
 
 
на жаль ти помиляєшся, серед моїх знайомих є декілька і ях поважаю, бо в них лише один недолік: вірять в святість ПП. Але сподіваюсь їх прозріння незабаром, а от лайнокидачі на ЦН це щось з космічного зоопарку))
 показати весь коментар
 
 
шо, навіть клави немає української??? через "одиниці українську "ї" пишеш, ватяний? фсб не видало?
 показати весь коментар
 
"Мы ожидаем, что Российская Федерация в полной мере использует свое значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает с тем, чтобы немедленно прекратить боевые действия", - заявили в ЕС Источник: https://censor.net.ua/n3141823

Нет никаких сепаратистов. Есть российская оккупация, оккупанты, коллаборационисты и оккупированные/

Все.
 показати весь коментар
 
 
Они просто повторили слова преЗедента, не нравится? Нечего было голосовать за ватана!

Хотя, что от вас донбасян ожидать, ватой были ватой останетесь. Можно человека вывезти с донбасса, а донбасс с человека нельзя
 показати весь коментар
 
 
Наоборот
Это Зе повторяет то как говорят на Западе

И мне не нравится что на Западе так действительно говорят

А уж как соевые часто пишут о сепаратистах, так тут на Запад уже не кивнёшь
 показати весь коментар
 
 
Это звучало бы очень убого из уст представителей ЕС, если бы до этого президент страны, чьих морпехов убили кацапы, не толкал еще более убокие речи, с попыткой лизать сраку вове Х.
 показати весь коментар
 
 
А ты уверен, что ЕС сделал свое заявление после речи Зеленского?
Может все было наоборот?
По ночам ЕС заявления не делает.
Все у вас "до гори дригом".
 показати весь коментар
 
 
Мардва астановицца еси аной в мардовскае раздолбанае ашко засунуть феньку без кальца. В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 9164 В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 9164 В ЕС призвали Россию повлиять на наемников на Донбассе ради прекращения боевых действий - Цензор.НЕТ 9164
 показати весь коментар
 
И что теперь нам делать с Конституцией?
Снова переписывать?
 показати весь коментар
 
 
Нельзя трогать конституцию. Поэтому США сверх держава, потому что Конституция США никогда не менялась с 1787 года, иногда были поправки, но ничего более. Менять конституцию обожают социалисты, но даже Обамка, либерастный божок, не смог тронуть конституцию США.
 показати весь коментар
 
 
Уточните пожалуйста, с какого момента нам нельзя БЫЛО трогать Конституцию?
 показати весь коментар
 
 
С момента как ее написали для Государства Украина и она была принята.
Этот документ как ДНК государства.
 показати весь коментар
 
 
ЕС в ожидании и недоразумении, а ЗеБенятко в полной прострации писклявым голоском просит повлиять Ху..ла.А где же твой нахраписто хамский напор? Всрался!
 показати весь коментар
 
 
Путін вбиває чотирьох морпехів.Говнокомандуючий дзвонить путіну і щось булькотить,геть незрозуміле.А,чому б ото не випрямитися у всі свої могутні 150 сантиметри і не заволати в слухавку :"Я ваш вирок!!!"
Шо,нє? А чо,десь же ж бамажка з текстом збереглася,мабуть...
(C)
@vatomor69
☹️
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый дон *****. Зная о ваших необычайных миротворческих способностях и умении убеждать, просим вас поговорить с повстанцами на Донбасе и убедить их в важности прекращения огня. Ну позязя.
 показати весь коментар
 
 
Не для того ваван тут війну починав, щоб, просто так закінчити і піти. Його завдання - висмоктувати із "братньої" України останні соки і не випустити її із своїх "братніх" обіймів.
 показати весь коментар
 
 
Вот вы Зеленского ругаете. А что ему делать, если эта война бессмысленная и жертвы бессмысленные?
 показати весь коментар
 
Что Зе что ЕС слово "повлиять' не уместно . На подчинненых не влияют им приказывают.
 показати весь коментар
 
 
Как раша должна влиять, если она основной враг, который ведет войну и поставляет вооружение на Донбасс, а сепары и коллаборанты просто на "подтанцовках".
 показати весь коментар
 
 
вопиющее нарушение - это когда какают на улице в присутствие полицейских, а здесь беда - гибнут люди!!!!! когда же до вас дойдет, что раша - это трясина в которую вы сами лезете!!!! короткая у вас память, толерасты. Боинга вам мало --- ну, ну. Держите при себе платочки для слюней.АМЕБЫ
 показати весь коментар
 
 
вот это поворот: РОССИЯ МИРОТВОРЕЦ НА ДОНБАССЕ. Сейчас россияне оденут российские шевроны и сразу под аплодисменты ваты и Зеленского на Донбассе перестанут стрелять.
 показати весь коментар
 
 
Просить путина повлиять на самого себя? Кремль добился своего ,в Украине не агресия рф ,а гражданский конфликт.Первий признал зе ,молящий путина повлиять на ополченцев.
 показати весь коментар
 
 
Бред какой-то. С этих слов вытекает, шо таки гражданская война, а ЕС и Крмель будут посредниками в урегулировании? Москва давно кричит об ентом.

Вскоре скажут, шо таки ВСУ сбили рейс МН-17. ЕС понять можно: рашка - крупный торговый партнер, всем им важен бизнес, а на принципы - положен большой толстый и тёплый
 показати весь коментар
 
 
Смішно і одночасно гірко читати про звернення глави нашої держави до путіна і істеричні заклики до глав провідних держав Європи, що вказує на страх відповідальності при прийомі рішень і патологічну нездатність управляти державою, зокрема надзвичайною ситуацією, яка склалася в зоні ООС.
 показати весь коментар
 
 
Зенарик задал нужный тон для ЕС. Именно этого они и ждали от перЗедента-импотента.
Спасибо, зебобики, вы просто маладцы, а ваши ольгинские бэквокалисты тоже не сидели сложа руки. Из вас вообще хороший тандем по развалу Украины получился.
 показати весь коментар
 
Ещё идиоты голос подали! Наемники получают зарплату у путлера и делают только то что он им приказывает!
 показати весь коментар
 
 
что за чушь, боевики находятся под командованием оккупационного корпуса и выполняют приказы военного командования рфии. Сама постановка фразы "х-ло должно повлиять на боевиков..." некорректна.
 показати весь коментар
 
Путін не здатен відмовитися від України, Грузії, Молдови й інших колишніх радянських республік, бо сприймає їх як частини єдиного, штучно розірваного "імперського тіла", котре чомусь відмовляється "склеюватися" назад.

На його збочене переконання, Україна - це ніщо інше, як незаконно існуюча на російських територіях "сепаратистська держава".

Тому, з точки зору Кремля, немає причини говорити про якусь агресію Росії щодо України.

Все, що там робить Москва, як вважають імперці, це повертає "вкрадені" у неї в 1991 році території. І паралельно ліквідує "сепаратистську незаконну" державу Україну.

Путінська Росія - це страшна суміш з ординської жорстокості, хамства і безкультур'я, багатовікової рабської озлобленості і імперської агресивності.©
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору