 Суд залишив під вартою поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова

Як передає Цензор.НЕТ, про це Громадському повідомив адвокат сім'ї Тлявових Андрій Левковець.

Попередній термін утримання під вартою підозрюваних закінчився 31 липня, але його продовжили на 60 діб.

За словами бабусі Кирила Олександри Миколаївни, засідання Голосіївського райсуду відбулося 27 липня.

Раніше повідомлялося, що у справі про вбивство 5-річного Кирила Тлявова в Переяславі-Хмельницькому з'явився четвертий підозрюваний. Ним виявився неповнолітній.

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Нагадаємо, 2 червня двом працівникам патрульної поліції повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ст. 128 КК України - в необережному тяжкому тілесному ушкодженні, скоєному за попередньою змовою групою осіб.

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Правоохоронці встановили, що ці працівники патрульної поліції 31 травня в Переяславі-Хмельницькому під час відпочинку вживали спиртні напої, потім домовилися постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах. У результаті пострілів влучили в малолітнього хлопчика, який перебував на дитячому майданчику.

Увечері 3 червня хлопчик помер у лікарні.

Президент Зеленський пообіцяв сприяти винесенню справедливого покарання для співробітників поліції, які можуть бути причетні до заподіяння вогнепальних ушкоджень 5-річному хлопчику.