EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обшуки в Окружному адмінсуді Києва Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Політика України, За кордоном
  2268  32
Все про:Зеленський (2321) Туреччина (884) Ердоган (254) ЗВТ (80)

 Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган

Президент Турецької Республіки Реджеп Таїп Ердоган зробив заяву за підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі 7 серпня.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес зі складання угоди про зону вільної торгівлі. Переговори щодо якої тривають вже багато років", - сказав Ердоган на спільній прес-конференції за підсумками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Туреччині: "Настане день, коли Крим обов'язково повернеться в Україну"

Ердоган також зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною становив близько $4 млрд.

Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуває в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141819
 
   
 Топ коментарі
 
Порохоботы ищите негатив ! Например .что Зеленский ниже Эрдогана ! Или что нибудь в этом роде . очень забавно наблюдать .
 показати весь коментар
 
Не понял!
Эрдоган - зебил?
Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 2655
 показати весь коментар
 
Вот блин, что же оно творится в мире, почти все президенты за Зеленского. Соя в глубоком нокауте.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Треба на сальдо дивитись, тоді буде зрозуміло.
 показати весь коментар
 
 
Да нет уж точно не порохобот,не в обиду его поддержателям и содумцам Пришло время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией, - Эрдоган - Цензор.НЕТ 5615 , а точнее не идиот, а что кому то ну например ....,хочется ,что бы в стране было всё только хуже и замкнуться на языке и трёх героях
 показати весь коментар
 
Та давно ясно что он дебил и радикальный муслим...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
10 лет толковище вели с турками! А Зеленый пришел с мудрецами и враз решит.
ВаЗелиновые,расчехляйте кошельки Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган - Цензор.НЕТ 3036
 показати весь коментар
 
 
Раз переговоры длились долго значит условия не устраивали стороны.

Теперь Эрдоган ЗЕлупу прогнет, как уже прогнуло *****, Макрон и Меркель.
 показати весь коментар
 
 
Вот блин, что же оно творится в мире, почти все президенты за Зеленского. Соя в глубоком нокауте.
 показати весь коментар
 
 
Порохоботы ищите негатив ! Например .что Зеленский ниже Эрдогана ! Или что нибудь в этом роде . очень забавно наблюдать .
 показати весь коментар
 
 
Забавно наблюдающие вуайеристы подтянулись защищать своего забавного президента)))
 показати весь коментар
 
Кацапы , напряглись Как будете существовать в условиях санкций ?
 показати весь коментар
 
 
Самая жесть в этой новости то, что Петю позиционировали как успешного бизнесмена, талантливого менеджера.
А в результате поехал «кловун» Зе и вуаля

😂
 показати весь коментар
 
 
Что «вуаля»,хотя кому я задаю этот вопрос...
Страна резко отупела...вы мозг хоть иногда используете или только жопой думаете?
Договор о свободной торговли-это предмет сотен переговоров,торгов.Турция очень сильный игрок-она своими интересами размениватся не станет.
Теперь вопрос,какие отрасли экономики слил Зеленский,в обмен на эту «пэрэмогу»?
 показати весь коментар
 
 
Торговля - взаимовыгодный процесс, а не сдача интересов
 показати весь коментар
 
 
Турецкая лёгкая промышленность, пищевая промышленность, производство стройматериалов , аграрная промышленность - просто накроют валом все в Украине.
Турков 80 млн , они напористые и пробивные. Потому не всё так просто
 показати весь коментар
 
А в ЕС живет полмиллиарда
Так шо с ЕС тоже не торговать? 😁
 показати весь коментар
 
 
Проблема в трудоустройстве украинцев. В налогах тоже. У турков ( строители обычно в курсе) все заработанные зарубежом деньги облагаются налогом 5 процентов . И потом их можно вкладывать в бизнес в Турции. Турецкие строители в Украине хорошо строят.
Украинских строителей налоговики обдирают как липку . Получается, что турки имеют фору перед украинцами. И так во всех сферах .
 показати весь коментар
 
Не, этого я уже не выдержу

София я же не пишу тебе как проектные работы по стройке делать. Сжалься не пиши человеку с высшим экономическим образованием про экономику
Ну реально в огороде бузина, а в Киеве дядька
 показати весь коментар
 
 
Да ради Бога, не выдерживай.
Тем более что в строительстве ты всё равно не тянешь 😀😀😀
 показати весь коментар
 
Спасибо за понимание

Мне приходится работать с финансовой стороной строительства, так как у меня большинство клиентов - строительные фирмы
Причём уже на второй работе так попадаю
Я таких слов на русском не знала, какие мне пришлось выучить на немецком, чтобы документацию читать
 показати весь коментар
 
 
Ты чьих такой умный здесь нарисовался?
 показати весь коментар
 
 
Хорошее начало далее будем помотреть у Пети было много хороших начал бно всё свелось к болтовне обещанкам и не более, ораторские способности и образование не помогли, собственно как и у яныка дуборез брёвненизм Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган - Цензор.НЕТ 6519
 показати весь коментар
 
 
Имхо у Пети были просто спичрайтеры и пендели от Запада
В основном же реформаторская деятельность Порошенко свелась к возведению потемкинских деревень
Под конец его каденции в немецкой прессе (со ссылкой на Штаты) уже прямым текстом писали, что все это было просто шоу для Запада
 показати весь коментар
 
 
23.01.19 12:25 Подготовка соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией находится на финальной стадии, - КубивПрийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган - Цензор.НЕТ 4030Стороны уже согласовали 21 000 позиций, осталось согласовать еще 1200.

на дату посмотри.
и становиться понятно, что клоун который позиционировал себя великим менеджером с ОТДЕЛЬНЫМ кабинетом и погонялом ЛАЛА оказался ничтожеством в экономике и торговле...
)))))))))))))))))))0
 показати весь коментар
 
А то, что сегодня с Израилем подписали соглашение о свободной торговле писали ?
 показати весь коментар
 
 
В АП працюють 140 спеціалістів заспамити інтернет. Іще 220 кнопкодавів на підході, які зрозуміло не можуть висловитись. Так що армія підтримки слуг велика, заспамлять будь-який інтернет-ресурс.
 показати весь коментар
 
Ну-ну. Посмотрим, как они с петиками справятся. Терзают меня сомнения...
 показати весь коментар
 
Я думаю Зебил сказал, что мы вам Наташ, а вы нам фрукты...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору