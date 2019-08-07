 Прийшов час завершити переговори про створення зони вільної торгівлі між Україною і Туреччиною, - Ердоган

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нарешті настав час фіналізувати переговорний процес зі складання угоди про зону вільної торгівлі. Переговори щодо якої тривають вже багато років", - сказав Ердоган на спільній прес-конференції за підсумками.
Ердоган також зазначив, що в 2018 році товарообіг між Україною і Туреччиною становив близько $4 млрд.
Нагадаємо, 7-8 серпня президент Зеленський перебуває в Турецькій Республіці з офіційним візитом. Він має намір зустрітися з представниками української та кримськотатарської громади в Туреччині і з Вселенським Патріархом Варфоломієм. Він уже провів зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Переговори тривали більш ніж 2,5 години.
Эрдоган - зебил?
ВаЗелиновые,расчехляйте кошельки
Теперь Эрдоган ЗЕлупу прогнет, как уже прогнуло *****, Макрон и Меркель.
А в результате поехал «кловун» Зе и вуаля
😂
Страна резко отупела...вы мозг хоть иногда используете или только жопой думаете?
Договор о свободной торговли-это предмет сотен переговоров,торгов.Турция очень сильный игрок-она своими интересами размениватся не станет.
Теперь вопрос,какие отрасли экономики слил Зеленский,в обмен на эту «пэрэмогу»?
Турков 80 млн , они напористые и пробивные. Потому не всё так просто
Так шо с ЕС тоже не торговать? 😁
Украинских строителей налоговики обдирают как липку . Получается, что турки имеют фору перед украинцами. И так во всех сферах .
София я же не пишу тебе как проектные работы по стройке делать. Сжалься не пиши человеку с высшим экономическим образованием про экономику
Ну реально в огороде бузина, а в Киеве дядька
Тем более что в строительстве ты всё равно не тянешь 😀😀😀
Мне приходится работать с финансовой стороной строительства, так как у меня большинство клиентов - строительные фирмы
Причём уже на второй работе так попадаю
Я таких слов на русском не знала, какие мне пришлось выучить на немецком, чтобы документацию читать
В основном же реформаторская деятельность Порошенко свелась к возведению потемкинских деревень
Под конец его каденции в немецкой прессе (со ссылкой на Штаты) уже прямым текстом писали, что все это было просто шоу для Запада
на дату посмотри.
и становиться понятно, что клоун который позиционировал себя великим менеджером с ОТДЕЛЬНЫМ кабинетом и погонялом ЛАЛА оказался ничтожеством в экономике и торговле...
)))))))))))))))))))0