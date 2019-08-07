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 Політика України
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Все про:допит (499) Писаренко (20) Шуфрич (193) Гройсман (3551) Німченко (12) ДБР (412)

 Нардепів почали викликати на допити в ДБР для визначення обставин призначення Гройсмана прем'єром, - "Схеми"

Народних депутатів викликають на допити до Державного бюро розслідувань після звернення нардепів Нестора Шуфрича і Василя Німченка щодо факту "захоплення влади в Україні".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

Як зазначає видання, йдеться про можливе незаконне подання на призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Кілька народних депутатів вже підтвердили, що їх викликають на допит у зв'язку з розслідуванням провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань 7 червня 2019 р.

Депутат від групи "Відродження" Валерій Писаренко заявив, що "частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі - на кінець серпня-початок вересня", проте особисто він ще не отримував.

Зі свого боку виконуючий обов'язки начальника відділу у роботі з громадськістю та ЗМІ ДБР Максим Білоусенко повідомив, що відомство перевіряє можливе вчинення кримінальних злочинів.

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"ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних злочинів посадовими особами, які обіймають відповідальне становище в органах державної влади, під час представлення на призначення прем'єр-міністра України в разі відсутності коаліції у Верховній Раді України", - сказав він.

Йдеться про ч.1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шляхом використання посадовою особою наданої їй влади чи службового становища).

Провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича і Василя Німченка. У ньому йдеться про те, що посадові особи, які посідають особливо відповідальне становище в Україні, на думку парламентаріїв-заявників, зловживали службовим становищем і внесли подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Раніше журналісти "Схем" дізналися, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков одночасно відвідували олігарха Віктора Пінчука ввечері 14 червня. Через день після візиту до Пінчука Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха. А через тиждень після гостин Гройсман опублікував відеоролик, де його вихваляє експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині - голова наглядової ради форуму YES, який в Україні щороку організовує олігарх Пінчук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3141818
 
 
 Топ коментарі
 
Ось бачите, порохоботи, як важливо вчасно пи..дити шуфріча.
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Єдине що могли пи..дити порохоботи - це гроші.
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все бы ничего, но позыв от шухрича, это вообще писец.
Хотя, получайте ответочку, сюсюкались с сепарами рыгоанальными, теперь выгребайте
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И этого хитруна с фальшивым дипломом тоже за решетку нафиг,но если даст показания на главаря банды можно и отпустить на родину.
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твоего портнова за решетку в первую очередь
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После того как он засадит и разорит потроха.
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а можно уточнить на какую именно родину - на "малую" или "историческую"
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Ось бачите, порохоботи, як важливо вчасно пи..дити шуфріча.
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Єдине що могли пи..дити порохоботи - це гроші.
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Правильно Порошенко назначил своего ставленника, а Палубий делал вид, что за Гройсмана проголосовала ВР.
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Она то проголосовала на тот момент. Но коалиции не было.
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Чего же тьі тогда , в тот момент молчал, а то згадала баба коли дівкою була. Мог все виправити, але мовчав, от безсовістне створіння. Через тебе скільки проблем маємо
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ха ха ха - когда будете судить за изгнание Янукивича ?
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У нас будет такое количество клетчатых одеял? Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5457
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Шо-то я не понял! Так их вызывают чтобы уточнить каким Орденом наградить? Ведь Грося, вроде как- слился по жуткому, хотя я в такие фортели таки не до конца верю. Уж больно откровенное вероломство и предательство, с перебором.
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все бы ничего, но позыв от шухрича, это вообще писец.
Хотя, получайте ответочку, сюсюкались с сепарами рыгоанальными, теперь выгребайте
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Вперда тріпло.
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По-моему, это прекрасно, что рыги грызут друг друга
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а оно тупое.
это у него наследственное, от родителей кацапав.
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А обстоятельства назначения люстрированого Богдана сначала главой АП, а потом главой ОПУ они не хотят выяснить?
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Хотят и будут, но уже при следующем президенте Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 3466
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Буде як в Румунії чи Кореї, більшість попередників за гратами, правда там ще на економіку трохи відволікаються.
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Думав захват влади виглядає по іншому.
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Точно. Который месяц небитый ходит - непорядок! Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5530
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Хтось може пояснити, нащо захоплювати владу, встановлювати диктатуру і спокійно програти на виборах?
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Такое может быть вероятным в единственном варианте: если признать Теорию о тотальном управлении всеми процессами. Ты понял- о Закулисье и Всемирном Правительстве. Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5880
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Не подходит...
Это случай один на миллион!
Народ Украины решил проголосовать душой...
Ни Петя, ни Путя, ни Европа, ни США к этому не были готовы...
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Я не верю в случайности в Политике. Особенно, если шанс, ка вы говорите- один- на миллион!
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А мы, народ Украины, можем быть непредсказуемые, когда от нас ждут просто обычных действий...
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Ну тогда мало не покажется, так как "ИМ" выгодно что(б) Рашка напала

Кстати, ЦРУ высрало шо "не ожидало захвата Крыма". Понятно что это гон, но как раз и подтверждает "режиссуру" Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 317
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ну он же не знал, што идиотов больше чем сволочей, плюс аваков
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В какой-то мере ответ Андрею (чуть ниже) может служить и вам ответом...
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У инвалида льготы, его в последнюю очередь.
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Там статей десь на десяточку, але сумніваюсь що нікчему-управлінця посадять. В першу чергу через расову солідарність.
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ты сатри как затрубил, наверное штото орезали, што хорошим творческим людям мешает))
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А потрібно уточнити чи вообше ходив у школу Гройсман,бо заправляв базаром в шкільні роки,скільки і кому башляв за дипломи заочника
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Ну в слузі народа одні проффесори трускавецької школи бізнесу, про них уточнити не хочеш?
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ЗЕбилятня со своими недельными курсами вобще б заткнулась и молчала... Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5901
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Не так далеко той день, коли вже колишніх нардепів будуть викликати на допит, щоб пояснювали як так сталося, що під Порошенко та його кума Югіка Луценко вони здійснили наругу над законами України.
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Над какими законами, уточните? Очень интересно
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Пора привлечь попа Гапона Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5355 Ингу Заёнц и Колю Остенбакен Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 5355
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ну,то есть криминального ничего не нашли...теперь труба решил влезть в политические дела Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 2781.кажись и трубе труба незабаром...
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Роман Донік‏ @donikroman 2 ч.2 часа назад

А помните 8 тысяч добровольцев и патриотов, которых Порошенко уничтожал в тюрьмах? Тех, о которых нам каждый день, рассказывали журналисты и борцы с барыгами. Какая их судьба? Они сейчас где? Их выпустили уже или при владе Зеленского продолжают сидеть? А то я как то упустил это
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цель трубы - уничтожение остатков майдана.
вы, зебилы, за это проголосовали. дважды ))))
у пукина опять шампанское пьют ))))))
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лиха беда начало. за тобой тоже придут, как в 33-ем ))))
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интересно, а трубочист куда будет бежать, к шефу на ростов?
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А самому Гройсману в будущем светят вызовы в подразделение полиции по борьбе с экономическими преступлениями за обман покупателей. Дело в том, что Гройсман порешал вопрос с раввином и после окончания премьерской каденции рядом с синагогой откроет торговлю кольцами сушёных кальмаров. Так вот то будут не кальмары.
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Щас маупосделаный кляйсман сядет за измену - сдал все секретные изобретения мардве. Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6675 Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6675 Нардепов начали вызывать на допросы в ГБР для определения обстоятельств назначения Гройсмана премьером, - "Схемы" - Цензор.НЕТ 6675
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Яка дикість - відкривати кримінальну справу з приводу політичного призначення на посади, передбачені Конституцією і в порядку, нею передбаченим...
Якщо Труба цим займається - його потрібно звільняти.
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Труба це мудачина, який в Пустомитівському райсуді вимагав саджати майданівців. Тупий як прокурор був повністю. Його дружина Баєва -ця принаймні суддя достойна, виважені рішення завжди приймає. Але як кажуть любов зла ....
Що можна чекати від людини, яка далека від законів? Йому написали заяви риги - портнов, писаренко і т.д. - він виконує.
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Представляю как соевая челядь последние два месяца по два раза на день бабло перепрятывает перед сном чтоб спокойно заснуть и утром после кошмарно-потных снов так им и надо уродам!!!
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Напиши як і куди ти ховаєш свої фудстемпи. А за нас не переживай.
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Труба дело порохогройсмана ждуть нари.
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гбр превратилось в помойку портнова.после слива зеЛи на ростов.ее не будет.
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Отак ! І дарма Грося, Вові з Бєньою вилизував ! Хоча чому дарма ? Отримав за щоку те,що просив.
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