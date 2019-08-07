 Нардепів почали викликати на допити в ДБР для визначення обставин призначення Гройсмана прем'єром, - "Схеми"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють журналісти-розслідувачі програми "Схеми: корупція в деталях".

Як зазначає видання, йдеться про можливе незаконне подання на призначення Володимира Гройсмана на посаду прем'єр-міністра.

Кілька народних депутатів вже підтвердили, що їх викликають на допит у зв'язку з розслідуванням провадження, внесеного до реєстру досудових розслідувань 7 червня 2019 р.

Депутат від групи "Відродження" Валерій Писаренко заявив, що "частина депутатів вже почала отримувати повістки на допит у цій справі - на кінець серпня-початок вересня", проте особисто він ще не отримував.

Зі свого боку виконуючий обов'язки начальника відділу у роботі з громадськістю та ЗМІ ДБР Максим Білоусенко повідомив, що відомство перевіряє можливе вчинення кримінальних злочинів.

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"ДБР перевіряє можливе вчинення кримінальних злочинів посадовими особами, які обіймають відповідальне становище в органах державної влади, під час представлення на призначення прем'єр-міністра України в разі відсутності коаліції у Верховній Раді України", - сказав він.

Йдеться про ч.1 статті 109 Кримінального кодексу (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади) і ч. 2 статті 364 Кримінального кодексу (вчинення службового зловживання шляхом використання посадовою особою наданої їй влади чи службового становища).

Провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича і Василя Німченка. У ньому йдеться про те, що посадові особи, які посідають особливо відповідальне становище в Україні, на думку парламентаріїв-заявників, зловживали службовим становищем і внесли подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

Раніше журналісти "Схем" дізналися, що прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков одночасно відвідували олігарха Віктора Пінчука ввечері 14 червня. Через день після візиту до Пінчука Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха. А через тиждень після гостин Гройсман опублікував відеоролик, де його вихваляє експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині - голова наглядової ради форуму YES, який в Україні щороку організовує олігарх Пінчук.